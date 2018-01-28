Феерический провал 28 января: Навальный не ожидал разумности от россиян?
Несанкционированный митинг «навальнят» провалился. Жители российских городов не оценили претензий Алексея Навального на получение политических бонусов после фиаско с регистрацией на президентских выборах. Мало причислять себя к оппозиции, когда за плечами висит непогашенная судимость. Не стоит считать россиян болванами, не способными отличить ложь от правды. Ошибки такого рода людям, претендующим на участие в «Большой политике» не прощаются.
Сегодня, 28 января, «навальнята» вышли на улицы. Во главу угла поставлено только одно – желание словить больше хайпа, привлечь к себе внимание со стороны прессы и западных покровителей. Запад поставил на Навальном крест как на вероятном «оппозиционном политике», но он еще дергается в судорогах, пытаясь открутить стрелки часов назад. Ради достижения своих целей даже продолжает звать школьников на улицы.
Откровенная подстава. Дети могут пострадать на несанкционированных акциях, ведь полиция их не охраняет. Любой провокатор или радикал превратится для них в угрозу. И кто будет отвечать? Навальному плевать: ему нужна известность, причины для поднятия большего визга, с целью привлечь внимание к собственной персоне.
Какая там справедливость и право на выборы? Донаты, западные гранты, поощрение антироссийских правительств и больше доверчивых простачков в России, желающих на своем горбу внести его в Кремль хотя бы в будущем.
Навальный уже потерял свой политический капитал, которого и раньше было как «кот наплакал». Все больше сторонников задаются вопросом, почему блогеру отказал ЦИК в регистрации, суды поддержали его решение и даже ЕСПЧ не слишком торопится признать политические жалобы Навального? Такие вопросы задаются все чаще и лишают блогера надежд на продолжение безбедного существования за счет обманутых «навальнят» в регионах.
Одна надежда на рекламные ролики на Ютубе да социальные сети, в которых картина искажается на все 100%. Сторонники Навального продолжают внушать пользователям, что приход на несогласованные с властями митинги есть хорошее дело. При этом никто не обмолвился и словом, что предложенные им альтернативные площадки они нагло проигнорировали и теперь призывают россиян нарушить российские законы. Справедливость в том, чтобы целенаправленно совершить административное правонарушение?
И не только. На несогласованных акциях зафиксированы и нападения школьников на сотрудников полиции. Это гораздо серьезней. Настолько промыть мозги детям. Когда под удар поставлены дети, тогда Навальный доволен полученным хайпом. Вот только сегодня его спектакль провалился.
Так, в Оренбурге, на акцию Навального в сквере имени Дзержинского собралось всего лишь от 150 до 250 человек. Причем, об этом сообщают сами организаторы митинга.
Омск, 250 человек как максимум пришло «потусить». И это город-«миллионник», численность жителей в котором на 2017 год составила порядка 1 178 391 человек. Да уж, популярность Навального просто «бьет рекорды».
И то не факт, что эти люди переживают за Навального и его призывы нашли отклик в их сердцах. Существует вероятность, что оренбуржцам и жителям Омска просто стало скучно… в воскресенье люди вышли прогуляться в сквере, а тут какое-то собрание организуется. Почему бы не посмотреть, кто такие, и что, собственно, они творят погожим утречком?
Да, это фиаско, Навальный. Причем полное. Да и на детей не стоит так рассчитывать: все же не зверьки неразумные, лишенные родителей и зачатков разума. Послушали, проанализировали, задали правильные вопросы и посмеялись над твоими потугами пробиться во власть. Скучно стало.
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Навальный наступил на те же грабли, что и прочие либеральные партии. Неуёмная критика при отсутствии внятной программы. Лозунги “Ребята, давайте жить честно” весьма симпатичны, но этого мало.
В целом “яблоко”, “СПС” (чуть не оговорился “правый сектор”) и прочие ратуют за свободу для крупного капитала. То есть за то, за что критикуют сегодняшнюю власть. Это и верно, кто ещё деньги даст. Налицо всего лишь попытка отжима финансовых потоков без желания что-либо менять.
В этом их фиаско. В обществе созрели запросы на серьёзные изменения: семья, образование, здравоохранение и подобное. Именно в этих вопросах все претенденты стыдливо опускают глаза.
Говоря, что не знаю кем заменить Путина, имею ввиду, Путин предлагает весьма консервативные меры (хочется видеть гораздо более энергичные меры). Но оппоненты не парятся даже с иллюзией – откровенно либеральные ориентиры, часто с западным уклоном.
Вернёмся к Навальному: харизма, бойкий на язык, на начальном этапе он вызывал у многих симпатии. А дальше, скорее всего, конфликт интересов. Нужно было выработать свои “апрельские” тезисы. И “ребята, давайте жить честно” уже недостаточно. Основной конфликт интересов у вероятных бенефициаров Навального. Текущие запросы русского мира для этих бенефициаров кажутся неприемлемыми.
Итак, менять позицию с непонятным финансированием или повторить судьбу “яблока” и “СПС”?
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Ну а врать то зачем?!
Щас по РБК показали в новостях показали – полно народу!!!
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РБК, Голос Свободы, Эхо Москвы – рупор пятой колонны.
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Много народу это 1979 год в Тегеране – 4 миллиона человек.
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Вряд ли провал, если пригожинские агитаторы без выходных пашут
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Сейчас смотрю митинг в Москве. Выше написаные слова очень даже расходятся с прямой трансляцией.
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Да какая разница сколько пришло. Навальный проект жидовский.