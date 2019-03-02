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Лица Сибири: 35 потрясающих портретов якутов, ульчи и негидальцев

22:21. 2 марта 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:


Рассказывает фотограф Александр Химушин:

Девять лет назад я собрал рюкзак и отправился в путешествие по всему свету. С тех пор я побывал в 84 странах. В путешествии я понял, что самая удивительная часть мира — это люди.

Три года назад мне в голову пришла идея фотопроекта «Мир в лицах», который бы рассказал о красоте и разнообразии мира через портреты обычных людей. Особенно людей из тех далеких мест, где еще живы местные традиции и культура. С тех пор я сделал тысячи снимков во всем мире. Последние полгода я фотографировал людей из коренных народов Сибири.


Сибирь огромна: она почти в два раза больше Австралии, на 30% больше США, Канады или всей Европы. Это одна из последних неизведанных областей в мире. Конечно, все слышали, что Сибирь очень холодная и малообитаемая, но что мы знаем о людях, которые там живут?

За полгода я в одиночку преодолел 25 тысяч километров, чтобы побывать в отдаленных уголках Сибири: от Байкала до берегов Японского моря, от бескрайних степей Монголии до самого холодного места на земле — Якутии. И все это ради того, чтобы запечатлеть лица и традиции местных коренных жителей из разных народов. Здесь есть большие этнические группы, преобладающие в своих регионах, но в то же время многие народности находятся на грани исчезновения: вплоть до того, что в них осталось всего 100 человек. Внешний мир о них почти ничего не знает.


Якутка (самоназвание — саха).


Эвенкийская девочка с северным оленем.


Ульчийка (самоназвание — нани).


Ульчийка.


Эвен (до 1931 года народ называли тунгусами).


Девочка из народа ороки (самоназвание — уйльта).


Якутка.


Эвенка.


Нивх.


Бурятка.


Сойотская девушка.


Эвенка.


Негидалка (самоназвание — элькан бэйэнин, то есть «местные люди»).


Тазка.


Айн.


Бурятская шаманка.


Шэнэхэнская бурятка.


Эвенка с ребенком.


Русскоустьинка.


Чукчанка (самоназвание — лыгъоравэтльат).


Орочон.


Нанайка.


Ульчи.


Бурят.


Эвен.


Орочанка.


Юкагирка.


Семейская женщина.


Удэгеец.


Удэгейская шаманка.


Тофалар (прежнее название — карагасы, самоназвание — тоъфа).


Тувинец.


Якутский шаман.


Долганка.


Бурятский монах школы Гелугпа.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8405980.html

Метки: народы, сибирь, фото

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