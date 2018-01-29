«Заставят унизиться и ползти на коленях», — Марьяна Наумова о «нейтральной» Олимпиаде
Марьяна Наумова — четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков — оценила решение российских атлетов ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан в качестве «спортсменов-олимпийцев из России» и выступать там под нейтральным флагом.
«Плевать на унижения! Да! Я готов унизиться! Эх! Я готов унизиться! Ух! Я готов унизиться! Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку прибли-зить-ся!»
Ребята, медали Пхёнчханских зимних олимпийских игр — это свидетельство личного вклада в публичное унижение своей страны.
Хотя вряд ли вам, тем, кто согласился в этом участвовать, даже случится подержать их в руках — олимпийский комитет выкинул из списка тех, кто реально мог претендовать на призовые места.
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К своим самым главным медалям спортсмены идут всю жизнь… Так говорят, наверное, так оно и есть. Мой спорт — не олимпийский, я всегда относилась к нему как к хобби. Но и я знаю — жесточайший режим, травмы, боль и кровавые мозоли — все это ничто по сравнению с заслуженной победой.
То, что происходит сейчас — к спорту и к спортивным победам точно не имеет никакого отношения.
Искать виноватых, думать и делать выводы — конечно, все это надо. Но — сейчас будет Пхенчхан. А там будут унижать не Путина, Жукова или Мутко.
Заставят унизиться и ползти на коленях персонально каждого из вас, одевших «нейтральную» форму, а вместе с вами — всех тех, кто сражался и зарабатывал спортивную славу страны — от Власова, Третьяка и Родниной до Ана и Юльки Липницкой. Всех нас и нашу страну.
Медаль, к которой надо идти сквозь пренебрежительные плевки, склонив голову, — не думаю, что она стоит того, даже если она и была целью всей жизни.
Вас будут презирать даже за то, что вы согласились за нее бороться.
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Источник: rusvesna.su
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“Заставят унизиться и ползти на коленях персонально каждого из вас, одевших «нейтральную» форму…”
“Вас будут презирать даже за то, что вы согласились за нее бороться.”
Вот главные мысли, ради которых стоит прочитать материал.Больше добавить нечего.