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Давайте поговорим… О Телегонии

16:53. 28 января 2018 Просмотров - 168 Один комментарий Опубликовал:

Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

После выпуска передачи «Давайте поговорим: “Почему не приходят дети»,в редакцию радио пришли письма с просьбой более подробно рассказать о том, как Наши Великомудрые Предки призывали в Свои Семьи от Своих Небесных Родов, Чистые и Светоносные Души.
Так же, в этой беседе был более подробно разобран вопрос телегонии.

Надеемся, с помощью Ваших мнений и реплик, понять, какие ещё вопросы и грани в этой Важной теме, нам нужно будет осветить.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    VaSya 28 января 2018 в 18:32 Ссылка Пометить
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    Телевизор умер. Железная кукла путина уедет обратно в провинцию. Поможет ей в этом телегония и телепортация.

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