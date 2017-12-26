Об ответственности мужчин
23:12. 26 декабря 2017 Просмотров - 240 2 коммент. Опубликовал: brahman
Автор: Дмитрий Селезнёв
“Почему так мало достойных, которые готовы отвечать за семью, зарабатывать деньги, быть мужественными. Сама в разводе, вокруг много подруг разведенных. у всех причина одна нежелание мужчины напрягаться и что-то делать ради семьи. Одни я хочу, я не хочу, никакого самопожертвования. Где в настоящее время найти нормального мужчину?? Одни эгоисты вокруг…”
(из вопросов на женском форуме)
Современные женщины любят упрекать мужчин в "нежелании брать ответственность". Давайте поговорим об этой пресловутой ответственности: что под ней подразумевается на самом деле и зачем она мужчине.
Прежде всего уясним себе ряд ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ моментов:
- ответственность можно нести лишь за то, что контролируется и управляется тобой. Нет рычагов управления объектом – не получится и отвечать за его поведение.
- если человек не принимает решения, а их принимает кто-то другой, то и отвечать за чужие решения человек не может и не должен;
- ответственность ВСЕГДА подразумевает возникновение определенных ПРАВ. Не бывает ответственности без прав и не должно быть прав без ответственности. Ответственность – это оборотная сторона наличия прав. Так, капитан фрегата несет ответственность за команду и сам корабль, но при этом он пользуется расширенными ПРАВАМИ: он управляет людьми, имеет право принимать решения, отдавать приказы и наказывать за их невыполнение.
Мужчина, вступающий в современный т.н. "официальный брак" не получает по сути НИКАКИХ ПРАВ. Этот мужчина должен отчетливо понимать, что с вероятностью 80-85% его "семья" не доживет до пятилетнего возраста. Учитывая российскую практику оставления детей почти исключительно с матерями (98%) и тот факт, что 70% этих бывших жен активно препятствует (и вполне успешно!) общению детей со своими отцами, мы делаем неутешительный вывод: дети в России отцам НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ.
Да, формально отцы наделены равными с матерями правами в отношении детей. На деле право отца практически ничем не обеспечивается. Отец, от которого изолировали ребенка, практически ничего не может противопоставить деспотии матери ребенка. В крайнем случае, суд оштрафует бывшую жену на 2 т.р. и вынесет постановление об общении с ребенком 2 или 3 часа в неделю.
И даже это постановление не будет ничем обеспечено: неисполнение решения суда грозит бывшей жене все тем же минимальным штрафом. Констатируем: ПРАВА отцов НЕТ. Есть лишь ОБЯЗАННОСТИ.
Женщины обычно любят поспорить: "Нужно быть нормальным отцом, тогда женщина позволит общаться с ребенком" или "да вменяемая тетка никогда не лишит ребенка общения с нормальным отцом". Т.е. действительного ПРАВА общаться со своим ребенком, жить с ним и воспитывать его у отца НЕТ. Этот вопрос зависит от доброй воли бывшей жены. Захочет – даст пообщаться с ребенком, не захочет – не даст. Отец не имеет ПРАВА, но ему навязана “ответственность” в виде алиментов. Права у мужчины нет даже в таком, казалось бы, справедливом вопросе, как контроль трат алиментов, которые он платит формально “в интересах ребенка”.
Вернемся к т.н. “браку”.
Официальный муж не имеет права на верность жены. Он не имеет права на половое удовлетворение. Даже проживание жены вместе с мужем по действующему законодательству не гарантируется. Мужчине не гарантируется защита собственных инвестиций в семью: ведь все, что он заработал и принес семье, может быть запросто разделено с уже бывшей женой как "совместно нажитое".
Современный брак – это откровенная разводка мужчины, в плоскости обязанностей, ответственности и прав – полный абсурд для мужчины.
Мы помним, что ответственности БЕЗ ПРАВ не бывает.
Патриархальный брак был устойчив на протяжении тысячелетий, в том числе, и потому, что подразумевал очень точный баланс, органичное соответствие ПРАВ и обязанностей, ОТВЕТСТВЕННОСТИ каждого члена семьи.
Я позволю напомнить читателю главные принципы патриархальных брачных отношений:
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
Таким образом, мужчина имеет больше рычагов, прав, чем женщина. Но несет и огромную ответственность. За женщину и потомство, за их защиту и обеспечение.
Сейчас этот баланс очень сильно нарушен. Женщины отменили собственные обязанности, скинули ответственность, – они имеют наглость открыто декларировать, что никому и ничего не должны, но от мужчин же пытаются требовать все тех же патриархальных обязанностей.
Женщины получили полную вне-/до-брачную сексуальную, репродуктивную свободы, полную свободу брачного выбора. Когда, с кем и сколько раз ложиться в постель – в современном "браке" это происходит или нет, не имеет никакого значения. Нет ни наказаний, ни общественного порицания, ни ответственности самой женщины. Ей никто не указ с какими мужчинами и когда спать. Так на каком основании женщина предполагает, что после сближения с ней мужчина что-то там ей должен?
Требование женщинами от мужчин принятия на себя “ответственности” – это требование быть исполнительным и удобным в эксплуатации идиотом: взять на себя массу ОБЯЗАННОСТЕЙ при почти полном отсутствии ПРАВА. Именно так: баба хочет, баба решает, а вот отвечать – т.е. платить, исправлять, строить, чинить, обеспечивать почему-то, якобы, должен мужчина.
Слово “ответственность” очень часто слышится от женщин в контексте беременности: мол, “если писюн свой достал, то ответственность за последствия должен нести”. Ну какая же может быть ответственность, если 98% технологий предохранения в руках женщины, в России женщина пользуется единоличным правом репродуктивного решения? Если женщина не захочет, то она никогда не забеременеет. Для себя женщина не подразумевает никакой ответственности за собственное удовольствие от секса с мужчиной, а вот с мужчины требует.
Здесь происходит следующая подмена смысла: согласие мужчины на совокупление с женщиной подменяется согласием на отцовство (“знал ведь, что от секса дети бывают”). При этом для самой женщины секс и оргазм во время секса не создает ни малейших обязательств перед мужчиной. Ну в самом деле, неужели женщина ПОСЛЕ секса становится ОБЯЗАННОЙ зачать, выносить, родить мужчине ребенка? Ничего подобного. А вот с мужчины женщины почему-то требуют отвечать за ЕЕ, женщины, единоличное решение.
Вот раньше, лет 200 назад, фактически не существовало средств контрацепции, ранней диагностики беременности, узаконенных абортов. Тогда – да: и мужчина, и женщина понимали, что в результате может родиться ребенок. Брак фактически означал в том числе и добровольное принятие обоими супругами деторождения “до победного” – “сколько Б-г даст”.
Современные женщины полностью управляют деторождением, они обладают знаниями, технологиями предохранения и прерывания беременности и законодательными гарантиями обеспечения ЕДИНОЛИЧНОГО репродуктивного решения. Женщина может тайно от своего партнера предохраняться, а он может тратить свой репродуктивное время на бесплодные попытки зачать ребенка. Женщина, наоборот, может врать про “безопасные дни”, принятые таблетки и даже бесплодие, а потом “внезапно” забеременеть. Женщина может родить ребенка, но даже не сообщить об этом событии его биологическому отцу. Женщина может сделать аборт, но даже не уведомить своего официального мужа. Все это женщины могут. И преспокойно делают. С мужчин же они требуют “ответственности”. Только на том основании, что по ОБОЮДНОМУ согласию побывала с мужчиной в постели.
Самое скверное, что этот отчаянный дисбаланс прав и ответственности мужчин и женщин существует не только в болезненном сознании и убеждениях женщин нашей матриархальной эпохи, но он прочно закреплен законах и законоприменительной практике. И этот перекос необходимо устранить.
Если мужчина не имеет прав репродуктивного решения, то никаких обязанностей вменять ему нельзя. Женщина решает – только она и должна отвечать.
Отцовство должно быть желанным и ДОБРОВОЛЬНЫМ, а не вмененным. Только тогда оно может быть ОТВЕТСТВЕННЫМ. Права родителей на общение с ребенком должны быть действительно равными, не на бумаге, а на деле. Если родитель платит алименты – его полное право знать, как именно расходуются эти деньги.
Требование “ответственности” напрямую завязано на манипуляцию “настоящий мужчина”, о которой я уже много писал.
Олег Новоселов как-то озвучил одну очень простую, но очень важную мысль: “Мужчина не должен отвечать за последствие решений, которых он не принимал”. Но современные женщины, склонные к доминированию, как раз очень любят принимать решения, диктовать мужчине что надо делать, но в случае неблагополучного результата всю вину возложить на него. Если же результат удовлетворительный, то женщина не замешкается поставить его себе в заслуги.
Мужчины, напишите на своей стене это правило метровыми буквами:
“ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ СВОИХ РЕШЕНИЙ”.
Оппозиция радикальному феминизму (Мужской клуб) https://vk.com/antifeminism007
Автор: Дмитрий Селезнёв
“Почему так мало достойных, которые готовы отвечать за семью, зарабатывать деньги, быть мужественными. Сама в разводе, вокруг много подруг разведенных. у всех причина одна нежелание мужчины напрягаться и что-то делать ради семьи. Одни я хочу, я не хочу, никакого самопожертвования. Где в настоящее время найти нормального мужчину?? Одни эгоисты вокруг…”
(из вопросов на женском форуме)
Современные женщины любят упрекать мужчин в "нежелании брать ответственность". Давайте поговорим об этой пресловутой ответственности: что под ней подразумевается на самом деле и зачем она мужчине.
Прежде всего уясним себе ряд ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ моментов:
- ответственность можно нести лишь за то, что контролируется и управляется тобой. Нет рычагов управления объектом – не получится и отвечать за его поведение.
- если человек не принимает решения, а их принимает кто-то другой, то и отвечать за чужие решения человек не может и не должен;
- ответственность ВСЕГДА подразумевает возникновение определенных ПРАВ. Не бывает ответственности без прав и не должно быть прав без ответственности. Ответственность – это оборотная сторона наличия прав. Так, капитан фрегата несет ответственность за команду и сам корабль, но при этом он пользуется расширенными ПРАВАМИ: он управляет людьми, имеет право принимать решения, отдавать приказы и наказывать за их невыполнение.
Мужчина, вступающий в современный т.н. "официальный брак" не получает по сути НИКАКИХ ПРАВ. Этот мужчина должен отчетливо понимать, что с вероятностью 80-85% его "семья" не доживет до пятилетнего возраста. Учитывая российскую практику оставления детей почти исключительно с матерями (98%) и тот факт, что 70% этих бывших жен активно препятствует (и вполне успешно!) общению детей со своими отцами, мы делаем неутешительный вывод: дети в России отцам НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ.
Да, формально отцы наделены равными с матерями правами в отношении детей. На деле право отца практически ничем не обеспечивается. Отец, от которого изолировали ребенка, практически ничего не может противопоставить деспотии матери ребенка. В крайнем случае, суд оштрафует бывшую жену на 2 т.р. и вынесет постановление об общении с ребенком 2 или 3 часа в неделю.
И даже это постановление не будет ничем обеспечено: неисполнение решения суда грозит бывшей жене все тем же минимальным штрафом. Констатируем: ПРАВА отцов НЕТ. Есть лишь ОБЯЗАННОСТИ.
Женщины обычно любят поспорить: "Нужно быть нормальным отцом, тогда женщина позволит общаться с ребенком" или "да вменяемая тетка никогда не лишит ребенка общения с нормальным отцом". Т.е. действительного ПРАВА общаться со своим ребенком, жить с ним и воспитывать его у отца НЕТ. Этот вопрос зависит от доброй воли бывшей жены. Захочет – даст пообщаться с ребенком, не захочет – не даст. Отец не имеет ПРАВА, но ему навязана “ответственность” в виде алиментов. Права у мужчины нет даже в таком, казалось бы, справедливом вопросе, как контроль трат алиментов, которые он платит формально “в интересах ребенка”.
Вернемся к т.н. “браку”.
Официальный муж не имеет права на верность жены. Он не имеет права на половое удовлетворение. Даже проживание жены вместе с мужем по действующему законодательству не гарантируется. Мужчине не гарантируется защита собственных инвестиций в семью: ведь все, что он заработал и принес семье, может быть запросто разделено с уже бывшей женой как "совместно нажитое".
Современный брак – это откровенная разводка мужчины, в плоскости обязанностей, ответственности и прав – полный абсурд для мужчины.
Мы помним, что ответственности БЕЗ ПРАВ не бывает.
Патриархальный брак был устойчив на протяжении тысячелетий, в том числе, и потому, что подразумевал очень точный баланс, органичное соответствие ПРАВ и обязанностей, ОТВЕТСТВЕННОСТИ каждого члена семьи.
Я позволю напомнить читателю главные принципы патриархальных брачных отношений:
Мужчина в основном обеспечивает женщину и общее потомство, мужчина защищает членов своей семьи
Мужчина является хозяином общего дома и управляет ресурсами всей семьи
Мужчина принимает стратегические решения за себя и за всю семью
Женщина входит в дом и семью мужчины и принимает его правила, она БЕЗОГОВОРОЧНО признает старшинство мужчины
Женщина рожает мужчине детей
Женщина принимает и осуществляет решения уровня ее компетенции (забота о муже, детях и доме, мелкие хозяйственные вопросы)
Таким образом, мужчина имеет больше рычагов, прав, чем женщина. Но несет и огромную ответственность. За женщину и потомство, за их защиту и обеспечение.
Сейчас этот баланс очень сильно нарушен. Женщины отменили собственные обязанности, скинули ответственность, – они имеют наглость открыто декларировать, что никому и ничего не должны, но от мужчин же пытаются требовать все тех же патриархальных обязанностей.
Женщины получили полную вне-/до-брачную сексуальную, репродуктивную свободы, полную свободу брачного выбора. Когда, с кем и сколько раз ложиться в постель – в современном "браке" это происходит или нет, не имеет никакого значения. Нет ни наказаний, ни общественного порицания, ни ответственности самой женщины. Ей никто не указ с какими мужчинами и когда спать. Так на каком основании женщина предполагает, что после сближения с ней мужчина что-то там ей должен?
Требование женщинами от мужчин принятия на себя “ответственности” – это требование быть исполнительным и удобным в эксплуатации идиотом: взять на себя массу ОБЯЗАННОСТЕЙ при почти полном отсутствии ПРАВА. Именно так: баба хочет, баба решает, а вот отвечать – т.е. платить, исправлять, строить, чинить, обеспечивать почему-то, якобы, должен мужчина.
Слово “ответственность” очень часто слышится от женщин в контексте беременности: мол, “если писюн свой достал, то ответственность за последствия должен нести”. Ну какая же может быть ответственность, если 98% технологий предохранения в руках женщины, в России женщина пользуется единоличным правом репродуктивного решения? Если женщина не захочет, то она никогда не забеременеет. Для себя женщина не подразумевает никакой ответственности за собственное удовольствие от секса с мужчиной, а вот с мужчины требует.
Здесь происходит следующая подмена смысла: согласие мужчины на совокупление с женщиной подменяется согласием на отцовство (“знал ведь, что от секса дети бывают”). При этом для самой женщины секс и оргазм во время секса не создает ни малейших обязательств перед мужчиной. Ну в самом деле, неужели женщина ПОСЛЕ секса становится ОБЯЗАННОЙ зачать, выносить, родить мужчине ребенка? Ничего подобного. А вот с мужчины женщины почему-то требуют отвечать за ЕЕ, женщины, единоличное решение.
Вот раньше, лет 200 назад, фактически не существовало средств контрацепции, ранней диагностики беременности, узаконенных абортов. Тогда – да: и мужчина, и женщина понимали, что в результате может родиться ребенок. Брак фактически означал в том числе и добровольное принятие обоими супругами деторождения “до победного” – “сколько Б-г даст”.
Современные женщины полностью управляют деторождением, они обладают знаниями, технологиями предохранения и прерывания беременности и законодательными гарантиями обеспечения ЕДИНОЛИЧНОГО репродуктивного решения. Женщина может тайно от своего партнера предохраняться, а он может тратить свой репродуктивное время на бесплодные попытки зачать ребенка. Женщина, наоборот, может врать про “безопасные дни”, принятые таблетки и даже бесплодие, а потом “внезапно” забеременеть. Женщина может родить ребенка, но даже не сообщить об этом событии его биологическому отцу. Женщина может сделать аборт, но даже не уведомить своего официального мужа. Все это женщины могут. И преспокойно делают. С мужчин же они требуют “ответственности”. Только на том основании, что по ОБОЮДНОМУ согласию побывала с мужчиной в постели.
Самое скверное, что этот отчаянный дисбаланс прав и ответственности мужчин и женщин существует не только в болезненном сознании и убеждениях женщин нашей матриархальной эпохи, но он прочно закреплен законах и законоприменительной практике. И этот перекос необходимо устранить.
Если мужчина не имеет прав репродуктивного решения, то никаких обязанностей вменять ему нельзя. Женщина решает – только она и должна отвечать.
Отцовство должно быть желанным и ДОБРОВОЛЬНЫМ, а не вмененным. Только тогда оно может быть ОТВЕТСТВЕННЫМ. Права родителей на общение с ребенком должны быть действительно равными, не на бумаге, а на деле. Если родитель платит алименты – его полное право знать, как именно расходуются эти деньги.
Требование “ответственности” напрямую завязано на манипуляцию “настоящий мужчина”, о которой я уже много писал.
Олег Новоселов как-то озвучил одну очень простую, но очень важную мысль: “Мужчина не должен отвечать за последствие решений, которых он не принимал”. Но современные женщины, склонные к доминированию, как раз очень любят принимать решения, диктовать мужчине что надо делать, но в случае неблагополучного результата всю вину возложить на него. Если же результат удовлетворительный, то женщина не замешкается поставить его себе в заслуги.
Мужчины, напишите на своей стене это правило метровыми буквами:
“ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ СВОИХ РЕШЕНИЙ”.
Оппозиция радикальному феминизму (Мужской клуб) https://vk.com/antifeminism007
Автор: Дмитрий Селезнёв
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Молодец, Дмитрий Селезнёв! Так их! И в тоже время женщина с женского форума, права. У молодого парня просто не может быть ответственности, так как он 9 секунд из 10 думает только о сексе. Это факт!
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Неравенство в правах женщины и мужчины введены на законодательном уровне , не просто так , а для разрушения семьи как таковой . Для того , что бы государство имело как можно больше возможности давления на мужчину .Мужчина в отличии от женщины менее эмоционален и соответственно менее восприимчив к прямому внешнему воздействию в том числе и со стороны государства ( не важно что это за воздействие – просто реклама по телевизору или новый придуманный закон), поэтому проще на него надавить через семью , через взаимоотношение с женщиной .Что интересно , чем больше государство пытается влезть в семью “защитить женщину и детей” , тем хуже результат в конечном итоге , тем хуже той же женщине и детям .