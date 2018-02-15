Российский гимн, становится символом мировой революции, подобно Интернационалу

Классовая борьба никуда не делась и лишь тихо ждала своего часа. И что бы не делали мировые империалисты, всё ближе час, когда мозолистая рука пролетариата возьмёт их за горло.

На Олимпиаде был запрещён российский гимн и наши болельщики, чтобы не вылететь с соревнований раньше времени, грянули Катюшу, которую знают и любят во всём мире.

Хорошо бы под занавес соревнований, исполнить: “Вставай, страна огромная…” Ну и конечно, гимн!

Стереотипы больше не работают и методички, изданные в ЦРУ для цветных революций, можно выкидывать на помойку. В Пхенчхане, весь мир увидел насколько США боятся Россию и национально-освободительные движения по всему миру будут лишь шириться.

Вместо того, чтобы унизив Россию показать всему миру кто в доме хозяин, американцы добились обратного результата. Голос протеста даже начали подавать спортсмены. Например, Мартен Фуркад, звезда биатлона из Франции, выразил недоумение, почему от соревнований был отстранён его всегдашний соперник Антон Шипулин. Без которого вероятно и олимпийская медаль ему будет не в радость.

А самое главное, весь мир задумался, если сегодня так поступают с Россией, выступившей против беспредела, учиняемого США на мировой арене, то что будет с нами? Если мы попытаемся возразить мировому гегемону. И то, что Путин одобрил поездку спортсменов в Корею, (конечно же тем, кто захотел) – показало всем где настоящая свобода и демократия.

И что Россия вовсе не монстр, образ которого рисуют продажные западные СМИ. Олимпиада в Корее, явилась важнейшей площадкой для выражения нашей позиции и если кто-то ещё и сомневался нашей порядочности, то теперь они всё увидали воочию.

Как я уже писал, старые догмы и стереотипы не работают, а новые американцы придумать не в состоянии. Ввиду банального отсутствия мозгов. Но вернёмся к Олимпиаде, о том, что нашим спортсменам организуют правильное музыкальное сопровождение, болельщики говорили и раньше. И даже придумывали разные схемы, как именно поддержать нашу сборную.

Теперь мы видим результаты и это ещё цветочки, ягодки будут впереди!