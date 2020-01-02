Отказ Allseas возобновлять прокладку “Северного потока-2″ запускает “план Б” России

Заявление Allseas, что компания не планирует возобновлять прокладку “Северного потока-2″, приведет к запуску “плана Б” по завершению проекта. Об этом ФБА “Экономика сегодня” рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство “Северного потока-2″, суда-трубоукладчики будут направлены на другую работу. Об этом в компании рассказало РИА “Новости“. Президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов “Северный поток-2″ и “Турецкий поток”. Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas практически сразу выполнила требование, отмечает Infox.

“Решение Allseas сразу свернуть работы по “Северному потоку-2″ удивительно и может выйти компании боком, – отмечает аналитик. – наверняка в контракте с РФ был пункт, что в случае введения санкций компания обязуется им подчиняться, однако до 20 января суда-трубоукладчики могли пройти еще достаточно большой участок. Оба судна сейчас стоят – в портах Дании и Норвегии. И вполне возможно, что “Газпром” потребует вернуть неустойку и компенсации через суд – это логичный ход в сложившейся ситуации.

Вариант Allseas – это был “план А” России по “Северному потоку-2″, есть и второй вариант завершения проекта – собственными силами. А именно – судами, которыми располагает “Газпром”. Это баржа “Фортуна”, которая сейчас находится в одном из портов Германии – вероятнее всего, она будет вести прибрежные работы. А судно-трубоукладчик “Академик Черский” займется прокладкой последнего участка трубопровода в датских территориальных водах – оно и приобреталось на случай сегодняшнего сценария”.

План “Б” и сроки

В Allseas не захотели возобновлять строительство даже до обозначенной США даты – 20 января, хотя остается уложить около 160 километров трубопровода из 2460. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о наличии альтернативных вариантов достроить “Северный поток-2″. Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году и у России есть ресурсы для этого. Россия и Германия объявили: “Северный поток-2″ будет достроен.

Однако пока никто не оценивает, на сколько созданная Вашингтоном ситуация может отсрочить запуск проекта, находящегося в финальной стадии. Но в целом эксперты называют сложившуюся ситуацию не критичной и даже готовы оценить сроки завершения строительства газопровода. Конечно, эти расчеты условны, но все аналитики исходят из базовой позиции, что ни Россия, ни Германия не заинтересованы в затягивании сроков запуска “Северного потока-2″.

“Сейчас “Академик Черский” находится в порту Находки – его, видимо, доукомплектовывают для работы по прокладки газопровода “Северный поток-2″. Теоретически судно доберется до места ведения работ за полтора месяца. И работает оно медленнее, чем суда Allseas. Так, еще недавно прокладывавшее трубы судно Pioneer Spirit самое быстрое в мире по темпам прокладки труб – около пяти километров в сутки. “Академик Черский”, по предварительным оценкам, сможет держать темп в 1-2 километра.

Исходя из этого получается, что летом будет завершена прокладка труб, за которой последуют испытательные и пусконаладочные работы. Это означает, что газопровод будет запущен в работу ближе к концу лета 2020 года. Возможно, будут непредвиденные ситуации и срок сдвинется на начало весны. Есть вариант, что США попытаются ввести санкции уже в отношении “Академика Черского”, лишив его международной страховки. Но это самый пессимистичный сценарий”, – подчеркивает эксперт.

Судьба “потока”

Проект “Северный поток-2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них, с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии. Все противники проекта его политизируют.

Москва и Берлин неоднократно отмечали, что “Северный поток-2″ – инициатива чисто экономическая, она создает альтернативный источник газовый поставок и дает возможность проводить их без посредников. Кроме того, газотранспортная система Украины строилась в 1970-х, она морально и технологически устарела, пребывает в крайней степени износа. Первый и второй проект “Северного потока” – современные трубопроводы, гарантирующие надежность и выгодность поставок.

“Сдвиг сроков запуска “Северного потока-2″ не критичен в целом для Европы. С Украиной подписан контракт на прокачку 60 млрд кубометров ежегодно, что не оставит Европу без газа. Кроме того, наша страна рекордно нарастила поставки сжиженного газа на рынок ЕС – это тоже снимает напряжение и риски дефицита. В целом газового кризиса на территории Евросоюза никто не ждет.

Ведь в рамках подготовки к переговорам с Украиной Россия закачала в подземные хранилища газа на европейской территории рекордные объемы энергоносителя. А зима в этом году выдалась беспрецедентно теплой, так что большого расхода газа в ЕС нет. А значит, весну и лето Европа может при необходимости использовать запасы из ПХГ, и до запуска “Северного потока-2″ протянет без проблем”, – заключает Игорь Юшков.