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Запуск Falcon Heavy

07:41. 7 февраля 2018 Просмотров - 330 3 коммент. Опубликовал:


Ночью Маск запустил сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая вывела в космос автомобиль с манекеном и надписью "Не паникуй" из &quot;Автостопом по Галактике".
Машина должна проследовать по гелиоцентрической орбите к Марсу.






Траектория пуска.

Из трех ускорителей приземлиться смогло два. Центральный разбился при посадке, упав в океан рядом с посадочной платформой. Как и ранее, это одна из основных проблем проекта Маска – достаточно высокий процент аварий при посадке возвращаемых ускорителей.
Но в целом, у Маска получилось запустить самую крупную частную ракету на сегодняшний день и обеспечить громкий пиар своих проектов (не только ракеты), который несомненно будет направлен на привлечение дополнительного финансирования.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: космос, маск, солнечная система
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