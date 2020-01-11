Европейцам разонравились электромобили после того, как в ЕС начали добывать литий

Мировой скепсис в отношении EV-революции продолжает расти. Очередную ложку дёгтя в бочку мёда тех, кто ратует за скорейший отказ от двигателей внутреннего сгорания, подкинули жители регионов, где идёт или планируется добыча лития. Они обвинили руководство профильных компаний в загрязнении почв, обеднении водных ресурсов и нежелании делиться сверхприбылями с местным населением.

Наиболее активными противниками перехода на электромобили сегодня стали португальцы. Дело в том, что в недрах этой страны найдены достаточно крупные месторождения лития, соединения которого используются при изготовлении батарей для сотовых телефонов, ноутбуков, электрокаров и прочей техники. Доказанный объём запасов эксперты оценивают примерно в 60 тысяч тонн. Это гораздо меньше, чем в Чили, Аргентине, Боливии или Китае, однако больше, чем в любом другом государстве Старого света.

Заявки на получение лицензий на разведку и дальнейшую эксплуатацию этих залежей подали более тридцати компаний, большинство из которых представляют Австралию. Некоторые из них уже успели получить разрешение и начать работы, в связи с чем производство лития в Португалии достигло 0,8 тысяч тонн в год. Эта цифра может заметно увеличиться в том случае, если будут реализованы остальные проекты. Например, на севере страны, в горах Сьерра-де-Арга, где находятся уникальные озёра и водопады, а также редкие виды флоры и фауны. Парадоксально, но всё это биоразнообразие в ходе борьбы за «экологичное будущее человечества», которое, как заверяют нас многие западные политики и олигархи, обеспечат электромобили, рискует заметно оскудеть.

«Моя позиция очень рациональна, ничего эмоционального. Мэрии абсолютно невыгодна разведка на охраняемой территории. Наша главная ценность - это не литий, а биоразнообразие. Поэтому ни при каких условиях мы не одобрим присутствие в регионе добывающих компаний. Мы также говорим «нет» любой разведке в других местах, которая прямо или косвенно может привести к загрязнению охраняемых районов, таких как бассейны рек», - говорит мэр Каминьи (посёлок городского типа в составе округа Виана-ду-Каштелу – ред.) Мигель Алвес.

Согласно исследованию национальной ассоциации Quercus, чья штаб-квартира расположена в Лиссабоне, каждый литиевый рудник выделяет 1,79 миллиона тонн углекислого газа в год, а значит, самая западная страна Европы не сможет, как планировала, достигнуть к 2050 году углеродного нейтралитета.

Впрочем, эти данные, как и протесты жителей, вряд ли остановят создание в Старом свете первого звена глобальной технологической цепочки, которая в будущем по своей капиталоёмкости обещает превзойти нефтегазовый сектор. Ради того, чтобы интенсифицировать этот процесс руководство корпораций, планирующих поднимать литий из португальских недр, ведёт активную рекламно-информационную кампанию, направленную на формирование позитивного общественного мнения.

Местному населению обещают новые рабочие места, а также щедрые инвестиции в инфраструктуру прилегающих к районам добычи деревень и городов. Например, австралийская Savannah заявила о том, что направит 500 миллионов евро в бюджет небольшого городка Ковас до Бароссо, а Lusorecurements - о том, что вложит 400 миллионов в пятнадцатитысячный Порталегри. Их попытки убедить жителей, опасающихся негативных последствий для своего здоровья и окружающей среды, в том, что не происходит ничего экстраординарного, поддерживают и многие политики.

"Для меня очевидно, что декарбонизация и развитие зелёной экономики невозможны без добычи лития. И не следует утверждать, что этот процесс приводит к безнадежному загрязнению почв! Чем разработка месторождений лития отличается от эксплуатации залежей того же полевого шпата (минерал из класса силикатов – ред.)? Ничем! Это каменоломни, из которых производится выемка руды, в том числе и лития», - приводит портал Elpais.com выдержку из выступления министра охраны окружающей среды Португалии Матоса Фернандеса перед парламентариями.

О том, к каким именно последствиям на самом деле приводит добыча лития, могут рассказать аргентинцы, проживающие в сорока километрах от границы с Чили. Там профильные зарубежные компании уже многие годы ведут успешный бизнес, требующий вовлечения в производственный цикл огромного объёма воды. Это привело к тому, что в регионе, где выпадает не более 100 миллиметров осадков в год начал наблюдаться её дефицит. Так что питьевую воду теперь приходится импортировать из других районов.

С инвестициями - тоже беда. Местные землевладельцы утверждают, что еле сводят концы с концами в то время как корпорации, получившие лицензии на недропользование, получают многомиллионные прибыли. Они не спешат вкладывать их в развитие коренных общин, и муниципалитетам приходится изыскивать собственные средства на строительство тех же водопроводов к общественным зданиям.

Кстати, крупнейшие залежи лития в мире располагаются в Боливии, но до сих пор их эксплуатацией и даже точным подсчётом запасов в связи с позицией федеральной власти никто толком не занимался. Правда, в прошлом году теперь уже экс-президент Эво Моралес вроде бы договорился с китайскими инвесторами о начале разработки самого крупного месторождения в мире - солончака Уюни. По неподтверждённым сведениям, именно недовольство западных элит данным обстоятельством стало основной причиной беспорядков, произошедших в этой латиноамериканской стране сразу после выборов главы государства в ноябре прошлого года. В результате итоги голосования были аннулированы, а Эво Моралес депортирован в Мексику.

В свете постоянных попыток Соединённых Штатов максимизировать контроль над мировой торговлей углеводородами и стратегическими металлами, это предположение выглядит весьма правдоподобно. Если это действительно так, то у преемника Моралеса - кандидата от партии «Движение к социализму» весьма небольшие шансы на победу в мае, когда в Боливии пройдут внеочередные президентские выборы.

Источник: https://forpost-sz.ru/a/2020-01-09/evropejcam-razonravilis-ehlektromobili-posle-togo-kak-v-es-nachali-dobyvat-litij?utm_referrer=httpszen.yandex.com&dbr=1