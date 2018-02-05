МОК отказался пустить на Олимпиаду 15 оправданных CAS россиян

Двум тренерам и 13 спортсменам из России, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), отказано в приглашении для участия в Олимпиаде-2018, сообщает Международный олимпийский комитет.

Комиссию МОК, рекомендовавшую не приглашать россиян, возглавляет экс-министр спорта Франции и глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, передает ТАСС.

Члены комиссии «отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным». В частности, речь идет о «данных управленческой системы московской антидопинговой лаборатории, следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др», утверждает МОК.

Относительно решения CAS было заявлено, что оно «не сняло подозрений в допинге». Комиссия утверждает, что решения суда недостаточно, чтобы «13 спортсменов могли считаться чистыми».