Космонавтика: СССР и Россия (ч. 2)
СУП ЖЖ опять нагадил – не опубликовал отложенную запись.
Космонавтика как наука, а затем и как практическая отрасль, сформировалась в середине XX века. Но этому предшествовала увлекательная история рождения и развития идеи полёта в космос, начало которой положила фантазия, и только затем появились первые теоретические работы и эксперименты.
Так, первоначально в мечтах человека полёт в космические просторы осуществлялся с помощью сказочных средств или сил природы (смерчей, ураганов).
Ближе к XX веку для этих целей в описаниях фантастов уже присутствовали технические средства — воздушные шары, сверхмощные пушки и, наконец, ракетные двигатели и собственно ракеты.
Не одно поколение молодых романтиков выросло на произведениях Ж. Верна, Г. Уэллса, А. Толстого, А. Казанцева, основой которых было описание космических путешествий.
В данной статье мы разберём состояние космической отрасли в современной России, проведём сравнение подхода к космонавтике в СССР и России, а также рассмотрим перспективы дальнейшего развития данной отрасли в России.
Первая часть статьи посвящена достижениям советского периода, вторая — о современной России.
КОСМОНАВТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Космонавтика в современной России ведёт свой отсчёт с 1991 года, когда было фактически завершено и формально-юридически оформлено разрушение СССР.
Ельцинский период
Ещё Горбачёв начал резко сокращать финансирование космонавтики, в девяностые же годы и так скудные ресурсы были урезаны до самого минимума.
Первый модуль российского сегмента МКС строился на американские деньги, а 2/3 расходов Роскосмоса практически вплоть до начала активной реализации программы ГЛОНАСС (начало 2000-х гг.) составляли расходы на пилотируемую космонавтику — то есть, на достройку и поддержание станций «Мир» и МКС (источник).
В этих условиях в девяностые годы образовалось серьёзное отставание в технологии производства негерметичных спутников, которое было в основном преодолено в 2000-х.
Резко сократилось и количество пусков. С 1996 по 1999 год в России совершалось менее 30 ракетных пусков ежегодно — Россия в эти годы уступала по количеству пусков Соединённым Штатам. Для сравнения: в СССР производилось 90 — 100 пусков в год.
Лишь в 1994 году был юридически оформлен статус космодрома «Байконур»: до этого времени весь комплекс был, по сути, бесхозным, что повлекло за собой его серьёзное запустение и разграбление мародёрами. Контингент российских войск, служивших на «Байконуре», на 3 года остался на чужой территории без какого-либо финансирования и поддержки со стороны России.
Несмотря на катастрофические проблемы, некоторые крупные проекты, начатые ещё при СССР, были завершены: не в последнюю очередь за счёт активного сотрудничества с США и другими странами в сфере космоса.
Было окончено строительство первой многомодульной орбитальной станции «Мир». Наиболее активная фаза её работы приходится на 90-годы. Иностранные экипажи с 1995 года активно посещали станцию. Больше всего иностранных гостей было из США — 44 астронавта.
Международный проект орбитальной станции «Freedom» (США с союзниками без СССР), который активно разрабатывался на рубеже восьмидесятых и девяностых годов, провалился и был закрыт. США решили использовать космический опыт СССР по строительству модульной станции «Мир» и было решено создавать МКС с использованием российского опыта и российских технологий.
Также в девяностые годы начал работать ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система). Первоначальное развертывание ГЛОНАСС для военных целей было осуществлено в 1993 году с 12 спутниками.
К 1995 году количество спутников было доведено до 24. Однако из-за недофинансирования и низкого срока службы спутников ГЛОНАСС к 2001 году уменьшился до 6 спутников.
В 1999 году в рамках консорциума США, России, Украины и Норвегии вошёл в строй проект «Морской старт». Запуск ракет осуществляется с плавучей платформы в районе экватора, что позволяет экономить на топливе за счёт использования скорости вращения земли.
На данный момент проект почти полностью принадлежит российской РКК «Энергия».
Путинский период
Следует отметить, что после 2000-го года количество космических запусков стало снижаться по всему миру, и на данный момент по этому показателю Россия входит в тройку лидеров (ссылка).
При этом, снижение количества запусков связано не с кризисом отрасли в целом (каковое мнение распространено в обывательской среде), а с тем, что на рубеже тысячелетий резко возросли сроки работы космических аппаратов: например, для спутников связи с максимум 3 — 4 до 12 — 15 лет, а для спутников дистанционного зондирования Земли с нескольких месяцев до нескольких лет. Соответственно, это не могло не сказаться на количестве запусков.
Тяжёлое финансовое положение российской космической отрасли сохранялось и в начале 2000-х годов (источник).
Например, по начатой в 1998 программе Фобос-Грунт нормальное финансирование начало выделяться только в 2008 (источник).
Затопление космической станции Мир в 2001 году было очень тяжёлой утратой для отечественной космонавтики, но на поддержание программы было необходимо тратить около 200 млн. долларов ежегодно, а таких денег в космическом бюджете просто не было.
Принятая в 2005 году «Федеральная космическая программа России на 2006—2015 гг.» (источник) отличалась полным отсутствием какой-либо амбициозности и декларировала лишь «создание и использование необходимой номенклатуры космических систем и комплексов с характеристиками, соответствующими мировому уровню развития космической техники».
Проще говоря, речь шла только о том, чтобы не отставать слишком сильно. Такому положению вещей способствовала ситуация, когда Роскосмос сам себе ставил цели и сам же за них отчитывался.
Судя по всему, в то время его руководство не хотело брать на себя какие-либо повышенные обязательства, однако в 2007 году начались работы по созданию в Амурской области нового космодрома «Восточный».
Космодром должен был не только обеспечить полностью независимый доступ России в космос, но и способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока, что впоследствии и наблюдалось, см., например, (источник).
С назначением в 2011 году Владимира Поповкина на должность руководителя Роскосмоса был взят курс на более активное развитие отрасли, началась разработка новых крупных проектов (источник 1), (источник 2), (источник 3).
В 2013 году был проведён первый запуск новой ракеты космического назначения «Союз-2.1в», приспособленной под запуски с имеющихся многочисленных стартовых комплексов ракет среднего класса семейства «Союз».
В декабре 2014 года был осуществлён первый успешный запуск разрабатывавшейся с 1990-х годов новой ракеты космического назначения тяжёлого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк, что позволило России достичь полностью независимого доступа в космос в области непилотируемой космонавтики.
В 2016 году был осуществлён первый запуск ракеты «Союз-2» с нового космодрома «Восточный», после чего строительство космодрома продолжилось.
Первый запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Россия продолжает оставаться главной космической державой, разделяя это звание с Соединёнными Штатами. Россия входит в тройку лидеров по количеству пусков ракет:
- Только Россия занимается достройкой и расширением МКС (единственная из 15-и стран участников МКС);
- Ключевой участник МКС (одна из 2-х, владеет 5 из 14 основных модулей МКС, Япония и ЕКА имеют по одному модулю, США все остальные);
- Имеет глобальную навигационную систему (одна из 2-х действующих, развёртывается ещё 2);
- Способна вывести человека на орбиту (одна из 2-х, ранее было способно 3);
- Скафандр для работы в открытом космосе (одна из 3-х);
- Выведение спутников на геостационарную орбиту (одна из 5-и);
- Имеет ракету-носитель тяжёлого класса (одна из 6-и);
- Имеет действующий космодром (одна из 16-и стран, 4 из 23-х действующих космодромов, больше только у США, столько же у Китая);
- Способна самостоятельно выводить на орбиту КА (одна из 16 стран которые когда-либо выводили КА в космос, одна из 30 стран когда-либо разрабатывавших ракеты-носители);
- Производитель ракет и комплектующих (более 10 % от общемирового производства, российские ракеты, ступени ракет и двигатели используются другими странами);
- Имеет двигатель настолько экономически выгодный, что его закупает другая главная космическая страна — США;
- Имеет действующий космический радиотелескоп;
- Имеет спутниковую систему связи;
- Имеет спутники дистанционного зондирования земли;
- Имеет развитую сеть телекоммуникационных спутников;
- Участвует в исследовании других планет совместно с другими странами;
- Сопровождает не менее 17 тыс. орбитальных объектов (наряду с НАСА и ЕКА); из них около 10 % — действующие аппараты, остальное — космический мусор.
Некоторые делают далеко идущие выводы из того факта, что доля России на мировом рынке космонавтики выросла с 0,5 % в 2011 году до 2 % в 2013 году (источник).
На самом деле, эта цифра определяет не реальное развитие космической отрасли в стране, а долю доходов России от всех доходов, получаемых от деятельности, связанной с космосом.
Россия представлена в основном на рынке пусковых услуг (несколько процентов от рынка космонавтики), в то время как практически неохваченными остаются такие отрасли, как спутниковая фотосъёмка Земли, производство спутников, телекоммуникационные услуги и тому подобное.
Для сравнения: доля США на мировом рынке космонавтики в 2009 году составляла 70% (источник).
Статистика выходов в открытый космос
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО КОСМОСА
На данный момент можно выделить следующие:
- Россия не имеет ни одного действующего космического аппарата за пределами околоземной орбиты. За последние годы были предприняты всего 2 попытки, обе они завершились неудачей.
- Отсутствует полностью независимый доступ в космос — стартовый комплекс для ракет «Союз» на космодроме Восточный. Запуски пилотируемых кораблей Россия может проводить только с космодрома Байконур на территории Казахстана.
- Не до конца решены проблемы с обеспечением создания космических аппаратов полностью отечественной элементной базой достойного качества;
- Система наземных пунктов управления космическими аппаратами не обеспечивает хотя бы относительно глобального покрытия, особенно в южном полушарии. Хотя проблема в значительной мере потеряла остроту с присоединением Крыма и, соответственно, Центра дальней космической связи в Евпатории, но связанные с этим неудобства, тем не менее, остаются ещё со времён СССР.
- Запуски на орбиты с низкими наклонениями (экваториальные и близкие к ним) с высоких широт требуют много топлива. В этом плане самые экономически выгодные космодромы из используемых Россией для запуска на эти орбиты находятся на территории других государств — в Казахстане, на заморской территории Франции и даже в США, где расположена береговая база проекта «Морской старт».
- Очень плохо налажен пиар российских космических достижений. Как только ракета взрывается — все СМИ «взвывают». А ведь за одной взорвавшейся ракетой стоит десяток успешных, и не все они секретны. Можно было организовать пиар лучше: рассказать, что делают российские лаборатории для международных космических проектов и чем российские аппараты помогают мировой науке и народному хозяйству.
Процент успешных космических запусков СССР и России
Процент удачных запусков по сравнению с предыдущими годами выглядит так:
Таким образом, подавляющее большинство запусков в России (в среднем, около 95%) являются успешными.
Причиной изменения статистических показателей отчасти является тенденция к увеличению функциональности и срока активного существования спутников при почти полном исчерпании орбитально-частотного ресурса в наиболее востребованных частях геостационарной орбиты.
Увеличение функциональности и срока существования спутников в основном связано как с техническими новинками последних десятилетий: ионными двигателями, негерметичными корпусами, более совершенной электроникой, и т. д.
Также имеется тенденция к увеличению массы выводимых в космос спутников, что тоже положительно сказывается на их функциональности.
По состоянию на 2017-го года, в целом, российская космическая отрасль является одной из самых мощных в мире.
Россия безоговорочно лидирует в пилотируемой космонавтике и в запусках на орбиту, держит паритет с США в области космической навигации. Россия в 2000 — 2015 гг. осуществляла порядка 40 или более процентов всех космических запусков в мире, (источник) лишь в 2016 году уступив США и Китаю по числу запусков (19 против 22 и 22), в 2017 уступив только США (19 против 29) (источник).
Российская глобальная навигационная система ГЛОНАСС является одной из двух в мире полноценных глобальных навигационных систем, наряду с американской GPS. Некоторое отставание от США и Евросоюза имеется по таким направлениям, как развитие радиационно-стойкой элементной базы, исследование дальнего космоса и дистанционное зондирование Земли.
13 июля 2015 года президент России В.В. Путин подписал закон о создании Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (источник). Госкорпорация образована на базе Федерального космического агентства и Объединенной ракетно-космической корпорации (источник).
ИАЦ
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Источник: ss69100.livejournal.com