Новости Украины и Новороссии 26 декабря 2017

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Порошенко объявил войну коварному украинскому режиму

Президент Украины Петр Порошенко допустил забавную оговорку во время речи по случаю Дня дипломатической службы Украины.

«Несмотря на выигранные дипломатические битвы, хочу заявить, что войну мы с вами еще не выиграли. Но победа у нас точно впереди! Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает, коварство украинского режима лучше, чем мы — украинцы!» — Заявил Порошенко, видимо имея в виду российский режим.

Видео выступления опубликовано на странице президента в Facebook. Оговорку президента можно услышать на 12.55 минуте видеозаписи.

Стоит отметить, что Порошенко не стал исправлять ошибку. Особой реакции зала на его слова не последовало. Однако, предсказуемо последовала реакция пользователей соцсетей, которые высмеяли оговорку президента, сойдясь на том, что это т.н. «оговорка по Фрейду». РИА «Новости» составило подборку таких комментариев.

«Не в бровь, а в глаз», — комментирует один из пользователей оговорку Порошенко.

«Про „коварство украинского режима“ хорошо сказано», — отмечает другой.

«Как правду ни прячь, она все равно вылезет», — пишет третий.

Еще один комментатор заподозрил Порошенко в том, что тот оговорился, «естественно находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в котором он иногда непроизвольно говорит правду».

«Поняв, что сказал, Порошенко решил исправить ситуацию и продолжил свою речь тем, что нужно бороться с неким «российским империализмом». Банкет в честь 100-летия со дня (или дна) основания украинского МИДа был по высшему разряду, ну а слово, как известно, — не воробей. Ахинея произнесенная главкондитером была смешной, только вот на лицах украинцев улыбок давно уже не наблюдается, ведь они ежедневно ощущают на себе коварство украинского режима, — пишет.

В начале года Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о «ременной украинской оккупации». Эта оговорка также вызвала бурную реакцию интернет-пользователей.

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине», — заявил тогда украинский президент.

— Конечно же, это оговорка, — отмечает политолог Александр Дудчак, — но, что у трезвого на уме…

«СП»: — Почему он не исправил ее, и никто в зале не отреагировал?

— Просто потому что его никто не слушает. Никто не ожидает от речи Порошенко достоверной информации, каких-то внятных очертаний перспектив развития Украины или разъяснения накопившихся вопросов. Это просто звуковой фон для слушателя.

«СП»: — Насколько подобные «оговорки» влияют на рейтинг президента?

— Если бы речь шла о президенте, у которого есть рейтинг, то такие оговорки могли бы повлиять. В данном случае, не о чем беспокоиться.

«СП»: — Насколько эту оговорку можно назвать «оговоркой по Фрейду»? Показательная ли реакция публики в Интернете? О чем она говорит?

— Реакция публики вполне адекватна. Напрямую ведь не скажешь то, что думаешь, а интернет предоставляет возможности высказаться. Фрейд здесь ни при чем. Просто и у Петра Алексеевича, а не только у мэра Киева иногда мыслительный аппарат не контачит с говорительным.

«СП»: — Рассуждающие о «подлости украинского режима» украинцы, имеют в виду лично Порошенко или нечто более широкое?

— Порошенко — лишь важный персонаж этого режима, элемент той системы государственной власти, которая была создана «Майданом». И даже несмотря на внутренние противоречия у нынешней киевской власти, на то, что все ее «комплектующие» не представляют собой единое целое, а лишь набор финансово-криминальных группиовок, борющихся за место под украинским солнцем, тем не менее, все в совокупности, все они составляют нынешний украинский режим. А подлость — одна из его характеристик. Наряду с беззаконием, беспринципностью, кровожадностью, недальновидностью и т. д.

— Сложно сказать почему, Порошенко допускает такие оговорки, — считает политолог Иван Лизан.

— Может волнуется, может правду говорят злые языки, что трезвым Пётр Алексеевич выступает не всегда. А может совесть ковыряет, хотя вероятность этого крайне низка — совесть Порошенко уже давно погибла в противостоянии с фантастической жадностью и бесчеловечностью.

«СП»: — Закономерна ли реакция общественности? Почему возмущается в сети?

— Вполне закономерна. Половина общества вообще не верила в идеалы «Майдана», вторая половина разочаровалась, кто в «Майдане» и его ценностях, а кто в персонажах, осуществивших госпереворот. Потому и возмущаются. Кроме того, это помогает сбросить напряжение, выпустить пар и получить психологическую разгрузку.

«СП»: — Насколько подобные «оговорки» влияют на рейтинг президента? Ранее Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, также допустил оговорку, заявив о «временной украинской оккупации» Донбасса…

— Не влияют. Не на что там уже влиять, рейтинг в районе статистической погрешности и последние акции в поддержку Порошенко —так называемый «петтинг» —показали, что никакие политтехнологи не могут исправить ситуацию для Порошенко. Он — политический труп.

«СП»: — Порошенко на каждом шагу повторяет мантру о «российской агрессии». Это навязчивая идея или нормальная пропаганда?

— А что ему ещё повторять? Он следует в логике анекдота о трёх конвертах, где в первом конверте были обещания, во втором — указание валить на предшественников, а в третьем рекомендация готовить самому три конверта. Ну вот Порошенко и завис на этапе чтения содержимого второго конверта.

«СП»: — Насколько, по-вашему, население Украины действительно знает о «подлости украинского режима»? Осознание этого серьезней, чем вера в «российскую агрессию» или нет?

— Всю правду знают лишь те, кто непосредственно граничит с Донбассом — эти регионы низведены до состояния внутренних колоний. Остальные же могут только догадываться, но многие предпочитают делать вид, что никакой войны нет — она далеко и так психологически легче.

По словам члена Бюро президиума партии «Родина», директора Института свободы Федора Бирюкова, оговориться, безусловно, может каждый.

— Но оговорки политиков неизбежно становятся объектами пристального внимания СМИ и общества, это нормально. В случае же с Порошенко это, конечно, классическая оговорка «по Фрейду». Очевидно, украинский президент находится в довольно нестабильном психическом состоянии, он явно нервничает. Это подтверждает тот факт, что он не поправил себя после столь «яркого» заявления о скрытой сути украинского режима. Но ему, конечно, виднее, и мы вполне можем поверить в этом случае пану Порошенко. Только в этом случае. В остальных он предпочитает врать: и про «российскую агрессию», и про «оккупацию Крыма» и, конечно, про «оккупацию Донбасса». Это ложь, официально используемая Киевом в качестве пропаганды. Пропаганды, рассчитанной как на западную политическую аудиторию, так и на украинских обывателей. При этом оговорка Порошенко стала символом того, что киевская пропагандистская машина дает сбои и скоро может сломаться. Волнения, которые инициирует бывший соратник, а теперь враг Порошенко, «украинский Троцкий» Михаил Саакашвили доказывают, что ситуация развивается именно в этом направлении.

Дмитрий Родионов

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Во Львове разрисовали краской и выбили стекла в отделении “Сбербанка”

Во Львове разбили окна и разрисовали фасад отделения “Сбербанка”.

Об этом в Facebook сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел на ул. Городецкой 147. В отделении “Сбербанка России” были разбиты два окна и одно окно в двери. На фасаде здания появилась надпись красной краской “выметайтесь”. При этом проникновение внутрь помещения не было.

источник

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300 «порохоботов» и «национальные Джавелины»

Волшебно-блестяще провалилась попытка верховного главнокомандующего собрать «новый антимайдан». Да, вы не ослышались: Администрация президента решила по примеру «кровавого диктатора» Януковича организовать «антимайданное движение». В роли главной цели, конечно же, Михо Саакашвили. Его регулярные воскресные марши за импичмент «барыги», то есть ведущего геополитика современности, дипломата всех времен и народов Петра Порошенко, заставили главкома пересмотреть свою тактику. Делать вид, что Саакашвили беспокоит однотурового не больше, чем прыщ на правом ягодичном полушарии, уже не получается. Весь орган уже воспалился. Поэтому в светлые умы пиарщиков Банковой с нетрадиционной ориентацией (Олег Медведев — убежденный гей-евроатлантист, Виктор Уколов — официально признанный педофил) пришла мысль (одна): надо мобилизовать сторонников Петра Алексеевича. Доказать, что киевляне и настоящие «герои АТО» однозначно на стороне президента, а десятки тысяч людей, которые регулярно орут на Крещатике «Долой барыгу!», — всего лишь проплаченная Саакашвили тусовка. Своего рода обман зрения, совершенный на деньги беглого олигарха Курченко, помеченные украинской СБУ. Даже не спрашивайте, как такое возможно. Все вопросы к генеральному прокурору Юрию Луценко. Это ему белочка нашептала о меченых купюрах, которые распространяли агенты спецслужбы под кличками «Волк» и «Заяц». И закипела работа! В социальных сетях десятки волонтеров, активистов, патриотов и других проплаченных ботов Министерства информационной политики, возглавляемого кумом Порошенко Юрием Стецем (любит позировать в форме хорунжего ОУН-УПА*, а также в постели с чашечкой кофе и небритой грудью), стали разгонять «благую весть». «24 декабря состоится историческое кофепитие на Крещатике! Придут все, кому надоели гастроли грузина в Украине! При себе иметь термос с кофе, конфетки „Рошен“ и хорошее настроение!». Понятное дело, что разразился лютый срач по поводу того, кто придет на майдан в воскресенье: то ли «настоящие герои», то ли «конченые «порохоботы» с «рошенками». Заявленная идея «собрания» — кофепитие настоящих, а не фейковых ветеранов «войны с Россией» — привела к расколу даже в среде абсолютно упоротых патриотов. Типа, как можно делить «героев» на тех, кто ходит пить кофе с «рошенками», и на тех, кто посылает верховного главнокомандующего на три буквы? Вопрос, конечно, интересный. Километры постов, тысячи перепостов, вой рупоров Министерства обороны — внештатных советников, которые «героически поднимали армию из руин». Если серьезно, то администрация предприняла попытку создать некую постоянно действующую массовую организацию, цель которой не только противодействовать Саакашвили на улице, а и сформировать некую военно-патриотическую структуру. Порошенко не отказался от планов пойти на второй срок, однако сейчас он вынужден банально удерживать власть. Социологические опросы показывают стабильное и неуклонное падение рейтинга как самого главкома, так и возглавляемой им политической силы — партии «Солидарность». Он уже стабильно плетется в хвосте за Юлией Тимошенко и ее «Батькивщиной». Одновременно американскими политтехнологами раскручивается шепелявый певец Славик Вакарчук («Океан Эльзы»), который выходит на третью позицию. И это при том, что Слава почти год сидит в США. По официальной версии — учится быть настоящим лидером. На самом деле, главная задача американских специалистов заключается в том, чтобы снять Вакарчука с кокса. Да, по их мнению, у него есть все данные для построения «блестящей политической карьеры», вот только привычка нюхать в туалете слегка портит общую картину. При таких раскладах поневоле засуетишься. Попытка Порошенко стать национальным «генератором позитивных новостей» провалилась еще в октябре. Он как бешеный открывал «реконструированные мосты» и «новейшие школы», а потом резко обломался. Смысла нет. Экономика так стремительно растет, что население не поспевает за новыми ценами. Курс гривны прогнозируемо обвалился, впереди долгая и холодная зима, которая «радует» лишь четырехзначными платежками за «коммунальные услуги». И еще Саакашвили свалился на больную после вчерашнего голову гаранта нации. Дело ведь не в экс-президенте Грузии. Он просто является средством для долбежа персонально Петра Алексеевича. За ним скрывается целый конгломерат разнообразных финансовых и политических сил. От олигархов Игоря Коломойского и Александра Онищенко до республиканцев США. Да, он клоун, однако занятая им ниша антипорошенковского политика оказалась очень востребованной. В больном украинском обществе есть колоссальный запрос на простые слоганы: «Порошенко — барыга», «Барыгу — в отставку». Что делать? Ничего нового однотуровый не придумал, кроме как достать из гардероба камуфлированный костюмчик и начать истерить по поводу «грядущего наступления империалистической России». Смысл понятен: нельзя сейчас шатать табуретку президента, поскольку Путин только этого и ждет. И в тему — патриотическая поддержка политики президента «настоящими военными». Они все жрут тортики «Рошен» и каждое воскресенье «демонстрируют солидарность со своим любимым начальником». Армия на стороне Порошенко, она его в обиду не даст и с ним дойдет до Кремля. Примерно такой смысл всего этого бесконечного абсурда. Но, как всегда, обделались и организаторы акции «Кофе на Крещатике», и лично верховный главнокомандующий. На майдан вышло около трехсот человек, которые усиленно делали вид, что их десятки миллионов. Просто не все еще скупились в фирменных магазинах «Рошен». Сейчас подойдут на кофеек. Не подошли. И да: Киев не встал. Однозначно. Более того, некоторые активисты-волонтеры из Министерства обороны, одетые в брутальный камуфляж, отгребли от активистов «Национального корпуса» (сформирован на базе печально известного батальона «Азов»). Получил в табло известный в узких волонтерских кругах советник Порошенко Юрий Бирюков. Кстати, один из организаторов акции. Возник типичный для «ветеранов войны с РФ» спор: кто круче — ВСУ или добробаты? Бирюков сказал, что «Мариуполь освободили аэромобильные войска». «Ветераны» «Азова» придерживались другой версии, что закончилось легким сотрясением мозга у советника президента. Хотя о чем это я? Какой мозг… Апофеозом мероприятия стал огромный баннер «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию», вывешенный над одним из торговых центров, расположенных прямо на майдане. «Глобус» называется. Постарались активисты-патриоты того же «Национального корпуса». Кто такой «Миша» — понятно. А «Петя», если кто не понял — это Петр Алексеевич Порошенко. Почему в Гагаузию? Он там родился. Изучал местные языки, в том числе и армянский. Не вру, сам Порошенко так рассказывал о своем детстве на сессии ПАСЕ. Пикантности ситуации придает тот факт, что «Азов» и «Национальный корпус» курирует министр внутренних дел Арсен Аваков. Ну как тут не задуматься Порошенко о мобилизации своих сторонников? Но без денег ничего не получилось. Хотя тот же Бирюков на заседании «консультативного совета» в Администрации президента заявлял о десятках тысяч людей, которым надоел «беспредел грузина» и «абсолютно преданных армии и лично Петру Порошенко». Думаете, такой феерический провал обескуражит «гаранта нации»? Нет, он просто поручит Кононенко («решала» по финансам) обеспечить выделение средств. Сегодня в тренде военная истерия. Поэтому «правильных ветеранов», которые любят «Рошен», необходимо стимулировать. В качестве еще одного примера такой истерии можно привести легендарные противотанковые «Джавелины». За последние четыре года они стали культовым объектом настоящего поклонения руководства «европейской нации». Каждые несколько месяцев появляется «обнадеживающая новость» о скорых поставках администрацией США «летального оружия в виде «Джавелинов». Это вызывает бурю восторга и приступы паранойи. И вот вроде бы американское правительство «окончательно одобрило поставку 35 установок „Джавелин“ и 210 противотанковых ракет на сумму $47 млн. Украине». Что тут началось… Порошенко строчит в «Твиттере» об «исторической победе нации», «порохоботы» воют от счастья и прикидывают, как быстро ВСУ удастся разгромить «российские террористические войска». Знаете, они действительно думают, что 35 «Джавелинов» достаточно, чтобы «полностью разгромить Россию». Тут явно какая-то психологическая проблема. Но факт остается фактом: нация ликует, «ветераны пьют кофе на Крещатике с «рошенками»! Мне даже страшно представить, что будет, если вдруг «Джавелины» действительно поступят в Украину. Встречать их будет, вне всякого сомнения, лично Петр Алексеевич в камуфляже, плотно обтягивающем его изрядное брюшко. Лично будет малевать на ракетах «Смерть РФ!». Чтобы вы даже не сомневались. Потом их освятят раскормленные батюшки Киевского патриархата, ксендзы и раввины. А фото Порошенко с «Джавелином» на плече обойдет все СМИ. Такой у нас культ. И ничего нельзя с этим поделать. Другие готовятся к новогодним праздникам, пытаются сделать приятное родным и близким. В Украине на самом деле много нормальных людей. Они изо всех сил стараются, чтобы хоть на новогодние праздники их семьи забыли о проблемах. Поверьте, с каждым годом это делать все труднее и труднее. И тут бах! Толстенький кондитер с «Джавелином» на плече, который зовет нацию «освободить Крым» и собирает каких-то отморозков на майдане. Очень жесткий, знаете ли, контраст. Дальше будет только хуже. Александр Зубченко Читайте также: Киев заявил о поставках летального оружия из ЕС * запрещенная в РФ экстремистская организация

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«Практически не получаем лекарств»: почему Украину захлестнула волна инфекционных заболеваний

На Украине зарегистрирована эпидемия кори: от заболевания уже погибли четыре человека, из них двое детей. Число подхвативших инфекцию приближается к 2,5 тыс. В то же время всё больше распространяются туберкулёз и ВИЧ, несколько пациентов умерли от таких редких в Европе недугов, как лептоспироз и ботулизм. В чём причина сложившейся ситуации — разбирался RT. На Украине зарегистрирована эпидемия кори. По данным Министерства здравоохранения, на 1 ноября в стране зафиксировали 2381 заболевшего, что в 70 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Свыше половины из них — дети в возрасте от одного года до восьми лет. «Причём если во время предыдущей вспышки, в 2006 году, умирали только взрослые, в этом году жертвами болезни уже стали и взрослые, и дети», — сообщила 112. ua заведующая кафедрой инфекционных болезней, главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская. На 20 декабря известно о смерти двух взрослых и двух детей. В свою очередь, заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник в конце ноября сообщил, что в столице зарегистрированы 79 заболевших корью, у более чем 40% из них — тяжёлая форма заболевания. Нет денег — нет здоровья Одна из главных причин захлестнувшей Украину эпидемии кори — снижение масштабов вакцинации детей и взрослых. По данным Министерства здравоохранения, в 2016 году вакцину КПК (от кори, краснухи, воспаления околоушной железы — паротита) получили только 45,5% детей. Но чтобы побороть эпидемию кори, уровень вакцинации должен доходить до 95%. Рост заболевания корью отчасти связан с нежеланием родителей делать детям прививки. Так, в 2016 году после получения прививки от коклюша, дифтерии и столбняка у почти трети детей в Днепропетровской области наблюдались повышение температуры, зуд и боль в ногах. Об этом говорилось в заявлении специализированной медико-санитарной части области. Эти случаи оказались настолько резонансными, что многие родители написали отказы от вакцинации своих детей. Ещё одна проблема — элементарная нехватка препаратов, которая привела к сбоям графиков прививок. «В целом с вакцинами ситуация очень тревожная. Украина вовремя перечислила международным организациям деньги, но вакцины всё равно не были закуплены. Когда начали разбираться, оказалось, что Минздрав вовремя не дал заявки на вакцины. И всё закрыто, всё тайно», — пояснила Ольга Голубовская. Сейчас препараты доступны только тем, кто готов заплатить за них в частных клиниках. При этом стоимость одного укола — около 500 грн. ($18), и многие родители отказываются от вакцинации, поскольку не в состоянии её оплатить. Не менее сложная ситуация складывается на Украине с туберкулёзом. В нынешнем году, к примеру, в Одессе на 100 тыс. человек фиксируется 110 случаев заболевания этой болезнью, пишет журналистка Лили Хайд. «И эти цифры быстро увеличиваются. Туберкулёз тесно связан с миграцией, нестабильностью и бедностью, а контроль над этой передаваемой воздушно-капельным путём болезнью в текущем году обретает дополнительную значимость, поскольку Украина, получив безвизовый режим, пытается интегрироваться в ЕС», — пишет автор. В странах Западной Европы о туберкулёзе забыли ещё в начале XX века, тогда как на Украине ситуация лишь ухудшается. По словам журналистки Politico, система борьбы с этим заболеванием не претерпела особых изменений с советских времён. «В её основе лежит лечение больных в стационарах, которое может длиться месяцами и даже годами. Проводится оно в туберкулёзных диспансерах и санаториях, которые часто размещаются в исторических зданиях, прежде очень красивых, но со временем обветшавших, нуждающихся в ремонте и совершенно не подходящих для современных форм лечения инфекционных заболеваний, да и для самих пациентов», — говорится в статье Лили Хайд. Получить качественную диагностику и лечение на Украине могут только единицы, рассказал RT главврач одной из киевских больниц. «Официально лечение бесплатное, но мы практически не получаем лекарств. Лечение опасных болезней может обойтись в 5–10 тыс. грн. ($178–360) за неделю-полторы, что часто является неподъёмной суммой для украинцев. Поэтому многие просят выписывать только самые основные и дешёвые препараты», — пояснил главврач. Качественная диагностика требует обследования в частных клиниках, а за специализированные анализы приходится платить не менее 500–1 тыс. грн. ($18–36). Для сравнения: средняя заработная плата в стране, по данным Государственной службы статистики, составляет 7,3 тыс. грн. ($260) в месяц. Некоторые украинцы, не имеющие денег на лечение, не обращаются к медикам и вынуждены лечиться народными методами, признаёт собеседник RT. Кроме того, в сельской местности профессиональных врачей практически нет, поэтому больным приходится ездить на консультации в областные центры, которые могут находиться в сотне километров от дома. В ближайшие несколько лет ситуация на Украине лишь ухудшится, рассказал RT источник в Министерстве здравоохранения. «Уровень жизни существенно не улучшится, а новая реформа и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун никак не решает вопрос с дефицитом вакцин. Проблема заключается и в том, что при высоком уровне миграции туберкулёз, СПИД и ботулизм могут попасть в страны ЕС. Им придётся давить на украинское правительство и обязать его бороться с эпидемиями в своей стране», — полагает специалист. Неутешительным является и тот факт, что Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией в 2020 году планирует уйти из стран Восточной Европы. А это значит, что Украина останется без мощной поддержки со стороны известной на весь мир организации. Беда не приходит одна Украина страдает не только от эпидемии кори. Врачи также констатируют рост числа ВИЧ-инфицированных. По данным Минздрава, за десять месяцев нынешнего года на учёт поставили 14,7 тыс. человек, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. От болезни за этот период умерли 2,5 тыс. человек, что на 6,9% превышает показатели прошлого года. «Ежегодно среди обследованных на ВИЧ на Украине примерно у 1% лиц этот диагноз подтверждается. В течение десяти месяцев 2017 года в стране ежедневно регистрировали 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, 24 случая заболевания СПИДом и 8 случаев смерти от СПИДа», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в 2017 году в стране было зафиксировано несколько смертей от болезней, которые практически не встречаются в странах ЕС. К примеру, 15 августа в Киеве зарегистрирован случай смерти 40-летнего мужчины от лептоспироза — острой инфекционной болезни, которая характеризуется поражением печени, почек и мышц человека. А в период с 1 января по 15 ноября, по информации Центра по контролю и мониторингу заболеваний, было зарегистрировано 113 случаев заболевания ботулизмом, 11 человек впоследствии скончались. Наталья Щеглова Читайте также: Каратель с Западной Украины ликвидирован на Донбассе (ФОТО)

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В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о «подлости украинского режима»

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял оговорку президента Украины Петра Порошенко, который заявил о «коварном украинском режиме». Как ранее сообщала «Русская Весна», выступая по случаю Дня дипломатической службы Украины, в части речи, посвященной «российской агрессии», Порошенко заявил, что «никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы». Эти слова можно услышать на 12-й минуте 55-й секунде записи. В последующем украинский лидер не счел нужным исправить оговорку. В зале также не отреагировали на такое заявление Порошенко. «Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются», — отметил Пушков. Высказывания украинского лидера вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В целом пользователи сошлись во мнении, что оговорка была «по Фрейду». Это не первый случай, когда Порошенко допускает подобную оговорку. Ранее в Мариуполе украинский президент рассказал военнослужащим о «временной украинской оккупации» Донбасса. Читайте также: Каратель с Западной Украины ликвидирован на Донбассе (ФОТО)

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Осужденные Киевом журналисты отказались от обмена на пленных и остаются на Украине (ВИДЕО)

Осужденные на 9 лет журналист Дмитрий Василец и его помощник Евгений Тимонин отказываются от обмена на украинских военнопленных. Об этом Василец сегодня, 21 декабря, сообщил при помощи видеосвязи из Житомирского СИЗО до начала заседания. Он добавил, что от апелляции они не отказываются. После этого обоих обвиняемых увели из комнаты. Судебное заседание, назначенное на 14:00, все еще не началось. Ранее юрист Андрей Портнов заявил о согласии Васильца и Тимонина на обмен. Для этого им пришлось бы признать свою вину и попросить помилования у Порошенко. Позже стало известно, что в списках на обмен журналистов нет, а в соцсетях заявили об обмане Васильца и Тимонина со стороны СБУ. Информацию об отсутствии осужденных журналистов в списках на обмен сегодня подтвердила и адвокат Татьяна Монтян. Позже Василец и его адвокат объяснили причину согласия на обмен. Оказывается, 6 октября 2016 года Васильцу насильно сделали 15 уколов сотрудники СБУ. По словам адвоката Светланы Новицкой, вчера, 20 декабря он согласился на обмен, написал заявление о помиловании и отказ от апелляции. «Зашли те же люди, что и тогда (когда делали уколы — ред.), он испугался, что все повторится и подписал все документы», — объяснила адвокат. «Когда СБУ надо было, чтобы я на суде молчал, то оно вывезло меня в неизвестном направлении. Там мне сделали десять или пятнадцать уколов в ноги, в вены, и повезли в суд. И там я в состоянии овоща пытался что-то соображать», — рассказал Василец, объясняя свое согласие на обмен страхом перед тем, что все это повторится. Читайте также: Каратель с Западной Украины ликвидирован на Донбассе (ФОТО)

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В США признали, что заставили Януковича сбежать из Украины

Экс-вице президент США Джозеф Байден считает, что именно его разговор с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем повлиял на решение последнего сбежать. Об этом говорится в изданной в ноябре 2017 года книге мемуаров Байдена, часть которой он посвятил событиям в Украине начала 2014 года. Книга мемуаров была издана с названием «Пообещай мне, папа». В ней американский политик отмечает, что именно его звонок мог вызвать побег Януковича. «Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, через три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отозвать своих боевиков, и он ушел», — написал Байден. При этом, по словам бывшего вице-президента США, он предупредил Януковича, что «российские друзья» уже не смогут ему помочь. «Униженный, Янукович сбежал из Украины на следующий день…» — пишет Байден. Читайте также: «Только рыпнитесь, сожжём вас нахрен», — в Совфеде РФ предупредили Украину

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