Эксперт рассказал про странные счета Грудинина

Миллиардера, который не любит отвечать на самый неудобный вопрос касаемо своих многочисленных счетов в банках, вновь поймали на лжи. На последней пресс-конференции за своего «подопечного» заступался Зюганов, так как тот заметно нервничал. Что же скрывает Грудинин?

16 января состоялась пресс-конференция Павла Грудинина. Изначально все обратили внимание на то, что тот чувствовал себя совсем неуверенно, путался в терминах, а когда прозвучали вопросы о его доходах, то отвечать на них он не торопился и вовсе старался избегать.

Когда Грудининиа спросили, откуда у него столько денег и почему он имеет так много счетов, тот дал весьма странный ответ, что якобы они предназначались для лечения больного родственника.

Однако эксперта Александра Роджера смутило количество счетов, так как для таких целей достаточно иметь всего один. А его ценные бумаги стоимостью в 5 млрд. рублей в элитном австрийском банке в Лихтенштейне, известный своей причастностью к теневой экономике, еще больше наводят на мысли, что Грудинин пытался скрыть свои махинации в оффшорном европейском банке.

Конечно, сам олигарх уверяет, что закупал акции для сохранения денег. Эксперт говорит, что акции не являются высоколиквидным счетом, а предназначены для долгосрочного хранения денег. Поэтому его акции никак не могли быть связаны с лечением больного. Иначе зачем ему все усложнять с банковскими операциями, когда речь идет о здоровье близких?

Все эти нелепые оправдания если и убедили простых людей, то точно не экспертов, которые явно лучше разбираются в инвестициях. То, что Грудинин на конференции не смог дать развернутый и правдоподобный ответ, сумевший убедить любого эксперта, как раз говорит о том, что в его команде работают безграмотные политтехнологи, не сумевшие выдумать какую-то другую причину касаемо его многочисленных миллиардных счетов.

О том, что миллиардер от КПРФ имел огромные деньги, стало известно буквально сразу же после его регистрации для участия на выборах. Естественно, все деньги куда-то испарились, иначе бы его не стали регистрировать в ЦИК, потому что для любого желающего занять президентский пост запрещено владеть зарубежными счетами. На вопрос, куда же он мог деть свои деньги, есть один наиболее вероятный ответ, что он перевел их своей жене. Махинациями олигарха заинтересовался Росфинмониторинг. Если подтвердится, что у него есть иностранные активы, то прощай политическая карьера.

Учитывая последние рейтинги Грудинина, у него дела и так плохи. А все потому, что люди стали больше узнавать о нем. Например, как он недобросовестно нажил себе капитал, нечестно вел бизнес, обманывал рабочих. Что касается его политических взглядов, то он за десят леет успел сменить три партии. Это говорит об отсутствии политических убеждений, поэтому коммунисты в нем разочарованы и отвергают его.

Грудинин является лишь олигархом, наживший состояние на развалинах СССР. Да и нелепая сказка по поводу денег на лечение родственника оказалась неудачной. Если он привык вести в заблуждение журналистов, скрывая реальные факты касаемо своего бизнеса, то вряд ли олигарх что-то будет делать для страны. Его основная цель – это личная выгода, что при помощи власти приумножать свой капитал. Стране не нужен нечестный миллиардер, поэтому рейтинги Грудинина так и будут безнадежно скатываться вниз.