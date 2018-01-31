Запрещённая правда: Торрент со всеми видеообзорами проекта Научи хорошему

Содержание:

Фильмы:

1. 300 Спартанцев – Голливуд – это политика

2. Поддубный – Железный Иван гнёт Америку

3. Сказка Девнадцать месяцев – предание о силе русской души

4. Солнце светит всем, кто живёт по-человечески

5. Фильм «Про Любовь» Диверсия от Министерства культуры и Фонда кино

6. Фильм 14+ – растление детей и пропаганда педофилии

7. Фильм 14+ Диагноз российскому кинематографу и Никите Михалкову

8. Фильм Баллада о солдате – Долгий путь домой

9. Фильмы 14+ и Частное пионерское 2 – Государство против народа

10. Чему учат фильмы Квартета И

11. Чему учит фильм Волк с Уолт-Стрит

12. Чему учит фильм Посвящённый

13. Чему учит фильм Реальная сказка

14. Чему учит фильм Частное пионерское

15. Государтсво спонсирует фильмы ужасов

16. Фильм Иллюзия обмана – у одноглазой конторы серьёзные проблемы с кадрами

17. Чему учит фильм Generation П

18. Чему учит фильм Достучаться до небес

19. Главные цели информационной операции Матильда

20. Чему учит фильм Овердрайв

Мультфильмы:

1. Аватар. Легенда об Аанге – духовное пробуждение

2. Вовка в Тридевятом царстве и Матрица

3. Детство под угрозой – вредные мультфильмы

4. Дисней – отравленные сказки

5. Мультсериал Барбоскины – антипедагогика и антивоспитание

6. Нормализация гомосексуальности в мультфильме Холодное сердце

7. Скрытая правда о мультфильме Маша и медведь

8. Чему учат куклы и мультфильм Монстер Хай

9. Чему учит мультфильм Винкс

10. Чему учит мультфильм Друзья Ангелов

11. Чему учит мультфильм и куклы Ever After High

12. Чему учит мультфильм Книга жизни

13. Чему учит мультфильм Миньоны

14. Чему учит мультфильм Свинка Пеппа

15. Чему учит мультфильм Сейлор Мун

16. Чему учит мультфильм Семуйка Крудс

17. Чему учит мультфильм Фиксики

18. Первобытная сказка

19. Чему учит мультфильм Гадкий Я 3

Сериалы:

1. Молодёжные драмы как инструмент формирования сознания подростков

2. Отбросы телеканала СТС

3. Пропаганда извращений в западных сериалах

4. Чему учат американские ситкомы

5. Чему учат сериалы Физрук и Учителя

6. Чему учит сериал Деффчонки

7. Чему учит сериал Закон Каменных Джунглей

8. Чему учит сериал Игра престолов

9. Чему учит сериал Измены

10. Чему учит сериал Интерны

11. Чему учит сериал Кухня

12. Чему учит сериал Легко ли быть молодым

13. Чему учит сериал Мамочки

14. Чему учит сериал Реальные пацаны

15. Чему учит сериал Родина

16. Чему учит сериал СашаТаня

17. Чему учит сериал Светофор

18. Чему учит сериал Сладкая жизнь

19. Чему учит сериал Универ

20. Чему учит телеканал ТНТ

21. Школа первого канала

22. Юрий Мухин – Ложь на Первом канале (Сын отца народов)

23. Современные сериалы – промывка мозгов – брошюра

24. Технология спаивания на примере сериала СТС Вы все меня бесите

25. Чему учит сериал Ольга ТНТ

26. Что объединяет все сериалы ТНТ Физрук, Интерны, Универ, Ольга, Измены

ТВ-шоу:

1. Позиция Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры по делу Малышевой

2. Реальные цели передачи Следствие вели

3. ТНТ Изменять – это нормально

4. Чему учат шоу Здоровье и Жить здорово

5. Чему учит передача Свободное время на Рен ТВ

6. Чему учит шоу Comedy Woman

7. Чему учит шоу Битва экстрасенсов

8. Чему учит шоу Говорим и показываем (НТВ)

9. Чему учит шоу Давай поженимся

10. Чему учит шоу Дом 2

11. Чему учит шоу Камеди Клаб

12. Чему учит шоу Мужское Женское

13. Чему учит шоу Нет запретных тем

14. Чему учит шоу Прямой эфир

15. Чему учит шоу Пусть говорят

16. Чему учит шоу Уральские пельмени

17. Шоу Точь-в-точь – пропаганда извращений

18. Технологии спаивания – шампанское и дети

19. Чему учит шоу Про любовь

20. Чему учит шоу Холостяк

21. Олимпиада – какая польза народу

22. Чему учит шоу Пацанки

Музыкальные группы:

1. Пропагадна извращений в музыкальных клипах

2. Чему учат песни Rammstein

3. Чему учат песни Дискотеки Авария

4. Чему учат песни Леди Гаги

5. Чему учат песни Ленинграда

6. Чему учат песни Мадонны

7. Чему учат песни Майли Сайрус

8. Чему учат песни Потапа и Насти

9. Чему учит группа Винтаж

10. Чему учит группа Квест Пистолс

11. Влияние попсы на массовую аудиторию

12. Чему учат песни Рианны

13. Кто делает клипы западным поп-звёздам

14. Люди бренды Алла Пугачёва

15. Чему учат песни группы Рефлекс Ирина Нельсон

Журналы:

1. Журнал Психология – псевдопсихология для широких масс

2. Какие идеи продвигает журнал Максим

3. Чему учит журнал Elle

4. Чему учит журнал Космополитен

5. Чему учит журнал Менс Хелс

Обзорные:

1. Американские мультфильмы- интеллектуальное растление детей

2. Амплуа актёров как инструмент влияния

3. Высказывания известных людей о российских СМИ

4. Дискредитация образа матери в современном кинематографе

5. Научи хорошему – 2 года вместе

6. Пропаганда алкоголя на российском ТВ

7. Пропаганда извращений в компьютерных играх

8. Пропаганда каннибализма в СМИ

9. Пропаганда суицида в массовой культуре

10. Технология оценки сообществ ВКонтакте

11. Убийцы детского кино

12. Массовая культура как инструмент управления обществом

13. Российский кинематограф как инструмент глобальной политики

Системный взгляд:

1. Методы пропаганды алкоголя средствами кинематографа

2. Методы пропаганды извращений средствами кинематографа

3. Пропаганда на телевидении – как это работает

4. Противодействие технологиям цветных революций

5. Сексуальная революция продвигаемая российским телевидением

6. Системный взгляд на российский кинематограф

7. Системный взгляд на современный кинематограф

8. Телеканал НТВ – Кулистиков ушёл, ЦРУ осталось

9. Технология продвижения извращений в России

10. За что дают кинопремии Ника Кинотавр Золотой орёл

11. Фоновый посыл рекламы

12. Чему учат Ивангай, Maryana Ro, Sasha Spilberg, Maria Way, Соня Есьман

13. Чему учат фильмы про супергероев marvel dc

14. Российские кинокритики – кто они

Мотивирующие:

1. Если счастье не сегодня то когда

2. История моего отца (титры)

3. Клип научи хорошему

4. Неизвестный герой (титры + озвучка)

5. Помним и Гордимся

6. Размышления об истории – видеообращение русских школьников

7. Символ жизни, притяженья

Другое:

1. Dance4Life – Секспросвет под прикрытием заботы о здоровье

2. Гид по сайту Научи хорошему

3. Евровидение как инструмент экспансии западных ценностей

4. Игорная зона в Крыму- порок экономически выгоден

5. Идеальный генеральный продюсер Тина Канделаки

6. Инфантилизация ТВ – Каждому взрослому вечное детство

7. Использование сексуальных образов в телевизионной рекламе

8. Как пытаются дискредитировать идею возрождения нравственности

9. Какие вопросы надо задавать гендиректору ТНТ

10. Какие идеи продвигаются через бренд Анджелина Джоли

11. Кафе Menza и арт группа Barba

12. Компьютерные игры – шокирующая реальность виртуального мира

13. Неудобные вопросы в Совете Федерации

14. Отчёт об акции За возрождение нравственности в СМИ

15. Отчёт об акции Сила в правде

16. Призыв к Министерству культуры

17. Призыв к Роскомнадзору

18. Проект Студент В Деле – юридическая практика для студентов

19. Раздвоение личности Никиты Михалкова

20. С какими целями запущен тренд Британские учёные

21. С какой целью создан бренд Эдвард Сноуден

22. Социальные эксперименты как технология манипуляции

23. Третий пол на Russia Today

24. Участник Научи хорошему на радио Европа Плюс

25. Чему учат конкурсы красоты

26. Чему учит игра World Of Tanks

27. Чему учит сообщество МДК Вконтакте

28. Чему учит спектакль Гришклвца Дредноуты

29. Язык как поле боя

30. Лица российского телевидения – Дмитрий Дибров

31. Лица российского телевидения Владимир Познер

32. О тех, кто на передовой – РИА ИВАН-ЧАЙ

33. Проект Научи хорошему за 3 минуты

34. Как файтинги и шутеры полезными становились

35. Культура Яндекса и Гугла как работают новостные агрегаторы

36. Опыт проекта Научи хорошему в противодействии цензуре в Интернете

37. Осознанное восприятие информации онлайн марафон

38. Технология работы российских телеканалов на примере одной «новости»

Сборные фильмы:

1. Чему учит Первый канал

2. Вся Правда О Тнт Версия 2.0

3. Лекция Научи хорошему 1 Влияние информации на человека

4. Лекция Научи хорошему 2 Осознанное восприятие информации

5. Лекция Научи хорошему 3 Управление информационными потоками

6. Чему учит телеканал МУЗ ТВ

Аудио-статьи:

1. О «психиологах» и ключах к фильмам. Часть 2

