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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ П.Н. ГРУДИНИНА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СМИ

12:36. 29 января 2018 Просмотров - 615 Один комментарий Опубликовал:

 

00:04:38 Как вы оцениваете работу В.В. Путина за 18 лет и что вы хотите реализовать в России?

00:07:19 Вопрос о ближнем востоке

00:09:42 Про смену элиты и честные СМИ

00:12:33 Какова доля вашей выручки от производства?

00:15:41 Появились ли у вас проблемы с бизнесом из-за политики?

00:17:11 Когда вы были на Эхе Москвы, вы сказали, что будете говорить правду, но не всю, что вы имели введу?

00:18:57 Почему вы приняли решение участвовать в выборах где совсем не шансов на победу?

00:20:59 Возможно ли уголовное преследование, из-за скандала вокруг ваших счетов?

00:22:51 В 2000 году вы были доверенном лицом Путина, а сегодня вы против путина и как вы себя оцениваете?

00:24:57 Что вы намерены сделать чтобы вам больше дали эфирного времени?

00:27:46 Где больше коммунизма в Скандинавии или в России?

00:28:52 Ваше предприятие социалистическое или капиталистическое? Каков его оборот и прибыль за прошлый год?

00:32:07 Насколько виноват Путин в том что в России всё плохо? Вы больше социал-демократ, а не коммунист, может стоит переименовать партию?

00:38:32 В этих выборах вы игрок кремля?

00:42:44 Когда вы станете президентом какие отношения вы будете выстраивать с Финляндией? И что будет с безопасностью на Балтике?

00:46:56 Как вы можете убеждать молодежь голосовать за вас, для них оппозиция - Навальный?

00:49:55 Алексей Навальный борется с коррупцией только на словах, а не на деле?

00:50:19 Вы не можете упомянуть слово «Навальный»? Вы немножко как Путин? да?

00:52:10 Какое ваше решение по украинскому кризису?

00:53:41 Почему вы ушли из Единой России? Собираетесь ли вы вступить в КПРФ и строить там свою политическую карьеру?

00:57:54 Вопрос про сделку с ИКЕА

01:00:49 Ваши конкретные шаги как президента? Кто ваш непосредственный электорат?

01:03:44 Вопрос про фильм "Смерть Сталина"

01:06:46 Кто финансирует вашу предвыборную кампанию?

01:10:00 Если Зюганов сотрудничал с властью, то что случилось? Революция внутри КПРФ?

01:14:36 Как вы относитесь к проблеме Навального?

01:18:20 Кому принадлежит Совхоз им. Ленина? Что виноват в ухудшении отношений с западом?

01:20:36 Вы будете возвращать Крым?

 

 
 
 
https://neuromir.tv/press-konferentsiya-p-n-grudinina-dlya-inostrannykh-smi/
Метки: общество, развитие, экономика
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Один комментарий»

  • 5476 4062
    Яра 29 января 2018 в 13:18 Ссылка Пометить
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    В этом видео Грудинин ответил практически на все вопросы, которые задавались и ранее на разных встречах, интервью. Плюс, журналисты вели себя корректно.
    Рекомендую для просмотра даже тем, кто не является сторонником Грудинина, что бы не было домыслов в вопросах, на которые даны ясные ответы (очень многие этим грешат).

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