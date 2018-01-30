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Российская конькобежка Граф отказалась от выступления на Играх-2018, получив приглашение МОК

09:24. 30 января 2018 Просмотров - 415 10 коммент. Опубликовал:
Российская конькобежка Граф отказалась от выступления на Играх-2018, получив приглашение МОК | Русская весна

Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан из-за невозможности выступить в командной гонке.

Квоты в командной гонке россиянки лишились из-за малого количества допущенных спортсменок.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь.

В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования», — говорится в заявлении спортсменки, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

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«На данный сезон я возлагала большие надежды. После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась, — командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России», — добавляется в сообщении.

Граф отмечает, что, как спортсмен и как гражданин, она крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Тем не менее спортсменка была готова отстаивать честь страны даже на этих условиях.

«Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — сообщается в заявлении.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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10 коммент.»

  • 1026 748
    Sergeev 30 января 2018 в 14:40 Ссылка Пометить
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    Поздно Оля, но все равно молодец!!!!

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  • 5293 3241
    serjoza 30 января 2018 в 14:54 Ссылка Пометить
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    молодец ОЛЯ!!!!!!!!!!!!!!! не опускайся .

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  • 1940 1387
    Колобуд Старовер 30 января 2018 в 15:22 Ссылка Пометить
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    Не чем гордиться. Если бы её подруг не отстранили, она бы поехала. Главным приоритетом должно быть достойное выступление на олимпиаде в честь своей Родины, а не личные амбиции. А иначе зачем нам нужны эти спортсмены? Их личные достижения не имеют смысла, если забыты гимн и флаг Отечества.

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    Ирбис 30 января 2018 в 15:39 Ссылка Пометить
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    Если бы отказалась изначально, то чиновники ВАДА и МОК тут же бы заявляли мол боится что у неё допинг найдут. А тут она именно после их проверки, их же мордой об тейбол.

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      Колобуд Старовер Ирбис 30 января 2018 в 16:58 Ссылка Пометить
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      А мне плевать и на ВАДу и на МОК. Разве могут быть авторитетом для нас наши явные враги? Организуйте соревнования в своей стране и пусть моки и вады выпрыгнут из штанов , доказывая, что наши рекорды не действительны, сравнивая их со своими достижениями. Так все узнают о наших результатах. И эти результаты будут ассоциироваться с Россией, которая имеет свои Герб, Стяг и Гимн.

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      • 90 50
        Nem A Колобуд Старовер 30 января 2018 в 17:33 Ссылка Пометить
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        Я согласен с вами, все к этому и идет, но это будет сделать, что бы на высоком уровне, очень не просто.

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        Ирбис Колобуд Старовер 30 января 2018 в 18:09 Ссылка Пометить
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        Ну обойти обдолбанных, официально разрешёнными ВАДА наркотиками, западных спортсменов практически невозможно, одни Фуркад и Дален чего стоят! а от их гимнасток и теннисисток аж в дрожь от ужа бросает, так ведь и импотентом стать можно. Но совершенно согласен можно и нужно проводить соревнования у себя дома и плевать на их правила и законы. Тем более что они противоречат их же правилам и законам.

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    Nem A 30 января 2018 в 17:31 Ссылка Пометить
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    Сильно!

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