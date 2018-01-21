Фиктивные рейтинги: как Павел Грудинин «В Контакт» за поддержкой ходил
Падение рейтинга бизнесмена от КПРФ Павла Грудинина заставило команду миллиардера искать «эффективные» способы увеличения популярности, но штабисты олигарха не нашли ничего лучше, чем скупать группы в социальных сетях и накручивать рейтинги с помощью ботов.
С другой стороны, ввиду пропитанной ложью насквозь предвыборной кампании Павла Грудинина, которая в самом начале гонки уронила рейтинг бизнесмена на дно и фактически вывела его на чистую воду, этот маневр, возможно, единственный действенный способ. Если бы, конечно, администраторы социальных сетей не блокировали купленные и спешно переименованные группы.
«Захват» информационного сегмента стартовал в тот же день, когда стало известно, что интересы КПРФ будет представлять чуждый партии капиталист. В одном только «Контакте» в мгновение ока появились десятки групп «за Грудинина», отсортированные по городам, с той же начинкой, с одинаковым числом одинаковых подписчиков.
Администратором во всех пабликах числился один и тот же молодой человек, страница которого была заполнена только Грудининым, в том числе список групп. Аккаунт, безусловно, фейк, однако в числе накрученных ботами групп были замечены «живые» перекупленные паблики с числом подписчиков не менее 5000 человек.
Копнув глубже, выяснилось, что таких сменивших имя пабликов многим больше, однако задумка пиар-команды Грудинина все равно потерпела фиаско, поскольку большая часть из них была заблокирована по причине спама и несоответствия контента в переименованных группах.
Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Так и Грудинин пытался заручиться поддержкой, ну или хотя бы обратить на себя внимание интернет пользователей, вынудив подписчиков развлекательных, автомобильных, новостных и прочих групп, воззреть на свое усатое лицо. Это как безынтересная реклама на репите - пользователи явно не оценили.
Причем, глядя на массу заблокированных групп, Грудинину не удалось создать даже видимости поддержки в Сети, бизнесмен ровно наоборот показал, что ее нет как таковой, а его кандидатура раздувается искусственно. Иными словами, взору россиян предстал очередной рвущийся к власти миллиардер и популист.
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Путину вообще Центризбирком накручивает голоса и что?
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нЮра откуда такая осведомлённость, Родченков рассказал.
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Не знаю кто такой Радченков, но если все эти годы Центризберком накручивал голоса Путину на выборах, то что им мешает сделать это в этот раз. Но мы голосуем за Грудинина, не забываем.
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молодец автор статьи – вывел на чистую воду “глупенького” Грундина. наверное, по мнению этого горе-аналитика, кандидату от КПРФ следовало бы делать как иные кандидаты в президенты в своё время,например осенью 1999 г.
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Да, молодец, и за это ему наше “Мерси”, да и не забудьте, голосуем за Грудинина! Там, на верху, всё уже согласовано.
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Заказная проплаченная статья.Правильно сказал П.Н.Грудинин,что журналисты это “лица,отрабатывающие заказ своих хозяев олигархов”, естественно за деньги.Виктория Соколова самой-то не стыдно писать эту ахинею.Лучше бы озаботилась проблемами страны Судя по статье ей это не интересно.Интересно бабки заработать.Противно читать и никакого уважения…..
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Валкрия, прежде изучи мат часть, а то сразу комментировать.
Вальки́рия в скандинавской мифологии — дочь славного воина или конунга, которая реет на крылатом коне над полем битвы и подбирает павших воинов.
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Боты пьют компоты
То Путина заботы
Медведев, Кудрин, Силуянов
Набиулина и Греф
Кто же их туда назначил???
Может Путин??? Или блеф???
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Боты пьют компоты
То Путина заботы
Медведев, Кудрин, Силуянов
Набиулина и Греф
Кто же их туда назначил???
Может Путин??? Или блеф???
Автору статьи:
Скажите: Не конфетка я, а просто сволочь редкая.
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Боты пьют компоты
То Путина заботы
Медведев, Кудрин, Силуянов
Набиулина и Греф
Кто же их туда назначил???
Может Путин??? Или блеф???
Автору статьи:
Скажите: Не конфетка я, а просто сволочь редкая.
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Седой! Когда жрёшь чипсы за компом, клаву клинит!:)
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Между прочим, ещё ни разу не слышал, чтобы В.Путин плохо сказал про СССР. Наоборот говорит, что это трагедия для всего народа, что он распался. Может поэтому собрались вместе коммунисты и либералы, например, на Госсовете и вспомнили, как они жили в СССР. Кто-то, например, Зюганов сказал: «а помните, как в детстве хорошо нам жилось в СССР? Все: «да, помним, Геннадий Андрееевич, хорошо нам жилось». Зюганов: «А что, может снова вернём коммунизм, ведь, все деньги, которые «нам бог послал» и за тысячу лет не израсходуешь»? Госсовет: «Да, Геннадий Андреевич, не израссходуешь и скучно нам как-то при капитализме стало, что нам делать»? Зюганов: «А назначим мы Грудинина новым президентом, он нас и вернёт в коммунизм. Владимир Владимирович, Вы не против коммунизма»? ВВП: «а когда я был против, действуйте». Вот может так и было, а вы тормозите процесс и сами что-то придумываете на ходу, автор.
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ВВП не против коммунизма,ему терять нечего,а олигархи-против..:)