Кремль боится Грудинина? Получается, что да!
Интересная складывается в целом ситуация. Создается полное впечатление, что в Кремле не на шутку переполошились. Опросы ВЦИОМа – это, конечно, здорово, но вот куча независимых опросов, в том числе и от известных блогеров, где у Грудинина не 8-10%, а намного больше, очевидно, заставила задуматься многих.И что? Кто-то в штабе Путина задумался? Да ладно… Все пока идет по накатанной. Главное – есть административный ресурс, и возможность его использования.
Делаю вывод: команда «гнобить на всех фронтах» была дана.
Начало было положено в Новосибирске. Зюганов выступил с заявлением, в котором назвал происшедшее административным произволом. А вот у ЦИК РФ иное мнение.
Секретарь ЦИК Майя Гришина: «По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится «400 тыс. экземпляров») без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации».
Так что же не так с бюллетенем? Если верить Гришиной, то в статье бюллетеня распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате Грудинине в сочетании с позитивными комментариями, а опубликованная программа «20 шагов Павла Грудинина» «воспринимается как предвыборная программа».
Ну приехали. А что там должно быть? Партия (подчеркиваем) информирует о своем кандидате и его программе. Об агитации ни слова, речь шла о том, что для интересующихся КПРФ разъясняло сведения о кандидате и его программе.
Ну и почему надо было обзывать и ругать Грудинина, тоже не совсем понятно.
Естественно, из ареста тиража было устроено целое шоу. Нельзя же просто приехать в типографию, никак нельзя. Надо привлечь как можно больше народа, желающего продемонстрировать свою преданность…
А потому сотрудники ДПС остановили машину с тиражом, дождавшись момента, когда машина покинет типографию «Советская Сибирь». Тираж и сопровождавших его лиц препроводили в Кировский райотдел полиции. С сопровождавших были взяты объяснения, а тираж арестовали.
Как под копирку прошла аналогичная «операция» в Бурятии. Что только лишний раз подтверждает сказанное насчет команды «Фас!»
Пойдем дальше. Дальше у нас будут наши СМИ. Список велик, и, кстати, тут сразу можно сказать, кто у нас независимый, а кто не очень.
Красиво бросились, ничего не скажу. Роскошно. Дружно. А главное, с выдумкой и огоньком. Грудинину приписали даже то, о чем он ни слова не сказал.
Грудинин, оказывается, оправдывает использование труда мигрантов опытом Запада, отказывается раскрывать информацию о своих сделках, оправдывает бизнесменов, которые держат деньги в офшорах, и от аренды земли получил больше денег, чем от клубники.
И это, замечу, наша вроде бы культурная столица. Санкт-Петербург. Родина… Ой, вот тут, пожалуй, промолчу. Родина многих честных и культурных людей, так вот скажем.
Например, Ксении Собчак.
Скажете, а при чем тут Собчак? Ну, во-первых, она родилась в Питере, во-вторых, ей, как это ни странно, многое сходит с рук.
Юрий Сидоров, сотрудник ее штаба, публикует в Facebook открытое обращение, в котором заявляет: сбор подписей в поддержку Собчак в Чувашии осуществлялся при помощи главы республики Игнатьева.
И ничего, всех все устраивает.
Но здесь все понятно. Как и понятна роль Собчак, которая на волне свой «популярности» у нормальных людей играет на руку Путину.
Или вечно проигрывающий Владимир Вольфович. Угрозы не представляет никакой для основного кандидата, но, глядишь, у Грудинина голосов слегка отберет.
Не соперникам, но помощникам можно значительно больше, чем противникам. Потому вопросов к Собчак и Жириновскому не возникает. Все понятно и так.
А Грудинин определенную угрозу представляет. Понятно, что не на этих выборах. Но появление кандидата, у которого есть видение альтернативного развития России, и, самое главное, умение работать, — угроза.
Кандидат от такого политического коктейля, как левые и патриоты, да еще к тому же озвучивающий то, о чем думают многие жители России, – это серьезно.
И ведь это не популизм. Справедливый суд, который будет на стороне закона, гражданина и общества, – это нам не нужно? Приличная зарплата? Даже если не бесплатное, но среднее и высшее образование вообще, а не фикция в виде невнятной бумажки-диплома? Бесплатное медобслуживание? Реальное опять же, а не фикция, после которой добро пожаловать в частные клиники, где работают те же врачи?
То есть Грудинин озвучивает возвращение всего того, что у нас отнимали (и отняли в итоге) за последние 25 лет.
Это не угроза? Учитывая, что все «сделанные в СССР» вымрут еще не скоро, – это угроза.
А «национализация стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков»? (Взято из 20-ти шагов Грудинина.) Выход России из ВТО? Пресечение вывода капиталов за рубеж?
Это уже на святое покушается товарищ предсовхоза. По живому бьет.
А главное, Грудинин производит впечатление человека, способного воплотить весь этот страшный сон современного демократа в жизнь.
И этим он опасен для Кремля. Ну и тем, что ему верят, и его популярность растет.
А раз так, то, с точки зрения власти, кандидата Грудинина надо потеснить. Пусть даже для этого придется пустить в ход грязные приемы. Оболгать, изоврать, переиначить смысл слов.
Это для нашей страны уже норма. Ложь и перевирание – нормальный инструмент политической борьбы, да и борьбы вообще.
Радует только то, что топорное исполнение акций против Грудинина и откровенное перевирание его слов играют ему на руку.
Для избирателей, которые не являются сторонниками Зюганова, понимание механизма «наездов» на Грудинина может стать достаточным основанием для того, чтобы отдать за него свой голос.
А вот для представителей движения против существующей власти все акции против Грудинина – маяк в ночи. Вот он, еще один оппозиционер, которого власти опасаются и вредят ему.
И как тут не вспомнить Навального? Который утверждал, что власть его боится, но власть просто смахнула его с игровой доски? А тут – пожалуйста, господа оппозиционеры, не просто ваш, а с реальным противодействием со стороны админресурса.
Немного, но, думаю, пойдут. Те, кто поумнее, кто понял, что политическая карьера Навального закончена.
Есть, правда, и другое мнение. Что все это ХПП. И что появление Грудинина – это тонкая игра АП, целью которой ставится задача превратить выборы из театра одного актера во вроде бы нормальное шоу с реальной оппозицией. Некая попытка превратить Грудинина в привлекательного кандидата для тех, кто собирался реально бойкотировать выборы как никчемные и пустые.
Но вот лично для меня второе мнение несколько сомнительно. Уж слишком все топорно делается. То ли спешка, то ли паника…
Предпочитаю рассматривать все происходящее именно так. И, соответственно, Павла Грудинина рассматривать как человека, который, возможно, в состоянии прекратить отупление и духовное обнищание страны в угоду хитрым планам наших олигархов.
В общем, есть чего опасаться Кремлю, есть.
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Там нет случайных людей, пора понять :-)
Вот Левашов хотел, вдруг умер, Светлана из Самары хотела, не смогла голоса набрать, предводитель перевозчиков хотел, говорят пропал перед подачей документов.
Значит Грудинин чей то проект, может того же Путина, т.к в связи с американцами не замечен
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Да Грудинин проект, только не Кремля иначе зачем тогда так очернять последнего во всех СМИ? Это проект КПРФ и левых патриотических сил, а эти силы в меру своих претензий могут организовать в России большую смуту. И это реально, смута за которой стоят левые патриотические силы способна свергнуть существующую власть и и эта власть прекрасно понимает.
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Помните когда вы только появились на ЯП,я “наехал” на вас.Я воспринял вас за очередной ник “моего еврейского друга”.Потом я извинился,поняв что ошибся.На моих глазах вы “эволюционировали”,как комментатор.Знаете что только нужно сделать…Оставлять источник публикаций.Это отличает “адеквата” от тролля.Любой должен иметь возможность проверить.Мне бы не хотелось вступать в полемику именно с вами…Но Грудинин (проект однозначно,не личность,не претендент на престол,проект…лицо,интеллектуальный концепт будущего) это не смута.Это радикальная смена политической парадигмы.Абсолютное отрицание царя.Новое лицо социализма.Он войдет в историю однозначно,даже если проиграет.Почему…Это-эволюция.Динозавры вымерли не от падения метеорита.Изменилась сила притяжения Земли.И толстые и жирные умерли.Эволюция не бывает только в физике.Она глобальна.Если особи не эволюционируют-они уничтожаются полностью.Мы наблюдаем начало глобального процесса.Не будет чуть позднее Ротшильдов,Борухов и прочее.Просто у нас чуть раньше.Тут нет смысла говорить о Путине или Грудинине.ЭТО не остановить.
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Вы верно заметили: в связи с американцами не замечен. Зато КПРФ, от которой этот еврейский перчик выдвинулся, с американцами уси-пуси!
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Что уси-пуси?
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Дружат, аннака… Тефт свистнул, папа Зю приполз https://kprf.ru/party-live/cknews/152637.html
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Это хорошо, что дружат, Вам война нужна?
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Не-не.Уси-пуси.Большего не нужно.Не будите лихо,пока тихо.Вы же не психотерапевт.Скоро начнется рецессия.Чи-чи-чи.Уси-пуси.Все…Большего просто нельзя.Поверьте мне.Это-проверено.
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Ну что вы! лучше сосать звёздно-волосатый!..
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-”Вот Левашов хотел, вдруг умер”…
-”Светлана из Самары хотела, не смогла голоса набрать”…
-”предводитель перевозчиков хотел, говорят пропал перед подачей документов”…
да, кандидаты еще те…
Народ, вы кого выбираете? Управдома? Уличкома? Ответственного за сбор денег на проведение газопровода/домофона по улице/дома?
Народ, вы президентом кого хотите видеть: “академика”-лжеца им же выдуманных академий? никому не известную “Светлану из Самары”? “предводителя перевозчиков”?
НАРОД, ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ!!! Президент управляет СТРАНОЙ, т.е. нами. Вы точно хотите жить лучше или зажрались на столько, что “- а давай поглядим, сможет Ванька Россией управлять? Эй, Ваньку разбудите, да отмойте – мы его избирать будем…”
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“Значит Грудинин чей то проект, может того же Путина, т.к в связи с американцами не замечен” – любой кандидат (не важно куда и на что) чей-то проект…
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Вас устраивает, а меня нет. Каждый голосует как хочет. У нас свобода выбора.
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И свобода подсчёта голосов.
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Не-не,в этот раз всё по чесноку.Болотная уже была.Голосуйте за кого предпочитаете.Беда,если большинство опять за старые грабли .
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Грудинина долго скрывали и он один из 5 от ПДС НПСР, он сам только 23 декабря узнал, что он будет кандидатом от КПРФ, 21 декабря от ПДС НПСР выдвинули Болдырева, а Грудинина на место премьер-министра.
Конечно, могут ещё физически его устранить до или после выборов.
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Пофиг.Там еще 5.И будут добавляться с ликвидацией нынешних.Обойма.Патриотическая обойма.Теряется смысл убийства.Новый политический концепт.Твари пока не знают что с этим делать.
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Левая сторона, правая сторона, а энергия по центру идёт, чей центр?
Просто центр решил разнообразить власть, т.к народ ещё не забыл СССР, что бы мы забыли окончательно.
Вотвопрос в другом будут ли эти коммунисты, как китайцы, строить цыфровой концлагерь?
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Что Вы не забыли про СССР? Пропаганду перед выборами президента в 1996 году? Так промыли мозги, что до сих пор забыть не можете?
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Какую жизнь нам могут устроить коммунисты? Спросите сми, что они говорят о советском союзе, значит сейчас эта левая сторона будет это внедрять.
Главное для центра сделать цифровой концлагерь, а кто это сделает для него не имеет значения, т.к правовая база при Путине уже подведена, ну почти подведена, пока мы ему аплодировали.
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Улыбнуло – “в том числе и от известных блогеров” – а блогеры как опрос проводят? в инете? а о ботах они слыхали? и как в таком случае получить достоверный результат?
Достоверный опрос это ВСЕГДА опрос на улице, глаза-в-глаза и только!
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И с видеофиксацией. А сзади росгвардия, чтобы арестовывать врагов режима.
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Т.е. к Вам спиной лучше не поворачиваться?
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Представить Кремль, который кого-то боится после Грузии , Крыма и Сирии могут только альтернативно одарённые люди .
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Вы в Кремле живёте?
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что то слишком МНОГО шума вокруг этого еврея.
а ведь здесь не израиль.
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Думаете он в Израиле еврей?
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qfUIa8UxnxE
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Добавьте подпись, а то по правилам ЯП могут забанить и удалить пост.
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Да кто о Грудинине вспомнил бы, если ни это ежедневные вбросы компромата на него. Если кому это и выгодно то только ПНГ.
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Причём весь компромат проверенный, все в один голос одно и тоже по всем каналам. И все уже знают на все обвинения правильные ответы. Такое ощущение, что Путин ведёт Грудинина в президенты. Так что путинцы задумайтесь, ловите сигнеалы, вы же всегда сами за Путиным додумываете, что он хочет сделать.
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А ещё раньше на выборах был генерал Лебедь, как технично он свои голоса слил.
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Лебедь предатель.
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Но люди то ему поверили!
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Никогда не был в Москве. Если победит на выборах Грудинин и на Красной площади заработает “лобное место”, обязательно приеду. Только бы не успели сбежать…..
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Я был в прошлом году. Мавзолей посетил, посмотрел на Ленина.