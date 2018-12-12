Полярный район – это чистое лицо Земли, обращённое в космос

Одновременно существует немало доказательств тому, что по всему северному району и средней полосе прошла мощная волна цунами из акватории Тихого океана, вызванная мощными извержениями вулканов его огненного кольца. Буквально в одночасье упала температура, заморозив мамонтов, в организме которых неуспела перевариться съеденная ими трава. А потом вздыбилась огромная тихоокеанская волна – цунамии обрушилась на районы современной Сибири, смыла весь грунт с Чукотки, схоронила мамонтов в «вечной мерзлоте» образовавшейся тундры Западной Сибири. Волна прошла вплоть до Атлантического побережья, оставив груды костей мамонтов под Воронежем (д. Костёнки), рассеяла валуны по всей территории от Уральских гор до Голландии.

Многочисленные древние письменные источники донесли до наших времён сведения о том,что на Севере, в области полюса Земли, существовала удивительная страна, названия которой давались разные: Арьяварта, Арктида, Гиперборея, Даария, Арктогея, Тартария, которая стала прародиной Ариев и Славян – благословенная страна. Эта полярная страна дала начало развитию современной индоарийской цивилизации людей, что противоречит современному отсталому научному мировоззрению , основанному на африканской версии расселения людей по планете. При этом существует много фактов, свидетельствующих о великом переселении народов из полярных районов по всей Земле.



Возле села Костёнки сделано сенсационное открытие:на площади 10 кв.км найдено свыше 60 стоянок, возраст которых колеблется от 45 до 15 тысяч лет. Судя по найденным артефактам, археологи считают, что наши предки уже имели развитую культуру и искусство.

Исследования в этом районе показали, что в окрестностях села Костёнки Воронежской области жили люди уже сорок тысяч лет назад. А новейшие исследования позволяют опустить этот возраст еще на 10 тысяч. Найденные здесь стоянки древних людей произвели настоящий переворот в исторической науке.



Оказывается,на территории Восточной Европы издавна жили люди, имевшие высокоразвитую культуру.



Это опровергает современные представления о том, что белый человек современной цивилизации зародился в Африке с чернокожим населением.

Группа зарубежных учёных подтвердила, что именно на территории села Костёнки Воронежской области, на берегу Дона, около сорока тысяч лет назад возник человек современного типа, а оттуда расселился по всей Европе.



Археологи не ведают или не хотят ведать о другом варианте развития событий. Да и религия говорит о «сотворени имира» в пределах 4-5 тысяч лет до новой эры. Тёмный ещё человек при наличии огромного запаса знаний, оберегаемого такими же невежественными хранителями.

Бивни и кости мамонтов, и даже целые замороженные туши мамонтов находят по всему арктическому побережью, по берегам рек Сибири(рис.1). События в Воронежской области и в Сибири одного плана – обусловлены разрушительным следствием волны Тихого океана от извержения вулканов огненного кольца.



Вопрос только в том, что стало причиной такой активности огненного кольца Тихого океана? А, может быть, это волна пришла со стороны Северного Ледовитого океана? Как разобраться в этой ситуации?

Рис.1.На берегах Ледовитого океана бивни мамонтов торчат прямо из земли.

Раскопки в Костёнках начались ещё при Петре Первом. А при исследованиях в 19 веке стало ясно, что древние люди были не теми примитивными дикарями, которыми их представляла историческая наука.



К нашему времени на территории заповедника Костёнки было найдено множество свидетельств того, что во времена окончания палеолита 1 здесь жили люди, умеющие строить жилые сооружения, изготовлявшие многофункциональные орудия из костей и камня.



Они обладали развитым искусством – нигде раньше не находили такие украшения со сложным орнаментом,подвески и совершенные статуэтки из бивня мамонта.Найдены они были под слоем вулканического пепла, что позволяет предположить, что изготовлены они были сорок тысяч лет назад.



Удивляет только, что 2 миллиона лет люди были дикарями с каменными топорами, и вдруг всего 10 тысяч лет назад они встали на путь современной цивилизации.

Примерно в то время (около 30-40 тысяч лет назад, см.рис.2) и произошло крупнейшее извержение вулканов огненного кольца Тихого океана, в результате которого слой пепла накрыл огромную территорию – всю Землю.



Научная экспедиция на английском судне «Гломар Челленджер», оснащённая бурильной установкой, обнаружила вулканический пепел в колонках грунта из скважин дна Тихого океана, возраст которого примерно тот же, что и возраст останков мамонтов в Костёнках.

Полярный район хранит следы недавней катастрофы, той, что сгубила Великую Тартарию – родину наших предков. Вот один из примеров былой катастрофы. В Ледовитом океане на острове Новая Сибирь есть мыс с названием Утёс Деревянных гор. В 1810 г. Матвей Геденштром нашёл их и записал:

«Деревянные горы на Новой Сибири представляют собою столь же необъяснимую загадку, как и льдисто-земляные слои почвы. На южном берегу сего острова стоит утёсом гора, составленная из горизонтальных толстых пластов песчаника и брёвен смолистого дерева, один другого перекрывающих до самого верха…



На вершине — новая странность: по самой гриве горы выходят на поверхность в один ряд концы бревен смолистого дерева, расщепленные, вышиною в четверть и более и плотно друг к другу примкнутые…» .



"Высота гор от 15 до 30 сажень (32 – 64 м) и тянутся по берегу острова на протяжении 25 верст (26,7 км)».



Сии явления столь непостижимы, что никакие умозаключения, кажется, не могут иметь места. В 1809 году открыл я сей остров и проехал по его южному берегу с лишком 200 вёрст».



Груды костей мамонтов в Воронежской области, по берегам Сибирских рек, слоистый лёд и песок на островах Арктики, Деревянный Утёс – всё это следы одного и того же явления, когда Земля сама перевела себя в режим временного отдыха.



Единый универсальный закон космоса – закон сохранения и развития жизни – утверждает, что магнитные ритмы управляют электрическими циклами живых процессов.

Археологи определили, что на территории села Костёнки люди жили постоянно. Даже во времена последнего так называемого Валдайского оледенения, которое было около 20 тысяч лет назад, эти места были заселены.



Ледник начал таять примерно 10 000 лет назад. Очевидно, что мамонты были заморожены мгновенно, вместе с травой в желудках и мамонтенками во чревах только по причине быстрого, почти мгновенного похолодания. А это возможно только по причине массового извержения вулканов одновременно.



Возникло явление, аналогичное ядерной зиме. Важно понять, с чем это связано, и связано ли оно с эволюцией самой планеты, как закономерный ритмичный факт, который может повториться вновь.

Не тронутыми огромной волной остались только полярные острова, где и сохранилось немало людей, ставших впоследствии (после окончания ледникового периода) источником новой цивилизации.



Началом нашей цивилизации является дата 10 800 лет до новой эры, Солнечная система вступила в эпоху Льва по зодиаку. С этого момента, согласно геологическим данным, ледник в средней полосе начал таять, ожили тектонические процессы по всей Земле, стали затапливаться полярные острова.

По-видимому, гора Меру была вулканической горой, которая разрушилась в это же время. И люди пошли на материк, который ещё ранее, около 6 000 лет назад, подвергся разрушительному действию Тихоокеанской волны и оледенению.



С эпохи Льва (см. рис. 2) началось великое переселение народов, давших начало нашей цивилизации. Но почему на полярных островах было тепло, и там сравнительно долго жили люди?



Об этом и пойдёт рассказ. Всё сводится к процессу эволюции Солнечной системы и Земли в частности в течение Зодиакального года, события которого современная наука не учитывает, хотя информации более чем достаточно (см. рис.2).

Рис. 2. График хода событий зодиакального года, имеющего длительность 25 920 лет.

При этом надо помнить, что современные религиозные воззрения – это не что иное, как итоги научного мировоззрения предыдущей цивилизации людей, сильно искажённые и приспособленные для людей, не имеющих образования.



Живя в условиях каменного века, люди имели знания обо всей Вселенной, и потому так быстро началось развитие белых людей, прибывших по закону космоса обеспечить эволюцию Земли в части их касающейся.

Зодиакальный год имеет те же периоды Весны, Лета, Осени и Зимы, что и солнечные весна, лето, осень, зима, только их продолжительность большая, и связаны они с изменением космической погоды на трассе движения Солнечной системы относительно местных созвездий при смене полярности внешнего магнитного поля. Смена полярности магнитного поля влечёт за собой смену электронной насыщенности пространства космоса на протонную насыщенность.

Современная цивилизация людей уже прожила первую половину нового Зодиакального года, и с 2 160 года начинаются условия жизни осени и зимы. Это надо знать.

Зороастрийские – маздеистские предания говорят о том, что «много-много тысячелетий тому назад около Северного моря, там, где теперь расположена Арктика, было тепло и климат был похожим на климат Греции, Италии и Ливана» (рис.3).



«Авеста», иранский памятник зороастризма, повествует о «начале мира», где Солнце, по имени Хвар (имеет смысл – дыхание знаний ритма жизненной силы), никогда не заходит.



Там «…день – это то, что является годом», (под днём понимается светлое и тёмное время суток) и упоминается о горе Высокая Хаара. Ха Ра – энергетический смысл слова – дыхание жизненной силы бога РА. Жизненная сила – это электромагнитные излучения и поля, поскольку все органы чувствования взаимодействуют только с излучениями.

Современное знание позволяет представить гору Хара и говорить о полярном дыхале Земли, планета дышит потоками Солнечного ветра, чтобы поддерживать свой ритм автоколебательных процессов.



Формируется дыхало Земли четырьмя магнитными аномалиями в полярной области. Энергетический канал этого дыхала оформлен вертикальными магнитными линиями, входящими в магнитный полюс планеты, и поднимается высоко вверх, где постоянно светится серебристым светом авроральный овал.



Дыхало планеты – это и есть НАЧАЛО нашего мира Земли.

Судя по смыслу названия Хара как дыхание Ра, наши предки знали о дыхании Земли полярными районами.



По звучанию слово Хара тождественно русскому слову харя – лицо. Некоторые исследователи неправильно отождествляют смысл слова Хара со смыслом энергетического центра в районе пупка тела человека.



Полярный район Земли – это её лицо с органом дыхания, обращёнными в космос

Рис.3. Карта Меркатора, где показана полярная земля с центром в виде горы Меру посреди водного бассейна на Северном полюсе.

Индийский учёный Балгангадхар Тилак (1856-1920) в своей книге «Арктическая родина в Ведах» (1903) и русский биолог, серб по национальности, Е. Елачич в своей книге «Крайний Север как колыбель человечества». СПб., 1910, показывали, что в Арктике были острова, ставшие прародиной Славян, Ариев и всей современной цивилизации.

В индийском эпосе «Махабхарата» (один из двух великих поэтических эпосов древней Индии) говорится о высокой горе Меру, которая находилась на северной окраине Земли: «Здесь год – это сутки, делящиеся пополам на день и ночь.



Над горой висит неподвижно Дхрува (Полярная Звезда), вокруг которой ходят звёзды: семеро Риши (Большая Медведица), Арундхати (Кассиопея) и другие».



В Индии, как известно, эти созвездия не видны, их можно наблюдать лишь в северных широтах.



В Махабхарате, Ригведе и Авесте постоянно упоминаются и жители Бхараты, именуемые как Раса, Расьяне (Россияне), Руса (Русы).



Эта страна имеет ещё одно, постоянно упоминаемое в эпосе название – Свещенная, Светая или Светлая земля, и на санскрите «Руса» означает «светлая». Вспомните слово – русоволосый человек, что означает русые или светлые волосы у этого человека.

Две горы: Хара и Меру имеют большой смысл в отношении полярного района. Как уже говорилось, Хара – это дыхало планеты.



А слово «гора Меру» несёт смысл – воспроизводство или порождение ритма первозданных разумных сил, процесса мышления. Поэтому полярный район – это лицо или голова планеты с органами дыхания и разумения.

Как писала замечательная исследовательница русских национальных корней С. В. Жарникова, в 1903 году в Бомбее была впервые издана книга со странным и интригующим названием "Арктическая родина в Ведах".



Автор её, замечательный учёный Бал Гангадхар Тилак, посвятил всю свою жизнь исследованию культуры родного народа. Тилак долго и тщательно изучал древние предания, легенды и священные гимны, рожденные в глубинах тысячелетий далекими предками индоариев и иранцев.



И вот, суммировав те странные явления, которые были описаны в священных книгах индийцев (Ведах) и иранцев (Авесте), Б. Тилак пришел к выводу, ошеломившему его современников: родина предков индоиранцев (т. е. ариев) находилась на севере Европы, где-то около Полярного круга.



И индийские Веды – это, по сути дела, славянские Веды, ставшие впоследствии индийскими.

Книга Тилака произвела на многих современников писателя впечатление разорвавшейся бомбы. Кто-то считал это добросовестным заблуждением, кто-то – сказкой, а кое-кто и фальсификацией. И уж никак не укладывалось в голове, каким образом север Европы мог быть "благодатным краем", а ведь именно таким описывали его гимны Ригведы, самой древней из Вед.

Но в общем гуле недоверия раздавались и другие голоса, голоса тех, кто поверил Тилаку и также пошёл в поиск по предложенному индийским учёным пути.



Результаты не замедлили сказаться, и вслед за книгой Тилака вышла в 1910 году еще одна работа – книга русского учёного Е. Елачича "Крайний Север как родина человечества".

С.В. Жарникова отмечала, что, как и в работе Б. Тилака, в книге Е. Елачича приводятся многочисленные выдержки из древних текстов Ригведы и Авесты, объяснить которые могла только "северная" гипотеза их происхождения.



Созданные в глубокой древности общими предками славянских и индоиранских народов гимны Вед, наряду с древнеиранской Авестой, считаются одним из древнейших памятников человеческой мысли.

Так какие же многие факты, сохранённые в мифах, преданиях, молитвах и гимнах, свидетельствуют о том, что создавались они на крайнем севере Европы? В частности, это описания тех природных явлений, которые, конечно же, не могли возникнуть в Индии.



Только в приполярных широтах во время полярной ночи видно, как звёзды описывают около стоящей неподвижно Полярной звезды свои суточные круги, создавая иллюзию круга неба над кругом земли, скрепленных как колеса неподвижной осью.

И ещё возникает вопрос, почему люди того времени – предки современной цивилизации – жили за полярным кругом, а потом стали расселяться по планете? Должна же быть очень важная причина, какая?



Если перелётные птицы каждый год весной летят для размножения на Север, а осенью возвращаются на Юг, то люди мигрируют с Севера на Юг и с Юга на Север каждые полгода зодиакального года – 13 000 лет туда и столько же обратно. Почему так? Так почему же на полюсе, где современный Ледовитый океан, бывает время тёплого климата, тождественного климату Греции?

Причина в том, что Земля является автоколебательной системой, и ей ритмично требуется поступление внешней энергии в виде потоков водородной плазмы Солнечного ветра. Солнечная система описывает на фоне звёздного неба круг в течение 25 920лет, это зодиакальный год для Земли (см. рис. 2).



Из них 13 000 лет орбита движения Солнечной системы проходит в поле Галактики, насыщенной электронами, и современная цивилизация уже прошла этот период своего развития, а вторые 13 000 лет предстоит ещё прожить в области, насыщенной протонами.



Для нашей цивилизации уже пройден путь длиной 13 000 лет активной жизни. Активность Солнца и планет сменяются временем отдыха, пассивным поведением и сжатием, например, тела планеты.



И тогда во второй половине Зодиакального года на полюсе будет тепло от внутреннего тёплого дыхания Земли. А в средней полосе будет холодно. И снова возможна волна цунами из области Тихого океана.

Земля сама переходит в режим отдыха и снижения активности, как внутри самой планеты, так и на её поверхности. И осуществляется это массовым извержением вулканов огненного кольца Тихого океана.



Почти мгновенно снижается температура на поверхности планеты, возникает мощная волна цунами, и Земля переходит в режим оледенения, чтобы сохранить своё внутреннее тепло. А вся биосфера подвергается массовому опустошению за ненадобностью для самой Земли в этот период.



А весна всё равно придёт, и всё повторится с начала, что мы и видим на примере жизни нашей цивилизации, она не первая и не последняя. Много цивилизаций уже были сброшены Землёй, и много биосфер сменились новыми животными и растениями.



Надо просто это знать. Гибнет только материальная (вещественная) форма, а духовная суть или знания о построении той или иной форма (генетическая память Земли) остаётся. Тогда надо ответить на вопрос, где хранится эта память?

В гимнах Ригведы и Авесты говорится о том, что на родине ариев полгода длится день и полгода ночь, а "год человеческий – это один день и одна ночь богов". Естественно, жизнь вдали от Северного полюса не могла породить представления о долгой полярной ночи и о дне, длящемся полгода.



Поэтому так важны тексты «Вед» и «Махабхараты», доносящие до современных людей сведения о событиях, которые не только были, но снова будут в то же время зодиакального года.

Н. Р. Гусева в ряде своих работ подчеркивает, что: "Со времён пребывания ариев в Заполярье лунный календарь играл решающую роль в исчислении месяцев… В полярных областях Луна в дни полнолуния проходит через "точку севера" 13 раз в год, а, значит, и весь год делится на 13 лунных месяцев…



В Ригведе и других памятниках древней литературы Луне посвящено столько гимнов и столько предписаний с ней связано, что до сих пор в сознании жителей этой страны (Индии – прим. С. Жарниковой.) культ Луны занимает первенствующее место по сравнению с культом Солнца – даже многотысячелетнее занятие земледелием не смогло поколебать это соотношение…".

Важно знать, что Луна исполняет роль регулятора синхронного вращения Земли со скоростью вращения Солнца [8]. Разомкнутый токонесущий хвост магнитосферы Земли, а Земля вращается внутри не вращающейся магнитосферы, в момент полной Луны замыкается электропроводной поверхностью Луны.



Возникает коррекция оборотов вращения тела планеты. И это происходит каждый лунный месяц, что отражается на графиках оборотов вращения Земли вокруг своей оси.

Горы, отделяющие Север и белопенное море от всех остальных земель, названы в гимнах Веды хребтами Меру, а величайшая из них – Мандарой (дарованная Ману). В Авесте это горы Хара с их главной вершиной горой Хукарья.



И так же, как над горами Меру, над высокой Харой сверкают семь звёзд Большой Медведицы и Полярная звезда, поставленная в центре мирозданья. Отсюда, с золотых вершин Высокой Хары, берут начало все земные реки и величайшая из них – чистая река Ардви, ниспадающая с шумом в белопенное море Ворукаша, "имеющее широкие заливы, широко изрезанное".



Над горами Высокой Хары вечно кружит "быстроконное" Солнце, полгода длится здесь день, а полгода – ночь. И только самые смелые и сильные духом могут пройти эти горы и попасть в счастливую страну блаженных, омываемую водами белопенного моря-океана.

О великих северных горах писали и древнегреческие авторы, которые считали, что эти горы, названные ими Рипейскими, протянулись с запада на восток по всему северу Европы и были северной границей Великой Скифии.



Ледовитый океан назывался Скифским океаном. Так они изображались на одной из первых карт земли – карте VI в. до н. э. Гекатея Милетского.



О далёких Северных горах, протянувшихся с запада на восток, писал "отец истории" Геродот. Сомневаясь в невероятной, фантастической величине Рипейских гор, и Аристотель, тем не менее, верил в их существование, был убеждён, что к северу земля поднимается, так как Солнце там ниже, чем на юге, и с этих гор стекают все самые большие реки Европы, кроме Истры-Дуная.



Такое убеждение подкреплялось вполне логичным выводом о том, что реки всегда текут с гор вниз и никогда не текут вверх в горы. За Рипейскими горами, на севере Европы, помещали древнегреческие и древнеримские географы Великий Северный, или Скифский, океан.

Вопрос о том, где же находятся эти две горы, долгое время никак не разрешался. Было высказано предположение, что создатели Авесты и Ригведы воспели в своих гимнах хребты Урала или Алтая.



Да, действительно, Уральские и Алтайские горы находятся на севере по отношению к Индии и Ирану.



В исследованиях С.В. Жарниковой подробно дано правдивое представление о соответствии топонимов на Северной территории с изложением древних писаний Индии и Египта. Есть сведения о том, что Египет именовался как земля Кемь (отсюда и название науки химии), и на северо-западе территории России есть город Кемь.



Чтобы не забыть и сохранить знания предыдущей цивилизации о мироустройстве, те, кто стал впоследствии основателем Египта, изображали карту звёздного неба на территории своих поселений по мере продвижения с Севера на Юг.



Назвали участки земли, города и селения именами созвездий, а правителей назвали именами богов – творящих сил природы. Благое намерение не забыть истину мироздания привело к большой путанице современных людей о египетских богах, как и о богах всех тех, кого стали именовать язычниками.



Язычники имели правильное мировоззрение, унаследованное от предыдущей цивилизации.

Вот один из примеров. В Египетской мифологии есть легенда о Гебе и Нут, брате и сестре, ставшие впоследствии мужем и женой.



Когда-то они были вместе и покоились на поверхности Земли. Геб – считается богом коры планеты, а Нут – богиней неба. Появившийся Свет Солнца разъединил Геба и Нут, поскольку появился бог атмосферы Шу. Богиня неба Нут изображается в мифологии Египта в виде обнажённой женщины, стоящей в виде дуги над планетой, на коре которой находится Геб.



От мощного напора Солнца Нут задрожала, и молвила, что может не выдержать этого напора. И тогда Ра (бог Солнца) направил 8 богов, чтобы они удерживали ноги Нут. Сказка? Да изложена как сказка. Но в реальности это выглядит вполне убедительно.

Бог коры Земли Геб и богиня неба Нут – это электрически заряженная кора планеты и электрически противоположно заряженная ионосфера с магнитосферой Земли.



Потому они брат и сестра, что олицетворяют два типа электрических зарядов – положительного и отрицательного. Как говорит современная наука, ионосфера (богиня Нут) рождается за счёт воздействия Солнечного света (процесс ионизации атомов воздуха атмосферы – бога Шу) на атомы воздуха.



Под напором солнечного ветра из водородной плазмы магнитосфера и ионосфера Земли трепещет, содрогается, и может не выдержать и сорваться. Поэтому на каждом полюсе Земли имеются по четыре магнитных аномалии, формирующих дыхало планеты и удерживающих магнитосферу и ионосферу (8 богов, удерживают Нут). Небо богини Нут называют ещё небесным Дуатом – царством духовных сущностей.

Современные знания позволяют говорить о поле направленных излучений Земли в виде ионосферы, радиационного пояса и магнитосферы.



Плазменным Резонатором Земли, несущим всю информацию о биосферных существах и о строении тела планеты (хранилище духовных сущностей) является радиационный пояс (он же пояс Альвена). Так сказка о богах в глазах современной науки стала обретать черты реального знания о плазменном механизме Солнечно-Земных связей.

Исходя из последовательного и совокупного геологического развития Северного Ледовитого океана (см. рис.8), можно предположить, что Гора Меру и Хара принадлежат тектонически обособленным двум глубоководным бассейнам: Норвежско-Гренладскому с трёхзвенным срединным хребтом и Евразийскому глубоководному бассейну с хребтом Гаккеля, ограниченного поперечным хребтом им. Ломоносова, если учитывать, что горы вулканического типа периодически подымаются и разрушаются, опускаются в воды океана.



К сожалению, геология при исследовании особенностей строения коры дна Ледовитого океана не учитывает энергетику и работу плазменного механизма Солнечно-Земных связей в полярном районе.

Магнитосферный генератор и энергетическое дыхало Земли

Высоко над полюсом в ионосфере ритмично работает электрический магнитосферный генератор мощностью 10 миллионов МВт [5]. Реальным индикатором работы магнитосферного генератора и энергетического дыхания Земли является постоянное серебристое свечение авроральных овалов – по одному над каждым полюсом.



Это отражено и в мифах человека: в «Метаморфозах» Овидия Назона говорится о Небесном дворце Солнца, у которого две серебряного цвета дверцы.

Вспышки на Солнце проявляют своё прибытие к Земле с большим размахом. Перед приходом возмущения (информационного сигнала) от вспышки граница аврорального овала может опуститься вплоть до широты Москвы и даже до Средиземного моря, в зависимости от мощности сигнала.



Резко меняется структура всей ионосферы, локально во многих местах возникают концентрации электронов, из магнитосферы в полярную область начинают поступать электромагнитные волны солнечной природы разного диапазона частот. Одновременно появляются звуковые сигналы типа Р с или Р i в структуре магнитосферы. Земля мобилизует все свои способности к работе с солнечными потоками водородной плазмы и электромагнитными излучениями.

Начинает работать магнитосферный генератор мощностью более 10 миллионов МВт. Магнитосферный генератор инициирует формирование захвата большого объёма солнечного ветра разомкнутым хвостом магнитосферы.



Над полюсом Земли ритмично работает мощный генератор электрической энергии, создавая закрученный поток быстрых электронов. Этот вихрь из электронов служит эжектором для засасывания огромных масс солнечного ветра со стороны разомкнутой части магнитосферы.



Поток заряженных частиц направляется магнитными силовыми линиями поля планеты внутрь земного шара. Наличие постоянного, но переменного по интенсивности, свечения авроральных колец говорит о том, что они являются скачками уплотнения в динамичном потоке заряженных частиц внутрь Земли.



Аналогичные свечения скачков уплотнения воздуха наблюдаются во входном сопле реактивного двигателя при росте числа его оборотов вращения и усиления струи захваченного воздуха во время наземных испытаний. Следствием от вдоха вихрей энергии являются циклоны и антициклоны в полярных водах океана.

От вдыхаемого мощного вихревого потока энергии Солнечного ветра локально охлаждается место полярного вдоха – так образовался Северный Ледовитый океан и ледяной покров Антарктиды, и одновременно разогревается вещество коры планеты, поглощающей энергию Солнечного ветра.



Синхронно со вспышкой на Солнце проявляется сейсмичность Северного района, а в противофазе с ними сейсмичность возникает в поясе экватора. Всегда там, где очень горячо, немедленно появляется углерод, он поглощает избыточное тепло, приобретает атом водорода для своего индивидуального существования, и в коре полярных районов формируются запасы углеводородов.



Так в полярных районах планеты появляются зоны, охлаждённые до ледяного состояния сверху и богатые углеводородами на глубине. По мере роста коры в горизонтальном направлении в местах огненных разломов нефтеносные районы становятся зонами шельфа, где геологами фиксируются залежи нефти и газа.



Тело планеты растёт благодаря дыханию Солнечным ветром.

По многочисленным данным геологии [6] следует, что углеводороды (нефть, газ, битум, углеродные залежи) являются, в основном, не только итогом превращения биогенных отложений, а продуктом эндогенных процессов в коре планеты: тектоники и магматической деятельности.



Геология отмечает, что образование нефти относится и к тому периоду, когда на Земле ещё не было биологических видов. Углеводороды образуются циклически от архея к мезозою и кайнозою [6], и связано это с глобальными процессами роста коры планеты, сопровождаемого обильным выделением кислорода и тепла, появлением углерода в местах выделения тепла от деятельности кислорода.



Ритм дыхания человека имеет все эти же признаки: вдыхается кислород, выдыхается углекислый газ. При взрыве атомной бомбы выделяется огромное количество углерода – 3,2 на 10 в двадцать шестой степени атомов углерода на одну мегатонну взрыва. Надо понять роль кислорода и углерода: кислород разрушает, а углерод восстанавливает процесс роста и развития систем.

Полярные овалы, постоянно и динамично светящиеся области ионосферы, – это скачки уплотнения потока солнечного ветра на пути внутрь планеты. Диаметр канала поступления энергии около 3 000км.



При вдохе солнечного ветра происходит охлаждение вод океана, формирование вечной мерзлоты дна океана и образование запасов углеводородов по трассе потока энергии внутрь Земли.

В качестве примера. В конце января 2012 года произошла вспышка на Солнце. Через два дня засияли полярные сияния, на Севере образовался мощный антициклон, резко похолодало в Европе и во всей Сибири, на Алтае.



До этого там была мягкая погода, и мало было снега. С 27 января по 2 февраля произошла серия землетрясений – на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии, на северо-востоке Японии, на Курильских островах, в Египте в г. Хабарде, в Италии, в Перу, на Филиппинах.



Эти события полностью соответствуют описанной ранее причине – энергетическому дыханию Земли. Вспышка на Солнце увеличила мощность вдоха планетного тела, активизировав внутренние процессы в теле планеты. Погодой Земли управляет космическая погода.

Современное активное таяние полярных льдов, оттаивание вечной мерзлоты, а также испарение ранее замороженного метана в восточной части области моря Лаптевых, связано с уменьшением активности Солнца и, как следствие, с изменением активности энергетического дыхания планетного тела: планета стала дышать плавно, подобно дыханию в режиме отдыха или сна.



Изменение ритма работы Солнца и планеты обусловлено сменой полярности галактического магнитного поля на трассе движения Солнечной системы.

Как отмечает геолог Дмитриев А.Н. [3]: «…более чем в 30 раз вырос темп таяния льдов Арктики; ускоренно деградирует «пропитанная» метаном вечная мерзлота Сибирского Заполярья; ускоренно тают ледовые линзы, погребённые грунтовыми толщами; растёт метанизация арктической атмосферы за счёт учащающихся взрывов газогидратных панцирей».



Формируется цепочка явлений: уменьшение активности Солнца вызывает смену дыхания планеты и появление первичного источника тепла, что вызывает таяние газогидратов, формируется парниковый механизм, ещё более воздействующий на таяние замёрзшего ранее метана.

Согласно оценкам Щадова и Ткаченко [4] от 2004 года, прирост углекислого газа и воды за счёт «таяния» метана в газогидратных месторождениях осуществляется в таких размерах: один килограмм метана взаимодействует с молекулярным кислородом воздуха, порождая 2,7 кг углекислого газа и 2,3 кг воды.



И если все газогидраты Арктики и Антарктики растают, то произойдёт прирост углекислого газа и воды за счёт реакции метана с кислородом, уменьшение кислорода в атмосфере, да ещё появится вода от растаявших льдов.

Чем сильнее полярные сияния, тем мощнее энергетическое дыхание, тем холоднее в полярных районах, тем резче очерчиваются границы климатических районов, выше организация пространства атмосферы, коры планетного тела и её внутренних процессов.

Формирование энергетического дыхала планеты

Следует учитывать сам факт энергоинформационного (электромагнитного) взаимодействия вещественного тела Земли с электромагнитными полями и излучениями Солнца, соседних планет и звёзд на пути следования Земли в составе Солнечной системы.



Следует учитывать, что сама Земля является автоколебательной системой, и потому ей требуется поступление энергии за счёт потока энергичных частиц.



Солнечный ветер является основным поставщиком энергии и водородной плазмы внутрь тела Земли через полярные области. Во время Солнечной вспышки магнитосфера Земли встретит потоки Солнечного ветра – водородной плазме, загородит им путь в среднеширотную атмосферу и сбросит протоны, словно в воронку, в приполярную зону – дыхало планеты.

Наиболее глубоко в магнитосферу энергичные частицы Солнечного ветра проникают в приполярных районах, так как частицы здесь могут большую часть пути свободно двигаться вдоль магнитных силовых линий, почти перпендикулярных к поверхности Земли.



В полярных районах существует энергетическое дыхало планеты, сформированное четырьмя магнитными аномалиями на Севере и четырьмя аналогичными аномалиями на юге (рис.4).

Магнитные аномалии, окаймляющие полярный район дыхала Земли тождественны Солнечному венцу в его высоких широтах [1], который динамикой своего поведения в период 11-летнего цикла демонстрирует аналогичную картину энергетического дыхания Солнца.



Так в высоких широтах (между 40 и 50 градусами по широте Солнца) волокна протуберанцев от активных магнитных зон (пятна солнечной активности) становятся видимыми спустя 3 года после образования максимума солнечного цикла в 11 лет вплоть до спада активности до минимума.



В начале очередного 11-летнего цикла эта группа протуберанцев смещается в более высокие широты, к полюсам Солнца, и на 70 параллели они объединяются в одну светящуюся структуру – венец Солнца.

Рис.4. Схема расположения магнитных аномальных зон в виде физических полей в Северных районах планеты.

Пояснение к рис.4. Чётко видны четыре аномалии, разделённых нейтральными зонами. Цифрами 1,2, 3, 4 обозначены: 1-нейтральная зона между противоположными по знаку аномалиями; 2-положительная магнитная аномалия; 3-отрицательная магнитная аномалия. 4-разломы коры планеты.



Справа на рис. 4 показано формирование полярного дыхала планеты в форме плазменного цилиндра, внутренняя и наружная стенки которого вращаются в противоположные стороны.