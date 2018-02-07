Запуск Falcon Heavy

Ночью Маск запустил сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая вывела в космос автомобиль с манекеном и надписью "Не паникуй" из "Автостопом по Галактике".Машина должна проследовать по гелиоцентрической орбите к Марсу.Траектория пуска.Из трех ускорителей приземлиться смогло два. Центральный разбился при посадке, упав в океан рядом с посадочной платформой. Как и ранее, это одна из основных проблем проекта Маска – достаточно высокий процент аварий при посадке возвращаемых ускорителей.Но в целом, у Маска получилось запустить самую крупную частную ракету на сегодняшний день и обеспечить громкий пиар своих проектов (не только ракеты), который несомненно будет направлен на привлечение дополнительного финансирования.

Источник: colonelcassad.livejournal.com