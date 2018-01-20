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Рейтинг Грудинина начал стремительно падать

10:44. 20 января 2018 Просмотров - 512 2 коммент. Опубликовал:

Бизнесмен от партии коммунистов Павел Грудинин

Последние электоральные потери бизнесмена от партии коммунистов Павла Грудинина, который был выдвинут КПРФ в качестве кандидата в президенты РФ, не вызывают удивления – считает политолог Армен Гаспарян.

Рейтинг Грудинина начал стремительно падать

 
Дело в том, что появились данные, что электоральный рейтинг Грудинина снизился до 6,2 процентов, причем в качестве причины данного явления называется то обстоятельство, что партия КПРФ выдвинула в президенты нетипичного кандидата.
 
На практике, первоначальный всплеск интереса к Грудинину сменился у коммунистического электората серьезным разочарованием по той причине, что вместо долгожданного «нового лица» сторонники КПРФ увидели кандидата, который не только является крупным отечественным бизнесменом, но и постоянно фигурирует в разных скандальных новостях.
Достаточно вспомнить ситуацию, которая омрачила регистрацию Грудинина в качестве кандидата в президенты, когда этот бизнесмен от КПРФ забыл указать свои валютные счета в австрийских банках, а также ценные бумаги на сумму в 7,5 млрд рублей.
 
Кроме того, сторонникам КПРФ явно не понравилось, что Грудинин, как типичный российский олигарх, проводит новогодний отдых в Европе, а также постоянно ездит на лечение в западные клиники. И действительно, это не коррелирует с тем образом патриотического бизнесмена, который систематически пытается создать себе, как сам Грудинин, так и его политические сторонники.
 

Отношение коммунистических избирателей к Грудинину является логичным

 
Ведь чисто логически, если человек хочет создать в России «патриотический бизнес» и даже готов назвать его «совхозом», т.е. «советским хозяйством», то почему он не должен проходить лечение в нашей стране? Нет сомнений, что в лучших клиниках Москвы, особенно учитывая возможности Грудинина, ему могут оказать услуги, которые не уступят западным аналогам.
 
Другой вопрос, что от привычек сложно отказаться, а для российских олигархов стандартной практикой является покупка услуг на Западе, причем любых, и даже в той ситуации, когда аналог можно найти в России. Естественно, такой менталитет выходца из девяностых годов не понятен ортодоксальному и глубоко консервативному коммунистическому избирателю.
 
Тем более, за последние 15 лет в России были вложены очень серьезные средства не только в систему здравоохранения, но и в такой курорт, как город Сочи, где в 2014 году наша страна на высшем уровне провела зимние олимпийские игры. Не вызывает сомнений, что в Сочи есть туристические возможности, которые не уступают тем услугам, которые сегодня предоставляют западные страны, но, несмотря на это, Грудинин для новогоднего отдыха выбрал Германию.
 
Политолог Армен Гаспарян в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что само выдвижение Грудинина является странным решением для КПРФ, которая на протяжении долгих лет проводила жесткую линию по отношению к олигархам.

Политолог Армен Гаспарян

По кандидатуре Грудинина в КПРФ существуют большие сомнения

 
«Достаточно вспомнить хотя бы риторику КПРФ о том, что нужно вести борьбу с олигархами, а также противодействовать таким субъектам политико-экономической деятельности в России. И вдруг, в качестве кандидата в российские президенты, эта партия выставила самого настоящего олигарха в лице такого деятеля, как Грудинин», - констатирует Гаспарян.
 
По словам Армена Сумбатовича, изначально были серьезные сомнения в том, что за Грудининым последует электорат КПРФ, поэтому текущие проблемы с его электоральным рейтингом являются совершенно логичным событием.
 
«Просто коммунистический электорат настроен весьма и весьма консервативно, не говоря уже про то, что из таких людей в основном и состоит КПРФ. Из-за этого далеко не факт, что кандидатура Грудинина устраивает секретарей райкомов и крайкомов, которые внутри КПРФ являются движущей силой и основой партийной деятельности», - заключает Гаспарян.
 
Таким образом, вокруг Грудинина, как кандидата, в КПРФ с самого начала сложился негативный фон, что только усилили те сведения, которые начали циркулировать вокруг этого бизнесмена после старта его президентской кампании
Коммунистическому электорату не понятен Грудинин

Грудинин на выборах преследует совершенно другие цели

 
«Например, пресс-конференция Грудинина, которая была вчера. Все там всё увидели, поэтому не стоит удивляться тому, что электоральная поддержка этого политика в последние дни очень серьезно сузилась», - резюмирует Гаспарян.
 
Впрочем, как считает эксперт, для этого бизнесмена от КПРФ вряд ли все это является большой проблемой, поскольку он в рамках президентской кампании борется не за пост главы государства, а, главным образом, создает себе общероссийскую известность.
 
«Создалось впечатление, что Грудинин использует президентскую кампанию для того, чтобы повысить свою электоральную узнаваемость, а основной упор этот политик, вероятней всего, будет делать на выборы губернатора Московской области, поэтому все эти колебания рейтинга, пусть и ниже нуля, носят для него вторичный характер», - констатирует Гаспарян.
 
Все это, наверняка, отлично понимает и сам Грудинин, который явно хочет повысить свой статус с уровня парламента Московской области до хотя бы Государственной думы РФ или, как абсолютный максимум, кресла губернатора Подмосковья.
К тому же, сложилось впечатление, что выдвижение Грудинина стало следствием жесткой внутрипартийной борьбы в КПРФ и давления на центральной комитет этой партии со стороны сомнительных политических сил. Есть же реальный факт, что Грудинин впервые проявился в качестве возможного кандидата в январе прошлого года на мероприятии «Левого фронта».
 
«Сложно судить о том, насколько Грудинин устраивает руководство КПРФ, разве что есть большое удивление, что коммунисты остановили свое внимание на этой фигуре, когда у партии были и другие кандидаты», - заключает Гаспарян
 
От себя добавлю: лично я ни когда не являлся сторонноком КПРФ и до сих пор не являюсь, но П. Грудинин- это очень правильное решение партии. Скажу одно, что среди моих знакомых тоже нет сторонников КПРФ, но Грудинин всем симпатичен и они будут голосовать за него. А политологам давно пора уже запомнить: избиратель в России не голосует разумом, он голосует сердцем и в данной ситуации Грудинин ближе сердцу, чем действующий призидент, а там, поживём- увидим!
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2 коммент.»

  • 5042 3130
    serjoza 20 января 2018 в 14:37 Ссылка Пометить
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    начали рисовать рейтинги….

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    Михаил 20 января 2018 в 17:58 Ссылка Пометить
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    Надо всех клеветников привлекать к уголовной ответственности, начиная с Эбзаева Бориса (ЦИК), Алексея Петрова (Россия 1), Валерия Фадеева (1-й канал).
    Никого не прощать за клевету. Каждый россиянин имеет полное право написать заявление в прокуратуру и суд о привлечении к ответственности клеветников.

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