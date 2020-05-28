Чеканя шаг: 24 июня в Москве состоится военный парад

В год 75-летия Победы Россия не останется без воинского парада на Красной площади Москвы. В соответствии с указом президента он состоится 24 июня — в день годовщины того самого, главного на века Парада Победы 1945 года. «Известия» вспоминают, как это было.

Победители

Дата выбрана безупречно. Об этой праздничной дате мы помнили всегда — с гордостью пересматривая кадры хроники и фотографии того великого дня. 24 июня 1945 года состоялся, быть может, самый известный парад в мировой истории — шествие победителей, вынесших на своих плечах все тяготы Великой Отечественной войны. Это был — без преувеличений и лишней патетики — парад героев. Парад Победы, каждый из участников которого (кроме мальчишек-суворовцев и музыкантов) сражался на фронте с самой зловещей силой ХХ столетия — нацизмом во всех его проявлениях.

Летчик-истребитель, дважды Герой Советского союза Дмитрий Борисович Глинка (слева) и знаменосцы сводного полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы на Красной площади по окончании Великой Отечественной войны, Москва. 24 июня 1945 года Летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Дмитрий Борисович Глинка (слева) и знаменосцы сводного полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы на Красной площади по окончании Великой Отечественной войны, Москва, 24 июня 1945 года. Фото: ТАСС/Федор Кислов

Не случайно приказ о проведении парада был опубликован 22 июня 1945 года: «В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-морского флота и Московского гарнизона — Парад Победы». Ровно через четыре года после вероломного нападения страна отмечала победу над врагом. К тому времени уже были добиты все очаги гитлеровского сопротивления в Европе. Солдаты успели немного отдохнуть после боев, подлечить раны. Лучших из лучших вызвали в Москву — для строевой подготовки. 24 июня — самое время для парада.

В Политбюро предлагали, чтобы принимал парад Верховный главнокомандующий — Иосиф Сталин. Возможно, ему хотелось и таким образом подчеркнуть свою решающую роль в Победе. Но в то время принимать парад было принято верхом.Пожилой генералиссимус кавалерийской выправкой похвастать не мог да и физическую форму за годы войны растерял.

Так и было принято решение, в справедливости которого усомниться трудно: принимал парад Георгий Жуков, командовал парадом Константин Рокоссовский. Оба — маршалы Победы, непосредственно участвовавшие и в Берлинской наступательной операции. А Сталин занял привычное место на трибуне Мавзолея — рядом с другими руководителями страны.

Славься, русский народ!

День выдался пасмурный и дождливый. Но, по традициям русской армии, назначенный парад должен был состояться при любой погоде. Особенно — такой долгожданный.

Ровно в 10 часов утра, с мелодичным боем кремлевских курантов, маршал Георгий Жуков выехал на белом коне Кумире из Спасских ворот на Красную площадь. Ему навстречу прогарцевал Рокоссовский на вороном Полюсе. Обоих маршалов в те минуты не подвел кавалерийский опыт.

Заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков во время Парада Победы на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны, Москва, 24 июня 1945 года. Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Сводный военный оркестр под управлением генерал‑майора Сергея Чернецкого — потомственного военного музыканта и композитора — исполнил торжественную мелодию Михаила Глинки «Славься, русский народ!».

Вместе с Рокоссовским в сопровождении адъютантов Жуков объехал войска. Не раз в те минуты прозвучало над Москвой дружное «Ура!». Жуков обратился к войскам с речью, в которой, кроме прочего, упомянул, что «Победу мы завоевали ценой тяжелых жертв». Несмотря на праздничное настроение, никто в тот день не забывал о павших.

А потом прозвучал гимн страны, и начался парад. Первым по площади прошествовал сводный полк барабанщиков-суворовцев. По кадрам хроники хорошо видно, как они старались, эти мальчишки, как горели у них глаза. У большинства из них отцы, командиры Красной армии, погибли на фронте — а в этот день они как будто шагали рядом с ними по брусчатке Красной площади. Именно они, суворовцы, задали тон параду. И это символично: ведь Красная армия завоевала мир ради них, ради будущих поколений, ради нынешних подранков войны.

Марш героев

И вслед за сыновьями по площади прошли отцы. Фронтовики. Сводные полки всех фронтов — от Карельского до 3-го и 4-го Украинского. А за ними чеканили шаг по Красной площади моряки во главе с молодым вице-адмиралом Владимиром Фадеевым. Командующие постарались собрать в сводные «коробки» самых достойных — героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы. Принимались в расчет и внешние данные: для парада старались отбирать солдат ростом выше 170 см и не старше 30 лет. Но для особо отличившихся бойцов делали исключения. Такого собрания героев не помнили стены и башни Кремля. По Красной площади шествовала история всей войны.

Прошел по Красной площади сержант Алексей Николаевич Тюльга, разведчик 889-го стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии. Звание Героя Советского Союза он получил в сентябре 1944 года за отвагу и геройство, за захват многочисленных «языков».

Военнослужащие сводного полка 3-го Украинского фронта во время Парада Победы на Красной площади, Москва, 24 июня 1945 года. Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Участвовал в параде и 56-летний гвардии капитан Константин Иосифович Недорубов, природный казак, урядник, ставший полным Георгиевским кавалером в Первую мировую. В Великую Отечественную командовал эскадроном, в 1943-м получил звезду Героя.

Артиллерист, майор Алексей Прохорович Волошин, участник Сталинградской и Курской битвы, был удостоен звезды Героя за форсирование Днепра. Он прошел по площади со знаменем Артиллерийской академии. Мы надеемся и 24 июня 2020 года поздравить Алексея Прохоровича со славным парадом. В этом году ему исполнилось 100 лет.

Долго можно продолжать список победителей, лучших из лучших. В параде участвовали более 30 тыс. фронтовиков, и каждый из них был подлинным героем.

Впереди «коробок» шагали командующие фронтами, армиями и флотами. 24 маршала, 249 генералов. Знаменщики несли по 36 боевых знамен самых славных частей каждого фронта.

Чернецкий специально для парада сочинил марши для всех сводных полков. Мелодии быстро менялись, но единый темп парада сохранялся. Наверное, никогда военные оркестры не звучали с таким подъемом, с такой неистребимой нотой счастья. Это ощущается даже 75 лет спустя.

Поверженные знамена

А потом весь мир увидел картину, которая запомнилась навсегда. Говорят, эту идею подал Сталину академик Евгений Тарле — выдающийся историк, знаток военных традиций. Еще в древности бросали наземь захваченные знамена и регалии поверженных врагов. А в 1943 году в московском парке Горького открылась выставка трофейного оружия — танков, пушек, самоходок, которые Красная армия отбила у вермахта. Так было решено завершить парад эффектным «восклицательным знаком».

В Москву из Берлина и Дрездена доставили около 900 трофейных знамен и штандартов, которые гитлеровцы собирались пронести по Красной площади в своем параде. Из них отобрали 200 штук. Утром, накануне парада, их доставили на Красную площадь и передали бойцам парадной роты «носильщиков».

Советские воины бросают поверженные знамена к Мавзолею В.И. Ленина во время Парада Победы, Москва, 24 июня 1945 года. Фото: ТАСС/Самарий Гурарий

Среди них были настоящие герои войны, прошедшие огонь и воду. Такие как старшина Николай Иванович Кузнецов, Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы, начавший войну в тылу врага — он был нашим человеком в одной из разведшкол Абвера. В начале войны, участвуя в рискованной операции, Кузнецов был тяжело ранен, но все-таки попал к своим. После нескольких недель госпиталя буквально сбежал в действующую армию. Воевал в артиллерии. Когда освобождали Севастополь, он одним из первых ворвался в «город русских моряков» и водрузил красное знамя над севастопольским вокзалом. Отличился и при штурме Кенигсберга, когда прицельной стрельбой подавил несколько вражеских огневых точек и уничтожил целый взвод немцев. Таким людям можно было доверить эту символическую операцию!

И вот немецкие знамена полетели к площадке Мавзолея, к подножию древней кремлевской стены. Под барабанную дробь. Солдаты Красной армии держали древки поганых знамен в перчатках (после парада эти 200 пар перчаток были сожжены). В эти минуты смолкла вся Красная площадь. Люди чувствовали: на их глазах творится История. Именно так — с большой буквы.

122 минуты счастья

А под самый занавес по площади прошли войска московского гарнизона, включая сводную конную бригаду и танковые части. Замыкали шествие снова суворовцы — на этот раз не барабанщики, а сводный полк всех училищ страны. Шли они весело, браво, и Москва с улыбкой аплодировала им.

Потом по площади проехали боевые машины, которые завоевали Победу, — и лучшие танки Второй мировой войны Т-34, и тяжелые ИС-2, и самоходки СУ-100, и смертоносные для врага катюши.

122 минуты под дождем шли по Красной площади счастливые люди, честно выполнившие свой долг перед Родиной, перед историей. Каждый из них «грудью защитил страну», а потом и освободил Европу. Быть может, по части строевой подготовки они в чем-то уступали участникам довоенных и послевоенных парадов. Да и по возрасту герои-фронтовики в среднем были старше тех, кто обычно участвует в праздничных парадах. Но такого искреннего ликования, такого блеска боевых орденов и медалей Красная площадь не видела.

24 июня 1945 года. Парад Победы на Красной площади после по окончании Великой Отечественной войны. Марк Редькин/ТАСС

В тот день не обошлось без накладок: дождливая погода помешала летчикам — и воздушная часть парада не состоялась. А ведь над столицей должны были пролететь и трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, и Иван Кожедуб, который получит свою третью звезду совсем скоро, в августе 1945-го.

Историк и кинодокументалист Вячеслав Лопатин вспоминал, как в тот день, после парада, старший брат, взволнованный и счастливый, рассказывал ему, что на Болотной площади он видел их — знаменитых асов Второй мировой — со звездами Героев на мундирах. И они, покуривая, грустили, что так и не поступил приказ «На взлет!». Это была светлая грусть: ничто не могло омрачить ощущение Победы.

35 тыс. человек приняли участие в параде, который длился 122 минуты, а запомнится на века. Вечером Москва салютовала победителям. На аэростатах в небо подняли огромное подсвеченное полотнище с изображением ордена Победы.

Два фильма о параде Победы — цветной и черно-белый, снятые лучшими фронтовыми операторами, вышли в прокат тем же летом. Эти ленты — наша история, как и фотографии, запечатлевшие участников парада.



Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Обложка: Картина Евгения Корнеева «Парад Победы»

Источник: https://nstarikov.ru/chekanja-shag-24-ijunja-v-moskve-sostoitsja-voennyj-parad-115767