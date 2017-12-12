Петр Толстой: Унизить хотят не конкретную 18-летнюю фигуристку, хотят поставить на колени и заставить каяться великую державу

Это всё – политика, потому что унизить хотят не конкретную 18-летнюю фигуристку, хотят поставить на колени и заставить каяться великую державу.

Блестящее выступление Петра Толстого по поводу отстранения Олимпийской сборной от Игр!

Заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой:

“Конечно, не мне сегодня нужно выступать с этой трибуны, а моим уважаемым коллегам – многократным олимпийским чемпионам, легендам нашего спорта. Но по разным причинам никто из них сегодня не захотел выступать.

Первый вопрос, который сегодня стоит перед нами, было ли решение МОК политическим? В нашем сегодняшнем заявлении говорится о том, что спор должен быть вне политики, но решение МОК – действительно решение политическое.

Нет смысла обсуждать, правильно или нет отстранили нашу сборную от участия в играх, ответ на этот вопрос ни у кого не вызывает сомнений, может, за исключением пары десятков истово ненавидящих свою страну людей.

Второй, главный вопрос, который сегодня обсуждают все наши избиратели – дома на кухне, в компаниях, в курилках, в перерывах – это вопрос о том, ехать или не ехать, участвовать или не участвовать. И каждый пытается сформулировать свой собственный ответ.

Хочу сказать одно: решение об участии в Олимпийских играх в Корее должны принимать только сами спортсмены. Но это не личное дело каждого. Потому что каждый из них родился, воспитывался в России, на ее истории, на ее культуре, ходил в школы и спортивные секции именно в нашей стране.

Знаете, есть профессии, в которых человек представляет не только себя. Чиновники, священники, военные или спортсмены отличаются от всех остальных тем, что выступают от лица общества, от имени страны. И в тот момент, когда страна нуждается в проявлении солидарности, в жестах какого-то ограничения или готовности пожертвовать личным успехом, у них нет права сказать «я сам по себе».

Потому что патриотизм, о котором говорят, как о национальной идее России, подразумевает общность: общие ценности, общий язык, историю, флаг и гимн. Патриотизм – это сопричастность, а нам говорят: «это их жизнь, не лезьте. Это патриотизм за чужой счет». Это дешевая манипуляция!

Ни я, ни вы не можем ничего требовать у взрослых состоявшихся людей, которые потратили огромные силы для подготовки к предстоящей Олимпиаде. Захотят ехать – поедут. И радетели за спортсменов это прекрасно понимают. Они хотят, чтобы мы решение каждого одобрили это решение и сказали: «Молодцы, как здорово!», чтобы те, кто под белым флагом, чувствовали себя героями, нам было бы как-то неловко. От нас требуют испытывать те чувства, которые, честно говоря, мы не испытываем.

Нам говорят, что от неучастия в Олимпиаде спортсмены потеряют – не получат медалей, денежных премий и белых BMW. Хочу напомнить, что за последние 30 лет в нашей стране сотни тысяч людей потеряли свою любимую работу, дело своей жизни и были вынуждены торговать на вещевых рынках.

Сегодня все эти люди – граждане России не хотят, чтобы их дети ставили под сомнение национальное достоинство страны, свой флаг и гимн, свою национальную идентичность.

Для понимания хотелось бы прояснить картину того, что ждет наших олимпийцев, всё-таки принявших решение поехать. Не нужно думать, что их будут встречать шампанским и красной ковровой дорожкой. Обстановка вокруг них будет крайне тяжелой, крайне недружественной, на стадионе не будет ни российского флага, ни гимна, не будет ничего этого! Их коллеги из других стран будут давать оскорбительные комментарии, и западная пресса будет опять биться в истерике. Мы уже видели это на Олимпиаде в Рио. И в этом плане нашим олимпийцам не позавидуешь.

А еще приехавшие в Пхенчхан российские олимпийцы будут присутствовать на торжественной церемонии награждения иностранных спортсменов медалями, которые еще вчера принадлежали их российским коллегам, выигравшим на Олимпиаде в Сочи. И нет никакой гарантии, что завоеванные на играх 2018 года медали спустя какое-то время не будут также отобраны и переданы вчерашним соперникам. И стоящие на пьедестале победителей представители стран будут чувствовать себя победителями победителей, частью великих наций, у которых никто не смеет отнять право защищать интересы государства, будь они хоть до потери сознания накачены допингом., просто более совершенным, которым WADA. А обещание на закрытии пройти под флагом оговорено целым набором условий – которые, к сожалению, может остаться только обещанием.

Но все мы в этом зале понимаем, что все равно будем поддерживать наших спортсменов, которые примут решение ехать, потому что в этой ситуации нет их вины. А чья вина есть – это отдельно нужно обсуждать, наверное, не во время принятия этого постановления.

Это всё – политика, потому что унизить хотят не конкретную 18-летнюю фигуристку, хотят поставить на колени и заставить каяться великую державу.

«Советский спорт» провел опрос среди своих читателей: ехать или не ехать нашим спортсменам. 22% – за то, чтобы ехать, 23% – за то, чтобы ехать за свой счет, а 54% – за то, чтобы отказаться от участия”.

Источник: voicesevas.ru