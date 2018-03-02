Обдерут как липку

Налоги с граждан собираются недостаточно хорошо: надо бы больше!

Признайтесь: ждали весну? Она наступила, правда, пока только в календаре, а вместе с ней к россиянам совсем скоро придут и новые изменения в налоговом законодательстве. В планах у Министерства финансов РФ – усилить работу по сбору налогов с граждан. Первые решения будут приняты весной 2018 года, а законы по ним – осенью. С кого государство стребует больше денег и к чему готовиться рядовым россиянам?

«Прошу усилить работу по сбору страховых взносов, задача по увеличению страховых взносов - это одна из важнейших задач. Здесь вопрос не только задолженности, но и вопрос выхода из тени, «обеления» экономики. Уверен: те налоговые новации, которые приняты, дадут соответствующий импульс в этом направлении», - цитирует ТАСС слова министра финансов РФ Антона Силуанова, с которыми он обратился к коллегии ФНС во время заседания 28 февраля.

В первую очередь Федеральная налоговая служба будет бороться с компаниями, где платят серую зарплату в «конвертах» либо вообще не оформляют сотрудников официально. Для этих целей в правительстве рассматривается возможность введения налога на тунеядство. По словам главы Минтруда Максима Томилина, размер такого налога может составить около 25 тысяч рублей в год, эти средства будут поступать в фонд ОМС и на пенсионные накопления.

В Минфине, в свою очередь, вынашивали планы снизить для компаний страховые взносы, которые выплачиваются на обязательное медицинское страхование работников, с нынешних 36% до 22%. Это вполне укладывается в концепцию стимулирования роста российской экономики, о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин. Правда, если где-то убыло – в другом месте обязательно прибудет. Или наоборот? В общем, в Минфине поручения президента расценили по-своему: прямые налоги с работодателей снизим, зато увеличим какие-нибудь другие, которые, в конечном итоге, лягут на плечи рядовых граждан.

В частности, предлагается повысить НДС – тот самый налог, который платит каждый гражданин России, когда покупает что-либо в любом магазине. С нынешних 18% НДС может вырасти до 21%, при этом планируется также обложить налогом и покупки в зарубежных онлайн-магазинах.

Изменения могут затронуть и казавшийся незыблемым 13-процентный НДФЛ. Он может вырасти до 15%. Вариант введения прогрессивной шкалы налогообложения, похоже, не рассматривается совсем. А чтобы повышение налога не так сильно ударило по малообеспеченным слоям населения – для них предлагается введение регрессивной шкалы, то есть, когда бедные платят меньше, чем богатые. Правда, учитывая, какое количество россиян на сегодняшний день живет за чертой бедности или очень близко к ней, вряд ли это существенным образом облегчит их существование…

К слову, ФНС на этом же заседании отчиталась о неплохих показателях сбора налогов. Так, по НДФЛ сборы выросли на 7,7%, сборы по налогам за имущество – почти на 12%. Всего же за прошлый год налоговики пополнили казну государства на 17,3 триллиона рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем году, и это – пятилетний рекорд. Самые большие поступления ожидаемо оказались от нефтегазового сектора, а также от налогов на прибыль.

Похоже, этих цифр Силуанову мало. При этом многие инициативы Минфина косвенно идут против воли президента, который не так давно анонсировал налоговую амнистию и вообще призвал перестроить налоговую систему страны так, чтобы она не душила экономику, а стимулировала деловую активность. Платить в конечном итоге будем мы, простые россияне. Самыми разными, в том числе и новыми налогами – например, на строения на дачных участках, начиная от бани и заканчивая сараями и нужниками. Не говоря уже о том, что с 2016 года мы все платим новый налог на недвижимость, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, и в ближайшие пару лет он может вырасти в несколько раз.

«Богатейшие люди через индивидуальные предприятия могут платить 6% доходов, а с бедняков, в том числе живущих на зарплату ниже прожиточного минимума, государство требует гораздо больше: из фонда оплаты труда забирается 30% соцвзносов, а с остатка – 13% подоходного налога. Заведомо непосильный фискальный пресс уже вытолкнул в «теневую сферу» от 17 до 30 млн работников, и их исход продолжается», - считает известный экономист Михаил Делягин. При этом одной из заявленных целей перестройки налоговой системы Силуанов называл в том числе и выход граждан «из тени»…

Главная цель налоговых изменений – не поиск дополнительных доходов бюджета, а рост экономики: именно эту идею ранее озвучивал налоговикам Владимир Путин. Правда, на деле может выйти совсем иначе. Какая такая экономика, когда у россиян такими темпами попросту закончатся деньги? Богатство страны, Антон Германович, определяется не размером казны, а тем, как живут граждане, эту самую страну населяющие.