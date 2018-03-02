Обдерут как липку
Налоги с граждан собираются недостаточно хорошо: надо бы больше!
Признайтесь: ждали весну? Она наступила, правда, пока только в календаре, а вместе с ней к россиянам совсем скоро придут и новые изменения в налоговом законодательстве. В планах у Министерства финансов РФ – усилить работу по сбору налогов с граждан. Первые решения будут приняты весной 2018 года, а законы по ним – осенью. С кого государство стребует больше денег и к чему готовиться рядовым россиянам?
«Прошу усилить работу по сбору страховых взносов, задача по увеличению страховых взносов - это одна из важнейших задач. Здесь вопрос не только задолженности, но и вопрос выхода из тени, «обеления» экономики. Уверен: те налоговые новации, которые приняты, дадут соответствующий импульс в этом направлении», - цитирует ТАСС слова министра финансов РФ Антона Силуанова, с которыми он обратился к коллегии ФНС во время заседания 28 февраля.
В первую очередь Федеральная налоговая служба будет бороться с компаниями, где платят серую зарплату в «конвертах» либо вообще не оформляют сотрудников официально. Для этих целей в правительстве рассматривается возможность введения налога на тунеядство. По словам главы Минтруда Максима Томилина, размер такого налога может составить около 25 тысяч рублей в год, эти средства будут поступать в фонд ОМС и на пенсионные накопления.
В Минфине, в свою очередь, вынашивали планы снизить для компаний страховые взносы, которые выплачиваются на обязательное медицинское страхование работников, с нынешних 36% до 22%. Это вполне укладывается в концепцию стимулирования роста российской экономики, о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин. Правда, если где-то убыло – в другом месте обязательно прибудет. Или наоборот? В общем, в Минфине поручения президента расценили по-своему: прямые налоги с работодателей снизим, зато увеличим какие-нибудь другие, которые, в конечном итоге, лягут на плечи рядовых граждан.
В частности, предлагается повысить НДС – тот самый налог, который платит каждый гражданин России, когда покупает что-либо в любом магазине. С нынешних 18% НДС может вырасти до 21%, при этом планируется также обложить налогом и покупки в зарубежных онлайн-магазинах.
Изменения могут затронуть и казавшийся незыблемым 13-процентный НДФЛ. Он может вырасти до 15%. Вариант введения прогрессивной шкалы налогообложения, похоже, не рассматривается совсем. А чтобы повышение налога не так сильно ударило по малообеспеченным слоям населения – для них предлагается введение регрессивной шкалы, то есть, когда бедные платят меньше, чем богатые. Правда, учитывая, какое количество россиян на сегодняшний день живет за чертой бедности или очень близко к ней, вряд ли это существенным образом облегчит их существование…
К слову, ФНС на этом же заседании отчиталась о неплохих показателях сбора налогов. Так, по НДФЛ сборы выросли на 7,7%, сборы по налогам за имущество – почти на 12%. Всего же за прошлый год налоговики пополнили казну государства на 17,3 триллиона рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем году, и это – пятилетний рекорд. Самые большие поступления ожидаемо оказались от нефтегазового сектора, а также от налогов на прибыль.
Похоже, этих цифр Силуанову мало. При этом многие инициативы Минфина косвенно идут против воли президента, который не так давно анонсировал налоговую амнистию и вообще призвал перестроить налоговую систему страны так, чтобы она не душила экономику, а стимулировала деловую активность. Платить в конечном итоге будем мы, простые россияне. Самыми разными, в том числе и новыми налогами – например, на строения на дачных участках, начиная от бани и заканчивая сараями и нужниками. Не говоря уже о том, что с 2016 года мы все платим новый налог на недвижимость, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, и в ближайшие пару лет он может вырасти в несколько раз.
«Богатейшие люди через индивидуальные предприятия могут платить 6% доходов, а с бедняков, в том числе живущих на зарплату ниже прожиточного минимума, государство требует гораздо больше: из фонда оплаты труда забирается 30% соцвзносов, а с остатка – 13% подоходного налога. Заведомо непосильный фискальный пресс уже вытолкнул в «теневую сферу» от 17 до 30 млн работников, и их исход продолжается», - считает известный экономист Михаил Делягин. При этом одной из заявленных целей перестройки налоговой системы Силуанов называл в том числе и выход граждан «из тени»…
Главная цель налоговых изменений – не поиск дополнительных доходов бюджета, а рост экономики: именно эту идею ранее озвучивал налоговикам Владимир Путин. Правда, на деле может выйти совсем иначе. Какая такая экономика, когда у россиян такими темпами попросту закончатся деньги? Богатство страны, Антон Германович, определяется не размером казны, а тем, как живут граждане, эту самую страну населяющие.
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Какая прогрессивная шкала? Какие 6% богатые платят? Ряд очень дорогих друзей олигархов и ряд депутатов вообще освободили от НДФЛ. Как пострадавших от пиндосных санкций. Вот что бы восполнить потери со всей бедноты начнут собирать по 15%. Кроме сараев и нужников начнут собирать за домашних животных. С 2018 за крупных.(коров, лошадей и т.д.) С 2019 за кошек, собак, кроликов и хомячков с рыбками. Как это будет пока не объявили. За нужники уже сказали. Кроме того в Думе находится законопроект о налоге за сбор грибов и ягод. Согласно закону бабушка которая собрала в лесу стакан малины и решила продать его у дороги, что бы потом купить себе хлеб, должна зарегистрироваться в налоговой, приобрести кассовый аппарат и заплатить налог с проданного стакана.
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“Пусть новым прогнозом пугают умы…
Но дьявола всё-таки меньше, чем Бога; -
И Света на свете чуть больше, чем тьмы”.
Зачем ходить кругами по капитализму? Чего бы вы не говорили, какие послания не делали, а будущее за социализмом. Тов. Силуанов, пораскиньте мозгами: сократите зарплаты чиновникам и депутатам до средней по стране, не финансируйте церковь, сократите расходы Кремля, правительства, обложите налогами олигархов, чтобы деньги не утекали на счета западных банков, сократите расходы на Фед. собрание, на военные расходы. Вот и найдутся деньги на пенсии и зарплаты, соц.выплаты. Тов. Силуанов, будь ближе к народу и Бог тебе в помощь.