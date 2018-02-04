Давайте поговорим… о БРАЧНЫХ ИГРАХ (как сохранить любовь)
Давайте поговорим… о БРАЧНЫХ ИГРАХ
(как сохранить любовь)
Алексей Орлов и Юлона Стоянова
Выпуск 51 от 4 февраля 2018г.
Когда мы выбираем половинку, большинство и не задумывается, что их ждет впереди, под крылом семейной жизни. Как выбирать спутника по жизни, чтобы быть союзниками, а не врагами?
Об этом и будет предстоящая передача.
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Источник: www.youtube.com