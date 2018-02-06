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Мы помним, кто остановил фашизм ценой своей крови

15:53. 6 февраля 2018 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ria.ru

Волгоград отпразднует 75-летие победы в Сталинградской битве. Как отметил в эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков, юбилей этой битвы напоминает о том, кто внес решающий вклад в разгром фашизма.

Масштабные праздничные мероприятия от военного парада до салюта пройдут в Волгограде в пятницу, в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

Празднование откроет военный парад. По информации Южного военного округа, в нем примут участие около 1,4 тысячи солдат и офицеров округа. По площади Павших борцов проедет более 60 единиц техники во главе с легендарным танком Т-34. В небе пролетят около 40 вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей.

После парада ветеранов и гостей ждут концерты, кинопоказы, научно-практические конференции и лазерное шоу, – всего более 200 мероприятий. Некоторые из них начались заранее. Например, несколько дней назад в Волгограде открылась временная экспозиция бронекатера БК-31, который принимал участие в Сталинградской битве, а в ноябре прошлого года был поднят со дна Волги.

 Ожидается, что в праздновании примут участие делегации из стран Европы и СНГ, в том числе, из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Словении, Франции, Чехии. Особо почетное место на празднике займут участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны из городов России и стран ближнего зарубежья.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны.

Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Волгоградская область 2 февраля станет всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.

Как отметил в эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков, юбилей победы в Сталинградской битве напоминает о том, кто внес решающий вклад в разгром фашизма.

«СССР сыграл ключевую, важнейшую роль в разгроме фашистской Германии, но, к сожалению, по прошествии многих десятилетий после великой Победы это приходится кому-то ещё доказывать. Процесс фальсификации истории, изменение акцентов, сравнение несравнимого на Западе начались сразу после 1945 года. В нашей стране никто и никогда не отрицал, что вместе с нами в одном строю воевали страны антигитлеровской коалиции. Однако достаточно просто посмотреть, какое количество войск участвовало в этих битвах, когда произошла высадка в Нормандии, какое количество дивизий Гитлер держал на Восточном, а какое – на Западном фронте. И тогда любому честному наблюдателю станет понятно, кто же действительно внес решающий вклад в разгром чумы ХХ века. Поэтому те мероприятия, которые будут проведены в честь очередной годовщины победы в Сталинградской битве – это для нас прекрасный повод, во-первых, самим ни в коем случае не забывать этот великий подвиг, который совершили наши деды и отцы, а также напомнить некоторым нашим забывчивым союзникам, кто же на самом деле остановил главную опасность для  человечества ценой своей крови и жизни», – сказал Николай Стариков.

Автор: Алексей Филиппов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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