Космодром Восточный: запуск ракеты «Союз-2.1а»
12:44. 1 февраля 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Автор фото Gelio (Степанов Слава)
27 декабря 2018 года состоялся четвёртый запуск в истории космодрома Восточный — первого в России гражданского космодрома. Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала в расчётное время, а отделившийся разгонный блок «Фрегат» доставил на целевые орбиты два российских спутника «Канопус-В» и 26 малых космических аппаратов, принадлежащих другим странам.
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1. Монтажно-испытательный корпус ракеты носителя (МИК РН). Здесь проводится сборка ракеты-носителя, стыковка ее с космической головной частью (КГЧ) и подготовка ракеты космического назначения (РКН) к вывозу на стартовый комплекс. Общая площадь здания — почти 45 тысяч квадратных метров, что сравнимо с шестью футбольными полями. Сборку этой РН «Союз-2.1а» завершили 20 декабря — за неделю до старта.
2. Сборка головного блока и КГЧ осуществлялась в другом корпусе — МИКе космических аппаратов и разгонных блоков (МИК КА и РБ). В состав головного блока вошли разгонный блок «Фрегат», два российских спутника и попутная полезная нагрузка в виде 26 малых иностранных космических аппаратов. За их запуск отвечали «Главкосмос» и «Главкосмос Пусковые Услуги» — оператор коммерческих пусков ракет-носителей «Союз-2» с российских космодромов.
3. «Союз-2.1а» — это модификация ракеты «Союз-2», созданная на базе «Союза-У» и оснащенная усовершенствованной системой управления и двигательными установками I и II ступеней. Эта ракета отличается от прежней модели повышенной точностью выведения космических аппаратов на требуемую орбиту и увеличенной массой выведения полезных грузов в космос. «Союз-2.1а» производят в Самаре, в РКЦ «Прогресс».
4. На первой ступени установлены четыре маршевых двигателя РД-107А. Они работают на ракетном топливе, в котором в качестве горючего используется керосин, а в качестве окислителя — жидкий кислород.
5. Перед транспортировкой на стартовый комплекс космическая головная часть (в составе РБ «Фрегат», космических аппаратов и головного обтекателя) уже пристыкована к ракете и закрыта слоем теплоизоляции. Поддержание комфортного температурно-влажностного режима для спутников внутри КГЧ обеспечивается системой термостатирования. Это нечто вроде кондиционера с воздуховодами, подведёнными к головному блоку.
6. Специалисты проводят финальную проверку ракеты перед вывозом из МИКа.
7. Внутри МИКа ракета передвигается по рельсам. Весь путь до стартового стола она тоже проделает по железной дороге.
8. В дальней части МИКа видны детали другой ракеты — «Союз 2.1б». Её запуск запланирован на весну-лето 2019 года.
9. Традиционно перед вывозом ракеты проводят общее построение. В нём участвуют сотрудники Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры и РКЦ «Прогресс», пожарные, железнодорожники и охрана.
10. Вывоз ракеты из МИКа. Она передвигается по рельсам на специальной платформе.
11. Расстояние от МИКа до стартового стола — 4,5 километра. Чтобы его преодолеть, ракете потребуется около часа.
12. Работы по транспортировке начались ещё до рассвета, за трое суток до старта.
13. Платформу с ракетой тянет тепловоз.
14. Во время транспортировки ракета окружена пешими сопровождающими. Поезд движется с комфортной для них скоростью: 5 км/ч.
15. Перед заправкой топливом и доставкой на борт полезного груза стартовая масса ракеты составляет более 311 тонн. Для сравнения: самый большой в мире пассажирский самолёт Airbus A380 весит 277 тонн.
16. На подъезде к стартовой площадке производится перецепка локомотива. Теперь тепловоз не тянет, а толкает состав-установщик к пусковому столу.
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18. Длина РН «Союз-2.1а» составляет 46,3 метра, диаметр — 10,3 метра.
19. Ракету провозят через мобильную башню обслуживания. Это своеобразный передвижной дом, где проводятся работы по подготовке ракеты-носителя к пуску. Башня высотой 52 метра (15 этажей) подъезжает к ракете, стоящей на стартовом столе, и обеспечивает доступ ко всем её системам.
20. До момента запуска ракету держат металлические фермы-опоры. Они сохраняют равновесие аппарата при сильных порывах ветра. По бокам ракеты-носителя располагаются мачты обслуживания, с помощью которых передвигаются сотрудники космодрома.
21. После доставки аппарата на стартовый стол специальное устройство начинает переводить ракету в вертикальное положение.
22. Процесс вертикализации занимает около получаса.
23. Затем установщик убирают, а на ракету наезжает мобильная башня обслуживания. В течение трёх дней внутри этого сооружения «Союз-2.1а» готовили к полету: подключали коммуникации, размещали груз и заливали топливо.
24. В подземной части стартового стола находится специальный канал, который предназначен для отвода газа и продуктов горения, выделяющихся при запуске.
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27. Ночь перед пуском.
28. «Союз-2.1а» внутри мобильной башни обслуживания. Из российских космодромов башня закрытого типа есть только на Восточном.
29. В такой башне можно проводить предстартовую подготовку в самых сложных климатических условиях.
30. Головной обтекатель всё ещё скрыт под защитным чехлом.
31. Мобильная башня обслуживания снаружи.
32. Момент запуска ракеты.
33. «Союз-2.1а» был запущен в 5 часов 07 минут 18 секунд по московскому времени и 11 часов 07 минут 18 секунд — по якутскому
34. Ракета и разгонный блок «Фрегат» сработали штатно.
35. Для «Фрегата» этот пуск стал 72-м. Устройство успешно вывело на орбиту спутники и космические аппараты, а затем вошло в атмосферу на высоте 100 километров. Позже обломки «Фрегата» затопят в несудоходном районе Тихого океана.
36. Тяга реактивного двигателя.
37. Тяга — это сила, которая «толкает» ракету сквозь воздушный поток.
38. Топливо сгорает в двигателе ракеты, и из сопла выходит масса в форме газа под высоким давлением.
39. В морозном воздухе поднимается большое облако пара и дыма.
40. После запуска ракета разворачивается вокруг своей оси, а затем ложится на курс.
41. Здесь видно, как за ракетой тянется белая полоса. Это конденсационный след, он появляется из-за того, что на определённой высоте выхлоп двигателя вызывает процессы конденсации в атмосфере. Следы от водяных паров или кристалликов льда относятся к искусственным облакам, которые позже вырождаются в перистые.
42. От От ракеты отделяются некоторые её части, о чём заранее предупреждают жителей сёл, расположенных в районе падения.
После старта двигатели боковых блоков работают 118 секунд, а затем отключаются. Далее они сбрасываются.
Центральный блок состоит из хвостового отсека, в котором установлен двигатель однократного включения. Он перестаёт работать через 280–290 секунд, после чего эта ступень тоже отделяется, а ракета продолжает движение и очень быстро превращается в небольшую точку.
В процентном соотношении пусков в мире Россия заняла в 2018 году третье место. В 2019 году «Роскосмос» планирует нарастить количество запусков ракет-носителей.
В Главкосмос Пусковые Услуги считают, что Россия должна делать ставку на коммерческие пуски и увеличивать их число. В планах компании — развивать отечественные ракеты-носители под требования заказчиков, а также адаптировать космодромы и инфраструктуру.
Благодарю АО «Главкосмос Пусковые Услуги» и пресс-службу космодрома Восточный за организацию фотосъёмки!
И спасибо Юрию Смитюку за помощь и компанию!
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8238276.html