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Военный парад к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве

19:30. 2 февраля 2018 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал:


Запись военного парада в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве.



Плюс еще сегодня МО РФ опубликовала порцию документов посвященных героям Сталинградской битвы.





Смотреть все документы – http://75stalingrad.mil.ru

Мой дед тоже защищал Сталинград.
Из наградного листа:







С праздником, товарищи!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1943, великая отечественная война, документы, история, парады, сталинград, сталинградская битва
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