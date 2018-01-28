Давайте поговорим… О Телегонии

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



После выпуска передачи «Давайте поговорим: “Почему не приходят дети»,в редакцию радио пришли письма с просьбой более подробно рассказать о том, как Наши Великомудрые Предки призывали в Свои Семьи от Своих Небесных Родов, Чистые и Светоносные Души.

Так же, в этой беседе был более подробно разобран вопрос телегонии.



Надеемся, с помощью Ваших мнений и реплик, понять, какие ещё вопросы и грани в этой Важной теме, нам нужно будет осветить.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-



Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-





Источник: www.youtube.com