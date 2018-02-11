Великая Китайская стена оказалась подделкой

Великая Китайская стена (ВКС), когда дождь ее размыл, оказалась, к всеобщему удивлению, плохо слепленным новоделом… Она представляет собой лишь вал из глины высотой 4 м., обложенный одним-двумя слоями кирпича. Вал вполне могли создать трудармейцы при Мао Цзедуне. Внутри вала люди обнаружили стеклотару, ржавые пустые консервные банки и то, что вывозится на свалки. Незамысловатая кирпичная кладка создана в 90-е года прошлого века при “реставрации” ВКС.

До “реставрации” и, в т. ч., в Новое время ВКС была просто валом из утрамбованной, а кое-где и не утрамбованной глины, на котором находился ивовый палисад (ИП), упоминаемый китайскими поэтами 17 в. Он обозначал собой госграницу. ИП – это не стена, похожая на крепостную, а условное заграждение, указывающее на то, что за ним находятся уже не ханьские земли. См. илл. 1 и 2.

Илл. 1. Зато нет безработицы. Кирпич вполне современный.

Илл. 2. Средства освоены. Что только туда внуть ни пихали!

Здесь на фото видно, как старый вал, созданный при Мао Цзедуне, встречается с новой реконструированной ВКС. История создается на наших глазах…

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Считается, что последний иезуит, член трибунала математиков умер в Китае в 1805 году, однако, иезуитские традиции в Китае не прервались. Вот свежая серия исторических и археологических парадоксов, и она впечатляет.

Загляните в документы эпохи русско-китайской войны 1900 года*, и вы увидите странный феномен: русские войска, вошедшие в Китай по четырем направлениям – от Забайкалья до Владивостока – не заметили Великой Китайской стены! Титаническое сооружение (против таких конных орд с севера и поставленное) словно растворилось в воздухе! Более того, не заметили этой стены и восемь мировых держав, деливших тогда Китай – последний колониальный резерв – между собой. Величайший артефакт, в сотни раз превышающий объемом пирамиды Египта, стал невидим!

* Эту войну иногда называют «боксерским восстанием», но это подмена понятий. Шла полномасштабная война восьми крупнейших европейских держав за новую нарезку Китая; она и привела Россию к русско-японской войне, потере Порт-Артура и влияния в Манчжурии и Корее

Вот карикатура, очень точно изображающая основные политические реалии 1900 года.

Ниже – русская карта за 1903 год. Здесь неплохо видно изображение Великой Китайской Стены (северо-восточнее Пекина), а ориентировочный путь русских войск в Пекин я показал жирной кривой линией. Как видите, для русских войск не знать о Стене было нереально; конница должна была уткнуться в нее или найти в Стене пролом (они там есть). Но… Великую Китайскую Стену просто не заметили. На карте она есть, а в воспоминаниях – нет.

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Впрочем, можно вспомнить и то, что взятием Пекина дело не кончилось. Союзные войска провели множество карательных экспедиций – по всему Китаю, и… они тоже не видели никакой Великой Стены. В Интернете полно свидетельств участников – американцев, русских, англичан – с картами, документами. И – никакой Стены!

Не видели Великую Стену и до этой войны, когда русские строили южную ветку КВЖД. Не видели Великую Стену и после – когда отдавали японцам Порт-Артур. Люди видели другую «Великую стену» – трехметровой глубины ров и земляной вал* с посаженным на валу ивняком. Вот это – реальное оборонительное сооружение, отвечающее военно-тактической мысли XVI-XVIII веков. Россия и сама построила точно такую же Великую стену на Алтае – как раз в XVIII веке. Она отлично помогает стрелкам уничтожать атакующую конницу, и если бы китайская армия вздумала остановить русские войска, наши казаки у этой стены крепко бы нахлебались. Но Цыси боялась воевать с Россией, и казаки перемахнули через ров и заградительный вал так же буднично, как переходили ручьи и взгорки.

* Энциклопедия Брокгауза и Ефрона: «Первоначально стена сбивалась из глины и земли, и потому многие ее участки давно уже исчезли». Описание Великой стены именно как стены из гранита и кирпича относится только к одному ее участку – к востоку от Калгана (Чжан-цзя-коу).

Ныне стена тянется на сотни и сотни километров, и об этой новой, целиком кирпичной, демонстрируемой туристам стене известно много больше. Например, то, что она «реконструирована» в 1957 году и поэтому не является непреодолимой преградой. В отличие от нее, городские Пекинские стены были сделаны по правилам, и когда в 1900 году европейцы брали их штурмом, то костей переломано было без счета – не могли взять! Если бы не парадоксальное решение генерал-лейтенанта Н. П. Линевича втащить пушку на одну из стен, чтобы изменить сектор обстрела, русские в Пекин первыми бы не вошли. А Великая стена – нет, не отвечает противоосадным стандартам, поскольку изначально задумывалась как бутафорская. Обычный новодел.

Скорее всего, эта новая стена появилась (на линии старой) во времена всевластия Мао, когда десятки миллионов людей вдруг стали бесплатной рабочей силой. Да, возникает вопрос, а почему об этом молчат свидетели. Но есть и ответ: «старинная» легенда гласит, что всех строителей этой стены под ней же и прикапывали.

ПРИМЕЧАНИЕ. Улики уже начали всплывать; так, в Интернете появились фотографии, свидетельствующие о том, что во время раскопок каменной гробницы династии Минг прямо под ней обнаружены женские швейцарские часики середины XX века. Видимо, заключенная женщина-ученый, готовившая гробницу к будущему эпохальному открытию, не желала потворствовать лжи.