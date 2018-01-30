Российская конькобежка Граф отказалась от выступления на Играх-2018, получив приглашение МОК

Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан из-за невозможности выступить в командной гонке.

Квоты в командной гонке россиянки лишились из-за малого количества допущенных спортсменок.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь.

В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования», — говорится в заявлении спортсменки, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

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«На данный сезон я возлагала большие надежды. После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась, — командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России», — добавляется в сообщении.

Граф отмечает, что, как спортсмен и как гражданин, она крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Тем не менее спортсменка была готова отстаивать честь страны даже на этих условиях.

«Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — сообщается в заявлении.

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