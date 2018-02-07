Запуск Falcon Heavy
07:41. 7 февраля 2018 Просмотров - 330 3 коммент. Опубликовал: brahman
Ночью Маск запустил сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая вывела в космос автомобиль с манекеном и надписью "Не паникуй" из "Автостопом по Галактике".
Машина должна проследовать по гелиоцентрической орбите к Марсу.
Траектория пуска.
Из трех ускорителей приземлиться смогло два. Центральный разбился при посадке, упав в океан рядом с посадочной платформой. Как и ранее, это одна из основных проблем проекта Маска – достаточно высокий процент аварий при посадке возвращаемых ускорителей.
Но в целом, у Маска получилось запустить самую крупную частную ракету на сегодняшний день и обеспечить громкий пиар своих проектов (не только ракеты), который несомненно будет направлен на привлечение дополнительного финансирования.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Интересно манекены с луны они вернули ? А вообще засорять орбиту всяким мусором не есть хорошо .
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” обеспечить громкий пиар”! Больше ничего и не надо!
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Маск молодец.