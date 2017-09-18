Гром камень, ответы на вопросы
21 апреля 2017 года мною на Крамоле была написана статья Гром камень http://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/grom-kamen. Как оказалось, на одном из параллельных ресурсов, а именно на Конте, сторонники официальной версии обсосали по косточкам мою статью, безусловно упиваясь собственной правотой и моей невежестью. Прочитать мой журнал где по следам статьи были даны ответы еще 25 апреля (через 4 дня) никто из них не удосужился, вступать со мной в спор у них тоже не вышло, я был быстренько забанен. Более того, там же на Конте нашлась третья сторона выразившая желание предоставить свою площадку для открытой дискусии по данной теме, я дал добро и уже неделю жду ответа от противоположной стороны, ответа нет. А по сему считаю правильным здесь опубликовать свою статью от 25 апреля с ответами на возникшие еще тогда вопросы. Всех несогласных и сомневающихся приглашаю к дискуссии к себе в ЖЖ < ![CDATA[
Гром камень, ответы на вопросы
После написания статьи о Гром камне возникла необходимость ответить на ряд вопросов и возражений.
1. Деревянные корабли бывают большего размера и перевозят куда больший груз.
Бесспорно. Это и не ставилось под сомнение. Действительно существовали огромные деревянные баржи, особенно так называемые < ![CDATA[
Под сомнение ставилась возможность перевозки обозначенного груза весом в 1500 тонн (25 железнодорожных цистерн) судном с обозначенными размерами (55х18х5 метров) на обозначенном участке с известными глубинами и против течения.
2. почему толщина бортов и дна судна 1 метр? Ведь у деревянных кораблей стенки и дно тонкое, там просто доски на неком каркасе.
Здесь идет речь не о простом корабле. У простого корабля действительно некий каркас и несколько силовых балок на сжатие (от воды) для жесткости конструкции. Внешняя оболочка может быть хоть из кожи или ткани. В случае же перевозки Гром камня подразумевалась некая ПЛОСКОДОННАЯ баржа. Проще говоря просто большой ящик. У такого ящика сама коробка несущая. То есть несущей конструкцией будет именно днище и стенки, а они будут испытывать чудовищные нагрузки на излом. У тех же белян поперечные балки каркаса (шпангоуты) ставились не реже чем через пол метра, при том что сам груз (бревна) укладывались таким образом чтобы служить соединителями каркаса для придания ему жесткости. В случае же баржи под перевозку Гром камня ситуация иная, там нет места для такого рода ребер жесткости, кроме как на днище. Учитывая габариты ящика и предполагаемый груз, стенки и дно должны быть очень крепкими, а значит толстыми. Либо баржа должна иметь металлическую конструкцию, но нам об этом ничего не говорят. Толщина стен в 1 метр условна. В каких-то местах она может быть тоньше, в каких-то толще, в ребрах жесткости уж точно толще. Тем более что есть рисунки того как это якобы происходило. Посмотрите на рисунок. Он конечно схематичный и рисовался человеком жившим много позже чем предполагаемые события. Но других рисунков у нас нет. Так вот, если посмотреть на рисунок, то зная заданные размеры баржи мы получаем толщину днища баржи как раз 1 метр, при том что под камнем настил бревен высотой еще в 3 метра. Это так называемая “крепкая палуба”. На схеме она прорисована по ширине от борта до борта (как у белян) и это логично, ведь они выполняют роль силового каркаса на сжатие и растяжку, а в длинну примерно 10 метров. По схеме получается что объем только “крепкой палубы” составляет порядка 16х10х3 = 480 куб метров и по весу порядка 250 тонн если делался из сухой древесины. Если из свежеспиленной - то 400 тонн с гаком. Затем смотрим на опорные балки для жесткости конструкции. Схема показывает лишь общий принцип и не указывает количество балок, но по логике вещей разумно предположить что такая балка в обвязке (силовое ребро) не одна, а их несколько, с неким шагом. Я в своей статье их в расчеты не брал, но если суммарно сложить все эти леса то там наберется так же не один десяток (если не сотен) кубов леса и его можно условно принять в расчет как общие борта баржи с условной толщиной в 1 метр. Кроме того, данные силовые ребра удерживают на излом баржу лишь от веса камня и никак не удерживают от давления воды. Для этого должны быть еще укрепляющие балки по типу тех что изображены как постаменты под кабестаны. Если там два в одном, то на схеме должны быть обозначены узлы соприкосновения с силовыми ребрами (балками) от камня, а этого мы тоже не наблюдаем. Возможно, и по логике вещей разумно, в такой барже должна была быть верхняя палуба (пол), которая могла нести функцию силового каркаса от давления воды. Зная площадь судна мы получаем еще несколько десятков кубов древесины. Всё это я к тому, что если я и ошибся в весе баржи (пусть даже незначительно), то только в меньшую сторону, а значит и осадка баржи может быть только больше.
3.Зачем подушка и балласт. На обычных поддонах с досками из дюймовки перевозят кирпичи. И ничего не ломается.
На поддон действует равномерная нагрузка по всей площади поддона. Проще говоря давление на каждую точку поддона равно лишь весу материала в данной точке. Если высота кирпичей допустим 1 метр, то на каждый квадратный сантиметр поддона будет давить всего порядка 1,7 кг. А по сему толщины дюймовой доски достаточно. В случае же перевозки Гром камня нужно понимать, что все эти 25 железнодорожных цистерн стоят не рядышком, а одна над другой вверх. Такая стопочка в 25 цистерн. При том что основание камня не плоское, а тоже имеется некая точка (пятачок) максимальной нагрузки. Давление в десятки и тем более в сотни тонн на квадратный сантиметр не выдержит ничто. А по сему нужна некая подушка, нам предложенная в варианте некой “крепкой палубы”. Если бы это действо происходило в реальности, там бы неизбежно бы был слой из песка (щебня, гравия и т.п.). Причем тоже не тоненький, не менее метра на всю площадь камня. А это так же дополнительные сотни тонн.
4. Камень весил меньше, в справочниках пишут что он состоит из полевого шпата и кварца.
Это называется гранит. Гранит и состоит как раз из кварца, слюды и полевого шпата. Плотность гранита известна
Однако я не берусь оценивать вес камня, я отталкиваюсь от тех цифр которые нам пишут в учебниках. А пишут о 1500 тоннах. Хотя справедливости ради стоит отметить, что анализ того что нам озвучивают подлежит сомнению. 150 лет назад вышла книжка к 200-летию со дня рождения Петра I, в которой в частности описывается и доставка Гром камня. Так вот в ней вес камня озвучен как 1600 тонн (100 000 пудов), при том что в этой же книжке написано что при подъеме камня использовались 12 винтов с грузоподъемностью в 6300 пудов, что означает что камень весил никак не больше 1200 тонн.
Насчет габаритов камня так же нет единого мнения и разные авторы в разное время приписывали ему разные размеры.
5. Карты глубин не правильные, они показывают некий минимальный уровень.
Карты глубин не могут быть не правильными. Они показывают именно реальную глубину, а не минимальную. Причем с точностью в десятые доли метра. И если бы в означенном месте был прорыт фарватер, то он неизбежно бы был отмечен на картах. А этого нет. И занести его песком не могло. В означенном месте течения нет, до Невы далеко. Существующие ямы и фарватеры песком не заносятся. Какими были сто лет назад, такие и сейчас.
6. Тогда уровень воды в Неве и заливе был выше.
Это не так. Гравюр конца 18 века много. Вот например сравните насколько изменился уровень за последние 200 лет. Ответ – ни насколько.
Уровень воды действительно был иным, но значительно раньше, в 14-17 веках. Подробнее по < ![CDATA[
И последнее. Суть статьи была в том, что даже если бы осадка баржи с камнем была всего 1 метр, то даже в этом случае перевозка его была бы невозможной. Просто по тому, что глубины более 1 метра начинаются только через пол километра от берега. Если бы осадка баржи была 2 метра, то глубины более 2 метров начинаются вообще лишь через километр. Кто и как тащил баржу этот километр? На воздушных шариках инопланетяне?
Для наглядности вот фото с места предполагаемой погрузки камня, видно как рыбак ловит рыбу стоя в воде. До рыбака примерно 300 метров.
Здесь рыбак сидит на стремянке.
А здесь слез с нее.
Кстати о том как тащили. Нам говорят что двумя парусниками. И даже рисуют такую картинку.
Парусники не маленькие. Если картинка нарисована в правильных пропорциях, то высота парусников получается никак не меньше 35 метров и шириной корпуса до 10 метров. Возникает следующий вопрос, а какова осадка такого парусника и его водоизмещение? Как они вообще туда попали? Ведь нам совершенно точно известно что до 1885 года, до прорытия фарватера из Кронштадта, в Питер могли заходить только относительно небольшие малотоннажные суда. Все крупнотоннажные корабли разгружались за пределами Маркизовой лужи в Кронштадте, а дальше грузы перевозились малыми судами. < ![CDATA[
Ну в общем-то как-то так, надеюсь разъяснил понятно. На этом будем считать тему закрытой.
Источник: www.kramola.info