Давайте поговорим… о БРАЧНЫХ ИГРАХ

(как сохранить любовь)

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

Выпуск 51 от 4 февраля 2018г.



Когда мы выбираем половинку, большинство и не задумывается, что их ждет впереди, под крылом семейной жизни. Как выбирать спутника по жизни, чтобы быть союзниками, а не врагами?



Об этом и будет предстоящая передача.



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Источник: www.youtube.com