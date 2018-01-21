Фиктивные рейтинги: как Павел Грудинин «В Контакт» за поддержкой ходил

Падение рейтинга бизнесмена от КПРФ Павла Грудинина заставило команду миллиардера искать «эффективные» способы увеличения популярности, но штабисты олигарха не нашли ничего лучше, чем скупать группы в социальных сетях и накручивать рейтинги с помощью ботов.

С другой стороны, ввиду пропитанной ложью насквозь предвыборной кампании Павла Грудинина, которая в самом начале гонки уронила рейтинг бизнесмена на дно и фактически вывела его на чистую воду, этот маневр, возможно, единственный действенный способ. Если бы, конечно, администраторы социальных сетей не блокировали купленные и спешно переименованные группы.

«Захват» информационного сегмента стартовал в тот же день, когда стало известно, что интересы КПРФ будет представлять чуждый партии капиталист. В одном только «Контакте» в мгновение ока появились десятки групп «за Грудинина», отсортированные по городам, с той же начинкой, с одинаковым числом одинаковых подписчиков.

Администратором во всех пабликах числился один и тот же молодой человек, страница которого была заполнена только Грудининым, в том числе список групп. Аккаунт, безусловно, фейк, однако в числе накрученных ботами групп были замечены «живые» перекупленные паблики с числом подписчиков не менее 5000 человек.

Копнув глубже, выяснилось, что таких сменивших имя пабликов многим больше, однако задумка пиар-команды Грудинина все равно потерпела фиаско, поскольку большая часть из них была заблокирована по причине спама и несоответствия контента в переименованных группах.

Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Так и Грудинин пытался заручиться поддержкой, ну или хотя бы обратить на себя внимание интернет пользователей, вынудив подписчиков развлекательных, автомобильных, новостных и прочих групп, воззреть на свое усатое лицо. Это как безынтересная реклама на репите - пользователи явно не оценили.

Причем, глядя на массу заблокированных групп, Грудинину не удалось создать даже видимости поддержки в Сети, бизнесмен ровно наоборот показал, что ее нет как таковой, а его кандидатура раздувается искусственно. Иными словами, взору россиян предстал очередной рвущийся к власти миллиардер и популист.