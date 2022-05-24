Точнее Льва Толстого не скажешь: каждая семья счастлива одинаково, но несчастна по-своему. Единого рецепта семейного счастья нет. Сколько семей – столько и моделей семейных отношений. Но ясно также – нет родного очага, нет полноценной семьи – нет детей. Нет детей – у страны нет будущего. Здоровая семья – здоровая нация.

Обо всем этом и о много другом мы говорим с членом-корреспондентом Российской Академии Наук (РАН); главным специалистом Минздрава России по репродуктивному здоровью; директором НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина; членом Общественной палаты; доктором медицинских наук, профессором Олегом Аполихиным.

– Олег Иванович, сгущу краски для более точного рельефа проблемы. Смертность в России превышает рождаемость. Население страны стремительно стареет. Рождаемость катастрофически падает. Может настать такое время, когда мы, россияне, не сможем удержать свои территории, поддерживать жизнеспособность страны?

– Мы привыкли видеть Россию богатой – территориями, природными ресурсами, населением. На самом деле при своих огромных просторах Россия по количеству населения занимает скромное девятое место в мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Нигерии. То есть, в смысле населения наша страна не такая уж и большая.

Если ситуация не изменится, то менее чем через 20 лет, где-то к 2050-му году, по прогнозам ООН, Россия будет занимать по этому показателю уже 18 место в мире. Серьезно вырастет население Индии, которая перегонит Китай. Да и Китай подрастет. Значительно увеличится население Нигерии. Население США увеличится главным образом за счет миграции.

Это миллионы людей, а мы их теряем из года в год. Демографы, геополитики подсчитали, что, если потери будут продолжаться в том же темпе, то через 10-15 лет мы не сможем удерживать и содержать опустевшие территории. Наши основные природные ресурсы находятся на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в регионах Крайнего Севера… Газ, нефть, уголь, цветные металлы, бокситы добываются экстенсивным путем. Это труд миллионов людей. Демография – это вопрос жизни и смерти страны. Это вопрос существования государства, по крайней мере, в его нынешних границах. По оценкам экспертов, для удержания статус-кво, необходимо, чтобы суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину репродуктивного возраста в России составлял хотя бы 2,1 (сейчас – 1,498).

Современной России необходима государственная национальная стратегия в области демографии, построенная на основе идеологии традиционных семейных ценностей, главной из которых является многодетность.

Это стратегия ответственного отношения к своему здоровью. В первую очередь – молодежи. В противном случае очень скоро огромные территории страны опустеют. И мы не сможет их удерживать.

– Уточните, что за коэффициент?

– То есть, для воспроизводства населения по статистике каждая женщина должна рожать более двух детей. Но не все на это способны. А главное не все хотят иметь детей. Кто-то не может иметь детей по объективным медицинским причинам. Поэтому нам необходимо, чтобы каждая третья семья желательно имела не менее четырех детей.

– Олег Иванович, ни в одном государственном документе до сих пор нет точного определения семьи. Социологи договорились до того, что термин «семья» заменяют на термин «домохозяйство». А как корабль назовешь, так он и пойдет.

Папа- мама-дети… Это понятно. Это традиционная семья. Те же, плюс бабушки-дедушки, живущие под одной крышей с ними – тоже семья. Но анкеты социологов показывают, что, скажем, не зарегистрированные в браке студенты, живущие вместе, тоже считают себя семьей. Гомосексуальные пары считают себя семьей. Мы можем считать иначе, но им наше мнение безразлично. Даже одинокая бабушка может назвать себя семьей, имея в виду внуков, которые приходят к ней по выходным… А Ваше определение семьи?

– То, что ни в одном законодательном акте, включая Семейный кодекс, нет определения семьи, это удивительный факт, который подчеркивает необходимость устранения такого пробела. Даже в принятых в 2020 году поправках к Конституции РФ указано, что брак – это союз мужчины и женщины. Брак, но не семья.

Конечно ни гомосексуальная пара, ни сожительствующие студенты не могут считаться семьей в традиционном представлении о семье.

Для меня лично семья – это не просто союз мужчины и женщины, воспитывающих совместных детей. Семья должна быть многодетной, многопоколенной, иметь свои внутрисемейные традиции, так называемое родовое гнездо, где эти традиции могли бы укрепляться.

К сожалению, утеряны ценности, которые в русском обществе когда-то составляли основу традиционного семейного уклада жизни. Но дети рождаются в семье. И если мы хотим, и наше правительство реально ставит задачу роста народонаселения, то мы должны взять на вооружение простой индикатор – рост количества семей. Если число семей будет увеличиваться, появятся дети. Не будет семей – не будет детей. Может, «для себя» женщина и родит одного ребенка, но не больше. А нам, России, нужно больше одного. Нам необходимы три-четыре ребенка в семье.

Интересно, что при Екатерине Великой работу губернаторов оценивали по показателю роста народонаселения. Увеличивается население в губернии, значит, чиновник работает хорошо. Падает народонаселение (по любой причине – умирают или бегут из губернии) – губернатора снимают.

Для воспроизведения населения человечество еще не придумало ничего более совершенного, чем институт семьи. В хорошей, крепкой семье заложен репродуктивный потенциал.

– Репродуктивный потенциал… Пожалуйста, расшифруйте.

– Это, во-первых, репродуктивное здоровье мужчины и женщины. То есть возможность иметь детей. Во-вторых, репродуктивные потери, которые возникают вследствие болезней, войн, природных катастроф, трагедий… В-третьих, собственно репродуктивное поведение. То есть, желание мужчины и женщины иметь детей.

Что касается репродуктивных потерь, то здесь мы в последние годы достигли исторического минимума. Материнская смертность с 1980 по 2017 год сократилась более чем в четыре раза – с 47,4 до 11,2 на 100 000 родов. Младенческая смертность снизилась с 1990 по 2020 год более чем в пять раз – с 22,1 до 4,5 на 1000 родившихся живыми.

Но обратите внимание. В тех регионах, где суммарный коэффициент рождаемости относительно высокий (больше двух, например, на Северном Кавказе) смертность – материнская, и детская – выше среднего коэффициента.

А вот в центральной России, несмотря на снижение репродуктивных потерь, суммарный коэффициент рождаемости остается на низком уровне – 1,498. То есть рождаемость по большому счету, не зависит от инструментальных показателей снижения материнской и младенческой смертности.

Действительно, в нашем недалеком прошлом, во времена наших бабушек и дедушек, когда женщины рожали по 5, 10, 15 детей, смертность – младенческая и материнская – была высокой. Но и народонаселение росло. Рождалось больше, чем умирало.

– Вывод?

– Исследование «Репродуктивное здоровье населения России», проведенное в 2011 году Минздравом и Росстатом, в ходе которого было опрошено 10 010 женщин, показало, что 77,4% женщин, собирающихся рожать, уже больны. Этим, собственно, и объясняется необходимость высоких медицинских технологий. Ведь что такое перинатальный центр? Это родовая реанимация. А зачем она нужна, если роды – естественный физиологический процесс? С чем связано плачевное состояние здоровья женщин репродуктивного возраста?

Однако главным в росте народонаселения страны является репродуктивное поведение. То есть желание иметь детей. Желание иметь детей продуктивнее репродуктивных потерь. Уж простите за каламбур.

Оказалось, что за последние 65 лет произошли очень серьезные изменения в поведении людей. Сейчас возраст сексуального дебюта для девочки, девушки составляет, как правило, 16-17 лет. Это, уточним, в среднем. Немало случаев, когда в половые отношения вступают девочки 12-ти, и даже 10-ти лет. Юноши дебютируют на этом поприще в 15-16 лет. При этом возраст вступления в брак резко вырос. Для девушки/ женщины он в среднем составляет 24-26 лет (а для многих – значительно выше). Для молодого человека – 26-29 лет.

Получается, что 10 лет (и это только в среднем) молодые люди живут активной половой жизнью без цели создать семью. Живут для развлечения. Для удовольствия. Беспорядочные связи – это серьезная зона риска. Букет инфекций с экзотическими названиями, который женщина или мужчина приобретают к моменту так называемого репродуктивно направленного поведения. Нередко к этому моменту родить самостоятельно женщина уже не в состоянии.

Пик абортов приходится на 25-39 лет. Это наиболее активный возраст. Все хотят получать удовольствие, но при этом не хотят нести ответственность ни перед самими собой, ни перед партнером, ни перед собственным будущим. Это ведь серьезная работа и огромная ответственность – создать семью. То есть проблема не столько в медицинских технологиях, сколько в гедонизме молодежи.

– Олег Иванович, десятилетиями не утихают дискуссии вокруг проблемы, надо или не надо преподавать уроки полового воспитания в школах? Кто все-таки должен говорить с детьми на эти деликатные темы?

– Говорить о репродуктивном здоровье с детьми должны, в первую очередь, их родители. Именно от родителей, их поведения, от отношений супругов друг к другу и к самим детям, будет зависеть, какую модель репродуктивного поведения изберут их дети. Только родители могут подобрать «ключ» к своему ребенку. Правильно донести до него необходимость беречь здоровье смолоду.

А в школе можно преподавать курс «Нравственные основы семейной жизни», где детям расскажут о культуре взаимоотношений в семье, о браке, о рождении и воспитании детей.

Современным молодым людям необходимы знания физиологии и биологии межгендерных отношений.

– В некоторых странах принят закон, запрещающий брак, если у одного из супругов выявлено серьезное заболевание, угрожающее здоровью (а то и смертью) будущему ребенку. Что вы думаете по этому поводу?

– Если говорить о состоянии здоровья, то только признанная судом недееспособность вследствие психического расстройства может быть обстоятельством, препятствующим в России заключению брака.

Желание людей сочетаться законным браком и желание в этом браке родить детей – это две совершенно разных ситуации. Конечно, чаще всего семьи создаются именно с целью в дальнейшем завести совместных детей, но это происходит не всегда. Иногда браком сочетаются уже зрелые люди, которые просто любят друг друга. И нельзя отбирать у них это право только потому, что они чем-то больны.

Кроме того, современные вспомогательные репродуктивные технологии могут в ряде случаев помочь родить здорового ребенка даже родителям с генетическими заболеваниями. Но это сопряжено с определенным риском, как родителей, так и их будущих детей.

– Насколько верно убеждение, по вашим наблюдениям, что именно женщина больше мужчины заинтересована в рождении ребенка? Именно репродуктивное поведение женщины является определяющим, а для мужчины дети, скажем так, неизбежное приложение к браку?

– Это далеко не так. В то же время, если мужчина будет более активным сторонником создания семьи, рождения детей, недопустимости абортов, женщина, в подавляющем большинстве случаев, будет с ним согласна.

Мы проводили среди женщин опрос, сколько бы детей они хотели иметь? Самый распространенный ответ – двоих. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, семейные неурядицы, – хотят одного. Либо вообще планируют обойтись без детей. И лишь 4% женщин сказали, что родят столько детей, сколько Бог им даст. 5% опрошенных заявили, что вообще не хотят иметь детей.

Но когда мы стали спрашивать, почему вы не хотите рожать детей, или иметь только одного, двоих, отвечали: «А для кого рожать?». То есть рядом должен быть любимый мужчина, муж, для которого женщина рожает сына или дочь.

Рост разводов, популярность антисемейной парадигмы «чайлдфри» ( Childfree – от английского «свободные от детей» – Ред.) связаны во многом с тем, что не многие мужчины готовы взять на себя ответственность за создание семьи. Зоной очень пристального внимания общества должно стать воспитание мальчиков, объяснение роли мужчины во внутрисемейных отношениях.

Что сегодня происходит с мужчиной? Его моральное и физическое состояния поменялись. Алкоголь, курение, некачественные питание и лекарства, стрессы, депрессия… У мужчины постоянно плохое настроение. Он угнетен. Он всем недоволен. Соответственно у него высокий уровень заболеваемости. Это связано, в том числе, и с высоким уровнем холестерина. Человек не хочет ограничить себя даже в простых вещах – в переедании, например, в курении, в злоупотреблении крепкими напитками… Он, как ему кажется, живет в собственное удовольствие. Понимает, надо бы себя взять в руки, а воли-то и нет.

Воля ослабевает в обществе потребления, у людей, живущих только для удовольствия. Интернет этому способствует. Смотрите, вот женатый мужчина – он серый неудачник, обремененный проблемами. А вот бравый холостяк – он доволен собой, цедит через соломинку дорогие коктейли в бане с гламурными красавицами. Эти дешевые стереотипы внедряются в сознание молодых людей – ни за что не отвечать, жить только в свое удовольствие. И «заботливые» родители с детства внушают: «Сынок, ты лучший! Ты никому ничего не должен!».

Женщина – существо слабое от природы, но современный мужчина еще слабее. Он живет ради себя и для себя, любимого.

– Так что же с демографией, Олег Иванович? Будет свет в конце тоннеля?

– Наша демография в руках тех, кто влияет на сознание молодых людей, на их духовно-нравственное состояние. Дело не только в медицинских технологиях, я еще раз подчеркну. Не растлевайте детей в Интернете,

низкопробными телешоу и сериалами, избавьте от негативного влияния СМИ, не пропагандируйте в тех же социальных сетях половые извращения – и будет расти в России рождаемость.

Сегодня Россия – одна из стран, в которой прогрессирует гетеросексуальный рост больных СПИДом среди подростков. Увеличивается число заболеваний, передаваемых половым путем, того же ВИЧ. А почему? В том числе и потому, что молодежь проводит время в ночных клубах. У них нет никакой значимой цели. Им нечем заняться. Юноши и девушки попадают в замкнутый круг соблазнов и порока, в котором – извращения, наркотики, алкоголь…

Решение проблемы не в экстенсивном подходе, не в лечении больных при помощи высоких технологий, а в духовно-нравственном воспитании.

Пожилых людей становится все больше, а молодых все меньше. Мы находимся на грани, когда катастрофически уменьшающемуся количеству молодых людей будет все труднее обеспечивать содержание «доживающих», как обидно пишут в юридических документах о пенсионерах и пожилых людях. Это огромная проблема.

Рождение и воспитание молодых здоровых людей – стратегически важная государственная задача.

– У этой задачи есть решение?

– Есть. Необходимо изменить парадигму. Перенести акцент с репродуктивных потерь на репродуктивное здоровье, на создание семейно направленной политики. Необходимо упреждать болезни, а не лечить запущенные.

Сегодня основные финансовые потоки направлены на оказание медицинской помощи, подчас тогда, когда уже поздно. А на первом месте должна стоять профилактика. Надо финансировать Центр семьи и брака, а не только Центр планирования репродуктивных технологий ЭКО. Речь должна идти не о планировании, а о создании семьи.

Сейчас финансируется болезнь, а не здоровье. А мы должны предупреждать заболевание, распад семьи. К решению этой задачи должны подключиться не только Минздрав, но и Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство образовании и науки, вся общественность.

Один из проектов, разработанный нами, «Сертификат молодоженов». С его помощью мы даем молодоженам, которые подали заявление в ЗАГС, возможность пройти бесплатное анонимное медицинское обследование. Если у человека есть «болячки», он может решить их до того, как они перерастут в болезни. Мы помогаем создать здоровую семью. Эта инициатива уже получила поддержку в Воронежской, Липецкой областях, в Оренбурге, в Новгороде.

Необходимо создать сайт, где молодым людям в популярной форме рассказывали бы о том, почему возникают те или иные заболевания. Где убеждали бы их, что главная причина нездоровья – неправильный образ жизни человека, бездумное, потребительское отношение к жизни. Наплевательское отношение к собственному здоровью. Надо создавать консолидированную систему ответственности человека за свое здоровье. Помочь ему вести здоровый образ жизни, но и строго спрашивая с него за сознательное пренебрежение собственным здоровьем. Пусть лозунгом времени станет несправедливо забытое крылатое выражение римского поэта Ювенала: «В здоровом теле – здоровый дух!».







Беседовал Сергей Рыков