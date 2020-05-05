Александр Роджерс: О природе власти и переломных моментах истории

Александр Роджерс

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Периодически я пишу что-то для своей жены. Что-то самое сущностное, самое глубинное, самое важное.И вот уже некоторое время она говорит мне «Напиши о природе власти».Фуф, ну и задачки вы передо мной ставите, Ксения Валерьевна.Тут некоторые персонажи толстенные тома исписывали на данную тему, типа Макиавелли. А мне нужно вместить всю сущность власти в одну (возможно большую, но всё же ограниченную в объёме) статью. Потому что на книгу у меня пока не хватит времени.Но ладно, попробую.Тут на днях уважаемый (я бы даже сказал, в высшей степени уважаемый) Виктор Мараховский написал одну из своих знаменитых миниатюр о человеке, который придумал фразу «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно».Как и ожидалось, данный персонаж никакой властью в своей жизни не обладал, был кабинетным историком, все свои титулы получил по наследству и благодаря удачной женитьбе, и поэтому ничего о природе власти не знал и не понимал. Поэтому и сморозил такую очевидную чушь.Юрий Никитин в одной из своих книг написал (не дословно, воспроизвожу по памяти) «Чем больше власти, тем меньше свободы». Это ближе к сути власти.Больше ответственности, больше понимания последствий, а поэтому – меньше свободы.Впрочем, вы всегда можете обрести свободу, но в результате потеряете власть. И не факт, что свободой вы потом сможете насладиться, потому что есть ответственность и за отказ от власти.Впрочем, пора переходить к сути.Власть – это способность управлять, править, влиять и изменять окружающую реальность.Наличие власти – это наличие того или иного ресурса для управления, и способность этим ресурсом воспользоваться. Именно в совокупности.Способность без ресурса – это потенциал, ресурс без способности – это просто ресурс. Если вы не способны им воспользоваться, у вас его отберут те, кто способен (это чётко видно и на примере Николая Второго, и на примере Временного правительства).В этом смысле власть невозможно взять, отдать, передать и так далее.Она или есть, или её нет.И любая смена власти – будь-то госпереворот или демократические выборы – это только формальное закрепление уже изменившегося баланса сил.Красивая фраза «Единственным источником власти есть народ», прописанная во многих Конституциях, настолько же красива, насколько и лжива.Одним из источников – да, возможно, но не везде и не всегда. Но уж точно не единственным.Товарищ Мао говорил «Винтовка рождает власть». И я вам так скажу: он знал, о чём говорил.Чёрт, посмотрел фильм «Одесса» и теперь буду ещё неделю говорить с местным колоритом.Но он же говорил «Партия управляет винтовкой» (о чём многие забывают), и в этом тоже был прав.В общем, любые способы, с помощью которых один человек может повлиять на другого, чтобы тот предпринял нужные ему действия – это и есть источники власти.Человека можно убедить, запугать, подкупить, соблазнить – дополните список сами. Всё это источники (они же ресурсы) власти.Вера в божественность власти – источник. Правда, сам по себе недостаточный. Фараоны, к примеру, объявляли себя живыми богами. Но уже даже тогда, если верить источникам, это работало слабо.В средневековье монархи тоже объявляли себя «помазанниками божьими». Что не мешало и народу, и придворным периодически травить, резать, казнить «помазанников» или делать им «апокалиптический удар» табакеркой в висок (я знаю, как правильно, но так смешней).А есть, собственно, теократическая власть – это власть Папы Римского, Далай Ламы, Патриарха и прочих священнослужителей поменьше. Исходит она при этом не от Бога (хотя они и говорят обратное), а он веры в него.Источником власти различных преступных и террористических группировок является страх. Так себе источник, если честно. Заставить-то можно, но запуганный человек никогда не будет работать в полную силу, вдохновенно, креативно и максимально результативно.Ещё один источник власти – деньги. Как там Рокфеллер говорил? «Дайте мне печатный станок, и мне будет плевать, кто там в этой стране принимает законы»? Что-то в этом роде…И даже когда женщина соблазняет или мотивирует мужчину – это тоже форма власти (только, скорее, индивидуальная).Опять же, ни один из этих источников не является универсальным или всепобеждающим. Всё зависит от обстоятельств. Бывает (как в Ираке), что гружёные золотом ослы открывают ворота крепостей. А бывает и наоборот, когда винтовка забирает себе золото.И ни одна из церквей, которые я знаю, никогда не отказывалась подкрепить догматы веры банком Ватикана или солидным золотым запасом.Всё течёт, перетекает, меняется – такова природа вещей.И, конечно, ещё одним источником власти является идеологическая или, если брать на более высоком смысле, концептуальная власть (банальная пропаганда является тут самым низшим уровнем, а вернее даже инструментарием воздействия).Как говорил Конфуций «Знаки и символы правят миром, а не слово и закон». Тоже, кстати, неглупый был дядька.Человеку, у которого есть Идея, зачастую не нужны ни винтовка, ни деньги. Вернее, он видит в них лишь инструмент для реализации Идеи.Градский был не прав, когда пел «Чёрная вязь на бумаге белой делает властью власть».Опять же, это красивая фраза, но неправда.Приведу яркий и современный пример.В Конституции Украины может быть сто раз написано про «незалежность», но от этого она не перестанет быть бесправной колонией под внешним управлением.Там же может быть сколько угодно написано «Источником власти есть народ», но всё равно правит коалиция олигархов и марионеток Сороса и Демпартии США. Причём кадровый расклад в правительстве чётко отображает баланс сил между этими группировками.Именно так власть и работает.У Порошенко не было своей власти, и он использовал заёмную (американскую и европейскую), чтобы стать президентом. И наличие должности/звания/титула ему власти не прибавило – он так и остался управляемой марионеткой. Которая могла только бухать и толкать речи про «остаточнэ прощавай».Зеленский аналогично – он не сам взял власть, его туда засунул Коломойский. И поэтому он просто безвольная марионетка, исполняющая лицом (и другими органами). Что скажет МВФ, что скажет Коломойский, что скажет Сорос, что скажут боссы Демпартии США.Если бы у Зеленского было хоть немного реальной власти, он бы не рассказывал какому-то дегенерату «я мальчик Вова, 42 годика, нелох», а сказал бы, как Ричард Глостер из известного произведения Стивенсона «Я хочу видеть этих пятерых джентльменов висящими на вон том красивом дереве». И, что характерно, они бы там висели.Поэтому когда некоторые, кхм, «политологи» на серьёзных щах рассуждают «Зеленский хочет, Зеленский стремится, Зеленский намерен», это у меня ничего кроме смеха не вызывает. Ну давайте ещё, с примерно таким же успехом, порассуждаем о планах и намерениях лягушонка Кермита из «Маппет-шоу». У них так много общего (ну, вы поняли)…Никакие звания, титулы и регалии не придадут вам власти, если у вас её нет.Внуки Карла Великого во Франции продолжали называться королями, но они просто сидели на троне и озвучивали то, что говорили им истинные правители страны – коннетабли, военные маршалы.Японские императоры несколько столетий были сугубо номинальными фигурами, а реально правили Японией военные вожди – сёгуны.Одного из Галицких князей местные жители изгоняли пять или шесть раз. Он нанимал или брал взаймы у кого-то из соседей войско, на какое-то время его сажали на трон, но спустя год или два его снова свергали и изгоняли (ИМХО проще было один раз убить, но у местных была какая-то своя странная мотивация).Титул у него был, формальная легитимность тоже, но поддержки у народа и знати у него не было, и как только внешний источник власти по тем или иным причинам прерывался – его свергали.Аналогично война Алой и Белой Розы в Британии. Если бы народ и знать были довольны Генрихом Шестым, а сам он был сильным правителем, то его своеволие в отношении Ричарда Йоркского, которое послужило формальным поводом для гражданской войны, никого бы вообще не взволновало. Но он был слабым правителем, которым всячески помыкала жена и её любовники-фавориты, ещё и проиграл войну Франции – поэтому против такого было, что называется, грех не восстать.Или российский император Павел. Он затеял многочисленные реформы, которые многим не нравились, а созданием опоры для конфронтации с недовольной знатью не озаботился, полагая, что «править по праву рождения» достаточно. Как говорит Арнольд Шварцнеггер, «Большая ошибка». Закончилось для Павла всё предсказуемо плачевно.Задолго до Павла Иван Грозный, затеяв ссориться с влиятельными боярами, создал опричнину – силу, состоявшую преимущественно из «черни», которая была преданной лично ему.Если вы внимательно изучите историю, то увидите, что власть никогда не определяется «бумажкой». Не зря товарищ Сталин спрашивал про Папу Римского «А сколько у него дивизий?».Даже если вы хотите тягаться за должность депутата на каких-нибудь региональных выборах, то нельзя просто так припереться туда и торговать таблом в надежде на успех. Вон, Платошкин попытался сделать так в Хабаровском крае. Но у него не было ресурса, никакой реальной властью он не обладал – и результат предсказуем.Аналогично и все его призывы «Готовьтесь из регионов ехать в Москву, требовать отставки правительства» – это заведомо пустой номер.Вопрос первый: КОГО именно он призывает? Абстрактный народ?Если бы у Платошкина был реальный ресурс в виде структурированной и дисциплинированной партии, то никаких призывов «готовьтесь» публиковать было бы не нужно – он спустил бы приказ о проведении организационно-мобилизационных мероприятий по внутренним каналам партии. А обращение опубликовал бы в последний момент.Но поскольку реальной партии у него нет, приходится, как и Мальцеву, включать дурачка. «Не ждём, а готовимся»(с)Вопрос второй: А где этот народ, если он вдруг приедет, будет жить? На что питаться? Нет ответа. Нет ресурса.Опять же, если бы у Платошкина был реальный идеологический ресурс, то он мог бы собирать вокруг себя высокомотивированных людей. Но вся его идеология сводится к «Мы, ёпта, построим новый социализм как в Германии и США, ёма». ШТА?!Итого: ни админресурса, ни идей, ни денег, ни людей, ни знаний – ничего.Можете заменить фамилию «Платошкин» на любую другую – суть от этого не изменится.Держать вокруг себя тусовку даже в несколько тысяч человек на мемасиках и ярлычках – это не ресурс. Даже если они донатят микропюрерам по 100 рублей, ставят лайки и репостят.Источники власти – это концептуальность, идейность, человеческий потенциал (кадровый резерв), деньги и организационное ядро. Это по-взрослому.А если вы не обладаете реальным влиянием, то сколько бы вы не корчили из себя борцов за что угодно – вы так и останетесь поедателем крабов на донаты школьников.Не зря и английское «Power» и немецкое «Macht» обладает таким множеством значений и смыслов.Ну и ещё один пример, добивающий.К лету 1917 году у Ленина было три значимых ресурса:— партия в 60-70 тысяч человек, образованных и высокомотивированных (не «я лайк поставлю и сто рублей задоначу, а на митинг уже не пойду, да и голосовать тоже», а готовых и на баррикады, и на фронт);— мобилизационная идеология;— поддержка Генштаба.У всех соперников большевиков, включая Временное правительство, таких ресурсов не было. «Временных» даже никто не стал защищать, хотя они и были формальной властью.И сам госпереворот 26 октября – это было лишь оформление сложившегося баланса сил.Есть и пример наоборот – когда в Германии был Капповский путч, то заговорщики смогли захватить контроль над Берлином и разоружить полицию. Но их просто никто не стал слушать – чиновники разошлись по домам и саботировали работу госорганов. В результате через неделю генерал Лютвиц и поддерживаемый им гражданский политик Капп сложили полномочия и бежали в Швецию.Я понятно объясняю?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10116708.html