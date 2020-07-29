Александр Роджерс: О классовом подходе к делу Фургала и «протестам» в Хабаровске
19:00. 29 июля 2020 164 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Им нужно орать: «Ура! Наконец-то у Москвы и до нас руки дошли, наведут порядок!» (Как, например, в прошлом году в Ингушетии основательно прочистили всё.) Но нет, митингуют. «Мы хотим, чтобы Фургал нас дальше грабил, слава Украине!» Извините, не сдержался.
Мне хватает тем для статей и без Хабаровска. Вот честно. Например, сейчас в США мы имеем редкую возможность наблюдать, как элиты с обеих сторон тщательно разжигают гражданскую войну. Это бесценный материал для исследователей по конфликтологии. И я бы с удовольствием почитал, что пишет на эту тему, например, мой любимый шотландский социолог Бруэр (он, к сожалению, пока ничего об этом не пишет, а жаль – поэтому приходится самому).
Но вчера тут очередная доча краболова из Хабаровска мужского пола в комментариях (а потом и в личке) в очередной раз пыталась доказать, что «Фургала арестовали, потому что Ротенберг (какой, кстати, из двух? доча не смогла ответить) хочет отжать «Амурсталь».
Лично мне это глубоко неинтересно. Равно как и хорошим был губернатором Фургал или плохим. Мне интересно, заказывал ли Фургал убийства или нет. И если да, то меня традиционно интересует неотвратимость и суровость наказания.
Опять же, типовые «истории успеха родом из девяностых» намекают, что, вероятнее, «заказывал», чем нет. Однако нужно дождаться результатов следствия и приговора суда (а не скакать, как дурачки, по улицам и площадям).
Мне тут, правда, пытались рассказывать дичь типа «а у меня тётка сама полковник полиции в отставке, она читала 17 томов дела, говорит, там нет доказательств». А я аккуратно снимаю лапшу с ушей и складываю в мешочек. Потом отправлю голодающим детям Африки.
Можете считать меня странным, но когда кто-то пытается:
— внаглую врать и/или
— втирать заведомую дичь,
то я считаю это личным оскорблением. Такие пропагандисты/популисты как бы говорят людям «я считаю всех дебилами, потому что верю, что они не способны проверить факты и думать логически».
И сегодня меня подобным образом пытались оскорбить особенно много, рассказывая различные однотипные сказочки про святого Фургала (Джордж Флойд на минималках) и «злочинну владу»(тм).
Если врут немного, то я обычно прошу принести кота и лампу, а если врут много и тупо, то приходится включать более злобный и циничный режим. Терпите.
*angry cynic mode on*
Во-первых, пытаются лепить из Фургала какого-то святого оппозиционера. С какой стати? Он был вполне провластным, и сам об этом многократно заявлял.
Более того, ЛДПР в целом не является оппозиционной партией (хотя иногда Жириновский и пытается исполнять). ЛДПР ничуть не менее партия власти, чем «Единая Россия». Равно как и КПРФ – сколько бы Гена не ревел раненым моржом про «власть угнетает», но в Думе его фракция всегда голосует так, как надо.
Во-вторых, ещё одна версия (такая же тупая) «власть мстит Фургалу за недостаточно высокие результаты референдума». Серьёзно? А ничего, что есть регионы, где результаты ещё ниже – и с их губернаторами ничего не случилось?
И, наконец, в-третьих, уже озвученная мне (и мной) «версия» о том, что Фургала убирает Ротенберг (или кто-нибудь ещё, без разницы) «чтобы отжать «Амурсталь».
А можно вопрос? Каким таким образом скромный детский доктор педиатр Фургал получил в собственность металлургический завод? Можно поподробнее? И помедленнее, я записываю.
Не расскажете? Жаль…
Регион вообще «вкусный» с точки зрения криминалитета. Незаконный вылов рыбы и краба, контрабанда всякого, торговля лесом, перегонка краденных автомобилей из Японии, торговля металлоломом за границу – это так, навскидку. Если копнуть, уверен, ещё куча схем вылезет.
И всё это под контролем семейства Фургалов. Основной спонсор ЛДПР, это вам не хухры-мухры. Недаром Жириновский по этому поводу форменную истерику устроил – «кормильца» изымают, демоны! И сбавил обороты только когда врио губернатора назначили человека из его же партии.
Вот тут бы и возопить оппозиции про вотчины и феоды, про ленное право – но нет. Они же тупые и безграмотные, даже не знают, что это такое!
Я не понимаю местных, которые защищают Фургала. Персонаж много лет (задолго до того, как он стал губернатором) старательно наживается на регионе. Если убрать криминалитет из региона – тот расцветёт. Доходы бюджета вырастут, долг выплатится, он перестанет быть дотационным. Богатейший край, но депрессивный и дотационный – это нонсенс! Бессмыслица!
Им нужно орать: «Ура! Наконец-то у Москвы и до нас руки дошли, наведут порядок!» (Как, например, в прошлом году в Ингушетии основательно прочистили всё.)
Но нет, митингуют. «Мы хотим, чтобы Фургал нас дальше грабил, слава Украине!» Извините, не сдержался.
Ну и поскольку в движуху с радостным визгом вписались некоторые персонажи, выдающие себя за левых и, не поверите, марксистов, то сделаем минутку классового анализа.
Итак, допустим (пойдём навстречу скакуасам), что всё это рейдерский захват «Амурстали» и два «буржуя» разбираются между собой, кто из них будет владеть данным активом. Ок, допустим.
Внимание, вопрос: с какой стати пролетариям/коммунистам/левым вписываться в эту движуху на чьей-либо стороне? Борьба идёт между двумя «буржуями». Им надо, пусть они и разбираются – у них есть материальный интерес. А мне, простите, с какой стати вмешиваться?
Освобождение Фургала приблизит наступление коммунизма? Серьёзно? Это, простите, каким боком?
Скажите уже правду – команда Фургала «занесла» всяким «руководителям Левого Фронта», чтобы те расширили масштаб движухи. Фургалята просто не шибко умные ребята, ещё и на грани отчаяния, к тому же не в курсе, что участие данной тусовки ещё ни одной движухе не помогло (и ввиду её малочисленности, и ввиду очевидной тупоголовости её лидеров).
Напоминаю, Тютюкин-Удальцов – это беспринципный тунеядец, который никогда и нигде не работал и который уже брал деньги у грузинских воров в законе типа Таргамадзе. Если мне кто-то скажет, что это фигура, равновеликая Ленину или Сталину, – я плюну ему в тупые глаза.
Что же касается интересов рабочих «Амурстали», то известно, что значительная часть собираемого в регионе металлолома, которая должна была переплавляться на этом заводе, уходила по контрабандным схемам за границу. Поэтому объёмы выпускаемой продукции, а соответственно, и прибыль предприятия существенно упали за последние пару лет.
Так что смена руководства/владельцев завода выгодна рабочим.
Более того, если допустить, что новым владельцем станет Ротенберг (я этого не знаю, просто рассматриваю гипотетическую ситуацию), то он сможет направить металл с этого завода на строительство долгожданного моста на Сахалин (соответствующий опыт у него уже есть). Одни сплошные плюсы.
А «логика» типа «всё, что хуже для страны, – лучше для революции», извините, ущербна и никуда не годится. Я не буду поддерживать реальное ухудшение уровня жизни людей здесь и сейчас ради гипотетического улучшения «когда-то потом, возможно, если получится».
Одни соседние небратья уже так наскакали, теперь мечтают, что через 20 лет дойдут до уровня, который был при Януковиче. Нет, спасибо, не надо.
Да и не нужны мне такие «революционеры», которые готовы защищать пожирателя стаканчиков (это было бы ещё полбеды) и убийцу. Никому не нужны.
Все уже увидели, что «несистемная оппозиция» готова защищать кого угодно, хоть наркоторговцев, хоть насильников и педофилов (и даже был один малоизвестный случай пару лет назад, когда они пытались вписаться за каннибала). Но, с моей точки зрения, подобное беспринципное и аморальное поведение служит исключительно дискредитации тех идей, за которые они якобы топят. И если либералов мне не жалко – пускай позорятся, – то за вменяемых левых (которых очень, очень мало) обидно.
Что-то я не вижу среди защитников Фургала или участников других аналогичных уличных движух нового Серго Орджоникидзе, способного возглавить наркомат тяжёлой промышленности, создать с нуля систему Госплана и выстроить экономику по комбинатному принципу. Равно никто из них не заявил «Я могу улучшить дела Роскосмоса, а если не получится – можете меня расстрелять» (как сказал бы настоящий коммунист). Хотя я снова забываю – скакуасы, опять же, даже не понимают, о чём я говорю и пишу.
Поэтому улыбаемся и машем, настоящим левым вписываться за Фургала абсолютно незачем.
P.S. Я вот неделю назад написал о том, что на подмосковной железнодорожной станции Голицыно надземный переход в ужасном состоянии – и его починили. Это практическая польза. А скачут только профессиональные тунеядцы.
Мне хватает тем для статей и без Хабаровска. Вот честно. Например, сейчас в США мы имеем редкую возможность наблюдать, как элиты с обеих сторон тщательно разжигают гражданскую войну. Это бесценный материал для исследователей по конфликтологии. И я бы с удовольствием почитал, что пишет на эту тему, например, мой любимый шотландский социолог Бруэр (он, к сожалению, пока ничего об этом не пишет, а жаль – поэтому приходится самому).
Но вчера тут очередная доча краболова из Хабаровска мужского пола в комментариях (а потом и в личке) в очередной раз пыталась доказать, что «Фургала арестовали, потому что Ротенберг (какой, кстати, из двух? доча не смогла ответить) хочет отжать «Амурсталь».
Лично мне это глубоко неинтересно. Равно как и хорошим был губернатором Фургал или плохим. Мне интересно, заказывал ли Фургал убийства или нет. И если да, то меня традиционно интересует неотвратимость и суровость наказания.
Опять же, типовые «истории успеха родом из девяностых» намекают, что, вероятнее, «заказывал», чем нет. Однако нужно дождаться результатов следствия и приговора суда (а не скакать, как дурачки, по улицам и площадям).
Мне тут, правда, пытались рассказывать дичь типа «а у меня тётка сама полковник полиции в отставке, она читала 17 томов дела, говорит, там нет доказательств». А я аккуратно снимаю лапшу с ушей и складываю в мешочек. Потом отправлю голодающим детям Африки.
Можете считать меня странным, но когда кто-то пытается:
— внаглую врать и/или
— втирать заведомую дичь,
то я считаю это личным оскорблением. Такие пропагандисты/популисты как бы говорят людям «я считаю всех дебилами, потому что верю, что они не способны проверить факты и думать логически».
И сегодня меня подобным образом пытались оскорбить особенно много, рассказывая различные однотипные сказочки про святого Фургала (Джордж Флойд на минималках) и «злочинну владу»(тм).
Если врут немного, то я обычно прошу принести кота и лампу, а если врут много и тупо, то приходится включать более злобный и циничный режим. Терпите.
*angry cynic mode on*
Во-первых, пытаются лепить из Фургала какого-то святого оппозиционера. С какой стати? Он был вполне провластным, и сам об этом многократно заявлял.
Более того, ЛДПР в целом не является оппозиционной партией (хотя иногда Жириновский и пытается исполнять). ЛДПР ничуть не менее партия власти, чем «Единая Россия». Равно как и КПРФ – сколько бы Гена не ревел раненым моржом про «власть угнетает», но в Думе его фракция всегда голосует так, как надо.
Во-вторых, ещё одна версия (такая же тупая) «власть мстит Фургалу за недостаточно высокие результаты референдума». Серьёзно? А ничего, что есть регионы, где результаты ещё ниже – и с их губернаторами ничего не случилось?
И, наконец, в-третьих, уже озвученная мне (и мной) «версия» о том, что Фургала убирает Ротенберг (или кто-нибудь ещё, без разницы) «чтобы отжать «Амурсталь».
А можно вопрос? Каким таким образом скромный детский доктор педиатр Фургал получил в собственность металлургический завод? Можно поподробнее? И помедленнее, я записываю.
Не расскажете? Жаль…
Регион вообще «вкусный» с точки зрения криминалитета. Незаконный вылов рыбы и краба, контрабанда всякого, торговля лесом, перегонка краденных автомобилей из Японии, торговля металлоломом за границу – это так, навскидку. Если копнуть, уверен, ещё куча схем вылезет.
И всё это под контролем семейства Фургалов. Основной спонсор ЛДПР, это вам не хухры-мухры. Недаром Жириновский по этому поводу форменную истерику устроил – «кормильца» изымают, демоны! И сбавил обороты только когда врио губернатора назначили человека из его же партии.
Вот тут бы и возопить оппозиции про вотчины и феоды, про ленное право – но нет. Они же тупые и безграмотные, даже не знают, что это такое!
Я не понимаю местных, которые защищают Фургала. Персонаж много лет (задолго до того, как он стал губернатором) старательно наживается на регионе. Если убрать криминалитет из региона – тот расцветёт. Доходы бюджета вырастут, долг выплатится, он перестанет быть дотационным. Богатейший край, но депрессивный и дотационный – это нонсенс! Бессмыслица!
Им нужно орать: «Ура! Наконец-то у Москвы и до нас руки дошли, наведут порядок!» (Как, например, в прошлом году в Ингушетии основательно прочистили всё.)
Но нет, митингуют. «Мы хотим, чтобы Фургал нас дальше грабил, слава Украине!» Извините, не сдержался.
Ну и поскольку в движуху с радостным визгом вписались некоторые персонажи, выдающие себя за левых и, не поверите, марксистов, то сделаем минутку классового анализа.
Итак, допустим (пойдём навстречу скакуасам), что всё это рейдерский захват «Амурстали» и два «буржуя» разбираются между собой, кто из них будет владеть данным активом. Ок, допустим.
Внимание, вопрос: с какой стати пролетариям/коммунистам/левым вписываться в эту движуху на чьей-либо стороне? Борьба идёт между двумя «буржуями». Им надо, пусть они и разбираются – у них есть материальный интерес. А мне, простите, с какой стати вмешиваться?
Освобождение Фургала приблизит наступление коммунизма? Серьёзно? Это, простите, каким боком?
Скажите уже правду – команда Фургала «занесла» всяким «руководителям Левого Фронта», чтобы те расширили масштаб движухи. Фургалята просто не шибко умные ребята, ещё и на грани отчаяния, к тому же не в курсе, что участие данной тусовки ещё ни одной движухе не помогло (и ввиду её малочисленности, и ввиду очевидной тупоголовости её лидеров).
Напоминаю, Тютюкин-Удальцов – это беспринципный тунеядец, который никогда и нигде не работал и который уже брал деньги у грузинских воров в законе типа Таргамадзе. Если мне кто-то скажет, что это фигура, равновеликая Ленину или Сталину, – я плюну ему в тупые глаза.
Что же касается интересов рабочих «Амурстали», то известно, что значительная часть собираемого в регионе металлолома, которая должна была переплавляться на этом заводе, уходила по контрабандным схемам за границу. Поэтому объёмы выпускаемой продукции, а соответственно, и прибыль предприятия существенно упали за последние пару лет.
Так что смена руководства/владельцев завода выгодна рабочим.
Более того, если допустить, что новым владельцем станет Ротенберг (я этого не знаю, просто рассматриваю гипотетическую ситуацию), то он сможет направить металл с этого завода на строительство долгожданного моста на Сахалин (соответствующий опыт у него уже есть). Одни сплошные плюсы.
А «логика» типа «всё, что хуже для страны, – лучше для революции», извините, ущербна и никуда не годится. Я не буду поддерживать реальное ухудшение уровня жизни людей здесь и сейчас ради гипотетического улучшения «когда-то потом, возможно, если получится».
Одни соседние небратья уже так наскакали, теперь мечтают, что через 20 лет дойдут до уровня, который был при Януковиче. Нет, спасибо, не надо.
Да и не нужны мне такие «революционеры», которые готовы защищать пожирателя стаканчиков (это было бы ещё полбеды) и убийцу. Никому не нужны.
Все уже увидели, что «несистемная оппозиция» готова защищать кого угодно, хоть наркоторговцев, хоть насильников и педофилов (и даже был один малоизвестный случай пару лет назад, когда они пытались вписаться за каннибала). Но, с моей точки зрения, подобное беспринципное и аморальное поведение служит исключительно дискредитации тех идей, за которые они якобы топят. И если либералов мне не жалко – пускай позорятся, – то за вменяемых левых (которых очень, очень мало) обидно.
Что-то я не вижу среди защитников Фургала или участников других аналогичных уличных движух нового Серго Орджоникидзе, способного возглавить наркомат тяжёлой промышленности, создать с нуля систему Госплана и выстроить экономику по комбинатному принципу. Равно никто из них не заявил «Я могу улучшить дела Роскосмоса, а если не получится – можете меня расстрелять» (как сказал бы настоящий коммунист). Хотя я снова забываю – скакуасы, опять же, даже не понимают, о чём я говорю и пишу.
Поэтому улыбаемся и машем, настоящим левым вписываться за Фургала абсолютно незачем.
P.S. Я вот неделю назад написал о том, что на подмосковной железнодорожной станции Голицыно надземный переход в ужасном состоянии – и его починили. Это практическая польза. А скачут только профессиональные тунеядцы.
Александр Роджерс
источник
источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10459642.html
https://oleglurie-new.livejournal.com/385231.html – интересная инфа…
А заодно и том, кто платит: https://oleglurie-new.livejournal.com/384988.html