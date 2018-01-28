Феерический провал 28 января: Навальный не ожидал разумности от россиян?

Несанкционированный митинг «навальнят» провалился. Жители российских городов не оценили претензий Алексея Навального на получение политических бонусов после фиаско с регистрацией на президентских выборах. Мало причислять себя к оппозиции, когда за плечами висит непогашенная судимость. Не стоит считать россиян болванами, не способными отличить ложь от правды. Ошибки такого рода людям, претендующим на участие в «Большой политике» не прощаются.

Сегодня, 28 января, «навальнята» вышли на улицы. Во главу угла поставлено только одно – желание словить больше хайпа, привлечь к себе внимание со стороны прессы и западных покровителей. Запад поставил на Навальном крест как на вероятном «оппозиционном политике», но он еще дергается в судорогах, пытаясь открутить стрелки часов назад. Ради достижения своих целей даже продолжает звать школьников на улицы.

Откровенная подстава. Дети могут пострадать на несанкционированных акциях, ведь полиция их не охраняет. Любой провокатор или радикал превратится для них в угрозу. И кто будет отвечать? Навальному плевать: ему нужна известность, причины для поднятия большего визга, с целью привлечь внимание к собственной персоне.

Какая там справедливость и право на выборы? Донаты, западные гранты, поощрение антироссийских правительств и больше доверчивых простачков в России, желающих на своем горбу внести его в Кремль хотя бы в будущем.

Навальный уже потерял свой политический капитал, которого и раньше было как «кот наплакал». Все больше сторонников задаются вопросом, почему блогеру отказал ЦИК в регистрации, суды поддержали его решение и даже ЕСПЧ не слишком торопится признать политические жалобы Навального? Такие вопросы задаются все чаще и лишают блогера надежд на продолжение безбедного существования за счет обманутых «навальнят» в регионах.

Одна надежда на рекламные ролики на Ютубе да социальные сети, в которых картина искажается на все 100%. Сторонники Навального продолжают внушать пользователям, что приход на несогласованные с властями митинги есть хорошее дело. При этом никто не обмолвился и словом, что предложенные им альтернативные площадки они нагло проигнорировали и теперь призывают россиян нарушить российские законы. Справедливость в том, чтобы целенаправленно совершить административное правонарушение?

И не только. На несогласованных акциях зафиксированы и нападения школьников на сотрудников полиции. Это гораздо серьезней. Настолько промыть мозги детям. Когда под удар поставлены дети, тогда Навальный доволен полученным хайпом. Вот только сегодня его спектакль провалился.

Так, в Оренбурге, на акцию Навального в сквере имени Дзержинского собралось всего лишь от 150 до 250 человек. Причем, об этом сообщают сами организаторы митинга.

Омск, 250 человек как максимум пришло «потусить». И это город-«миллионник», численность жителей в котором на 2017 год составила порядка 1 178 391 человек. Да уж, популярность Навального просто «бьет рекорды».

И то не факт, что эти люди переживают за Навального и его призывы нашли отклик в их сердцах. Существует вероятность, что оренбуржцам и жителям Омска просто стало скучно… в воскресенье люди вышли прогуляться в сквере, а тут какое-то собрание организуется. Почему бы не посмотреть, кто такие, и что, собственно, они творят погожим утречком?

Да, это фиаско, Навальный. Причем полное. Да и на детей не стоит так рассчитывать: все же не зверьки неразумные, лишенные родителей и зачатков разума. Послушали, проанализировали, задали правильные вопросы и посмеялись над твоими потугами пробиться во власть. Скучно стало.

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