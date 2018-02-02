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Первые электромобили

16:32. 2 февраля 2018 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей, а также от троллейбусов и трамваев.

Электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году.

Электромобили, произведённые в 1880 году, в последующие десятилетия обрели большую популярность.

Недостатком первых моделей была высокая цена. К тому же максимальная скорость не превышала 20 миль в час. Но состоятельные автолюбители ценили их весомые преимущества: простоту в эксплуатации, мгновенный запуск двигателя, бесшумность и отсутствие запаха в отличие от бензиновых аналогов.

Pervye elektromobili retro foto 1Ранний электромобиль на зарядке, 1900.

«Электричество – это вещь. Не гудит, нет сложнопередвигаемых рычагов, безопасно, не зловонно как бензин и никакого шума», – Томас Эдисон.

Pervye elektromobili retro foto 2Томас Эдисон позирует со своим первым электрическим автомобилем – Edison Baker, 1895.

Pervye elektromobili retro foto 3Мужчины едут на электромобиле, разработанном немецкой компанией Siemens & Halske за Берлином, Германия, 1882.

Pervye elektromobili retro foto 4Электрический автомобиль Columbia, 1899.

Pervye elektromobili retro foto 5Роджер Уоллес в своём электромобиле, 1899.

Pervye elektromobili retro foto 6Камиль Женатзи ведёт электрический автомобиль собственной разработки недалеко от Парижа, Франция. Он стал первым человеком, который превысил заветный рубеж скорости 100 километров в час (62 мили в час) на автомобиле, 1899.

Pervye elektromobili retro foto 7Выстроенные в ряд электромобили Edison Company на Манхэттене в Нью-Йорке, 1906.

Pervye elektromobili retro foto 8Электрическая уличная подметально-уборочная машина очищает проезжую часть в Берлине, Германия, 1907.

Pervye elektromobili retro foto 9Электромобили на станции подзарядки, 1909.

Продажи электромобилей достигли пика в начале 1910-х годов, когда выросли масштабы электрификации частных домов. В Соединённых Штатах в это время 38% от всех автомобилей были электрическими.

Однако популярность электромобилей пошла на спад. Тому способствовал ряд факторов: расширение дорожной инфраструктуры, открытие нефтяных месторождений и разработка нефтепродуктов, изобретение электрического стартера и глушителя. Таким образом, бензиновые автомобили превратились в более доступный и практичный вариант средства передвижения.

Pervye elektromobili retro foto 10Реклама электрического автомобиля, 1910.

«Теперь владельцы электричества могут установить собственную зарядную установку у себя в конюшне».

Pervye elektromobili retro foto 11Зарядный комплект для электрической машины в гараже в Кливленде, штат Огайо, 1910.

Pervye elektromobili retro foto 12Дама использует устройство для зарядки своего электрического автомобиля Columbia Mark 68 Victoria, 1912.

Pervye elektromobili retro foto 13Автомобиль Detroit Electric на дороге между Сиэтлом и горой Рейнир, штат Вашингтон, 1920.

 

La Jamais Contente — первый автомобиль, разогнавшийся свыше 100 км/ч. Это электромобиль с легкосплавным псевдообтекаемым кузовом.

Источник: www.kramola.info

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