Космонавтика: СССР и Россия (ч. 2)

В данной статье мы разберём состояние космической отрасли в современной России, проведём сравнение подхода к космонавтике в СССР и России, а также рассмотрим перспективы дальнейшего развития данной отрасли в России.

СУП ЖЖ опять нагадил – не опубликовал отложенную запись. Космонавтика как наука, а затем и как практическая отрасль, сформировалась в середине XX века. Но этому предшествовала увлекательная история рождения и развития идеи полёта в космос, начало которой положила фантазия, и только затем появились первые теоретические работы и эксперименты. Так, первоначально в мечтах человека полёт в космические просторы осуществлялся с помощью сказочных средств или сил природы (смерчей, ураганов). Ближе к XX веку для этих целей в описаниях фантастов уже присутствовали технические средства — воздушные шары, сверхмощные пушки и, наконец, ракетные двигатели и собственно ракеты. Не одно поколение молодых романтиков выросло на произведениях Ж. Верна, Г. Уэллса, А. Толстого, А. Казанцева, основой которых было описание космических путешествий.



Первая часть статьи посвящена достижениям советского периода, вторая — о современной России.

КОСМОНАВТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Космонавтика в современной России ведёт свой отсчёт с 1991 года, когда было фактически завершено и формально-юридически оформлено разрушение СССР.

Ельцинский период

Ещё Горбачёв начал резко сокращать финансирование космонавтики, в девяностые же годы и так скудные ресурсы были урезаны до самого минимума.



Первый модуль российского сегмента МКС строился на американские деньги, а 2/3 расходов Роскосмоса практически вплоть до начала активной реализации программы ГЛОНАСС (начало 2000-х гг.) составляли расходы на пилотируемую космонавтику — то есть, на достройку и поддержание станций «Мир» и МКС (источник).

В этих условиях в девяностые годы образовалось серьёзное отставание в технологии производства негерметичных спутников, которое было в основном преодолено в 2000-х.

Резко сократилось и количество пусков. С 1996 по 1999 год в России совершалось менее 30 ракетных пусков ежегодно — Россия в эти годы уступала по количеству пусков Соединённым Штатам. Для сравнения: в СССР производилось 90 — 100 пусков в год.

Лишь в 1994 году был юридически оформлен статус космодрома «Байконур»: до этого времени весь комплекс был, по сути, бесхозным, что повлекло за собой его серьёзное запустение и разграбление мародёрами. Контингент российских войск, служивших на «Байконуре», на 3 года остался на чужой территории без какого-либо финансирования и поддержки со стороны России.

Несмотря на катастрофические проблемы, некоторые крупные проекты, начатые ещё при СССР, были завершены: не в последнюю очередь за счёт активного сотрудничества с США и другими странами в сфере космоса.

Было окончено строительство первой многомодульной орбитальной станции «Мир». Наиболее активная фаза её работы приходится на 90-годы. Иностранные экипажи с 1995 года активно посещали станцию. Больше всего иностранных гостей было из США — 44 астронавта.

Международный проект орбитальной станции «Freedom» (США с союзниками без СССР), который активно разрабатывался на рубеже восьмидесятых и девяностых годов, провалился и был закрыт. США решили использовать космический опыт СССР по строительству модульной станции «Мир» и было решено создавать МКС с использованием российского опыта и российских технологий.

Также в девяностые годы начал работать ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система). Первоначальное развертывание ГЛОНАСС для военных целей было осуществлено в 1993 году с 12 спутниками.



К 1995 году количество спутников было доведено до 24. Однако из-за недофинансирования и низкого срока службы спутников ГЛОНАСС к 2001 году уменьшился до 6 спутников.

В 1999 году в рамках консорциума США, России, Украины и Норвегии вошёл в строй проект «Морской старт». Запуск ракет осуществляется с плавучей платформы в районе экватора, что позволяет экономить на топливе за счёт использования скорости вращения земли.



На данный момент проект почти полностью принадлежит российской РКК «Энергия».

Путинский период

Следует отметить, что после 2000-го года количество космических запусков стало снижаться по всему миру, и на данный момент по этому показателю Россия входит в тройку лидеров (ссылка).



При этом, снижение количества запусков связано не с кризисом отрасли в целом (каковое мнение распространено в обывательской среде), а с тем, что на рубеже тысячелетий резко возросли сроки работы космических аппаратов: например, для спутников связи с максимум 3 — 4 до 12 — 15 лет, а для спутников дистанционного зондирования Земли с нескольких месяцев до нескольких лет. Соответственно, это не могло не сказаться на количестве запусков.

Тяжёлое финансовое положение российской космической отрасли сохранялось и в начале 2000-х годов (источник).



Например, по начатой в 1998 программе Фобос-Грунт нормальное финансирование начало выделяться только в 2008 (источник).



Затопление космической станции Мир в 2001 году было очень тяжёлой утратой для отечественной космонавтики, но на поддержание программы было необходимо тратить около 200 млн. долларов ежегодно, а таких денег в космическом бюджете просто не было.

Принятая в 2005 году «Федеральная космическая программа России на 2006—2015 гг.» (источник) отличалась полным отсутствием какой-либо амбициозности и декларировала лишь «создание и использование необходимой номенклатуры космических систем и комплексов с характеристиками, соответствующими мировому уровню развития космической техники».



Проще говоря, речь шла только о том, чтобы не отставать слишком сильно. Такому положению вещей способствовала ситуация, когда Роскосмос сам себе ставил цели и сам же за них отчитывался.



Судя по всему, в то время его руководство не хотело брать на себя какие-либо повышенные обязательства, однако в 2007 году начались работы по созданию в Амурской области нового космодрома «Восточный».



Космодром должен был не только обеспечить полностью независимый доступ России в космос, но и способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока, что впоследствии и наблюдалось, см., например, (источник).

С назначением в 2011 году Владимира Поповкина на должность руководителя Роскосмоса был взят курс на более активное развитие отрасли, началась разработка новых крупных проектов (источник 1), (источник 2), (источник 3).



В 2013 году был проведён первый запуск новой ракеты космического назначения «Союз-2.1в», приспособленной под запуски с имеющихся многочисленных стартовых комплексов ракет среднего класса семейства «Союз».



В декабре 2014 года был осуществлён первый успешный запуск разрабатывавшейся с 1990-х годов новой ракеты космического назначения тяжёлого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк, что позволило России достичь полностью независимого доступа в космос в области непилотируемой космонавтики.

В 2016 году был осуществлён первый запуск ракеты «Союз-2» с нового космодрома «Восточный», после чего строительство космодрома продолжилось.

Первый запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Россия продолжает оставаться главной космической державой, разделяя это звание с Соединёнными Штатами. Россия входит в тройку лидеров по количеству пусков ракет:



Только Россия занимается достройкой и расширением МКС (единственная из 15-и стран участников МКС);



Ключевой участник МКС (одна из 2-х, владеет 5 из 14 основных модулей МКС, Япония и ЕКА имеют по одному модулю, США все остальные);



Имеет глобальную навигационную систему (одна из 2-х действующих, развёртывается ещё 2);



Способна вывести человека на орбиту (одна из 2-х, ранее было способно 3);



Скафандр для работы в открытом космосе (одна из 3-х);



Выведение спутников на геостационарную орбиту (одна из 5-и);



Имеет ракету-носитель тяжёлого класса (одна из 6-и);



Имеет действующий космодром (одна из 16-и стран, 4 из 23-х действующих космодромов, больше только у США, столько же у Китая);



Способна самостоятельно выводить на орбиту КА (одна из 16 стран которые когда-либо выводили КА в космос, одна из 30 стран когда-либо разрабатывавших ракеты-носители);



Производитель ракет и комплектующих (более 10 % от общемирового производства, российские ракеты, ступени ракет и двигатели используются другими странами);



Имеет двигатель настолько экономически выгодный, что его закупает другая главная космическая страна — США;



Имеет действующий космический радиотелескоп;



Имеет спутниковую систему связи;



Имеет спутники дистанционного зондирования земли;



Имеет развитую сеть телекоммуникационных спутников;



Участвует в исследовании других планет совместно с другими странами;



Сопровождает не менее 17 тыс. орбитальных объектов (наряду с НАСА и ЕКА); из них около 10 % — действующие аппараты, остальное — космический мусор.



Некоторые делают далеко идущие выводы из того факта, что доля России на мировом рынке космонавтики выросла с 0,5 % в 2011 году до 2 % в 2013 году (источник).



На самом деле, эта цифра определяет не реальное развитие космической отрасли в стране, а долю доходов России от всех доходов, получаемых от деятельности, связанной с космосом.



Россия представлена в основном на рынке пусковых услуг (несколько процентов от рынка космонавтики), в то время как практически неохваченными остаются такие отрасли, как спутниковая фотосъёмка Земли, производство спутников, телекоммуникационные услуги и тому подобное.



Для сравнения: доля США на мировом рынке космонавтики в 2009 году составляла 70% (источник).

Статистика выходов в открытый космос

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО КОСМОСА

На данный момент можно выделить следующие:



Россия не имеет ни одного действующего космического аппарата за пределами околоземной орбиты. За последние годы были предприняты всего 2 попытки, обе они завершились неудачей.



Отсутствует полностью независимый доступ в космос — стартовый комплекс для ракет «Союз» на космодроме Восточный. Запуски пилотируемых кораблей Россия может проводить только с космодрома Байконур на территории Казахстана.



Не до конца решены проблемы с обеспечением создания космических аппаратов полностью отечественной элементной базой достойного качества;



Система наземных пунктов управления космическими аппаратами не обеспечивает хотя бы относительно глобального покрытия, особенно в южном полушарии. Хотя проблема в значительной мере потеряла остроту с присоединением Крыма и, соответственно, Центра дальней космической связи в Евпатории, но связанные с этим неудобства, тем не менее, остаются ещё со времён СССР.



Запуски на орбиты с низкими наклонениями (экваториальные и близкие к ним) с высоких широт требуют много топлива. В этом плане самые экономически выгодные космодромы из используемых Россией для запуска на эти орбиты находятся на территории других государств — в Казахстане, на заморской территории Франции и даже в США, где расположена береговая база проекта «Морской старт».



Очень плохо налажен пиар российских космических достижений. Как только ракета взрывается — все СМИ «взвывают». А ведь за одной взорвавшейся ракетой стоит десяток успешных, и не все они секретны. Можно было организовать пиар лучше: рассказать, что делают российские лаборатории для международных космических проектов и чем российские аппараты помогают мировой науке и народному хозяйству.



Процент успешных космических запусков СССР и России

Процент удачных запусков по сравнению с предыдущими годами выглядит так:

Таким образом, подавляющее большинство запусков в России (в среднем, около 95%) являются успешными.

Причиной изменения статистических показателей отчасти является тенденция к увеличению функциональности и срока активного существования спутников при почти полном исчерпании орбитально-частотного ресурса в наиболее востребованных частях геостационарной орбиты.



Увеличение функциональности и срока существования спутников в основном связано как с техническими новинками последних десятилетий: ионными двигателями, негерметичными корпусами, более совершенной электроникой, и т. д.



Также имеется тенденция к увеличению массы выводимых в космос спутников, что тоже положительно сказывается на их функциональности.

По состоянию на 2017-го года, в целом, российская космическая отрасль является одной из самых мощных в мире.



Россия безоговорочно лидирует в пилотируемой космонавтике и в запусках на орбиту, держит паритет с США в области космической навигации. Россия в 2000 — 2015 гг. осуществляла порядка 40 или более процентов всех космических запусков в мире, (источник) лишь в 2016 году уступив США и Китаю по числу запусков (19 против 22 и 22), в 2017 уступив только США (19 против 29) (источник).



Российская глобальная навигационная система ГЛОНАСС является одной из двух в мире полноценных глобальных навигационных систем, наряду с американской GPS. Некоторое отставание от США и Евросоюза имеется по таким направлениям, как развитие радиационно-стойкой элементной базы, исследование дальнего космоса и дистанционное зондирование Земли.

13 июля 2015 года президент России В.В. Путин подписал закон о создании Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (источник). Госкорпорация образована на базе Федерального космического агентства и Объединенной ракетно-космической корпорации (источник).

ИАЦ

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