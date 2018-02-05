МОК отказался пустить на Олимпиаду 15 оправданных CAS россиян
Двум тренерам и 13 спортсменам из России, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), отказано в приглашении для участия в Олимпиаде-2018, сообщает Международный олимпийский комитет.
Комиссию МОК, рекомендовавшую не приглашать россиян, возглавляет экс-министр спорта Франции и глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, передает ТАСС.
Члены комиссии «отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным». В частности, речь идет о «данных управленческой системы московской антидопинговой лаборатории, следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др», утверждает МОК.
Относительно решения CAS было заявлено, что оно «не сняло подозрений в допинге». Комиссия утверждает, что решения суда недостаточно, чтобы «13 спортсменов могли считаться чистыми».
В воскресенье бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд заявил, что во Всемирный антидопинговый кодекс следует внести изменения после решения CAS, оправдавшего российских спортсменов.
Глава МОК Томас Бах также остался недоволен решением в отношении 39 российских спортсменов, полностью или частично оправданных судом. Глава CAS Джон Коутс заявил, что суд проанализирует замечания Баха.
Антон Антонов
Источник: voicesevas.ru