Как российской экономике выйти из тени. Михаил Делягин

Концептуал СМИ Почему в России бедные платят налогов в 6,5 раз больше, чем богатые

Почему в России бедные платят налогов в 6,5 раз больше, чем богатые. Почему уклонение от налогов носит в нашей стране массовый характер. Какой должна быть адекватная система налогообложения. На эти важнейшие вопросы отвечает известный экономист Михаил Делягин.

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