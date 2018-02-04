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Давайте поговорим… о БРАЧНЫХ ИГРАХ (как сохранить любовь)

16:24. 4 февраля 2018 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… о БРАЧНЫХ ИГРАХ
(как сохранить любовь)
Алексей Орлов и Юлона Стоянова
Выпуск 51 от 4 февраля 2018г.

Когда мы выбираем половинку, большинство и не задумывается, что их ждет впереди, под крылом семейной жизни. Как выбирать спутника по жизни, чтобы быть союзниками, а не врагами?

Об этом и будет предстоящая передача.

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Источник: www.youtube.com

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