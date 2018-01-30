Российская конькобежка Граф отказалась от выступления на Играх-2018, получив приглашение МОК
Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан из-за невозможности выступить в командной гонке.
Квоты в командной гонке россиянки лишились из-за малого количества допущенных спортсменок.
«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь.
В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования», — говорится в заявлении спортсменки, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
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«На данный сезон я возлагала большие надежды. После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.
Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась, — командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России», — добавляется в сообщении.
Граф отмечает, что, как спортсмен и как гражданин, она крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Тем не менее спортсменка была готова отстаивать честь страны даже на этих условиях.
«Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — сообщается в заявлении.
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Источник: rusvesna.su
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Поздно Оля, но все равно молодец!!!!
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Нет не поздно!Она добилась признание МОК что она совершенно чистая от допинга спортсменка, а вот пот том послала их!
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Согласен, так даже лучше!
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молодец ОЛЯ!!!!!!!!!!!!!!! не опускайся .
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Не чем гордиться. Если бы её подруг не отстранили, она бы поехала. Главным приоритетом должно быть достойное выступление на олимпиаде в честь своей Родины, а не личные амбиции. А иначе зачем нам нужны эти спортсмены? Их личные достижения не имеют смысла, если забыты гимн и флаг Отечества.
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Если бы отказалась изначально, то чиновники ВАДА и МОК тут же бы заявляли мол боится что у неё допинг найдут. А тут она именно после их проверки, их же мордой об тейбол.
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А мне плевать и на ВАДу и на МОК. Разве могут быть авторитетом для нас наши явные враги? Организуйте соревнования в своей стране и пусть моки и вады выпрыгнут из штанов , доказывая, что наши рекорды не действительны, сравнивая их со своими достижениями. Так все узнают о наших результатах. И эти результаты будут ассоциироваться с Россией, которая имеет свои Герб, Стяг и Гимн.
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Я согласен с вами, все к этому и идет, но это будет сделать, что бы на высоком уровне, очень не просто.
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Ну обойти обдолбанных, официально разрешёнными ВАДА наркотиками, западных спортсменов практически невозможно, одни Фуркад и Дален чего стоят! а от их гимнасток и теннисисток аж в дрожь от ужа бросает, так ведь и импотентом стать можно. Но совершенно согласен можно и нужно проводить соревнования у себя дома и плевать на их правила и законы. Тем более что они противоречат их же правилам и законам.
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Сильно!