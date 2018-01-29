ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ П.Н. ГРУДИНИНА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СМИ
00:04:38 Как вы оцениваете работу В.В. Путина за 18 лет и что вы хотите реализовать в России?
00:07:19 Вопрос о ближнем востоке
00:09:42 Про смену элиты и честные СМИ
00:12:33 Какова доля вашей выручки от производства?
00:15:41 Появились ли у вас проблемы с бизнесом из-за политики?
00:17:11 Когда вы были на Эхе Москвы, вы сказали, что будете говорить правду, но не всю, что вы имели введу?
00:18:57 Почему вы приняли решение участвовать в выборах где совсем не шансов на победу?
00:20:59 Возможно ли уголовное преследование, из-за скандала вокруг ваших счетов?
00:22:51 В 2000 году вы были доверенном лицом Путина, а сегодня вы против путина и как вы себя оцениваете?
00:24:57 Что вы намерены сделать чтобы вам больше дали эфирного времени?
00:27:46 Где больше коммунизма в Скандинавии или в России?
00:28:52 Ваше предприятие социалистическое или капиталистическое? Каков его оборот и прибыль за прошлый год?
00:32:07 Насколько виноват Путин в том что в России всё плохо? Вы больше социал-демократ, а не коммунист, может стоит переименовать партию?
00:38:32 В этих выборах вы игрок кремля?
00:42:44 Когда вы станете президентом какие отношения вы будете выстраивать с Финляндией? И что будет с безопасностью на Балтике?
00:46:56 Как вы можете убеждать молодежь голосовать за вас, для них оппозиция - Навальный?
00:49:55 Алексей Навальный борется с коррупцией только на словах, а не на деле?
00:50:19 Вы не можете упомянуть слово «Навальный»? Вы немножко как Путин? да?
00:52:10 Какое ваше решение по украинскому кризису?
00:53:41 Почему вы ушли из Единой России? Собираетесь ли вы вступить в КПРФ и строить там свою политическую карьеру?
00:57:54 Вопрос про сделку с ИКЕА
01:00:49 Ваши конкретные шаги как президента? Кто ваш непосредственный электорат?
01:03:44 Вопрос про фильм "Смерть Сталина"
01:06:46 Кто финансирует вашу предвыборную кампанию?
01:10:00 Если Зюганов сотрудничал с властью, то что случилось? Революция внутри КПРФ?
01:14:36 Как вы относитесь к проблеме Навального?
01:18:20 Кому принадлежит Совхоз им. Ленина? Что виноват в ухудшении отношений с западом?
01:20:36 Вы будете возвращать Крым?
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В этом видео Грудинин ответил практически на все вопросы, которые задавались и ранее на разных встречах, интервью. Плюс, журналисты вели себя корректно.
Рекомендую для просмотра даже тем, кто не является сторонником Грудинина, что бы не было домыслов в вопросах, на которые даны ясные ответы (очень многие этим грешат).