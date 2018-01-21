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Фиктивные рейтинги: как Павел Грудинин «В Контакт» за поддержкой ходил

18:49. 21 января 2018 Просмотров - 448 13 коммент. Опубликовал:

Падение рейтинга бизнесмена от КПРФ Павла Грудинина заставило команду миллиардера искать «эффективные» способы увеличения популярности, но штабисты олигарха не нашли ничего лучше, чем скупать группы в социальных сетях и накручивать рейтинги с помощью ботов.

 

С другой стороны, ввиду пропитанной ложью насквозь предвыборной кампании Павла Грудинина, которая в самом начале гонки уронила рейтинг бизнесмена на дно и фактически вывела его на чистую воду, этот маневр, возможно, единственный действенный способ. Если бы, конечно, администраторы социальных сетей не блокировали купленные и спешно переименованные группы.

 

«Захват» информационного сегмента стартовал в тот же день, когда стало известно, что интересы КПРФ будет представлять чуждый партии капиталист. В одном только «Контакте» в мгновение ока появились десятки групп «за Грудинина», отсортированные по городам, с той же начинкой, с одинаковым числом одинаковых подписчиков.

Администратором во всех пабликах числился один и тот же молодой человек, страница которого была заполнена только Грудининым, в том числе список групп. Аккаунт, безусловно, фейк, однако в числе накрученных ботами групп были замечены «живые» перекупленные паблики с числом подписчиков не менее 5000 человек.

Копнув глубже, выяснилось, что таких сменивших имя пабликов многим больше, однако задумка пиар-команды Грудинина все равно потерпела фиаско, поскольку большая часть из них была заблокирована по причине спама и несоответствия контента в переименованных группах. 

Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Так и Грудинин пытался заручиться поддержкой, ну или хотя бы обратить на себя внимание интернет пользователей, вынудив подписчиков развлекательных, автомобильных, новостных и прочих групп, воззреть на свое усатое лицо. Это как безынтересная реклама на репите - пользователи явно не оценили.

 

Причем, глядя на массу заблокированных групп, Грудинину не удалось создать даже видимости поддержки в Сети, бизнесмен ровно наоборот показал, что ее нет как таковой, а его кандидатура раздувается искусственно. Иными словами, взору россиян предстал очередной рвущийся к власти миллиардер и популист.

Метки: КПРФ, Павел Грудинин
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13 коммент.»

  • 174 100
    Юра 21 января 2018 в 19:04 Ссылка Пометить
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    loading...

    Путину вообще Центризбирком накручивает голоса и что?

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    • 386 60
      Странник Юра 21 января 2018 в 19:13 Ссылка Пометить
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      нЮра откуда такая осведомлённость, Родченков рассказал.

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      • 174 100
        Юра Странник 21 января 2018 в 19:27 Ссылка Пометить
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        Не знаю кто такой Радченков, но если все эти годы Центризберком накручивал голоса Путину на выборах, то что им мешает сделать это в этот раз. Но мы голосуем за Грудинина, не забываем.

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  • 1150 850
    Имя Фамилия 21 января 2018 в 19:11 Ссылка Пометить
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    молодец автор статьи – вывел на чистую воду “глупенького” Грундина. наверное, по мнению этого горе-аналитика, кандидату от КПРФ следовало бы делать как иные кандидаты в президенты в своё время,например осенью 1999 г.

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  • 0 0
    Валкрия 21 января 2018 в 19:43 Ссылка Пометить
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    Заказная проплаченная статья.Правильно сказал П.Н.Грудинин,что журналисты это “лица,отрабатывающие заказ своих хозяев олигархов”, естественно за деньги.Виктория Соколова самой-то не стыдно писать эту ахинею.Лучше бы озаботилась проблемами страны Судя по статье ей это не интересно.Интересно бабки заработать.Противно читать и никакого уважения…..

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    • 386 60
      Странник Валкрия 21 января 2018 в 19:55 Ссылка Пометить
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      Валкрия, прежде изучи мат часть, а то сразу комментировать.
      Вальки́рия в скандинавской мифологии — дочь славного воина или конунга, которая реет на крылатом коне над полем битвы и подбирает павших воинов.

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  • 0 0
    Седой 21 января 2018 в 19:59 Ссылка Пометить
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    Боты пьют компоты
    То Путина заботы

    Медведев, Кудрин, Силуянов
    Набиулина и Греф
    Кто же их туда назначил???
    Может Путин??? Или блеф???

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  • 0 0
    Седой 21 января 2018 в 20:05 Ссылка Пометить
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    loading...

    Боты пьют компоты
    То Путина заботы

    Медведев, Кудрин, Силуянов
    Набиулина и Греф
    Кто же их туда назначил???
    Может Путин??? Или блеф???

    Автору статьи:
    Скажите: Не конфетка я, а просто сволочь редкая.

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  • 0 0
    Седой 21 января 2018 в 20:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Боты пьют компоты
    То Путина заботы

    Медведев, Кудрин, Силуянов
    Набиулина и Греф
    Кто же их туда назначил???
    Может Путин??? Или блеф???

    Автору статьи:
    Скажите: Не конфетка я, а просто сволочь редкая.

    Ответить
  • 1202 824
    Oleg 21 января 2018 в 20:54 Ссылка Пометить
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    Между прочим, ещё ни разу не слышал, чтобы В.Путин плохо сказал про СССР. Наоборот говорит, что это трагедия для всего народа, что он распался. Может поэтому собрались вместе коммунисты и либералы, например, на Госсовете и вспомнили, как они жили в СССР. Кто-то, например, Зюганов сказал: «а помните, как в детстве хорошо нам жилось в СССР? Все: «да, помним, Геннадий Андрееевич, хорошо нам жилось». Зюганов: «А что, может снова вернём коммунизм, ведь, все деньги, которые «нам бог послал» и за тысячу лет не израсходуешь»? Госсовет: «Да, Геннадий Андреевич, не израссходуешь и скучно нам как-то при капитализме стало, что нам делать»? Зюганов: «А назначим мы Грудинина новым президентом, он нас и вернёт в коммунизм. Владимир Владимирович, Вы не против коммунизма»? ВВП: «а когда я был против, действуйте». Вот может так и было, а вы тормозите процесс и сами что-то придумываете на ходу, автор.

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