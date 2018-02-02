Военный парад к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве
19:30. 2 февраля 2018 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал: brahman
Запись военного парада в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве.
Плюс еще сегодня МО РФ опубликовала порцию документов посвященных героям Сталинградской битвы.
Смотреть все документы – http://75stalingrad.mil.ru
Мой дед тоже защищал Сталинград.
Из наградного листа:
С праздником, товарищи!
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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