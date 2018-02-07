Цифровое общество и конец истории

После Тунисской встречи в 2005 году, начиная с 2006 года, вплоть до 2017 года саммиты WSIS проходят ежегодно, как правило, в полузакрытом режиме (на 2018 год встреча уже запланирована).

В 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе состоялись Всемирные встречи на высшем уровне по вопросам построения единого наднационального глобального цифрового информационного общества (WSIS – World Summit on the Information Society) с участием представительной делегации РФ. На них были приняты и подписаны всеми участниками программные документы: «Декларация принципов: построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии» и «План действий по построению глобального информационного общества», а также «Тунисское обязательство» и «Тунисская программа для построения глобального информационного общества».

Цифровое общество – это глобальный проект, целью которого является построение нового рабовладельческого общества, управляемого посредством использования информационно-коммуникационных технологий, основанных на применении микроэлектроники, локальных и глобальных компьютерных сетей, которые собирают, обрабатывают, генерируют и распределяют информацию через системы глобальных телекоммуникационных сетей. Поэтому цифровое общество, по сути своей, является сетевым информационным обществом.



Как было заявлено на «Гайдаровском форуме – 2018» архитекторами и строителями этого общества, главным направлением в реформе государственного управления должно стать построение «государства как платформы». Платформа – это совокупность взаимодействующих между собой аппаратных средств и операционных систем, под управлением которых функционируют различные прикладные программы и средства для их разработки.

Идея «государства-платформы» означает глубоко интегрированную единую цифровую систему управления. Причем речь идет даже не о заимствовании опыта за пределами РФ. В случае реализации этого революционного проекта в рамках программы «Цифровая экономика РФ», Россия должна создать электронную систему государственного управления первой в мире.

Нашу страну опять хотят сделать экспериментальной площадкой. Теперь по построению цифрового общества, а все разговоры о «цифровой экономике» – это отвлекающий маневр.

Программа «Цифровая экономика РФ» определяет пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 года: нормативное регулирование; кадры и образование; формирование исследовательских компетенций и технических заделов; информационная инфраструктура; информационная безопасность.

Фактически здесь и далее по тексту программы нет ни слова об экономике, но говорится о внедрении информационно-коммуникационных технологий в повседневную жизнь граждан и организаций, оказывающих им платные «услуги».

24 января 2018 года министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров выступил на панельной сессии «Россия в глобальной цифровой повестке», которая прошла в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Сайт Минкомсвязи сообщает: «В декабре 2017 года были приняты планы по цифровой экономике. "Они были сформированы промышленными компаниями. Все эти планы уже не пишут в Правительстве. Программа была сформулирована специалистами ИТ-отрасли, тех компаний, которые заинтересованы в цифровой трансформации, – сказал Николай Никифоров. – Правительство готово просто помочь, поддержать, обеспечить законодательную базу, в некоторых случаях изыскать деньги для того, чтобы предоставить субсидии для научно-исследовательских работ, предоставить инфраструктуру. Все остальное делает сама отрасль, крупные ИТ-компании, которые работают в этом секторе".

Министр подчеркнул, что роль Правительства состоит в том, чтобы поддерживать ключевые технологии. "Если правительство стремится к тому, чтобы быть независимым в цифровой сфере, нужно пользоваться новыми технологиями: "большими данными", искусственным интеллектом, роботизацией, блокчейном и многими другими технологиями. Мы будем сосредотачиваться на развитии этих знаний", – сказал он».

А по словам Германа Грефа, государство превращается в «фабрику обработки данных». Но останется ли оно при этом государством?

В «Концепции формирования информационного общества в России» №32, принятой еще в 1999 году, были заложены положения, о которых говорят Никифоров и Греф: «В настоящее время осознаны предпосылки и реальные пути формирования и развития информационного общества в России. Этот процесс имеет глобальный характер, неизбежно вхождение нашей страны в мировое информационное сообщество… На начальном этапе создания социально значимых информационно-коммуникационных систем и комплексов (в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других) государство берет на себя основные расходы, но в дальнейшем уходит с рынка».

Сегодня это уже происходит во многих сферах и означает только одно: ликвидацию того, что делает государство государством! В частности, речь идет о передаче государственных функций банковским учреждениям. Выдача документов, удостоверяющих личность, водительских прав, регистрация недвижимости и другие полномочия соответствующих министерств и ведомств могут перейти к представителям банковской сферы.

Ростовщики стремятся к тотальной власти над гражданами России. В конечном итоге это ведет к полному демонтажу государства и приватизации власти в стране банковскими структурами. Власти теряют контроль над государством. Более того, государство само себя демонтирует…

После «ухода государства с рынка» граждане России будут переданы как «электронное население» владельцам финансовых институтов, коммуникационных систем и баз данных, в том числе, представителям транснациональных структур. Правительство, как и запланировано, передаст свои полномочия собственникам систем. Эти коммерческие учреждения уже не будут иметь никаких конституционных обязанностей перед гражданами России. Конституцию РФ заменят волчьи законы глобального рынка.

Поэтому речь идет не только о тотальном контроле хозяев информационных систем за поведением и коммуникациями граждан в электронном пространстве, но и об использовании системы «государства как платформы» для юридического закрепления правления банковских структур.

При полном уходе от наличных денег (к чему постоянно призывают Минфин и Центробанк РФ) жизнь каждого гражданина будет всецело зависеть от банков. Захотел ростовщик – и лишил человека доступа к материальным благам, захотел – и поставил любые условия доступа к этим благам, в том числе, противоречащие совести и религиозным убеждениям человека. Так банки станут действующим институтом власти, который не нуждается в традиционной триаде властных структур – законодательной, исполнительной и судебной. Они фактически заменят государство. По сути, это будет означать ничем не ограниченную диктатуру банков.

У ростовщиков будут полностью развязаны руки – идентификация личности и досье на каждого человека, кредиты и покупки-продажи окажутся «в одном флаконе».

Цифровая идентификация и аутентификация граждан является основой построения «цифрового общества». Здесь важно отметить, что человек, входящий в новую систему «предоставления информационных и коммуникационных услуг», прежде всего, должен принять и начать постоянно использовать уникальный, пожизненный и посмертный идентификатор личности (о чем говорил депутат Анатолий Аксаков на заседании Госдумы 12 января 2018 года), а затем постоянно подтверждать, что этот идентификатор принадлежит именно ему (является его цифровым именем в системе), а в качестве способа аутентификации уже сегодня предлагается использовать биометрические параметры человека (закон подписан Президентом РФ 31 декабря 2017 года), а затем хозяева системы могут предложить в качестве средства идентификации граждан и неотделимые от тела человека (имплантируемые) идентификационные метки и чипы (носители его системного цифрового имени).

В случае реализации проекта «Цифровая экономика в РФ» ответственная личностная власть заменяется безответственной, анонимной властью «электронного правительства» банкиров, а законы управления кибернетическими системами автоматически переносятся на человеческое общество.

Тогда высокие информационные технологии XXI века могут использоваться в политических и идеологических целях для духовного и физического порабощения одних людей другими.

Человек из субъекта общественных отношений превращается в объект жесткого управления. Высшее творение Божие приравнивается к товару, лишается богоданной свободы и возможности выбора. В чем это заключается? Все очень просто: человек будет обязан жить по правилам богоборческой системы, которые могут противоречить его совести и мировоззрению.

Это будет общество, в котором полностью упраздняются конституционные права и свободы, а принцип презумпции невиновности заменяется на принцип «презумпции виновности» с рождения,

Принцип «разрешено все, что не запрещено законом» будет заменен принципом «запрещено все, что не разрешено системой», то есть система будет диктовать людям правила поведения…

Деятельная лояльность к системе, толерантность ко всем и всему (прежде всего ко греху!) и абсолютная покорность системе – станут главными критериями существования человека в этом социуме. Одним из «самых положительных качеств» электронного гражданина станет доносительство.

Можно однозначно констатировать, что построение «цифрового общества-платформы как фабрики по обработке данных» противоречит Промыслу Божию о мире и человеке, то есть является деянием греховным, также как и соучастие в этом строительстве. Тем более, что сегодня речь еще идет и о «необходимости улучшения человеческой природы» с помощью методов генной инженерии.

Торгово-финансовая система, включающая электронную идентификацию и аутентификацию граждан и введение электронных безналичных расчетов, имеет целью полное порабощение людей через отмену наличных денег, жесткий и всеобъемлющий контроль товарообмена и движения виртуальных денежных средств на электронных банковских счетах граждан. Это неуклонно ведет к построению мироустройства, абсолютно аналогичного описанному в 13-й главе Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Более того, согласие человека на вхождение в эту систему будет означать признание власти хозяев системы (а со временем и единоличного ее хозяина) и, соответственно, поклонение тем «ценностям», которые будут в этой системе «основополагающими». При этом никто не потребует у человека явного или сознательного отречения от Христа.

Неслучайно в документе «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных», принятом Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2013 года говорится: «Многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом новых вызовов. Если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, – наступит время исповедничества, о котором говорит Книга Откровения (гл. 13-14)». Отсюда ясно, что согласие с этими «актами» и станет отречением от Христа.

В интервью 1-му каналу российского телевидения в День Рождества Христова – 7 января 2018 года об этом говорил Святейший Патриарх Кирилл. Он ярко обозначил те негативные моменты, которые несет внедрение программы «Цифровая экономика РФ»: «Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу. Приведу простой пример. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти исключительно на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль – ну, все те аргументы, которые многим хорошо знакомы. Все это так. Но если вдруг, в какой-то момент исторического развития, доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?

Сегодня для того, чтобы получить гражданство в одной из европейских стран, людям, которые желают натурализоваться, получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни этой страны, ее обычаях и законах. В этом ролике очень ярко представлена тема ЛГБТ, а после просмотра задается вопрос: "Вы со всем этим согласны?" Если человек говорит: "Да, согласен, все это для меня нормально", – он проходит отсев и становится гражданином, либо получает вид на жительство. Если же он скажет "Нет!", то не получит. А что если доступ к финансам будет ограничен такого рода условиями? Вот об этих опасностях Церковь сегодня говорит во весь голос», – подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

Из его слов однозначно следует, что принятие электронных идентификационных карт или иных электронных средств идентификации и вхождение в систему электронных виртуальных платежей несет в себе серьезную духовную опасность. Именно духовную опасность! Это может привести не только к полному подавлению богоданной свободы личности злонамеренными силами, но и к принуждению человека к действиям, противоречащим его вере и совести.

Ранее, Святейший Патриарх Кирилл неоднократно заявлял о необходимости сохранения альтернативы для граждан, не желающих входить в «новую идентификационную систему».



В частности, в выступлении в Государственной Думе на III Рождественских Парламентских встречах: «Использование автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, особенно конфиденциальной информации, должно производиться только на добровольной основе. Со ссылкой на то, что это удобно для бюрократов, нельзя тотально внедрять эти технологии. Каждый из нас может оказаться в рабстве у этих технологий, под тотальным контролем. И если для кого-то мои слова сейчас не звучат как актуальные, поверьте, через какое-то время эти слова могут стать актуальными для каждого из нас. Поэтому, оставляя возможность альтернативы, мы всегда оставляем возможность выхода из-под такого тотального контроля».

Русская Православная Церковь твердо настаивает на исключительной добровольности участия граждан в новых формах идентификации и аутентификации личности и признает право человека отказаться от использования любых технологий, противоречащих его религиозным и иным убеждениям.

Такое же заключение дает Государственно-правовое управление Президента РФ: «Любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы», – говорится в ответе управления Святейшему Патриарху Кириллу.

Поэтому сегодня наша задача – бороться за сохранение традиционной системы учета и платежей, и в этом нас поддерживает Русская Православная Церковь.

Если же помрачение сознания у подавляющего большинства людей позволит глобалистам воплотить в жизнь свои планы, то потеряет во очах Божиих всякий смысл существование этого земного мира. Совершенно очевидно, что в глобальном цифровом обществе, управляемом врагами Православия, спасение души станет возможным только на путях исповедничества и мученичества.

Переход власти в руки банкиров, всеобщая чипизация граждан в совокупности с трансгуманистическими биотехнологиями, роботизацией и искусственным интеллектом, несомненно, приведут к воцарению антихриста и кончине этого земного мира.

«К чему, в видах Божиих, существовать долее миру, когда мир, то есть человечество, отвергает совершенно ту цель, для которой предоставлено ему Богом странствование на земле», – пишет святитель Игнатий Брянчанинов.

В обществе людей-киборгов, начиненных электроникой и «улучшенных» с помощью генной инженерии, говорить о возможности покаяния и стяжания Духа Святаго Божия вряд ли возможно.

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10).

Об информационной безопасности и возможной утрате суверенитета

Зарубежный опыт, на который так любят ссылаться российские чиновники, демонстрирует отказ развитых демократических стран от введения единых сквозных идентификаторов личности и создания единых распределенных баз данных. В Великобритании, Германии и Франции законодательно запрещено внедрение единого электронного идентификатора личности и создание единого банка персональных данных на всех граждан страны. Парламенты и высшие Конституционные органы этих развитых демократических стран расценили попытки построения подобной системы как покушение на основополагающие права и свободы граждан и угрозу национальной безопасности.

Необходимо констатировать, что внедрение единой системы электронной идентификации и аутентификации и создание с помощью единого сквозного уникального идентификатора личности единых федеральных банков данных на всех граждан России грубейшим образом нарушает конституционные права и свободы каждого человека (в первую очередь – статьи 2, 3, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 и другие), несет большую угрозу национальной безопасности и независимости России.

Это может привести к полной утрате государственного суверенитета. Системы в концентрированной электронной и фактически общедоступной форме будут содержать всю информацию о населении России в целом, в том числе, о военнослужащих и сотрудниках спецслужб. Такая электронная информация делает возможным любые преступные, в том числе и диверсионные, действия по отношению ко всему населению страны.

Даже самая совершенная компьютерная система не может гарантировать абсолютной защищенности хранимой в ней информации от ошибок, сбоев, вирусов, несанкционированного доступа. Все это чревато самыми непоправимыми последствиями, при которых практически невозможно что-либо восстановить и исправить. То есть любая защита имеет "дыры", пусть они и не очевидны на первый взгляд. Дело во времени, как только подберут ключик, информация окажется в свободном доступе. Защита компьютерных систем и отдельных устройств по определению невозможна! На практике это доказано многократно.

Приведу всего два примера.

1. Несколько месяцев назад в украинском сегменте Интернета стали появляться «разоблачительные» статьи, содержащие персональные данные наших военнослужащих, воюющих в Сирии, сразу на трех языках: украинском, русском и арабском. Вот такой «подарок» для террористов, которые могут совершать «точечные удары» по нашим офицерам и их семьям, сделали злоумышленники. Причем неизвестно, каким образом эти сведения оказались в открытом доступе…

2. Компьютеры и базы данных спецслужб США, которые имеют суперзащиту по самым высоким международным критериям, были вскрыты в 2015 году 15-летним британским школьником-аутистом, который в течение восьми месяцев (!) безнаказанно не только скачивал, использовал и распространял сведения из них в Twitter и WikiLeaks, но и вносил туда несанкционированные изменения!

С 2011 по 2017 год ежегодно собирались представительные Всемирные форумы по кибербезопасности, на которых известные эксперты в этой области не смогли ответить на вопрос: «Как, сохранив в целости и сохранности все неоспоримые преимущества Интернета, защититься от преступности?»



И каждый раз они признавали: «Взлом ресурсов… атаки… и постоянные диверсии в отношении банковской и финансовой инфраструктуры по всему миру свидетельствуют о том, что кибероперации стали инструментом манипуляций и политического давления со стороны государств и негосударственных игроков». В итоге эксперты однозначно констатировали: «Пока, ни у одного правительства и ни у одной страны мира на поставленный вопрос нет ответа…»

Сегодня речь уже идет не только о банковской и финансовой инфраструктуре, но о критических объектах, таких как АЭС, системы энерго- и газоснабжения, интернет и других, киберудары по которым могут привести к ситуации хаоса в любой стране мира.

В.П. Филимонов