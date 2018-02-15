Лица Сибири

Эти 30 портретов — часть проекта «Мир в Лицах. Сибирь».

Год скитаний по самым дремучим уголкам Сибири и Монголии. 40 000 км в одиночку за рулем внедорожника, в т.ч. в зимнее время. Знакомство с культурой и традициями многих коренных народов. Встречи с сотнями людей разных судеб и занятий. Десятки тысяч кадров. Чтобы подготовить эти портреты ушел месяц на разбор только малой части отснятого материала. Однако я ни на минуту не сожалею о том, что взялся за этот масштабный проект и уже скоро еду дальше!

Очень рад, что мне выпала возможность увидеть самому и показать всему миру гордые лица и уникальную культуру наших коренных народов! Показать ту Россию, о существовании которой многие даже не догадываются! Всем мира!

Фотографии Александра Химушина: 1. Эвенский оленевод.



2. Эвенская девочка. Эвенки — коренной народ Российской Федерации (Восточная Сибирь) 3. Долганы — тюркоязычный народ в России (всего 7900 чел., в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края ок. 5500 чел., в Якутии ок. 1900 чел.), коренное население Таймыра. 4. Якут. 5. Юкагиры — восточно-сибирский народ. Относятся к древнейшему (аборигенному) населению северо-восточной Сибири. 6. Удэгейцы — один из коренных малочисленных народов Дальнего Востока, антропологически относятся к байкальскому типу монголоидов. 7. Этнические корни ульчей уходят в глубокую древность. Археологические материалы свидетельствуют, что в культуре современных ульчей просматриваются определенные параллели с культурой древних племен, обитавших на этой территории ещё в мезолите. 8. Нивхи — малочисленный народ, проживающий на территории Российской Федерации и Японии 9. Бурятка. 10. Эвены — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный эвенкам. 11. Эвенки населяют обширную территорию от Енисея на западе до Охотского моря на востоке. Южная граница расселения проходит по левобережью Амура и Ангаре. В административном отношении эвенки расселены в границах Иркутской, Амурской, Сахалинской областей, республик Якутии и Бурятии, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краёв. 12. 13. Орочоны населяют районы Большого и Малого Хингана, проживают на территории района Внутренней Монголии и на севере провинции Хэйлунцзян, 14. Тофалары — тюркоязычный коренной малочисленный народ России в Восточной Сибири. 15. Эвенкская женщина.





16. Те самые чукчи. Это малочисленный коренной народ крайнего северо-востока Азии, разбросанный на огромной территории от Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадырь и Анюй. Численность по данным Всероссийской переписи населения 2010 года — всего 15 908 человек. 16. Те самые чукчи. Это малочисленный коренной народ крайнего северо-востока Азии, разбросанный на огромной территории от Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадырь и Анюй. Численность по данным Всероссийской переписи населения 2010 года — всего 15 908 человек. 17. Эвены. Общая численность — около 20 тысяч человек. 18. Нанайцы — коренной малочисленный народ Дальнего Востока, проживающий по берегам Амура и его притоков Уссури и Сунгари в России и Китае. 19. Якутка. 20. Бурят. 21. Новейшие генетические исследования доказывают, что предки ульчей уже жили в этом регионе 8 тысяч лет назад. 22. 23. Русскоустьинцы — субэтническая группа русских, старожильческое население села Русское Устье (от которого они получили своё название), также живут в посёлке Чокурдах Аллаиховского улуса республики Саха (Якутия) (в низовьях реки Индигирки). Являются одной из древнейших групп русского народа в Сибири. 24. По данным переписи численности населения России 2002 года количество удэгейцев составило 1657 человек.



25. Негидальцы — малочисленный тунгусо-маньчжурский народ в Приамурье. 25. Негидальцы — малочисленный тунгусо-маньчжурский народ в Приамурье. 26. О́рочи — народ в России. Численность составляет 1000 человек. 27. Тазы— этническая группа в России. Относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В 2002 году численность тазов в России составляла 300 человек, в 2010 году — 274 человека/ 28. Нанаец. 29. Семейские — старообрядцы, высланные правительством Российской империи в Забайкалье в XVIII веке при разделе Речи Посполитой. В ходе Всероссийской переписи населения 2010 года отнесены к русским. В 2010 году в Республике Бурятия насчитывалось 26 семейских/ 30. Якутка.





Источник: nashaplaneta.su