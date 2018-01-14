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Почему не приходят дети? Давайте поговорим…

14:36. 14 января 2018 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим, почему не приходят дети?
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.

К нам в редакцию пришли важные вопросы:
“Я как женщина , так уж и быть , буду соблюдать субординацию и не стану трогать державоустройство (хотя в некоторых моментах и не согласна) Но из женской солидарности хочу возмутиться на счёт детей — 9 ?16? Да вы что…”
и …
“Как притянуть Душу с Высокого Уровня тонкого ментального плана? Как очиститься от телегонии и другого негатива и во время акта создать максимальный эмоциональный всплеск на основе Любви?…”

Вот чтобы более обстоятельно прояснить нашу точку зрения по этим вопросам мы и записали эту беседу.

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Источник: www.youtube.com

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