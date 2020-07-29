Александр Роджерс: О классовом подходе к делу Фургала и «протестам» в Хабаровске

Александр Роджерс

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Мне хватает тем для статей и без Хабаровска. Вот честно. Например, сейчас в США мы имеем редкую возможность наблюдать, как элиты с обеих сторон тщательно разжигают гражданскую войну. Это бесценный материал для исследователей по конфликтологии. И я бы с удовольствием почитал, что пишет на эту тему, например, мой любимый шотландский социолог Бруэр (он, к сожалению, пока ничего об этом не пишет, а жаль – поэтому приходится самому).Но вчера тут очередная доча краболова из Хабаровска мужского пола в комментариях (а потом и в личке) в очередной раз пыталась доказать, что «Фургала арестовали, потому что Ротенберг (какой, кстати, из двух? доча не смогла ответить) хочет отжать «Амурсталь».Лично мне это глубоко неинтересно. Равно как и хорошим был губернатором Фургал или плохим. Мне интересно, заказывал ли Фургал убийства или нет. И если да, то меня традиционно интересует неотвратимость и суровость наказания.Опять же, типовые «истории успеха родом из девяностых» намекают, что, вероятнее, «заказывал», чем нет. Однако нужно дождаться результатов следствия и приговора суда (а не скакать, как дурачки, по улицам и площадям).Мне тут, правда, пытались рассказывать дичь типа «а у меня тётка сама полковник полиции в отставке, она читала 17 томов дела, говорит, там нет доказательств». А я аккуратно снимаю лапшу с ушей и складываю в мешочек. Потом отправлю голодающим детям Африки.Можете считать меня странным, но когда кто-то пытается:— внаглую врать и/или— втирать заведомую дичь,то я считаю это личным оскорблением. Такие пропагандисты/популисты как бы говорят людям «я считаю всех дебилами, потому что верю, что они не способны проверить факты и думать логически».И сегодня меня подобным образом пытались оскорбить особенно много, рассказывая различные однотипные сказочки про святого Фургала (Джордж Флойд на минималках) и «злочинну владу»(тм).Если врут немного, то я обычно прошу принести кота и лампу, а если врут много и тупо, то приходится включать более злобный и циничный режим. Терпите.*angry cynic mode on*Во-первых, пытаются лепить из Фургала какого-то святого оппозиционера. С какой стати? Он был вполне провластным, и сам об этом многократно заявлял.Более того, ЛДПР в целом не является оппозиционной партией (хотя иногда Жириновский и пытается исполнять). ЛДПР ничуть не менее партия власти, чем «Единая Россия». Равно как и КПРФ – сколько бы Гена не ревел раненым моржом про «власть угнетает», но в Думе его фракция всегда голосует так, как надо.Во-вторых, ещё одна версия (такая же тупая) «власть мстит Фургалу за недостаточно высокие результаты референдума». Серьёзно? А ничего, что есть регионы, где результаты ещё ниже – и с их губернаторами ничего не случилось?И, наконец, в-третьих, уже озвученная мне (и мной) «версия» о том, что Фургала убирает Ротенберг (или кто-нибудь ещё, без разницы) «чтобы отжать «Амурсталь».А можно вопрос? Каким таким образом скромный детский доктор педиатр Фургал получил в собственность металлургический завод? Можно поподробнее? И помедленнее, я записываю.Не расскажете? Жаль…Регион вообще «вкусный» с точки зрения криминалитета. Незаконный вылов рыбы и краба, контрабанда всякого, торговля лесом, перегонка краденных автомобилей из Японии, торговля металлоломом за границу – это так, навскидку. Если копнуть, уверен, ещё куча схем вылезет.И всё это под контролем семейства Фургалов. Основной спонсор ЛДПР, это вам не хухры-мухры. Недаром Жириновский по этому поводу форменную истерику устроил – «кормильца» изымают, демоны! И сбавил обороты только когда врио губернатора назначили человека из его же партии.Вот тут бы и возопить оппозиции про вотчины и феоды, про ленное право – но нет. Они же тупые и безграмотные, даже не знают, что это такое!Я не понимаю местных, которые защищают Фургала. Персонаж много лет (задолго до того, как он стал губернатором) старательно наживается на регионе. Если убрать криминалитет из региона – тот расцветёт. Доходы бюджета вырастут, долг выплатится, он перестанет быть дотационным. Богатейший край, но депрессивный и дотационный – это нонсенс! Бессмыслица!Им нужно орать: «Ура! Наконец-то у Москвы и до нас руки дошли, наведут порядок!» (Как, например, в прошлом году в Ингушетии основательно прочистили всё.)Но нет, митингуют. «Мы хотим, чтобы Фургал нас дальше грабил, слава Украине!» Извините, не сдержался.Ну и поскольку в движуху с радостным визгом вписались некоторые персонажи, выдающие себя за левых и, не поверите, марксистов, то сделаем минутку классового анализа.Итак, допустим (пойдём навстречу скакуасам), что всё это рейдерский захват «Амурстали» и два «буржуя» разбираются между собой, кто из них будет владеть данным активом. Ок, допустим.Внимание, вопрос: с какой стати пролетариям/коммунистам/левым вписываться в эту движуху на чьей-либо стороне? Борьба идёт между двумя «буржуями». Им надо, пусть они и разбираются – у них есть материальный интерес. А мне, простите, с какой стати вмешиваться?Освобождение Фургала приблизит наступление коммунизма? Серьёзно? Это, простите, каким боком?Скажите уже правду – команда Фургала «занесла» всяким «руководителям Левого Фронта», чтобы те расширили масштаб движухи. Фургалята просто не шибко умные ребята, ещё и на грани отчаяния, к тому же не в курсе, что участие данной тусовки ещё ни одной движухе не помогло (и ввиду её малочисленности, и ввиду очевидной тупоголовости её лидеров).Напоминаю, Тютюкин-Удальцов – это беспринципный тунеядец, который никогда и нигде не работал и который уже брал деньги у грузинских воров в законе типа Таргамадзе. Если мне кто-то скажет, что это фигура, равновеликая Ленину или Сталину, – я плюну ему в тупые глаза.Что же касается интересов рабочих «Амурстали», то известно, что значительная часть собираемого в регионе металлолома, которая должна была переплавляться на этом заводе, уходила по контрабандным схемам за границу. Поэтому объёмы выпускаемой продукции, а соответственно, и прибыль предприятия существенно упали за последние пару лет.Так что смена руководства/владельцев завода выгодна рабочим.Более того, если допустить, что новым владельцем станет Ротенберг (я этого не знаю, просто рассматриваю гипотетическую ситуацию), то он сможет направить металл с этого завода на строительство долгожданного моста на Сахалин (соответствующий опыт у него уже есть). Одни сплошные плюсы.А «логика» типа «всё, что хуже для страны, – лучше для революции», извините, ущербна и никуда не годится. Я не буду поддерживать реальное ухудшение уровня жизни людей здесь и сейчас ради гипотетического улучшения «когда-то потом, возможно, если получится».Одни соседние небратья уже так наскакали, теперь мечтают, что через 20 лет дойдут до уровня, который был при Януковиче. Нет, спасибо, не надо.Да и не нужны мне такие «революционеры», которые готовы защищать пожирателя стаканчиков (это было бы ещё полбеды) и убийцу. Никому не нужны.Все уже увидели, что «несистемная оппозиция» готова защищать кого угодно, хоть наркоторговцев, хоть насильников и педофилов (и даже был один малоизвестный случай пару лет назад, когда они пытались вписаться за каннибала). Но, с моей точки зрения, подобное беспринципное и аморальное поведение служит исключительно дискредитации тех идей, за которые они якобы топят. И если либералов мне не жалко – пускай позорятся, – то за вменяемых левых (которых очень, очень мало) обидно.Что-то я не вижу среди защитников Фургала или участников других аналогичных уличных движух нового Серго Орджоникидзе, способного возглавить наркомат тяжёлой промышленности, создать с нуля систему Госплана и выстроить экономику по комбинатному принципу. Равно никто из них не заявил «Я могу улучшить дела Роскосмоса, а если не получится – можете меня расстрелять» (как сказал бы настоящий коммунист). Хотя я снова забываю – скакуасы, опять же, даже не понимают, о чём я говорю и пишу.Поэтому улыбаемся и машем, настоящим левым вписываться за Фургала абсолютно незачем.P.S. Я вот неделю назад написал о том, что на подмосковной железнодорожной станции Голицыно надземный переход в ужасном состоянии – и его починили. Это практическая польза. А скачут только профессиональные тунеядцы.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10459642.html