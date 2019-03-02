Лица Сибири: 35 потрясающих портретов якутов, ульчи и негидальцев

Девять лет назад я собрал рюкзак и отправился в путешествие по всему свету. С тех пор я побывал в 84 странах. В путешествии я понял, что самая удивительная часть мира — это люди.Три года назад мне в голову пришла идея фотопроекта «Мир в лицах», который бы рассказал о красоте и разнообразии мира через портреты обычных людей. Особенно людей из тех далеких мест, где еще живы местные традиции и культура. С тех пор я сделал тысячи снимков во всем мире. Последние полгода я фотографировал людей из коренных народов Сибири.Сибирь огромна: она почти в два раза больше Австралии, на 30% больше США, Канады или всей Европы. Это одна из последних неизведанных областей в мире. Конечно, все слышали, что Сибирь очень холодная и малообитаемая, но что мы знаем о людях, которые там живут?За полгода я в одиночку преодолел 25 тысяч километров, чтобы побывать в отдаленных уголках Сибири: от Байкала до берегов Японского моря, от бескрайних степей Монголии до самого холодного места на земле — Якутии. И все это ради того, чтобы запечатлеть лица и традиции местных коренных жителей из разных народов. Здесь есть большие этнические группы, преобладающие в своих регионах, но в то же время многие народности находятся на грани исчезновения: вплоть до того, что в них осталось всего 100 человек. Внешний мир о них почти ничего не знает.Якутка (самоназвание — саха).Эвенкийская девочка с северным оленем.Ульчийка (самоназвание — нани).Ульчийка.Эвен (до 1931 года народ называли тунгусами).Девочка из народа ороки (самоназвание — уйльта).Якутка.Эвенка.Нивх.Бурятка.Сойотская девушка.Эвенка.Негидалка (самоназвание — элькан бэйэнин, то есть «местные люди»).Тазка.Айн.Бурятская шаманка.Шэнэхэнская бурятка.Эвенка с ребенком.Русскоустьинка.Чукчанка (самоназвание — лыгъоравэтльат).Орочон.Нанайка.Ульчи.Бурят.Эвен.Орочанка.Юкагирка.Семейская женщина.Удэгеец.Удэгейская шаманка.Тофалар (прежнее название — карагасы, самоназвание — тоъфа).Тувинец.Якутский шаман.Долганка.Бурятский монах школы Гелугпа.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8405980.html