На финишной кривой.

- Остается чуть более недели до завершения нынешней избирательной кампании. По ощущению нашей читательской аудитории она была короткая, но бурная, с неожиданностями. Она вызвала очень большой интерес, что очевидно и по нашей почте. На ваш взгляд, каковы особенности этой кампании?

- Первое – это фантастический всплеск энтузиазма людей, потому что мало кто верил, что удастся объединить вроде бы исторических противников. Несмотря на то, что переговорный процесс мы старались вести максимально публично, было очень много скепсиса. И когда КПРФ обуздала свои амбиции, естественные для политической партии, и выдвинула не представителя своей партии, а человека, способного консолидировать более широкие массы, - это было воспринято с восторгом, энтузиазмом. С величайшей благодарностью и уважением к КПРФ. В сети можно было увидеть комментарии: никогда не ходил на выборы, не голосовал за КПРФ, но теперь обязательно пойду.

Это действительно было событие, которое изменило все политическое поле. Во всяком случае, для аудитории, более или менее пользующейся информацией в интернете.

Для аудитории, которая смотрит телевизор, сразу были заготовлены контрпропагандистские спецоперации. Напомню некоторые.

Первая. «Ничего не изменилось, просто фамилия другая. Вместо Зюганова – Грудинин, а так – всё то же самое». И дальше стремление всеми силами затолкать в «красный угол». Для чего? 25 лет антикоммунистической пропаганды даром не проходят. А антикоммунистическая пропаганда была тотальная. Я не коммунист, я вижу это со стороны – и потому говорю совершенно объективно. Четверть века тотальной антикоммунистической пропаганды привели к жесткому расколу общества. И противники поставили задачу не выпустить нашего кандидата из сектора традиционного электората КПРФ.

Вторая спецоперация Кремля: Грудинин, мол, «согласованный», «марионетка Кремля» и т.д. Я не буду об этом распространяться, здесь и так все очевидно.

Третья спецоперация. «Ах, вы хотите вырвать основы из-под нынешнего режима, объединив электорат коммунистический и консервативный, национально-патриотический? Тогда мы выбьем из-под вас ваш традиционный электорат!». Пошли тезисы: «Смотрите, коммунисты какие слабые, у них нет ни одного своего лидера. Смотрите, коммунисты продались олигарху, у него 7 млрд. рублей на западных счетах…»

Конечно, это тотальное оболванивание, тотальная ложь и клевета, когда все говорящие знают, что это неправда, но продолжают говорить про «миллиардера». Для этого заготовили так называемых политтехнологов, они гордятся, что на высоких местах в рейтингах. Но это рейтинг махинаторов-манипуляторов, которые в интересах тех, кто платит деньги, готовы представить старца юношей, а бабушку – девственницей. Эти политтехнологи, нередко бывшие работники администрации президента, с умным видом собираются в передачах у Соловьева и прочих и ведут глубокомысленные рассуждения, «зачем такой президент, который даже в своих счетах разобраться не может». А он является прямым конкурентом действующего президента.

Есть понятие «первый руководитель». И вопреки первому руководителю, никто и ничто по большому счету не посмеет сделать. Так что речь идет не о каком-то эксцессе исполнителей, а об ответственности первого руководителя за втягивание огромного количества людей, в том числе, работников СМИ, в лживую спецоперацию с целью сохранения узурпации власти.

Мне кажется очень важным правильно трактовать те события, наблюдателями которых мы все стали.

Всегда в обществе бывают какие-то расколы: на сельскохозяйственные и городские территории, коммунистические и либеральные слои. Бывают расколы между отцами и детьми. Сейчас произошел очень жесткий раскол между теми, кто черпает информацию из интернета (единственное поле, которое не полностью под контролем власти), - и теми, кто пользуется информацией исключительно с федеральных каналов телевидения. Идет тотальное оболванивание. Когда такие люди говорят про Грудинина: «Это же олигарх!», их спрашиваешь: «Это вы из телевизора узнали?» Уклончиво отвечают: «Все так говорят». Власти сумели с помощью лжи создать такую атмосферу, как будто бы это само собой разумеющееся, естественное.

- Как людям разобраться во всей этой «чернухе», раскрученной вокруг нашего кандидата?

- Когда все это только разворачивалось, я поехал к Грудинину и сказал ему, что должно быть не заявление штаба по этому поводу, а заявление кандидата, ясное и однозначное. Я получил четкие ответы на заданные вопросы, и было составлено официальное заявление кандидата Грудинина в ЦИК РФ. Вот его суть: «Я, Павел Грудинин, официально заявляю, что на момент моей регистрации кандидатом в президенты никаких зарубежных счетов у меня нет. На тех счетах, которые были закрыты, не было миллиардов, максимальная рыночная стоимость того, что на них было, в переделах 26 млн. рублей. Прошу ЦИК, распространивший недостоверную информацию, официально распространить эту достоверную информацию».

16 января Грудинин официально сдал такое заявление в ЦИК, получил печать, что оно принято. И это основное заявление нашего кандидата, которое должно было быть распространено. Но оно, естественно, никакими оболванивающими СМИ не распространено.

А дальше пошли фейки. Выходит Булаев, официальный представитель Центральной избирательной комиссии, и заявляет: выяснилось, что у кандидата Грудинина есть незакрытые счета за рубежом… Дальше пауза – «или, может быть, незакрытые счета за рубежом». И все уже подготовленные СМИ как факт вбрасывают первую часть его высказывания.

Это месяц назад. А теперь нам сообщили, что на конец прошлого года у Грудинина, по данным налоговой службы, были какие-то счета в Швейцарии. В ЦИК говорят, что у них нет данных, подтверждающих или опровергающих эти сведения. Но тем не менее, уже направлены распоряжения в избирательные комиссии, чтобы они внесли изменение в информационный плакатик. При этом в Верховный суд ЦИК обращаться не собирается!

Прекрасно понятно: если кандидат Грудинин где-то и в чем-то нарушил закон, он подлежит снятию Центральной избирательной комиссией. Точка. Но этого не происходит. Распространяются лживые сведения с оговорками, что никаких подтверждений этих сведений нет. Это не исполнение важнейшим государственным органом ЦИК своих конституционных полномочий, а пропагандистская работа на конкурента. Вот в таких условиях приходится вести избирательную кампанию.

- Как вы считаете, этот новый виток фальсификаций, которые у нас всегда были на выборах, – экспромт или продуманная схема?

- Каждый, кто воспитывал детей, знает, что если за ложь вовремя по рукам не дать, будет плохо. К сожалению, наше общество вовремя по рукам не дает.

Я напомню. Можно по-разному относиться к Лужкову. Но 18 лет назад, во время избирательной кампании, когда шел блок Примакова-Лужкова, самого Лужкова обвиняли ни много ни мало – в убийстве американского гражданина. Это подавалось как абсолютный факт. Но только почему-то, спустя годы, никто Лужкова в Австрии не арестовывает и не выдает в Америку. Значит, это была ложь. Но за эту масштабную ложь – а последствия такой лжи, куда больше, чем любое крупное материальное злоупотребление, ведь речь идет о государственной власти – никого и никак не покарали. Они и сейчас преуспевают.

У Примакова тогда рейтинг был около 35%. Но сколько лжи было вылито и на него! И не только лжи, а еще информации, что он, оказывается, такой дряхлый старик с протезом тазобедренного сустава. Не может быть президент с искусственным тазобедренным суставом! После этого Примаков прожил три президентских срока, никак не потеряв ни в уме, ни в работоспособности.

Приведу еще пример. Ровно четверть века назад был такой председатель межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией по фамилии Руцкой. У него было 12 чемоданов компромата. А я, как участник тех событий, свидетельствую, что это были не пустые, не фейковые чемоданы. Я, начальник контрольного управления президента, получил запрет направлять вице-президенту Руцкому материалы. Ельцин прямо сказал: не направлять! Смотрите, как замечательно: Ельцин – президент, Болдырев – начальник контрольного управления, Руцкой – вице-президент и руководитель комиссии по борьбе с коррупцией. Но Руцкому Болдырев направлять контрольные материалы не должен.

Но, не спрашивая Ельцина, я направлял все существенные материалы, в том числе по Западной группе войск, непосредственно генпрокурору Степанкову. А оттуда они уже попадали, в том числе, вице-президенту Руцкому.

Что сделал Ельцин и его команда, чтобы дискредитировать Руцкого? Руцкого обвинили в том, что у него есть зарубежные счета, что-де вице-президент Руцкой – олигарх и вор. Все выглядело убедительно: оказывается, негодяй Руцкой пытается прикрыть свою коррупцию обвинениями в коррупции других. Когда дело было сделано, когда его дискредитировали, выяснилось, что это обман, фальсификация – и никаких счетов у Руцкого не было.

Но и за эту фальсификацию, организованную не какими-нибудь чиновниками-исполнителями, а высшей государственной властью, никто наказан не был.

И если за такое никто не наказывается, что мешает повторять подобное и сейчас? Ничто не мешает! Если мы не бьем по рукам вовремя, это будет повторяться снова и снова, до бесконечности. Пока страна не рухнет под тяжестью криминала, вознесшегося до высшей государственной власти.

- Вы ездили на встречи с избирателями и вместе с Грудининым, и выступали самостоятельно. Как, на ваш взгляд, встречают и принимают люди кандидатуру Грудинина?

- Покажите мне доверенное лицо, которое на такой вопрос ответит, что плохо встречали! Конечно, встречали замечательно. Но надо кое-что добавить.

Все-таки энтузиазм очень велик. Таксисты уже не только Грудинина приветствуют. Мы с оператором канала «Нейромир» выходим в аэропорту, и уже нас таксисты узнают, кричат нам: «За Грудинина!»

Второе, что очень важно, я на этом всячески стараюсь акцентировать внимание. В чем особенность нынешней кампании? Власть на протяжении многих лет не боялась участия в выборах коммунистов. Почему? Потому что власть действует искусно: главное – раскалывать общество по разным линиям. И антикоммунистической пропаганды вбрасывается ровно столько, чтобы общество было расколото ею.

Мы противопоставили общественный интерес этому стравливанию по принципу «разделяй и властвуй». Я все время подчеркиваю: наш кандидат отличается не тем, что у него усы или совхоз. Он отличается не тем, что больше коммунист или национал-патриот. Наш кандидат отличается тем, что он представитель сумевших объединиться левых и национал-патриотических сил. В этом его сила, его опора. Этим он отличается от всех остальных.

И второе, что очень важно. Он действительно исключительный человек. Он и его команда в совхозе чему противостояли? Они противостояли процессу искушения – схватить свой кусок и убежать. Каждый схвати свой пай – и разбегайся. Это же всю страну так разрушали. 30 лет назад был вброшен лозунг: «Казахи, киргизы, что мы кормим этот Советский Союз? Латыши, хватит кормить Советский Союз! Русские, хватит кормить среднеазиатские республики!». Колхозник «не хочет кормить колхоз». И вы знаете, сколько в стране тех, кто этому поддался, попытался схватить что-то… И его тут же обманули, ограбили и выкинули, как обглоданную кость.

Никакие крестьяне всерьез землю не получили. Вся земля сконцентрирована в агрохолдингах, владельцы которых в оффшорах. Вокруг московской кольцевой автодороги из двух десятков ни одно хозяйство не сохранилось. Единственное сохранившееся – совхоз имени Ленина. Потому что эти люди сумели противостоять хотя бы на своем уровне самому губительному процессу, который только возможен по отношению к любому коллективу: разрушить общее, создать искушение, что в одиночку перехитришь всех и получишь больше. А дальше – раздавить всех, как мелких клопов. Вот что с нами делают и тотально, и на микроуровне.

Грудинин и его команда интересны тем, что сумели противостоять этому разрушительному процессу. Они сумели сплотить коллектив, убедить, что вместе мы сильнее, чем каждый поодиночке. Надо сохранить хозяйство, в любой форме: ну не советское хозяйство, так акционерное общество. Но акционерное общество закрытое, чтобы никакие рейдеры прорваться не могли. И давайте найдем социальный компромисс у себя внутри такой, чтобы вкладываться средствами и развиваться. И в результате каждый сотрудник совхоза получил безусловно больше, чем если бы он схватил свой пай – и даже удачно бы его продал. Хотя большинству не дали бы удачно продать, так или иначе, отобрали бы: деньги пропали бы в банках, которые банкротились, в долевом строительстве, куда бы их попытались вложить.

Способов отнять – миллион. Единственный способ выжить: не дать разделиться, сохранить единый коллектив. Они это сумели сделать.

У всех есть недостатки, все люди неидеальные. Но это целеполагание, эта направленность на то, чтобы не дать себя разрушить, разделить, расчленить, - и есть самое главное. Грудинин лучший не сам по себе, а потому, что лучший тот способ жизни, который он выбрал и реализовал – в коллективе, в социуме, ради развития социума, не выдергивание прибыли и вывод ее заграницу, а вложение в развитие. Это главное, чего мы требуем – и коммунисты, и национал-патриоты – на протяжении четверти века. Не вывозить капитал за рубеж, а снова и снова вкладывать в развитие! В совхозе имени Ленина на микроуровне сумели это сделать. Грудинин показал, что это возможно сделать и добиваться успеха. Если это возможно в совхозе, то возможно и в стране.

Цели и методы нашего конкурента на выборах – всюду вставлять паразитические прокладки, уводящие ресурсы налево. Ярчайший пример – наше национальное достояние «Роснефть». Между бюджетом и «Роснефтью» встала криминально-паразитическая прокладка (мое оценочное суждение) – «Роснефтегаз». Дивиденды идут не прямиком в бюджет, а в криминально-паразитическую прокладку – подчеркиваю, мое оценочное суждение. Это образ всего, что делается в стране. Если главное целеполагание – навставлять таких прокладок, то никакое развитие в принципе невозможно.

Целеполагание нашего кандидата созидательное: все, что получили, вложить в свое хозяйство!

- Ожидаете ли вы каких-то «сюрпризов» от дня голосования – 18 марта, не боитесь ли его?

- Я выступаю сейчас в газете коммунистической. А коммунисты, как известно, всегда убеждали трудовой народ: в борьбе обретешь ты право свое. Коммунисты приходили к власти в борьбе. Не потому, что вдруг кому-то захотелось «порулить», а потому что у социальных сил, которые они представляют, просто не было иного выбора, иного способа выжить и развиваться. Только взять власть в свои руки!

Конечно, мы не можем сегодня предусмотреть, предугадать, на какие провокации пойдет действующая власть ради сохранения себя, подчеркиваю – не при власти, а при возможности злоупотреблять властью. При возможности вывозить капитал за рубеж. При возможности сдавать земли в аренду под прикрытием так называемых «территорий опережающего развития»… Да, здесь возможно все.

Я бы сказал так: победить 51% на 49% нам не удастся. Будет жестокое сопротивление и жесточайший саботаж. А вот победить 70% на 30% - возможно. Вот если добиться такого перевеса, никакого саботажа не будет. Потому что даже у тех, кто в «Росгвардии», матери, жены, сестры – все в нашем же обществе. И если выражена явная и однозначная воля народа, никакого сопротивления всерьез не будет.

Если вы не олигарх, не родственник олигарха и не лакей олигарха, то есть принадлежите к 90% - у вас сейчас есть шанс.

- Как сохранить сложившееся объединение лево-патриотических сил и после выборов?

- Это один из самых ключевых вопросов. Мы ставили его изначально в ходе переговоров. И для того, чтобы обострить вопрос, я скажу две вещи. После выборов нас в любом случае ждет очень тяжелый разбор полетов. Потому что не просто каких-то неурядиц, ошибок, но и саботажа – слишком много. И молчать об этом невозможно. Но представим себе, что я не оправдал ваше доверие, сплоховал, поддался искушению. Будет ли это означать, что вся идея нашего объединения ничего не стоила? Нет, конечно! Идея такого объединения должна идти вперед и развиваться.

Мы бьемся за победу, мы знаем, что это будет очень нелегко. Но если нам не удастся добиться победы, противники учтут ошибки. И, может быть, десятилетия у нас такого второго шанса не будет. А сохранится ли страна – в условиях, когда сдают территории практически по аляскинскому варианту? Сдают на 60-70 лет, территории, превышающие по размеру Крым.

Ситуация чрезвычайно критическая. Идет сознательное уничтожение самой возможности будущего России. Поэтому надо сделать все для победы.