Электромобилям и гибридам больше 100 лет

Первый двигатель внутреннего сгорания, пригодный для использования, сконструировал французский изобретатель бельгийского происхождения Этьен Ленуар в 1860 году. Мощность этого двигателя составляла 12 лошадиных сил, он работал на смеси воздуха и светильного газа с электрическим искровым зажиганием. Электрический двигатель появился раньше: в 1841 году им оснастили тележку. Еще раньше, в 1828 году, венгр Аньос Джедлик использовал электромотор для крошечного, похожего на скейтборд, автомобиля.

В 1888 году в США был представлен трехколесный автомобиль. Десять свинцово-кислотных аккумуляторов производства Electrical Accumulator Company весили около сорока килограммов. Максимальная скорость конструкции составляла восемь миль в час. Мощность двигателя — 0,5 лошадиной силы. Это был, скорее, трехколесный электровелосипед.

Свинцовый аккумулятор изобрел в 1859—1860 годах Гастон Планте, в 1878 его конструкцию улучшил Камилл Фор. Сегодня эти аккумуляторы используются в автомобильном или мототранспорте в качестве стартёрных батарей.

Томас Перкер был ответственным за электрификацию лондонской подземки. И он же спроектировал и построил этот электромобиль в 1884 году. Кроме того, он сам разработал аккумулятор для своего транспортного средства.

В 1889 появился первый русский двухместный электромобиль. Его создал инженер Ипполит Романов. В этом переднеприводном транспортном средстве пассажиры размещались впереди, а водитель был сзади на кресле выше них. Расположенные в отсеке за салоном аккумуляторы были легче аналогов, что позволило снизить вес автомобиля до 720 кг. Популярный в то время французский «Жанто» весил 1440 кг. Максимальная скорость составляла 35 км/ч, а запас хода — чуть больше 1 километра. При 1800 оборотах каждый из двигателей выдавал мощность в 4,4 кВт, что эквивалентно 5,984 лошадиной силы.

Первый электомобиль в Германии построил инженер Андреас Флокен в 1888 году. На этом фото — один из немецких автомобилей на электрической тяге в 1904 году.

Первый рекорд скорости электромобиля поставлен во Франции 18 декабря 1898 году на автомобиле Jentaud, «заряженном» щелочными батареями. Скорость составила 62.792 км/ч. Спустя 4 месяца рекорд побит электромоибилем Le Jamais Contende — в этот раз скорость превысила сотню и составила 105.264 км/ч.

Запас хода и скорость в конце XIX — начале XX столетия у электромобилей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания были примерно одинаковыми, но подзарядка батарей была несколько сложнее — нельзя было просто воткнуть электромобиль в розетку и подождать несколько часов, был нужен преобразователь переменного тока в постоянный. Для этого использовали работающий работающий от переменного тока электромотор — он вращал вал генератора, к которому были подключены батареи.

На этой фотографии, сделанной в 1905 году, видны два транспортных средства на электрической тяге: слева — автобус: справа — такси. Фото сделано на Бродвее на Таймс-Сквер.

История электромобилей-такси в США началась с Electrobat от компании Electric Vehicle Co.

Такси в 1897 году.

Эти такси заряжали в специальной комнате.

Самым многообещающим типом автомобиля в будущем можно считать электрический, но пока он ещё недостаточно усовершенствован. Электрические двигатели не дают ни шума, ни копоти, они, бесспорно, удобнее и совершеннее всех других… Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

В России рассвет электромобилей запаздывал, не смотря на старания отдельных инженеров.

В начале века по Москве уже ездил такой омнибус от фирмы «Дукс» на десять человек. А Ипполит Романов, изобретатель двухместного электромобиля, просил у Санкт-Петербургской Думы разрешить открыть десять маршрутов — для восьмидесяти омнибусов. Такой поворот событий не устраивал владельцев конки и извозопромышленников — те делали все возможное, чтобы проект Романова не состоялся. К сожалению, Романов в этой борьбе проиграл.

На 1914 год в России было 8 электрических экипажей: 4 грузовика, 1 трехколесный фургон и 3 частных легковушки.

Фирма «Дукс» пыталась производить такой автобус для передвижения по рельсам.

Поскольку в США в начале века электромобилей и авто на паровой тяге было немало, зарядные станции там встречались также часто, как и автозаправки. Электромобиль на зарядке у какого-то сарая.

Сенатор США от Род-Айленда Джордж Уитмор на электромобиле, 1906 год.

С 1907 года в Детройте начали производить автомобили под маркой Detroit Electric. Эти электромобили собирали до 1939 года. Изначально машины оборудовали свинцово-кислотными аккумуляторами, но с 1911 по 1916 годы можно было выбрать версию с железо-никелевым аккумулятором Эдисона. Максимальная скорость составляла 32 км/ч, а проехать авто мог 130 километров.

Во время Первой мировой войны цены на бензин были высоки, поэтому в 1910-е годы электромобили пользовались особым спросом — компания продавала до двух тысяч единиц в год. В 1920-е продажи снизились из-за снижения цен на авто с двигателем внутреннего сгорания.

На этой фотографии — Томас Эдисон у автомобиля этой марки. Владели компанией Томас Эдисон, Джон Рокфеллер и жена Генри Форда — Клара Форд.

EV-Opera-Car, модель 68/17 B.

Модель 1915 года.

Печатная реклама автомобилей Detroit Electric 1920-х годов.

Гибридные автомобили придумали не вчера и не позавчера. В 1916 году Клинтон Эдгар Вудс начал производство автомобиля Woods Dual Power Model 44 Coupe с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания — сразу двумя.

В СССР в 1935 году построили электромобиль на базе ГАЗ-А.

В том же году в МЭИ построили аккумуляторный мусоровоз, переделав в него ЗИС-5. Машину оснастили сорока аккумуляторами общей ёмкостью 168 ампер-часов, их масса составляла 1400 кг. Такой электромобиль был способен перевозить мусор массой 1800 кг со скоростью 24 км/час на сорок километров. Мощность двигателя — 13 кВт.

Nissan TAMA с 1947 года производился в пассажирской и в грузовой версиях. Это был первый автомобиль с электрическим двигателем Nissan.

Четыре электромобиля НАМИ-ЛАЗ грузоподъемностью 0,5 и 1,5 тонн с 1948 года использовала московская почта. Еще десять опытных образцов до 1958 года возили почту в Ленинграде.

Пик производства электромобилей попал на 1910-е годы. От электромобилей не было гари и копоти, женщины выбирали их, так как не нужно было обладать недюжей физической силой, чтобы запустить их — в отличии от двигателей внутреннего сгорания.

Какие же были недостатки у электромобилей? Дороги стали слишком хорошие, люди хотели ездить далеко — а в начале века было сложнее расставить через каждую сотню километров зарядные станции. Без подзарядки электромобили могли проехать сто-сто тридцать километров, как и некоторые машины сейчас.

Благодаря Генри Форду цены на автомобили снизились, а рост добычи нефти вызвал снижение стоимости топлива. Электрический стартер — его разработали в 1912 году — сделал автомобили с двигателем внутреннего сгорания более удобными. С тридцатых годов производство электромобилей перестало быть массовым, не смотря на попытки использовать их в служебных целях.

В 1960-1970-е годы люди задумались об экологии и снова вспомнили про электрические двигатели. Но это уже другая история…