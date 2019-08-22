Время лицедеев во власти и под властью

Смотришь в экран телевизора, слушаешь речи политиков, журналистов и актёров, задумываешься над «соц-сетевыми кумирами» подростков и молодежи в России да и во всем мире. Пытаешься вникнуть в глубокомысленные речи и реплики первых лиц ведущих и не ведущих стран мира – США, Британии, Германии, Франции, Турции, Китая, России, Канады, Индии, Пакистана, Ирана, Бразилии, Аргентины, Австрии, Японии, Польши, Украины, Казахстана, Киргизии, Италии, Норвегии, Бельгии, Испании и т . п. И когда видишь, что главными «героями» экрана и похоронных речей являются актеры и только актеры, – приходишь к печальному выводу, что наступившее историческое время, которое мы переживаем, можно назвать «временем лицедеев во власти и под властью». Что все социальные отношения во власти и под властью пропитаны фальшью, лицемерием, бездуховностью, «кажимостью», тем «безумием», которое рождается (по Н.А. Бердяеву) корыстным интересом, прибылью, деньгами, теми «цифровыми ценностями», о которых писал Дж.Сорос, и которые перечеркивают традиционные ценности и культуру, а вместе с ними и человека вообще.



Причем само это «лицедейство», как форма реализации технологии манипуляции сознанием, которые почти 20 лет назад хорошо проанализировал в своей капитальной монографии «Манипуляция сознанием» С.Г.Кара-Мурза, «правит бал», проникая во все «поры» жизни обществ под напором рынка и цинизма власти капитала, – на фоне разворачивающейся экологической трагедии человечества в виде ускоряющихся процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, которые «безумный мир» мировой финансовой капиталократии не видит, и очевидно и не может видеть вследствие особенностей своей «капиталогенной оптики», через которую он смотрит на мир.

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Еще более 150 лет назад великий русский хирург, ученый, мыслитель, врач, и не менее великий педагог Николай Иванович Пирогов провозгласил главным принципом русской социальной педагогики кредо – «Быть, а не казаться», причем вначале «быть человеком», а уже потом быть учителем, врачом, юристом, инженером, управленцем, политиком, директором, банкиром и т.п.

Но чтоб «быть, а не казаться», надо быть адекватным своей «природе» Человека на Земле, и самой Природе Земли, частью которой он является, и нести Ответственность за всё, что ты творишь на Земле.

И вот это-то отношение адекватности исчезло полностью, исчезло под напором рыночно-капитало-генного отчуждения, причем – нарастающего отчуждения человека, его разума и от собственной «природы», т.е. собственного предназначения, и от природы своей страны, от общества, от социальных обязательств, от культуры, от совести, от духовно-нравственных ценностей, апробированных долгой историей культур народов Земли, от своего Будущего, а значит – и от своих детей, внуков, правнуков, потомков, которым мы должны передать самое светлое, примерное, героическое, пронизанное заботой о совершенствовании себя, своего творчества, всей системы жизни, пронизанное тем единством Добра, Красоты и Истины, которую русский человек обозначил единым словом – «Правда».

Но именно всё то, что можно назвать человечностью, истинным гуманизмом, действительной разумностью, уходит в современных «рыночных» обществах, или, что тоже самое, – в «рыночных демократиях», – в «подполье», в «катакомбы», ещё сберегается в толще трудящихся масс, тех, кто своим трудом и творчеством продолжает созидать, не обращая внимание на «кричащее фиглярство» на экранах телевидения, в Интернете, в рыночно-капиталистическом кино (эталоном которого стал «Голливуд» и его кинопродукция), в рекламе.

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Известна гневная отповедь Иисуса Христа фарисеям и лицемерам. Сейчас фарисейство и лицемерие, а они – неотъемлемые элементы обратной (по отношению к пироговскому кредо) формулы – «казаться, а не быть» возведены в ранг «добродетели», – потому что диктатура капиталократии – это диктатура лжи, фальши, обмана, подкупа, коррупции.

На телевидении доминируют актеры, «смехачи» и журналисты. Актеры, которые на подмостках театров, в кино и на телевидении, играют чужие жизни, призвание которых и есть лицедейство, – стали главными «лучшими людьми» (по Достоевскому) общества, которые задают «пример» в поведении, в отношении к жизни, которые становятся, вследствие универсальности своей кажимости, подменяющей реальную действительность, главными «героями» в глазах «телеманов» и «информофагов» (пожирателей информации).

«Лицедейство» становится «социальным вирусом», который начинает поражать всю социальную структуру общества, все его социальные слои, начиная от «верхов», от «властей», которые «лицедействуют», изображая, что они власти, что они «руководят», даже когда непредсказуемо совершаются катастрофы, – до тех, кто ниже, кто ходит «под властью».

Лицедействуют журналисты. На каналах телевидения действует огромное количество дискуссионных «площадок», на которых обсуждаются самые разные проблемы: от геополитики, конфликтов, дел на Украине, – до президентских выборов в той или иной стране, прививающих тем, кто слушает или смотрит, «культуру» не поиска истины, правды, спокойного обсуждения (с представлением фундаментальных контраргументов), а «культуру крика, шумливого базара», «культуру пошлости, бесстыдства, цинизма» и т.д.

«Лицедействуют» все так называемые «цифровое общество», «цифровая экономика», «цифровое правительство». «Цифра» заменила мозги людей и настолько упростила их «язык», что он стал похож на языках «Эллочки-людоедки» из известного произведения Ильфа и Петрова. Все стали «электронными игроками», или, что более верно, «электронно-компьютерными без-умными». «Цифра» убила мышление людей, их понимание того мира, в котором они живут.



Самое страшное в этом процессе то, что идёт мощный, «цифрогенный», особенно под воздействием «игромании», процесс убийства будущего интеллекта общества. Дети, подростки, юноши и девушки соревнуются в процессах электронно-сетевого самолюбования в том, кто больше количество соберёт «лайков».



Виртуальный мир замещает реальный мир, и уже дети, юноши и взрослые играют в стрельбу и убийства (как, например, в 2016 году произошло в Псковской области, где мальчик и девочка, еще несовершеннолетнего возраста, стреляли в полицейских, а затем и сами покончили с собой, причем всё это снимая и транслируя в социальные сети Интернета; или как в эти летние месяцы этого 2019-го года происходит в городах и посёлках США, где поток бессмысленных расстрелов граждан со стороны «без-умных» других граждан на улицах и площадях городов приобрел такой масштаб, что общество ужаснулись тому, что оно представляет собой реально).

О том, как «лицедей» с «раскрученным» именем на «рынке лицедейства» (в свое время Теккерей показал нам «ярмарку тщеславия») становится важным «героем» современных рыночно-капиталистических обществ (а такой «герой» часто оказывается удобной «марионеткой» в «руках» мировой капиталократии) и затем – «первым лицом» государства, свидетельствует история восхождения на пост президента США в 80-х годах ХХ века – Рейгана, недавно – Трампа (кроме того, что он преуспевал в строительном бизнесе, он еще, как хороший «манипулятор», преуспевал в собственном «шоу-бизнесе»), и, наконец, – последние выборы президента на Украине, когда актер, «шоумен» Зеленский, игравший в украинском телесериале «президента», боровшегося с олигархами и коррупцией, становится действительным президентом, а его выборы финансирует ряд капиталократов, одним из которых стал Коломойский.

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Вся «вертикаль» власти мировой капиталократии – это одновременно и «вертикаль» отчуждения капитала и отчуждения самой капиталократии от интересов реального человека и человечества, и своеобразная иерархия эксплуататорских отношений, включая и механизмы экономического колониализма (эксплуатации «экономических колоний»).



И вот эта вся «вертикаль» власти мировой капиталократии и создала целую индустрию манипуляции сознанием (общественным мнением) и производства симулякров, мощь которой за последние десятилетия многопорядково возросла, де-факто погружая «демократические общества», а они и есть «рыночно-капиталистические общества», во «тьму невежества».

Трагедия человечества, находящегося в «капкане» Глобальной Капитал-Мегамашины, в рамках действия которого и «расцветает» «лицедейство во власти и под властью» (а «гуру» экономического либерализма Хайек еще в середине ХХ-го века прямо провозгласил «невежество» как важный принцип «либеральной экономики» и ей соответствующих «демократий»), состоит в том, что сама эта Глобальная Капитал-Мегамашина обречена на экологическую гибель. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы

состоялась на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века и процессы её с ускорением развиваются.

Драма разума человечества, в том числе созданных его историей – науки и культуры, есть драма разума, находящегося под «железной пятой» Капитала, принципов рынка и прибыли, под «пятой» экологически безумного Капитала.

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Я уже не раз указывал, что скачок в энергетике мирового хозяйства в 10 в 7-й степени раз, и соответственно – в его воздействии на Биосферу, именно в ХХ-ом веке, с одной стороны, поставил экологические пределы рынку, капитализму, либерализму, в целом всей Стихийной истории человечества (двигающейся в Будущее методом проб и ошибок, по поговорке «Благими намерениями дорога устлана в ад»), а, с другой стороны, потребовал (т.е. предъявил императив) адекватного скачка в качестве управления не только социально-экономическим развитием (что обеспечивала плановая экономика СССР, механизмы работы которой с позиции политэкономии хорошо показаны в ряде последних капитальных монографий В.Ю.Катасоновым), но и всей социоприродной эволюцией, что может обеспечить только Ноосферный Экологический Духовный Социализм.

Еще раз напоминаю, что на то, что в экологически заполненной нише, которую стало занимать человечество к концу ХХ-го века, рынок как механизм развития экономики и общества исчерпал себя, было указано в Докладе, написанном по заказу Мирового Банка группой ученых-экономистов-экологов во главе с Г.Дейли, Р.Гудлендом и С.Эль-Серафи осенью 1991 года.



А до этого в научной монографии «Замыкающийся круг» (в СССР она была издана в 1974 году) американский эколог Б.Коммонер указал, что технологии на базе частной собственности уничтожают главное богатство человечества – экосистемы.





Эти пожары, массово уничтожающие уникальные бореальные леса России, которые, совместно с подобными лесами Канады, – одни из главных «держателей» кислородной константы в атмосфере, благодаря которой поддерживается жизнь высокоорганизованных животных в Биосфере Земли, уже стали региональной экологической катастрофой. И это есть результат «рыночных реформ» в России, в частности – одно из следствий принятых рыночно-ориентированных Земельного и Лесного Кодексов, выведших ресурсы страны из под власти народа, вернее – экспроприировавших их у народа, защищавшего землю России в многочисленных войнах, и полившего её своими кровью и потом.

Рыночный экоцид! – Он всепроникающий, он тотален. И он идёт по всем странам мира, в том числе и в цитадели системы глобального империализма США, и в Китае, в котором сложилась система, по моей оценке, рыночно-капиталистического социализма.

Вот недавно прошла информация о массовой гибели пчёл – основных опылителей цветковых растений – в целом ряде областей России из-за бесконтрольного применения пестицидов, оказывающихся ядом для всего комплекса биогеоценозов, в том числе для пчёл, как важнейшего компонента их воспроизводства.



И что же? – Только нечленораздельные комментарии и полное отсутствие воли у власти, которая хорошо «лицедействует» на экранах телевидения и в средствах массовой информации.

Нужно отметить, что рыночный экоцид переходит в рыночной геноцид, т.е. уже в рыночно-генную форму падения здоровья нации и её вымирания.



Огромные площади земель, бывших в СССР сельскохозяйственными угодьями, где выращивались лен, свекла, картофель, турнепс, репа, брюква, рожь, пшеница, ячмень и т.п., огромные площади великолепных пастбищ, на которых когда-то воспроизводилось многомиллионное поголовье крупного рогатого скота, овцеводство и т.д., заросли кустарником, травой, деревьями, – особенно по таким областям как Псковская, Новгородская, Ленинградская, Костромская, Тверская области, многие области Сибири. Молоко, по производству которого на душу населения мы, т.е. СССР, занимали первые места, теперь заменяется пальмовым маслом при производстве так называемых «молочных продуктов», снижающих здоровье людей и увеличивающих заболеваемость населения сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Экологический кризис в среде жизни человека переходит в экологический кризис живого вещества, олицетворяемого человеком. Человек неразрывно связан с «кормящим ландшафтом».



Экологические болезни «кормящего ландшафта» переходят в экологические болезни самого человека: и фактами на эту тему перегружены средства массовой информации.

Вот недавнее интервью мэра города Москвы Собянина. Журналист, восхищаясь масштабом роста Москвы как мегаполиса, масштабами реализуемых транспортных проектов, московского метрополитена и т.д., на фоне демонстрируемых по телевидению картин новых городских многоэтажных застроек и транспортных развязок, задаёт вопрос главному руководителю современным этапом развития этого мегаполиса: «А есть ли пределы этому развитию в пространстве?».



И тот отвечает, как истинный либерал в хайековском определении, что таких пределов нет. Наверное, в его представлении, когда вся «Россия» соберется в такой глобализованной Москве, освободив «жизненное пространство» для других пришельцев из-за рубежа, и о котором в своё время мечтали Гитлер и всё подвластное ему руководство вермахта; то это будет естественный конец такой пространственной экспансии Москвы.

Ни слова о том, что рост заасфальтированных территорий рождает катастрофические наводнения, что вырубка лесов на территориях Московской области, – и ближайших к ней территориях, – увеличивает риски ураганных ветров, смерчей, с возможным появлением торнадо, которые знают Соединённые Штаты, территория которых лишилась лесов, но не знала историческая Россия.

Ни слова мэр Москвы ни сказал о том, что «отходы» мегаполиса заполонили «свалками» Московскую и Калужскую области и теперь начинают вывозиться в Архангельскую область, т.е. вывозятся «экологические загрязнения» Москвы на пока ещё сравнительно экологически чистый Русский Север, нарушение экосистемы которого создает дополнительные проблемы в общем глобальном экологическом балансе.

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Не является ли «время лицедеев во власти и под властью» зловещим признаком какого-то мощного системного кризиса культуры, науки и человека в целом, порожденным бездуховностью «мира господства Капитала»?



Не сбывается ли в этом тотальном лицедействе, в этом культе кажимости, на фоне развивающегося глобального рыночного экоцида и процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, пророчество Гёте, которое он оставил нам в своем знаменитом поэтическом романе «Фауст», и которое потом кон-гениальный Гуно в опере «Фауст» вложил в арию Мефистофеля, – «Сатана там правит бал, люди гибнут за металл!…»?

Только свой смертельный «бал» правит над миром «Капитал-Фетиш», которого можно назвать и «Капиталом-Сатаной», и за торжество которого в своей власти над миром экологически гибнут и человечество, и природа.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть положительный ответ на эти вопросы в его негативном смысле – смысле высокой платы за этот «бал Капитал-Сатаны»: платы в форме экологической гибели всего человечества в XXI веке.



И тогда «время лицедеев во власти и под властью» предстаёт как одна из «красивых занавесей» такой гибели, неадекватности и человека, и общества, и государства, т.е. власти, которую и человек, и общество содержат и выбирают, той необходимой стратегии развития на базе управляемой социоприродной, т.е. ноосферной, эволюции, которой требует императив экологической выживаемости человечества.

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Вся система средств массовой информации, включая «соц-сети» Интернета, превратилась в глобальную индустрию производства ложной информации, симулякров, в механизм опошления всего и вся, всего, что считалось святым, начиная с любви, материнства, чести, достоинства, совести, долга, верности, всего того, без чего немыслимо восхождение человека и общества, и всего человечества к высокому, к тому высокому – что озарено ослепительной улыбкой Юрия Алексеевича Гагарина, с его русским кличем «Поехали»!…», мужеством его подвига-прорыва, который ослепительным лучом освещает возможное Космическое Будущее человечества, которое и есть, по К.Э.Циолковскому, его призвание, но которое состоится только в единственном ноосферно-социалистическом формате развития, и ни в каком другом!

Вспомним еще раз предупреждение Б.Коммонера: технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы, – и представим, что натворят уже в ближайшем Космосе Земли космические технологии на базе частной собственности и «безумия корыстного интереса», распространяющего свои «вожделения» на ресурсы Луны, Марса и т.п.

Правда, скорее всего, при такой скорости развития негативных экологических процессов на Земле, как следствия рыночно-капиталистической системы хозяйствования в его империалистическо-колониальном формате, скорость экологической гибели человечества не оставит времени насладиться космическими успехами в «рыночно-капиталистической упаковке».

Итак, «время лицедеев во власти и под властью» вместе с временем бытия капитализма, рынка, капиталократии, процветающих на базе эксплуатации наёмного труда и экономических колоний, закончилось! – Закончилось, если вести отсчет от начала перехода глобального экологического кризиса в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, почти 30 лет назад, тогда, когда появилась знаменитая работа Медоузов и Рандерса «За пределами роста».

Мир господства Капитала и Рынка превратился (если воспользоваться образом «живой труп» Л.Н.Толстого) в «живой экологический труп», пока «живой»! И нынешнее «лицедейство» и «во власти», и «под властью», в политике, в культуре, в кино, в журналистике, во всем «пространстве» средств массовой информации, с рассуждениями – являются ли новости» «фейковыми», или «не фейковыми»; все эти «подмостки», превратившие «трибуны», с которых слушатель ждет слова истины, а получает пошлый смех и ругань, «сучью войну», – всё это «лицедейство» предстает «смертельным смехом» «живого экологического трупа», которым стало вся нынешняя система мировой финансовой капиталократии и мирового рынка.

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Всему этому противостоит истинный Человек как Человек-Созидатель, Человек-Творец, Человек Труда, Человек, несущий в своём созидании решение противоречий между ним и Природой, т.е. Ноосферный Человек!

Карл Маркс указывал на двойственность исторического призвания коммунизма, которая в наше время – время Эпохи Великого Эволюционного Перелома – приобретает особую актуальность:

«Коммунизм как положительное упразднение частной собственности и в силу этого подлинное присвоение человеческой сущности человека и для человека… есть действительной разрешение противоречия между человеком и природой» (К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 42, с. 116).

Коммунизм есть,



с одной стороны, таким образом, «подлинное присвоение человеческой сущности человека и для человека», т.е. становление истинного человека, и соответственно – истинного разума, который начинает управлять своей историей, делая ей истинно гуманной, человечной,



а, с другой стороны, «действительное разрешение противоречия между человеком и природой», т.е. превращение истории, – если опираться на разработанную научно-мировоззренческую систему Ноосферизма, развивающую учение о ноосфере В.И.Вернадского в современных условиях действующего императива экологического выживания человечества, – в ноосферную историю.



Вот почему «социализм XXI века» одним из главных своих призваний имеет задачу спасения человечества от гибели в объятиях «живого экологического трупа» в лице системы глобального империализма строя мировой финансовой капиталократии (и соответственно – системы мирового рынка), и поэтому он приобретает содержание Ноосферного Экологического Духовного Социализма.



Его рождение в XXI веке будет сопровождаться и «Родами Действительного Разума» – того Разума, который реально разрешает «противоречия между человеком и природой» и начинает управлять социоприродной эволюцией (на базе научно-образовательного общества, управляемой (плановой) ноосферной экономики и соответствующего ноосферного технологического базиса).

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За этим стоит и процесс «расставания» с «временем лицедеев во власти и под властью», со всем «лицедейством» в информационном пространстве.

Человечество впервые за всю его социальную историю столкнулось с «барьером Сложности». Выражением этого «барьера Сложности», его материализацией и служат процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Императив преодоления этого «барьера Сложности», а он есть часть императива экологического выживания человечества, требует синтеза науки и власти, требует, чтобы вся «вертикаль» государственной системы управления развитием общества в гармонии с Биосферой и планетой Земля, как суперорганизмами, стала наукоемкой, чтобы власть олицетворила собой высший уровень духовности, научности, человечности.

Речь идёт о трансформации современного общества в научно-образовательное общество, в котором образование становится «базисом базиса» материального и духовного воспроизводства, а наука приобретает функцию не только производительной силы (на что уже указывалось в прогнозе К.Маркса), но и силы управления.

Введенная мною категория научно-образовательного общества намного богаче по содержанию и по тем смыслам, которые она рождает, чем все бытующие определения современных обществ – «информационное общество», «цифровое общество», «технологическое общество», и др.

Речь идет о системе бесплатного непрерывного образования, включая высшее образование. Речь идёт об образовании, пронизывающим всю «ткань» жизни общества и её воспроизводства. Все социальные институты приобретают функцию образовательных систем.

Управляемая современная экономика обретает характеристику наукоёмкой, интеллектоёмкой, образованиеёмкой экономики.

Средства массовой информации выполняют одновременно и функцию социальной педагогической системы, т.е. выполняют функцию массового образования и воспитания.

Главными фигурами на социально-информационных «площадках» должны стать: ученый, мыслитель, мудрец, учитель, строитель, инженер, архитектор, агроном, врач, земледелец, т.е. те представители науки, культуры, образования, инженерного дела, здравоохранения, производства, которые бы смогли поднять просвещение, образование и культуру на невиданную до сих пор высоту. Должно появиться бесплатное телевизионное высшее образование.

Экран нашего российского телевидения нуждается в настоящих героях-созидателях, героях просвещения, героях-защитниках нашей родины, нуждается в той «героике», которая в советское время воспитала Валерия Чкалова, Зою Космодемьянскую, Алексея Маресьева, Александра Матросова, Сашу Чекалина, героев-молодогвардейцев, Юрия Гагарина, и несть им числа.

Не «прибыль» и «выгода» должны управлять научно-образовательным и культурным развитием России, которые уже превратились в механизмы рыночного геноцида и рыночного экоцида, а «общественное благо», долгосрочная цель выхода России на ноосферную стратегию будущей своей истории.

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Мы, т.е. всё человечество, переживаем Эпоху Великого Эволюционного Перелома, как Эпоху Ноосферного Преобразования всех основ бытия человечества на Земле и следовательно – всех эгоцентричных систем ценностей.

Или выживут все, или не выживет никто.

«Избранных», как думают некоторые эгоцентричные сообщества разных идеологических направленностей, включая и тех, кто думает, что они управляют миром с помощью «больших денег» (Дж.Соросу принадлежит мысль, высказанная им в начале 90-х годов, – «большие деньги делают историю»), не будет. Природа «игру» не признает. И здесь «хозяева денег» (термин В.Ю.Катасонова), как мировые «игроки», ошибаются, и скоро они это почувствуют.

История – «дама беспощадная». У неё есть свои законы. И эти законы указывают на одно направление в стратегии выживания человечества в XXI веке – это его переход на основания Ноосферного Экологического Духовного Социализма, служащего той социальной организацией восходящего воспроизводства жизни общества, которая обеспечивает управление социоприродной эволюцией (с увеличивающимся лагом упреждения по мере роста энергетики воздействия мирового хозяйства на Биосферу Земли).

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Какая организованная сила может стать во главе процесса выхода человечества из Экологического Тупика Истории, порожденного агрессивной и стихийной формой рыночно-капиталистического хозяйствования на Земле?

На мой взгляд, такая организованная сила есть, – это коммунисты всего мира и все прогрессивного мыслящие люди, осознающие, что больше так жить нельзя.

Напомню, что Иманнуил Валлерстайн, известный американский философ, определил капитализм как «болезнь», которую надо «остановить, пока она не уничтожила организм общества», подчеркнув, что «эта тенденция губительная, она разрушает общество и природу, и может привести нас на край гибели» (цитирую по книге И.Шамира «Каббала власти», 2008, с. 165).

Коммунистическое движение, коммунистические партии в странах мира имеют за своими «плечами» уже большую – драматическую, иногда трагическую, с поражениями и с победами, – историю.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома требует от коммунистов всего мира обновления идеологии и научных основ самого коммунистического движения.

Мало бороться за экономические интересы наемного труда, за построение социально справедливого общества.

Коммунисты, как уже было провозглашено в «Манифесте Коммунистической партии» Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом 170 лет назад, должны олицетворять собой самое передовое научное мировоззрение, направленное в сторону такого переустройства социальной организации в воспроизводства жизни общества, и соответственно – качества жизни человека, которая бы, здесь я ещё раз повторяю слова Маркса, обеспечивала «присвоение человеческой сущности человека и для человека» и «действительное разрешение противоречия между человеком и природой».

Таким научным мировоззрением, в моём представлении, становится в XXI веке Ноосферизм, и как его важнейший компонент – теория Ноосферного Экологического Духовного Социализма (в лаконичном виде я представил её в «Манифесте ноосферного социализма»).

Коммунисты всего мира должны стать примером и духовными водителями человечества в борьбе за осуществление Ноосферного Прорыва человечества в XXIвеке.

Это касается и коммунистов тех стран, где они находятся во власти: в Китае, на Кубе, во Вьетнаме, в Лаосе.

Думаю, что приходит Конец и рыночно-капиталистическому социализму в Китае. Он должен претерпеть более сильную трансформацию в сторону возрастания роли планирования и роста духовности, передового сознания трудящихся масс в Китае. А это требует обузданная стихийных рыночно-капиталистических сил в Китае.

Пока китайский капитал в России (в Сибири) ведёт себя так же антиэкологично, показывая пример такого же агрессивного природопотребления, какой демонстрируют и другие капитало-империалистические системы.

Владимир Ильич Ленин высказал своеобразный императив, обращенный к молодым коммунистам в начале 20-х годов ХХ века: коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память всеми богатствами, которые выработало человечества. Обогатить свою память всеми богатствами, которое выработало человечество – это значит, в первую очередь, обогатить свою память теми знаниями, которыми обогатили человечество наука и культура.

Наука за ХХ век сделала большой скачок в своем развитии. Её успехи отразились в современном технологическом базисе природопотребления мировым хозяйством. Возникшая первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы еще раз подчеркнула важность развития самого человека, его интеллекта, его разума и его духовно-нравственной системы. Императив Ленина, обращенный к коммунистам, приобретает ноосферное и всечеловеческое содержание: он в XXI веке обращен ко всем людям на Земле, и тем более к коммунистам XXI века.

Я недавно опубликовал работу «Закон опережения прогрессом человека научно-технического прогресса», в которой показал, что если требования этого закона не соблюдаются, то научно-технический прогресс в «пространстве» действия Глобальной Капитал-Мегамашины (мировой системы свободного перемещения капитала) превращается в один из механизмов экологического самоубийства человечества.

Коммунисты XXI века должны концентрировать в своём мировоззрении современные достижения мировой науки, в том числе и те результаты, которых достигла Ноосферная научная школа мирового значения в России за ХХ-й век и начало XXI века (назову ряд ученых, определяющих своими научными трудами и школами её высший мировой уровень – В.И.Вернадский, П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков, Н.Г.Холодный, А,Л.Чижевский, Б.Л.Личков, Н.В.Тимофеев-Ресовский, Н.Н.Моисеев, А.Л.Яншин, В.П.Казначеев, А.Д.Урсул, И.А.Ефремов, Э.В.Гирусов, В.Г.Афанасьев, А.Г.Назаров, Г.Н.Алексеев, Г.П.Аксёнов, Б.С.Соколов, Н.Ф.Реймерс, Б.Е.Большаков, В.Н.Бобков, О.Л.Кузнецов, И.К.Лисеев, В.Ю.Татур, В.Н.Василенко, П.Г.Никитенко, Г.М.Иманов, А.А.Горбунов, Г.С.Смирнов, А.А.Яшин, Л.А.Зеленов, В.Т.Пуляев, С.И.Григорьев, В.И.Патрушев, О.А.Рагимова, Е.М.Лысенко, Н.Н.Лукъянчиков, Л.Д.Гагут, Т.А.Молодиченко, Е.Е.Морозова и др.).

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Итак, наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома и «время лицедеев во власти и под властью», как бы ни казалось «творцам этого времени», что эта «ярмарка тщеславия», этот «пир самолюбований» пребудут постоянно в этом мире, заканчивается. Само это «время лицедеев во власти и под властью» есть некая «мишура», за которой прячется «хищное лицо капиталократии», которое есть «лицо Капитала-Сатаны», злорадный «смех» которого над миром вдруг превращается в прощальный «смех» над собственной экологической гибелью.

Здесь в этой экологической гибели процесс развития капиталистического отчуждения человека от самого себя, от природы находит свое завершение, достигает своего апофеоза, за которым = только забвение!

Чтобы этого не произошло и нужна та «человеческая революция» о которой впервые сказал еще в 70-х годах ХХ века первый директор Римского Клуба А.Печчеи в книге «Человеческие качества». Правда, понимая необходимость такой человеческой революции как базового условия экологического выживания человечества на Земле, он сам, как капиталист, не сумел понять (или побоялся в этом признаться себе), что в рамках рыночно-капиталистической системы такая революция невозможна.

Но она необходима. Она диктуется самими законами человеческой истории и прогрессивной эволюции Биосферы, законом перехода Биосферы в Ноосферу (открытым впервые В.И.Вернадским).

И она обязательно произойдет и составит содержание Эпохи Великого Эволюционного Перелома в XXI веке, – но произойдет в единстве с Ноосферной Социалистической революцией, которая, по моим оценкам, как эпоха ноосферно-социалистических преобразований, охватит весь XXI век.

Россия есть цивилизация, которая первой совершила Социалистический Прорыв на Земле в лице Великой Октябрьской социалистической революции в октябре 1917 года.

Россия в лице СССР в 1945 году, одержав над гитлеровским фашизмом Великую Победу, спасла весь мир от немецко-фашистской диктатуры, символами которой стали «Освенцим», «Бухенвальд» и другие преступления против человечества, получившие приговор на Нюрнбергском процессе. Повторяю, именно СССР, его военная сила, т.е. советский социализм, – спас всё человечество, потому что именно на советских фронтах было уничтожено 80% всей военной мощи гитлеровской Германии.

Россия – страна, которая в лице СССР, первой обеспечила Космический Прорыв человечества в форме знаменитого полета советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина на космическом аппарате вокруг Земли 12 апреля 1961 года.

Россия предуготовлена историей к тому, чтобы возглавить Ноосферный Прорыв человечества в XXI веке.

Наступает время этого Ноосферного Прорыва. А «время лицедеев во власти и под властью», которое, как кажется многим, будет длиться без конца, на самом деле закончилось.

«Время лицедеев» проходит, как и проходит «время общества потребления», наступает «время ученых и мудрецов» и «время общества созидателей», причем время нового, невиданного доселе, ноосферного качества!



А.И. Субетто



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