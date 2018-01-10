Александр Роджерс: Ещё раз про Болдырева и Грудинина

Почему за беспартийного олигарха Грудинина и примкнувший к нему “Комитет бывших предателей Родины” должны голосовать члены КПРФ?





Знаете, непосредственно к Павлу Грудинину у меня нет никаких вопросов. Он мне, если честно, попросту не интересен. Очередной бизнесмен, который пытается войти в политику, спекулируя на левых идеях – не он первый, не он последний.

А вот к персонажам, которые пытаются войти (а некоторые и вернуться) в большую политику на хвосте у Грудинина, у меня большие вопросы.

Майданщики на хвосте у Грудинина

Схема ведь на самом деле такая: в КПРФ Грудинина протолкнули персонажи из маргинальной тусовки майданного типа НДС ПДРС (не могу запомнить это идиотское название), в которой состоят различные фрики из числа нациков и монархистов.

Сами себя они называют «национал-патриотические силы», но их уверенно можно называть национал-майданутыми фриками. Те же Кучеренко и Удальцов в открытую скакали на митингах у Навального, начиная с 2012 года. Так что они майдауны со стажем.

Теперь КПРФ, по их задумке, вытащит Грудинина на высокий уровень (в идеале – во второй тур выборов Президента), и позволит им самим выбраться из маргинального болота, где они пребывают.

А предсказуемый проигрыш Грудинина позволит им начать движуху майданного типа (и Гиркин, и Кучеренко, и Болдырев говорят об этом практически открытым текстом, достаточно ознакомиться с их публичными высказываниями на этот счёт) под крики «У нас украли голоса».

Именно с этой целью сейчас запускаются многочисленные фейковые «опросы населения» в соцсетях, где Грудинину накручивают по 50-60% поддержки (совсем несложные скриптовые бот-программы позволяют накрутить любой желаемый результат, выдавая его за настоящий). При том, что солидные социологические структуры, проводящие верифицируемые и репрезентативные опросы по всей России, показывают уровень поддержки Грудинина на порядок ниже.

Более того, за пределами Москвы у него и рейтинг узнаваемости гораздо ниже – то есть большинство населения России вообще не знает, кто это такой.

Но, повторюсь, ни сам Грудинин, ни его рейтинги мне глубоко не интересны. Я воюю с конкретной майданной публикой, которая, как блохи, сидит у него на хвосте и пытается этим хвостом управлять.

Ночной дозор, всем выйти из Сумерек!

Конкретно сегодня у меня претензии к серому кардиналу всей этой майданной движухи, который как паук протянул десятки ниточек и за эти ниточки дёргает – к Юрию Болдыреву.

Многие просто не знают, кто такой Юрий Болдырев. Кто помоложе, просто его уже не застал в политике, кто постарше – уже успели забыть. Всё-таки последний этап его активной деятельности в российской политике – это конец 1995 года, больше двадцати лет назад.

А я напомню…

Юрий Болдырев состоял в Межрегиональной депутатской группе (печальноизвестной МДГ), которая активнейшим образом занималась развалом СССР изнутри на американские деньги.

В МДГ состояли такие одиозные личности, как Борис Ельцин, академик Сахаров, Коротич, Вакарчук-старший (папа певуна ротом из «Океана Эльзы») и многие другие известные диссиденты и антисоветчики.

МДГ на протяжении её существования курировали иностранные, преимущественно американские консультанты и политтехнологи, а также журналисты радио «Свобода» и других зарубежных СМИ, активно освещавших политические процессы в Советском Союзе.

Среди прочих сотрудник RAND Corporation Александр Рар, сотрудник сектора советских проектовNED Уилльям Померанц, представитель NED в РСФСР Майкл Макфол (тот самый), старший научный сотрудник Гуверовского института Джон Данлоп, заведующая отделом Европы и Центральной Азии «Human Rights Watch» Кэтрин Фицпатрик, член консультативного комитета «Международной лиги по правам человека» и редактор «Хроники защиты прав в СССР» Эдвард Клайн и другие подобные же сволочи.

Деятельность МДГ также обеспечивалась Центром Вудро Вильсона и иными зарубежными научно-исследовательскими центрами по изучению общественного мнения в части выработки принципиальных вопросов стратегии ведения политической борьбы МДГ.

Ряд иностранных специалистов, прикомандированных к МДГ в качестве консультантов, также работали с Московской Хельсинской группой, обществом «Мемориал» и другими антисоветскими организациями.

Финансирование проектов МДГ осуществлялось на средства Фонда Форда, Фонда Карнеги, Фонда Рокфеллера, Национальным фондом демократии (NED) США и других американских благотворительных фондов. По свидетельству Уильяма Робинсона, проекты МДГ финансировались фондами и структурами аффилированными, главным образом, к Республиканской партии США, реализовывавшими собственные политико-экономические интересы на территории СССР для устранения существующих преград на пути расширения российско-американских экономических связей, в части лоббирования свободного рынка, продвижения идеи восстановления частной собственности на средства производства и представительской демократии, что позволило создать при МДГ школу для подготовки кадрового состава для проведения дальнейших рыночных реформ и либерализации экономики РФ и, по сути, предопределило успех президентской кампании Ельцина в 1991 году и последовавшего затем курса на проведение либерально-рыночных реформ в экономике и социальной сфере.

И вот во всём этом откровенном гадюшнике г-н Болдырев чувствовал себя, как рыба в воде (или, точнее, как змея в кубле).

Кстати, г-н Болдырев является одним из основателей насквозь либеральной партии «яБлоко», и «Б» в её названии – это как раз он. Точно также, как пан Порошенко является одним из основателей Партии Регионов.

И вот этот человек, которого остатки ельцинского клана заботливо достали из нафталина, где он пребывал 20 лет, для организации новой попытки госпереворота (Болдырев уже участвовал в одной, в 1991 году) сегодня пытается озвучивать антилиберальную, антизападную и антирыночную риторику.

Я подобным хмырям не верю от слова совсем.

Но «верю/не верю» оставим для девочек с ромашками, гадающими о любви. А у меня есть железобетонные факты, позволяющие уличить г-на Болдырева в наглой лжи, в предательстве Родины и работе на США (которые он сегодня лицемерно делает вид, что «не любит»).

Соглашение о разделе продукции

Одна из тем, которую регулярно поднимает в своих выступлениях г-н Болдырев – это процесс протаскивания через Думу Соглашения о разделе продукции (СРП).

Вот как характеризует сейчас СРП сам Болдерев: «Это была попытка сдать все наши природные ресурсы оптом нашему стратегическому конкуренту/противнику через механизм Соглашения о разделе продукции».

Он даже книжку написал «Похищение Евразии», где рассказывает свою версию событий, где выставляет себя белым и пушистым – типа он был не при чём, и даже сопротивлялся принятию этого соглашения. Якобы даже вышел из «Яблока» в знак протеста.

Я не знаю, что Болдырев не поделил с Явлинским на самом деле, но СРП тут точно не при чём.

Потому что (внимание!) г-н Болдырев из «Яблока» вышел, но при этом ОСТАЛСЯ главой согласительной комиссии (СК) по разработке этого соглашения. И изо всех сил протаскивал его через Думу.

Г-н Болдырев ВРЁТ, когда рассказывает, что он был против и сопротивлялся. Врёт в надежде, что никто не перепроверит.

Но дело в том, что существуют стенограммы заседаний Госдумы и воспоминания современников за тот период, из которых видно, что г-н Болдырев был главным лоббистом СРП и ради его принятия даже шёл на незаконные действия типа прямого подлога.

Смотрите сами, вот хронология ключевых событий (я выделил только самые знаковые моменты, потому что для их поиска мне пришлось перелопатить много страниц текста, все из которых приводить нет смысла – Болдырев надеялся, что этого никто делать не будет, но зря надеялся):

3 декабря – работа СК далека от завершения. По большинству вопросов по настоянию Ю. Болдырева проводились лишь мягкие «рейтинговые» голосования с «условным» зачетом голосов – сопредседатель от СФ поставил итоги своего голосования по одним вопросам в зависимость от результатов голосования по другим.

4 декабря – внеочередное заседание СК. Уведомление об этом заседании было разослано сопредседателями только за два часа до его начала и только некоторым членам СК. Основные оппоненты сопредседателей – депутаты ГД А.Мельников и А.Михайлов, вносившие закон «О СРП» в Госдуму, приглашения на это заседание не получили. Разработчики закона на это заседание также приглашены не были. Стенограмма данного заседания отсутствует (хотя ссылка на это заседание имеется в заголовке итогового протокола заседаний СК).

5 декабря – последнее заседание СК, начавшееся в 9-00. В 14.00 заседание было прервано на 15-20 минут под предлогом того, чтобы члены СК – депутаты ГД могли спуститься в зал пленарных заседаний и зарегистрировать свое участие в работе ГД, а затем вернуться в зал работы СК и продолжить голосование по нерешенным вопросам, среди которых оставался ряд поправок, предложенных депутатами ГД А. Михайловым и А. Мельниковым еще до начала работы СК, а также депутатом СФ Ю. Шафраником на заседании СК 3 декабря.

Спустя 20-25 минут после объявления перерыва сопредседатели, в присутствии только двух членов СК из 17-ти, объявили работу СК завершенной. Тем самым остались непроголосованными ряд поправок, внесённых оппонентами Болдырева.

Ночь с 5 на 6 декабря – Ю. Болдырев и А. Пузановский готовят к вынесению на утреннее пленарное заседание ГД пакет из трех документов:

1. Новую версию закона «О СРП» по итогам работы СК.

2. Итоговый протокол (ИП) заседаний согласительной комиссии.

3. Согласительную таблицу (СТ) – приложение к итоговому протоколу.

По состоянию на 1 час ночи итоговый протокол, на основании которого должны вноситься поправки в закон, еще не был готов. Можно представить себе, на каком зыбком правовом основании и в какой спешке готовились материалы к утреннему заседанию ГД.

6 декабря – в 10.00 начинается пленарное заседание ГД. Только сейчас депутаты имеют возможность получить подготовленный Ю. Болдыревым и А. Пузановским пакет документов, состоящий из 79 страниц двустороннего текста, распечатанного с 4-кратным уменьшением. Для неподготовленного человека вникнуть в него за оставшееся до голосования время (обсуждение вопроса стоит в повестке на 10.20) не представляется возможным.

В 10.10 разработчики закона получают возможность увидеть текст розданного депутатам законопроекта. Сразу же обнаруживается совершенная Ю. Болдыревым и А. Пузановским фальсификация – включение в текст закона, а также в часть первую и часть вторую СТ поправок, не набравших – в соответствии с прилагаемым ИП – большинства голосов как СК в целом (часть первая СТ), так и большинства голосов членов ГД в СК (часть вторая СТ). Об этом немедленно информируются депутаты-члены СК (А. Мельников, А. Михайлов, Б. Третяк) и руководители фракций ГД (что подтверждается соответствующим протоколом).

Депутат А.Мельников в своем выступлении заявляет, что: «представленный текст ни в коем случае не является результатом работы СК, поскольку СК свою работу не завершила»; «в текст закона, за подписями сопредседателей, внесены изменения, которые в протоколе … не приняты, а в тексте закона они есть», затем называет конкретные статьи закона и номера поправок по ИП, не набравшие большинства голосов, но внесенные в представленный законопроект; сообщает, что от части СК со стороны Думы и со стороны СФ в строгом соответствии с итоговым протоколом СК подготовлена альтернативная версия (идя навстречу СФ, в текст внесено порядка 20 поправок), наконец, предлагает, чтобы в пятницу 8 декабря законопроект был рассмотрен на ГД.

Выступившие затем А. Пузановский и Ю. Болдырев сообщили, что депутат Семаго был, якобы, выведен из состава СК и на этом основании ими «задним числом» были «пересчитаны голоса исходя из 11 участников». И в очередной раз призывают вопреки установленному порядку проголосовать первый и второй разделы таблицы.

Как видим, г-н Болдырев любой ценой, в том числе путём прямых фальсификаций пытался протащить закон об СРП через Госдуму.

А сейчас говорит «Я не при чём, у меня морда кирпичом, я с сентября уже вышел из состава «яБлока» в знак протеста».

Нет уж, дорогой нетоварищ, ты – американский агент влияния, и по законам СМЕРШ светит тебе ст. 58 п. 1 сталинского УК – «Предательство Родины», за которую полагается расстрел.

О том, что г-н Болдырев бездействовал на посту заместитель председателя Счётной палаты Российской Федерации (вместо прямых действий, предусмотренных законом, он написал одно единственное письмо, осуждающее залоговые аукционы, которое затерялось в бюрократических недрах), чем фактически способствовал преступной приватизации (когда сторож смотрит не в ту сторону – это соучастие в ограблении) середины девяностых, мы даже не будем распространяться. И перечисленного достаточно.

И вот подобные предатели Родины (г-на Болдырева можно смело называть этим громким титулом, он его заслужил по полной), которые принимали активное участие в развале СССР под американским кураторством и на американские же деньги, а потом проталкивали преступное и грабительское Соглашение о разделе продукции (в интересах тех же Соединённых Штатов и ТНК), теперь корчат из себя патриотов и пытаются упасть на хвост господину Грудинину.

Если Павел Грудинин действительно патриот и разделяет советские ценности (во что я слабо верю, но допустим), то ему необходимо как можно быстрее избавиться от подобных «советников», которые пытаются использовать его втёмную как таран для майданных движений.

Если же этого не произойдёт (а я уверен, что этого не произойдёт), то непонятно почему за беспартийного Грудинина и примкнувший к нему «Комитет бывших предателей Родины, ставших Народными Лидерами», должны голосовать люди поддерживающие КПРФ.

Dixi.



Александр Роджерс