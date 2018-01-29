«Заставят унизиться и ползти на коленях», — Марьяна Наумова о «нейтральной» Олимпиаде

Марьяна Наумова — четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков — оценила решение российских атлетов ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан в качестве «спортсменов-олимпийцев из России» и выступать там под нейтральным флагом.

«Плевать на унижения! Да! Я готов унизиться! Эх! Я готов унизиться! Ух! Я готов унизиться! Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку прибли-зить-ся!»

Ребята, медали Пхёнчханских зимних олимпийских игр — это свидетельство личного вклада в публичное унижение своей страны.

Хотя вряд ли вам, тем, кто согласился в этом участвовать, даже случится подержать их в руках — олимпийский комитет выкинул из списка тех, кто реально мог претендовать на призовые места.

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К своим самым главным медалям спортсмены идут всю жизнь… Так говорят, наверное, так оно и есть. Мой спорт — не олимпийский, я всегда относилась к нему как к хобби. Но и я знаю — жесточайший режим, травмы, боль и кровавые мозоли — все это ничто по сравнению с заслуженной победой.

То, что происходит сейчас — к спорту и к спортивным победам точно не имеет никакого отношения.

Искать виноватых, думать и делать выводы — конечно, все это надо. Но — сейчас будет Пхенчхан. А там будут унижать не Путина, Жукова или Мутко.

Заставят унизиться и ползти на коленях персонально каждого из вас, одевших «нейтральную» форму, а вместе с вами — всех тех, кто сражался и зарабатывал спортивную славу страны — от Власова, Третьяка и Родниной до Ана и Юльки Липницкой. Всех нас и нашу страну.

Медаль, к которой надо идти сквозь пренебрежительные плевки, склонив голову, — не думаю, что она стоит того, даже если она и была целью всей жизни.

Вас будут презирать даже за то, что вы согласились за нее бороться.

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