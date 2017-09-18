21 апреля 2017 года мною на Крамоле была написана статья Гром камень http://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/grom-kamen. Как оказалось, на одном из параллельных ресурсов, а именно на Конте, сторонники официальной версии обсосали по косточкам мою статью, безусловно упиваясь собственной правотой и моей невежестью. Прочитать мой журнал где по следам статьи были даны ответы еще 25 апреля (через 4 дня) никто из них не удосужился, вступать со мной в спор у них тоже не вышло, я был быстренько забанен. Более того, там же на Конте нашлась третья сторона выразившая желание предоставить свою площадку для открытой дискусии по данной теме, я дал добро и уже неделю жду ответа от противоположной стороны, ответа нет. А по сему считаю правильным здесь опубликовать свою статью от 25 апреля с ответами на возникшие еще тогда вопросы. Всех несогласных и сомневающихся приглашаю к дискуссии к себе в ЖЖ < ![CDATA[ ]]> https://zodchi1.livejournal.com/5057.html< ![CDATA[]]> .

Гром камень, ответы на вопросы