Перевозка Гром камня – масштабная фальсификация. Доказано

Это будет заключительная статья по теме Гром камня. Ибо смысла в любой полемике больше нет. Однозначно и окончательно – вся история с перевозкой Гром камня в той версии как мы ее знаем – наглая фальсификация. Это ответ всем тем кто является приверженцем официальной исторической легенды. Но обо всем по порядку.

Год назад я написал статью о своих претензиях к официальной версии перевозки Гром камня по акватории Финского залива, вернее Невской губы. Статья здесь . После шквала критики и вопросов была написана следующая статья с ответами на вопросы Но и этого оказалось мало, ряд сверх убежденных в исторической версии данного мифа выпустили массу статей с критикой в мой адрес. Никаких аргументов они не воспринимают, а чтобы не вступать в полемику просто меня банили. В частности на КОНТе, где данный вопрос обсуждался наиболее активно. Окончательно и бесповоротно подтвердить или опровергнуть официальную версию перевозки Гром камня можно только проверив практическим путем замеры глубин в акватории Невской губы. Если найдутся следы фарватера, значит официальная версия имеет право на жизнь, если нет – значит нет. Навигационные карты глубин морского дна это хорошо, но практика все же лучше.

Итак по порядку. Окончательно и бесповоротно решить вопрос с возможной перевозкой Гром камня из Лахты по акватории Невской губы можно только проверив опытным путем глубины в даном месте. Чем я и занялся. Для данного опыта мною был приобретен профессиональный рыболовный эхолот Практик ЭР-6Pro2 с функцией глубиномера. Вещь хорошая, видит мормышку на глубинах в 20 метров, точность измерения глубин – в сантиметрах. А самое главное, что позволяет точно определять глубину водоема со льда, то есть нет необходимости сверлить лунки.

Сейчас в Петербурге на акватории Финского залива установился лёд, более того оттепель, лёд почти голый, почти без снега, ходить удобно, в общем идеальные условия для эксперимента.

Прибыв к осколкам Гром камня в Лахте для начала я решил его внимательно осмотреть, как строитель прежде всего. Сам камень и местность вокруг него.

Я удивляюсь, что раньше люди не замечали того, что никаких следов перетаскивания камня к берегу нет. Береговая линия не имеет НИКАКИХ признаков формирования, то есть выравнивания ландшафта на предполагаемом пути перетаскивания камня. Берег не ровный, никаких подсыпок, никаких срывов бугров. Всё девственно. Смотрите сами, это прямо напротив “осколков Гром камня”.

На коротких участках сплошной танкодром. Бугры и ямы. Причем не маленькие. Как тут могли укладывать некие шпалы с рельсами совершенно не понятно. Вернее понятно – никак. Никто там ничего не делал. Тем более что фальсификаторы могли бы и подсыпать, что-то где-то, ведь это не сложно. Но им и этого лень было делать. Зачем? Пипл и так схавает. Напишем бумажки, состряпаем сметы, картинки нарисуем и хватит. И ведь хватало на 250 лет аж!

В ложбинке за бугром (первым от берега) даже мини озерцо есть.

Это же место если смотреть от берега. Виден и бугор, и озеро за ним, и табличку на березе утверждающую что имено здесь тащили Гром камень.

Вот как этот бугор выглядит чуть в сторонке, там где деревьев нет.

Теперь перейдем к осмотру самого камня, вернее его осколков как нам утверждают официальные историки. Лично я сразу понял что это никакие не осколки. Это обычный булыжник, которых на берегу Финского залива тысячи, просто в виду максимальной близости от города выбранный фальсификаторами как объект для имитации и подтверждения мифа. Был обычный булыжник, его тупо раскололи пополам, одну из половин разделили еще на три-четыре части. И всё! Нате кушайте, смотрите не подавитесь от восторга.

Хорошо сохранились отверстия в которые вставлялись клинья, да и следы от клиньев видно очень хорошо.

Но по всему периметру мы видим классический облизаный булыжник. По всем сторонам.

Острые грани, то есть следы раскола, видны исключительно на ВНУТРЕННИХ частях булыжника! Если бы данный камень был отколот от Гром камня, то такие острые грани обязаны были быть и на внешних сторонах, но этого нигде нет.

Серединка одной из половинок камня отвалилась и укатилась в сторонку.

Теперь перейдем к самой главной части. К воде. Начать надо с того, что по всему берегу и в воде куча камней. На льду они выглядят вот такими вот пирамидками.

Отходим примерно 100 метров от “Гром камня” и делаем первые промеры глубины. Везде эхолот стабильно показывает 40-55 см. В данном случае 53 см.

Чуть ближе к городу (по траверзу метрах в 40-50 от камня) в воду уходит каменная гряда. Судя по всему это делали некий волнорез или мол когда расчищали дно от камней.

Официальная история нас уверяет что это искусственно сделанная насыпь для перевозки камня до места погрузки его на судно (баржу). Мне как строителю сразу стало понятно что это глупость, по этой каменной гряде никакие шпалы и рельсы уложить невозможно, если только не допустить мысль о том, что после погрузки камня эту насыпь обратно разобрали до современного состояния. Для проверки всех возможных вариантов я иду вдоль насыпи и промеряю глубины. Они везде стабильны – в районе полуметра. И справа, и слева. И, самое главное, в конце насыпи. Никих признаков углубления (ямы) и фарватера вокруг насыпи нет совершенно. Ни на сантиметр. Так что никакую баржу в конце этой насыпи утопить не моли от слова совсем, просто не во что. Кстати сама гряда достаточно кривая.

А это фото с конца гряды. На берегу виден камень.

Гряда уходит в воду на 200-210 метров. Где-то в какой-то научной книжке я читал что она якобы 800 метров. Враньё. Навигатор показывает 220 метров, но это уже за концом гряды, в месте предполагаемой погрузки камня на баржу, там где по идее должно быть некое углубление. Ведь нас уверяют что баржу затопили, на нее закатили камень, потом из баржи откачали воду и баржа с камнем всплыла и отправилась в путешествие.

Но эхолот точно определяет что за грядой нет ни малейшего намека на какие-либо углубления. Всё те же стандартные 40-50 см. А если точно, то 47 см. Как и на сотни метров вокруг.

Отходим от камня на 520 метров.

С этой отметки стартуют глубины в один метр. Кто не понял, то первые пол километра от берега глубины не более 1 метра, причем первые метров 350-400 они не более 50-60 см.

Идем дальше. На удалении в 660 метров от берега глубины подходят к отметке в 2 метра. Если точно, то 192 сантиметра.

Где-то примерно в 700 метрах от берега начинается резкий свал в глубину и к 750-770 метрам от берега начинаются глубины превышающие 3 метра.

Я на этом рубеже сделал достаточно массивный замер. Напротив камня, потом по сторонам уходил на несколько сотен метров, везде стабильно. Это не искусственное углубление, а природное, по всей видимости граница старого берега. Когда и строился допотопный Петербург и вместо Невы еще текла речка Тосна. Кстати, как рыбак скажу, что данная ситуация типична для всей Невской губы до Кронштадта включительно и лично я ничего иного и не ожидал. Так везде. Сперва мелко на 0,5-1,5 километра, потом стабильные 3-3,5 метра, ровно как стол.

Где-то с километрового удаления от берега начинается небольшой подъем дна до отметок в 2.8-2,6 метра.

На удалении в 1,5 км от берега глубины в среднем 2,3-2,5 метра.

Я еще побродил по акватории, удалялся до 1,8 км от берега – везде всё стабильно. Глубины в районе 3 метров, где-то чуть глубже, где-то чуть мельче. Намотал я там не мало, почти 3 часа бродил. Картина типичная и везде одинаковая. Никаких следов предполагаемого фарватера, каких-то ям, старых русел я не нашел. В общем-то все примерно так как и на навигационых картах глубин. Вот фото на “башню Газпрома”. Между прочим самое высокое здание в Европе, 467 м.

Обратный путь я решил сместить чуть в сторону города. Там лахтинская отмель и я решил проверить её размеры и фактические глубины. Резко мелеет примерно с километра от берега. В километре от берега глубина по эхолоту 1,64 метра…

А еще через пол сотни метров уже всего 38 см.

И так до самого берега – от 30 до 60 см., не более.

Что мы имеем на выходе. А имеем мы четкую доказательную базу полного отсутствия следов как осколков самого Гром камня, так и возможных путей его доставки. Если и был Гром камень доставлен когда-то и кем-то в центр города, то совершенно точно что не из Лахты и не по данному маршруту. Скорее всего он там был всегда, еще с тех времен когда существовал допотопный город. А всё остальное просто красивая сказка, легенда.