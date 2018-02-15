Главная » Невероятное в мире, Творчество

Лица Сибири

19:36. 15 февраля 2018 Просмотров - 385 7 коммент. Опубликовал:


Эти 30 портретов — часть проекта «Мир в Лицах. Сибирь».

Год скитаний по самым дремучим уголкам Сибири и Монголии. 40 000 км в одиночку за рулем внедорожника, в т.ч. в зимнее время. Знакомство с культурой и традициями многих коренных народов. Встречи с сотнями людей разных судеб и занятий. Десятки тысяч кадров. Чтобы подготовить эти портреты ушел месяц на разбор только малой части отснятого материала. Однако я ни на минуту не сожалею о том, что взялся за этот масштабный проект и уже скоро еду дальше!

Очень рад, что мне выпала возможность увидеть самому и показать всему миру гордые лица и уникальную культуру наших коренных народов! Показать ту Россию, о существовании которой многие даже не догадываются! Всем мира!



Фотографии Александра Химушина: 

1. Эвенский оленевод.

Оленевод

2. Эвенская девочка. Эвенки — коренной народ Российской Федерации (Восточная Сибирь)

Эвенская девочка

3. Долганы — тюркоязычный народ в России (всего 7900 чел., в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края ок. 5500 чел., в Якутии ок. 1900 чел.), коренное население Таймыра.

03

4. Якут.

Якут

5. Юкагиры — восточно-сибирский народ. Относятся к древнейшему (аборигенному) населению северо-восточной Сибири.

Юкагиры

6. Удэгейцы — один из коренных малочисленных народов Дальнего Востока, антропологически относятся к байкальскому типу монголоидов.

Удэгейцы — один из коренных малочисленных народов Дальнего Востока

7. Этнические корни ульчей уходят в глубокую древность. Археологические материалы свидетельствуют, что в культуре современных ульчей просматриваются определенные параллели с культурой древних племен, обитавших на этой территории ещё в мезолите.

07

8. Нивхи — малочисленный народ, проживающий на территории Российской Федерации и Японии

Нивхи

9. Бурятка.

Бурятка

10. Эвены — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный эвенкам.

Эвены — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный эвенкам

11. Эвенки населяют обширную территорию от Енисея на западе до Охотского моря на востоке. Южная граница расселения проходит по левобережью Амура и Ангаре. В административном отношении эвенки расселены в границах Иркутской, Амурской, Сахалинской областей, республик Якутии и Бурятии, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краёв.

12

12.

13

13. Орочоны населяют районы Большого и Малого Хингана, проживают на территории района Внутренней Монголии и на севере провинции Хэйлунцзян,

14

14. Тофалары — тюркоязычный коренной малочисленный народ России в Восточной Сибири.

Тофалары — тюркоязычный коренной малочисленный народ России в Восточной Сибири

15. Эвенкская женщина.

Эвенкская женщина



16. Те самые чукчи. Это малочисленный коренной народ крайнего северо-востока Азии, разбросанный на огромной территории от Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадырь и Анюй. Численность по данным Всероссийской переписи населения 2010 года — всего 15 908 человек.

17

17. Эвены. Общая численность — около 20 тысяч человек.

18

18. Нанайцы — коренной малочисленный народ Дальнего Востока, проживающий по берегам Амура и его притоков Уссури и Сунгари в России и Китае.

19

19. Якутка.

Якутка

20. Бурят.

Бурят

21. Новейшие генетические исследования доказывают, что предки ульчей уже жили в этом регионе 8 тысяч лет назад.

22

22.

23

23. Русскоустьинцы — субэтническая группа русских, старожильческое население села Русское Устье (от которого они получили своё название), также живут в посёлке Чокурдах Аллаиховского улуса республики Саха (Якутия) (в низовьях реки Индигирки). Являются одной из древнейших групп русского народа в Сибири.

Русскоустьинцы

24. По данным переписи численности населения России 2002 года количество удэгейцев составило 1657 человек.

25


25. Негидальцы — малочисленный тунгусо-маньчжурский народ в Приамурье.

Негидальцы — малочисленный тунгусо-маньчжурский народ в Приамурье

26. О́рочи — народ в России. Численность составляет 1000 человек.

О́рочи — народ в России

27. Тазы— этническая группа в России. Относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В 2002 году численность тазов в России составляла 300 человек, в 2010 году — 274 человека/

Тазы— этническая группа в России

28. Нанаец.

Нанаец

29. Семейские — старообрядцы, высланные правительством Российской империи в Забайкалье в XVIII веке при разделе Речи Посполитой. В ходе Всероссийской переписи населения 2010 года отнесены к русским. В 2010 году в Республике Бурятия насчитывалось 26 семейских/

30

30. Якутка.

Якутка




Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Археология и артефакты в Сибири
... животных, некогда заселявших обширные просторы Сибири. Археологическое присутствие славяно-арийских народов... женское захоронение и ребенка, с лицом закрытым медной маской. Пять мумий... из них скелеты сохранились лежащими лицом друг к другу, взявшись рука...
Староверы о истории Сибири - из первых рук
...по его утверждению, ведётся от лица сибирского старовера. Насколько достоверен этот...время, когда белое коренное население Сибири, практически исчезло, железоделательный и ...Орды, а после начала «покорения»Сибири – геноцид православных церковных структур (...
Бомба под Сибирью
... совершенно чистая вода.Как видите, Сибирь действительно выполняет экологические функции планетарного... у планеты будет совсем другое лицо. Наши северные соседи – финны – выразились....— А что будет с Сибирью? — А вот Сибирь от глобального потепления, скорее...
Медведев и Путин продали Сибирь и Дальний Восток Китаю
...и Медведевым Дальнего Востока и Сибири Китаю. Единственными возможными союзниками ...перспективой получения убежища и прав лиц второго сорта и растворения ... инструмента русских национальных интересов.Перед лицом могущественных врагов русским очень понадобятся...
Как США оккупировали Сибирь в 1918
... Мурманскому военному совету из 3 лиц - одного по назначению советской власти... воспользоваться случаем для покорения Сибири. Сенатор заявлял: "Сибирь - это пшеничное поле и... была обратиться к "Великороссии и Сибири" с предложением "создать правительство, ...
Привет Коцюбинскому из Сибири!
...а его «преследователями» в лице активистов Профсоюза граждан России....общественного движения «Областническая альтернатива Сибири», которое совершило аналогичное преступление,..., произнесенной высшим должностным лицом государства и верховным главнокомандующим...

7 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>