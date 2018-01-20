Последние электоральные потери бизнесмена от партии коммунистов Павла Грудинина, который был выдвинут КПРФ в качестве кандидата в президенты РФ, не вызывают удивления – считает политолог Армен Гаспарян.

Рейтинг Грудинина начал стремительно падать

Дело в том, что появились данные, что электоральный рейтинг Грудинина снизился до 6,2 процентов, причем в качестве причины данного явления называется то обстоятельство, что партия КПРФ выдвинула в президенты нетипичного кандидата.

На практике, первоначальный всплеск интереса к Грудинину сменился у коммунистического электората серьезным разочарованием по той причине, что вместо долгожданного «нового лица» сторонники КПРФ увидели кандидата, который не только является крупным отечественным бизнесменом, но и постоянно фигурирует в разных скандальных новостях.

Достаточно вспомнить ситуацию, которая омрачила регистрацию Грудинина в качестве кандидата в президенты, когда этот бизнесмен от КПРФ забыл указать свои валютные счета в австрийских банках, а также ценные бумаги на сумму в 7,5 млрд рублей.

Кроме того, сторонникам КПРФ явно не понравилось, что Грудинин, как типичный российский олигарх, проводит новогодний отдых в Европе, а также постоянно ездит на лечение в западные клиники. И действительно, это не коррелирует с тем образом патриотического бизнесмена, который систематически пытается создать себе, как сам Грудинин, так и его политические сторонники.

Отношение коммунистических избирателей к Грудинину является логичным Ведь чисто логически, если человек хочет создать в России «патриотический бизнес» и даже готов назвать его «совхозом», т.е. «советским хозяйством», то почему он не должен проходить лечение в нашей стране? Нет сомнений, что в лучших клиниках Москвы, особенно учитывая возможности Грудинина, ему могут оказать услуги, которые не уступят западным аналогам. Другой вопрос, что от привычек сложно отказаться, а для российских олигархов стандартной практикой является покупка услуг на Западе, причем любых, и даже в той ситуации, когда аналог можно найти в России. Естественно, такой менталитет выходца из девяностых годов не понятен ортодоксальному и глубоко консервативному коммунистическому избирателю. Тем более, за последние 15 лет в России были вложены очень серьезные средства не только в систему здравоохранения, но и в такой курорт, как город Сочи, где в 2014 году наша страна на высшем уровне провела зимние олимпийские игры. Не вызывает сомнений, что в Сочи есть туристические возможности, которые не уступают тем услугам, которые сегодня предоставляют западные страны, но, несмотря на это, Грудинин для новогоднего отдыха выбрал Германию. Политолог Армен Гаспарян в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что само выдвижение Грудинина является странным решением для КПРФ, которая на протяжении долгих лет проводила жесткую линию по отношению к олигархам.

По кандидатуре Грудинина в КПРФ существуют большие сомнения

«Достаточно вспомнить хотя бы риторику КПРФ о том, что нужно вести борьбу с олигархами, а также противодействовать таким субъектам политико-экономической деятельности в России. И вдруг, в качестве кандидата в российские президенты, эта партия выставила самого настоящего олигарха в лице такого деятеля, как Грудинин», - констатирует Гаспарян.

По словам Армена Сумбатовича, изначально были серьезные сомнения в том, что за Грудининым последует электорат КПРФ, поэтому текущие проблемы с его электоральным рейтингом являются совершенно логичным событием.

«Просто коммунистический электорат настроен весьма и весьма консервативно, не говоря уже про то, что из таких людей в основном и состоит КПРФ. Из-за этого далеко не факт, что кандидатура Грудинина устраивает секретарей райкомов и крайкомов, которые внутри КПРФ являются движущей силой и основой партийной деятельности», - заключает Гаспарян.

Таким образом, вокруг Грудинина, как кандидата, в КПРФ с самого начала сложился негативный фон, что только усилили те сведения, которые начали циркулировать вокруг этого бизнесмена после старта его президентской кампании

Грудинин на выборах преследует совершенно другие цели «Например, пресс-конференция Грудинина, которая была вчера. Все там всё увидели, поэтому не стоит удивляться тому, что электоральная поддержка этого политика в последние дни очень серьезно сузилась», - резюмирует Гаспарян. Впрочем, как считает эксперт, для этого бизнесмена от КПРФ вряд ли все это является большой проблемой, поскольку он в рамках президентской кампании борется не за пост главы государства, а, главным образом, создает себе общероссийскую известность. «Создалось впечатление, что Грудинин использует президентскую кампанию для того, чтобы повысить свою электоральную узнаваемость, а основной упор этот политик, вероятней всего, будет делать на выборы губернатора Московской области, поэтому все эти колебания рейтинга, пусть и ниже нуля, носят для него вторичный характер», - констатирует Гаспарян. Все это, наверняка, отлично понимает и сам Грудинин, который явно хочет повысить свой статус с уровня парламента Московской области до хотя бы Государственной думы РФ или, как абсолютный максимум, кресла губернатора Подмосковья.

К тому же, сложилось впечатление, что выдвижение Грудинина стало следствием жесткой внутрипартийной борьбы в КПРФ и давления на центральной комитет этой партии со стороны сомнительных политических сил. Есть же реальный факт, что Грудинин впервые проявился в качестве возможного кандидата в январе прошлого года на мероприятии «Левого фронта».

«Сложно судить о том, насколько Грудинин устраивает руководство КПРФ, разве что есть большое удивление, что коммунисты остановили свое внимание на этой фигуре, когда у партии были и другие кандидаты», - заключает Гаспарян

От себя добавлю: лично я ни когда не являлся сторонноком КПРФ и до сих пор не являюсь, но П. Грудинин- это очень правильное решение партии. Скажу одно, что среди моих знакомых тоже нет сторонников КПРФ, но Грудинин всем симпатичен и они будут голосовать за него. А политологам давно пора уже запомнить: избиратель в России не голосует разумом, он голосует сердцем и в данной ситуации Грудинин ближе сердцу, чем действующий призидент, а там, поживём- увидим!