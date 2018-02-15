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Российский гимн, становится символом мировой революции, подобно Интернационалу

10:01. 15 февраля 2018 Просмотров - 772 5 коммент. Опубликовал:

orig

Классовая борьба никуда не делась и лишь тихо ждала своего часа. И что бы не делали мировые империалисты, всё ближе час, когда мозолистая рука пролетариата возьмёт их за горло.

На Олимпиаде был запрещён российский гимн и наши болельщики, чтобы не вылететь с соревнований раньше времени, грянули Катюшу, которую знают и любят во всём мире.
Хорошо бы под занавес соревнований, исполнить: “Вставай, страна огромная…” Ну и конечно, гимн!

Стереотипы больше не работают и методички, изданные в ЦРУ для цветных революций, можно выкидывать на помойку. В Пхенчхане, весь мир увидел насколько США боятся Россию и национально-освободительные движения по всему миру будут лишь шириться.

Вместо того, чтобы унизив Россию показать всему миру кто в доме хозяин, американцы добились обратного результата. Голос протеста даже начали подавать спортсмены. Например, Мартен Фуркад, звезда биатлона из Франции, выразил недоумение, почему от соревнований был отстранён его всегдашний соперник Антон Шипулин. Без которого вероятно и олимпийская медаль ему будет не в радость.

А самое главное, весь мир задумался, если сегодня так поступают с Россией, выступившей против беспредела, учиняемого США на мировой арене, то что будет с нами? Если мы попытаемся возразить мировому гегемону. И то, что Путин одобрил поездку спортсменов в Корею, (конечно же тем, кто захотел) – показало всем где настоящая свобода и демократия.

И что Россия вовсе не монстр, образ которого рисуют продажные западные СМИ. Олимпиада в Корее, явилась важнейшей площадкой для выражения нашей позиции и если кто-то ещё и сомневался нашей порядочности, то теперь они всё увидали воочию.

Как я уже писал, старые догмы и стереотипы не работают, а новые американцы придумать не в состоянии. Ввиду банального отсутствия мозгов. Но вернёмся к Олимпиаде, о том, что нашим спортсменам организуют правильное музыкальное сопровождение, болельщики говорили и раньше. И даже придумывали разные схемы, как именно поддержать нашу сборную.
Теперь мы видим результаты и это ещё цветочки, ягодки будут впереди!

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5 коммент.»

  • 1779 1598
    strelez 15 февраля 2018 в 11:07 Ссылка Пометить
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    Ага, Пхенчханнаш. На монетном дворе чеканят большую партию Звёзд Героя России и орденов. На заводах BMW организована работа в 3 смены – поступил большущий заказ от российского правительства.

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  • 16768 11048
    Вьеха 15 февраля 2018 в 11:08 Ссылка Пометить
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    Содержание надписи на флаге, изображённом на картинке, иллюстрирующей статью, противоречит содержанию статьи.

    No Russia – no games означает, что без России нет олимпиады. Но Россия на олимпиаде не представлена, ни флага, ни гимна, запрещено даже сочетание цветов в одежде, напоминающее российский триколор. Таким образом, в отсутствии официального представительства России на играх – игр для нас тоже не существует, переводя с бусурманского – “нет России – нет игр”.

    И, тем не менее, речь идёт об отваге отдельных болельщиков, которые поют “Катюшу”. Трогает, конечно, но это не наш масштаб – заниматься мелкой партизанщиной на корейских трибунах. Унижение продолжается, нам устроили показательную порку, а мы при этом гордимся, что переносим воздействие кнута лихо и молодцевато, повизгивая “Катюшу”. Нафиг такие игры. Медведев не разорился бы и всем дать по 4 лимона, чтоб не ездили. Вот тогда обломались бы враги.

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      ярослав Вьеха 15 февраля 2018 в 14:29 Ссылка Пометить
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      Я вам поставил +, но не согласен с “Медведев не разорился бы и всем дать по 4 лимона, чтоб не ездили.”.
      Предателям ещё и платить?

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      • 16772 11052
        Вьеха ярослав 15 февраля 2018 в 15:51 Ссылка Пометить
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        Просто недавно читала, что Медведев дал по 4 лимона непоехавшим, так пусть бы и всем дали, всё-таки люди тренировались, работали, надеялись.

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  • 231 145
    ярослав 15 февраля 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
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    Ну во первых на фото далеко не пролетариат (он у нас не в лучшем состоянии и по численности, и по организованности и по честности). Этих людей на фото я уважаю в отличии от спортсменов.

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