Давайте поговорим… О Телегонии
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
После выпуска передачи «Давайте поговорим: “Почему не приходят дети»,в редакцию радио пришли письма с просьбой более подробно рассказать о том, как Наши Великомудрые Предки призывали в Свои Семьи от Своих Небесных Родов, Чистые и Светоносные Души.
Так же, в этой беседе был более подробно разобран вопрос телегонии.
Надеемся, с помощью Ваших мнений и реплик, понять, какие ещё вопросы и грани в этой Важной теме, нам нужно будет осветить.
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Источник: www.youtube.com
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Телевизор умер. Железная кукла путина уедет обратно в провинцию. Поможет ей в этом телегония и телепортация.