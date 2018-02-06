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Как российской экономике выйти из тени. Михаил Делягин

15:53. 6 февраля 2018 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал:

Почему в России бедные платят налогов в 6,5 раз больше, чем богатые

Почему в России бедные платят налогов в 6,5 раз больше, чем богатые. Почему уклонение от налогов носит в нашей стране массовый характер. Какой должна быть адекватная система налогообложения. На эти важнейшие вопросы отвечает известный экономист Михаил Делягин.

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Рекомендуем:

Книги Делягина Михаила Геннадьевича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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