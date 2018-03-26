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Практики очищения от Телегонии

16:16. 26 марта 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Михаил Ять

После выхода нашего видеоролика «Давайте поговорим… о Телегонии» – https://youtu.be/P38_8Afvol0
к нам в редакцию пришло много вопросов с просьбой рассказать о практиках с помощью которых можно снизить её негативное воздействие.
В этой беседе, мы постарались подробно ответить на эти вопросы.
А что в итоге получилось из сей беседы – решать Вам…

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Быть ДОБРУ!
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Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
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Источник: www.youtube.com

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