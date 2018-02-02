Первые электромобили

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей, а также от троллейбусов и трамваев.

Электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году.

Электромобили, произведённые в 1880 году, в последующие десятилетия обрели большую популярность.

Недостатком первых моделей была высокая цена. К тому же максимальная скорость не превышала 20 миль в час. Но состоятельные автолюбители ценили их весомые преимущества: простоту в эксплуатации, мгновенный запуск двигателя, бесшумность и отсутствие запаха в отличие от бензиновых аналогов.

Ранний электромобиль на зарядке, 1900.

«Электричество – это вещь. Не гудит, нет сложнопередвигаемых рычагов, безопасно, не зловонно как бензин и никакого шума», – Томас Эдисон.

Томас Эдисон позирует со своим первым электрическим автомобилем – Edison Baker, 1895.

Мужчины едут на электромобиле, разработанном немецкой компанией Siemens & Halske за Берлином, Германия, 1882.

Электрический автомобиль Columbia, 1899.

Роджер Уоллес в своём электромобиле, 1899.

Камиль Женатзи ведёт электрический автомобиль собственной разработки недалеко от Парижа, Франция. Он стал первым человеком, который превысил заветный рубеж скорости 100 километров в час (62 мили в час) на автомобиле, 1899.

Выстроенные в ряд электромобили Edison Company на Манхэттене в Нью-Йорке, 1906.

Электрическая уличная подметально-уборочная машина очищает проезжую часть в Берлине, Германия, 1907.

Электромобили на станции подзарядки, 1909.

Продажи электромобилей достигли пика в начале 1910-х годов, когда выросли масштабы электрификации частных домов. В Соединённых Штатах в это время 38% от всех автомобилей были электрическими.

Однако популярность электромобилей пошла на спад. Тому способствовал ряд факторов: расширение дорожной инфраструктуры, открытие нефтяных месторождений и разработка нефтепродуктов, изобретение электрического стартера и глушителя. Таким образом, бензиновые автомобили превратились в более доступный и практичный вариант средства передвижения.

Реклама электрического автомобиля, 1910.

«Теперь владельцы электричества могут установить собственную зарядную установку у себя в конюшне».

Зарядный комплект для электрической машины в гараже в Кливленде, штат Огайо, 1910.

Дама использует устройство для зарядки своего электрического автомобиля Columbia Mark 68 Victoria, 1912.

Автомобиль Detroit Electric на дороге между Сиэтлом и горой Рейнир, штат Вашингтон, 1920.

La Jamais Contente — первый автомобиль, разогнавшийся свыше 100 км/ч. Это электромобиль с легкосплавным псевдообтекаемым кузовом.