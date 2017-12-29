Путин боится Грудинина и собирается ударить по КПРФ

С выдвижением Павла Грудинина как кандидата в президенты РФ Коммунистическая партия Российской Федерации сильно усилилась и получила реальную надежду на президентских и парламентских выборах 2018 года. Издание DailyStrom со ссылкой на собственные источники в Кремле опубликовало интересную информацию о том, что Владимир Путин и его приближенные планируют сильно ослабить КПРФ и привести на ее место Справедливую Россию.

Издание пишет, что сейчас в близких к президенту чиновников обговариваются планы о том, как «перезапустить» партию Справедливая Россия и ударить по КПРФ, чтобы обрушить рейтинг Павла Грудинина. Из Справедливой России хотят сделать лояльную к президенту партию, которая бы критиковала правительство и тем самым нашла доверие у избирателей.

Также источник DailyStrom отмечает, что в кругах чиновников уже давно царит раздраждение каждый раз, когда упоминается название КПРФ. Им не нравится эта партия с ее сталинизмом, советской риторикой и несбыточными коммунистическими надеждами. При этом над Грудинином не насмехаются, а скорее боятся его, так как он — политический новичок, неуправляемый человек. А таких, как известно, во власти не любят.

Уход Геннадия Зюганова с поста главы партии может сильно ослабить ее, и как следствие чиновники получат отличный вариант для развала КПРФ. Однако президентские выборы и возможно высокий рейтинг Грудинина не позволят им осуществить планы. Одно ясно точно — власть видит угрозу в левом фронте, так как среди населения нагнетается недовольство и растет «спрос на справедливость».