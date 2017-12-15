НА ОЛИМПИАДУ – ЕХАТЬ!

В России горячо дискутируется вопрос о том, стоит ли российским спортсменам принимать участие в зимних Олимпийских играх на условиях, выдвинутых МОК, т.е. без флага, без гимна и без опознавательной атрибутики на форме членов олимпийской команды страны.

Мнения людей диаметрально противоположные. Одни, в том числе и многие спортсмены, говорят «ехать», другие – «это унижение страны, поэтому ехать ни в коем случае нельзя».

Противники участия в Олимпиаде приводят очень острые аргументы, вспоминая героическую историю России и примеры подвигов современников. Сторонники участия аргументируют свою позицию тем, что флаг и гимн в сердце и что мир и так знает, какую страну представляют эти спортсмены.

В качестве стороннего наблюдателя хочу высказать свои соображения касательно данной темы.

Во-первых, люди оскорбляют и унижают друг друга ежедневно, причем по несколько раз. Но мало кто от этого умер или потерял свое лицо, своё «я».

Во-вторых, унизить можно лишь тогда, когда человек сам считает, что его унизили. Если он пропустит мимо ушей негатив в свой адрес, то выпад визави растворится в воздухе.

В-третьих, Россия – не та страна, которую можно унизить безнаказанно. Из её истории хорошо известно, что рано или поздно супостаты получали по сусалам. Главное – быть терпеливыми и дождаться часа икс. В качестве примера хотел бы привести не исход Великой Отечественной войны, а трехсотлетнее монголо-татарское иго, под которым находилась древняя Русь. Это было действительно унижение, когда русские княжества платили дань агрессорам на протяжении трех веков. Но Орда исчезла, а Русь жива! Почему? Потому что внутренне русский народ не согнулся. Не стоит падать духом и сейчас, тем более из-за какой-то Олимпиады.

В-четвертых, российским спортсменам все-таки предоставлено право участвовать в Олимпийских играх. Считать это унижением не стоит. Ведь никто в стране не счел унижением исключение России из «большой восьмерки» или из ПАСЕ. Доступа к этим структурам у России нет, а к Олимпиаде есть.

В-пятых, спорт – это всего лишь одна из разновидностей человеческой деятельности. На нем жизнь не зацикливается, и он не является чем-то таким, что коренным образом влияет на смысл существования народов. Поэтому к любым спортивным состязаниям следует относиться спокойно, без истерики. Люди жили веками без спорта и олимпиад. Как только вы перестанете придавать столь завышенное значение спортивным состязаниям любого ранга, психоз по этому поводу тут же покинет вас, а в ваших душах воцарится благостное умиротворение.

В-шестых, все мы прекрасно знаем, кто и зачем развернул широкомасштабную антироссийскую клеветническую кампанию. Причины тоже всем известны: Россия перестала выполнять команды из-за океана, воскресла в своей былой мощи, удовлетворила желание крымчан восстановить историческую справедливость и вернуться к истинным истокам. Американцам это не понравилось, ибо они планировали через очередной «майдан» изгнать из Севастополя российский Черноморский флот и ввести туда свою флотилию, и таким образом нанести России мощнейший моральный урон. Но этого не произошло. И американцы взбесились и развернули вместе со своими прихвостнями омерзительную информационную войну. Американо-европейские подонки открыто говорили российскому дипкорпусу, что они будут всячески дезавуировать все, что делает Россия. Одним из направлений этой подлой и трусливой политики был выбран спорт.

В-седьмых, только наивные могут полагать, что есть «чистые» и «грязные» спортсмены. Спорт уже давно является не соревнованием мышц, а битвой допингов. У любого человеческого организма есть предел возможностей. Одними тренировками достичь выдающихся результатов могут лишь особо одаренные спортсмены. Но и они не в состоянии на протяжении длительного времени показывать высокие результаты. Без помощи продукции фармакологии здесь не обойтись. Какие-то лекарственные препараты помогают мышцам приобрести сверхспособности сильней, какие-то слабей. То есть соревнуются между собой уже не люди, а лекарства. Поэтому и была объявлена борьба с допингом. Но и здесь не обошлось без мошенничества. Так как в ВАДА преобладают представители западных стран, многие препараты, которые употребляют их спортсмены, в перечень запрещенных не вошли, но туда введены не являющиеся допингом лекарства, которые используются российскими спортсменами. Кроме того, западным спортсменам под разными предлогами официально разрешают использовать запрещенные препараты. Поэтому антироссийский допинговый скандал – это хорошо срежиссированная, но абсолютно несправедливая акция. Именно поэтому российскому обществу не следует впадать в истерику. Любое лекарство можно объявить допингом в зависимости от конъюнктуры так же, как и любой сильнодействующий допинг можно объявить обычным лекарством от простуды. Увы, но это объективная, хоть и печальная, реальность. Политические игрища вокруг спорта не закончатся никогда. Так что наберитесь терпения и купите попкорн, чтобы созерцать сие неприглядное и бесконечное зрелище, но не впадайте в прострацию и не вступайте в междусобойные вербальные ристалища.

В-восьмых, негоже объявлять российских спортсменов, выразивших желание принять участие в Олимпиаде, предателями родины. Они никого и ничего не предают. Объявление бойкота – это именно то, чего ждали американцы. Бойкот сразу приписали бы В.Путину, и началась бы массированная информационная атака на россиян, мол, вот опять возродилась «империя зла» и сталинизм. Запад хотел иметь повод настроить народ России против В.Путина. Но В.Путин не дурак, поэтому не попался на эту удочку.

В-девятых, спортсмены годами готовятся к Олимпийским играм, тратят много сил и энергии, отказывают себе в обычных человеческих радостях, длительное время пребывают вдали от своих семей, жен, детей и т.д. И лишиться участия в Олимпиаде – большая трагедия для них, прежде всего в моральном плане, а не в материальном, как утверждают горе-патриоты. Ни в коем случае нельзя запрещать им участие в том, что является целью их короткой спортивной жизни.

В-десятых, кто и что выиграл от бойкотов Олимпиад 1980 и 1984 годов? В проигрыше оказались все, так как обе Олимпиады не были полноценными. Сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими. Победу, добытую в схватке с равными, ни с чем не сравнить. Поэтому пусть российские спортсмены докажут на деле, что они не лыком шиты, и пусть это увидит весь мир.

В-одиннадцатых, патриотизм – не есть удары себя в грудь, размахивание флагом, пение гимна и выкрикивание громких лозунгов. Патриотизм – это любовь к своей родине, уважение своих сограждан и умение сплотиться перед лицом общей угрозы. Сегодня, как и в прежние времена, России угрожает коллективный Запад, и она сможет устоять только в том случае, если не поддастся внешним провокациям, проявит мудрость и не позволит расшатать себя изнутри, не допустив прихода к власти в стране второго Горбачева. Поэтому россияне должны объединиться вокруг В.Путина и горячо поддержать своих спортсменов, решившихся в такой сложной обстановке защищать честь и достоинство великой России.

В-двенадцатых, ведь никто не умер, и страна не рухнула, когда паралимпийскую сборную России отстранили от участия в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Там не было не только флага и гимна России, но не было вообще никого из российских паралимпийцев. А в Пхенчхане российские олимпийцы будут. Как говорится, почувствуйте разницу.

В-тринадцатых, когда русские разведчики выполняют свой служебный долг в тылу врага, они же не представляются, откуда они и не поют гимн родины, и не размахивают российским флагом у всех на виду. Но они в душе своей несут любовь к своему Отечеству и тайно работают во имя его блага. Представьте себе, что и российские олимпийцы – это ваши агенты под прикрытием, перед которыми стоит задача принести пользу России на спортивных площадках Пхенчхана – и все в ваших головах встанет на свои места.

В-четырнадцатых, в 1992 году сборная республик бывшего СССР выступала на Олимпиаде без флага и гимна, но никто из спортсменов не счел себя униженным и никто в их независимых странах не назвал своих олимпийцев предателями. Так тогда сложились обстоятельства, и все отнеслись к этому с пониманием. Сегодня ситуация другая, созданная врагами умышленно. Но и к ней необходимо отнестись с тем же мудрым пониманием и не делить своих сограждан на предателей и патриотов. В данном случае более патриотами являются решившие поехать на Олимпиаду спортсмены, чем диванные герои, наполняющие интернет своим словоблудием, но сами не сделавшие ничего путного на пользу России.

В завершение хочу еще раз подчеркнуть, Россию невозможно разрушить нападками извне. Это может произойти только в том случае, если к власти в ней придут горбачевы из «пятой колонны», готовые ради снисходительного похлопывания их по плечу дядюшкой Сэмом прогнуться перед Западом. Россия несокрушима, пока ее народ един и не стремится подорвать свои же государственные устои.

Внешние враги во главе с США пытаются внести раздрай в российское общество любыми средствами, не чураясь никакой лжи и подлости. Решение МОК о запрете российского флага, гимна и символики на зимней Олимпиаде было принято под изуверским давлением американо-европейских провокаторов. И это далеко не последний удар. Россияне должны держать ухо востро и не вступать в перебранки между собой из-за очередных выпадов против своей страны.

Даже миллион Олимпийских игр не стоят одного Крыма. Даже миллиард Олимпиад не стоят России, сплоченности и благополучия ее граждан, а также целостности и нерушимости ее границ.

Россияне, берегите свою великую Отчизну, не рефлексируйте на интриги западных недругов, сохраняйте спокойствие и выдержку, обуздайте свои эмоции, будьте выше разумом и крепче духом зарубежных ничтожеств и знайте, настанет время – и все ваши враги получат по заслугам.

Желаю вам мира, согласия, процветания и оставаться собой, чтобы никто извне не смог нарушить вашего равновесия и лишить вас вашей уникальной самобытности.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ