Путин боится Грудинина и собирается ударить по КПРФ
С выдвижением Павла Грудинина как кандидата в президенты РФ Коммунистическая партия Российской Федерации сильно усилилась и получила реальную надежду на президентских и парламентских выборах 2018 года. Издание DailyStrom со ссылкой на собственные источники в Кремле опубликовало интересную информацию о том, что Владимир Путин и его приближенные планируют сильно ослабить КПРФ и привести на ее место Справедливую Россию.
Издание пишет, что сейчас в близких к президенту чиновников обговариваются планы о том, как «перезапустить» партию Справедливая Россия и ударить по КПРФ, чтобы обрушить рейтинг Павла Грудинина. Из Справедливой России хотят сделать лояльную к президенту партию, которая бы критиковала правительство и тем самым нашла доверие у избирателей.
Также источник DailyStrom отмечает, что в кругах чиновников уже давно царит раздраждение каждый раз, когда упоминается название КПРФ. Им не нравится эта партия с ее сталинизмом, советской риторикой и несбыточными коммунистическими надеждами. При этом над Грудинином не насмехаются, а скорее боятся его, так как он — политический новичок, неуправляемый человек. А таких, как известно, во власти не любят.
Уход Геннадия Зюганова с поста главы партии может сильно ослабить ее, и как следствие чиновники получат отличный вариант для развала КПРФ. Однако президентские выборы и возможно высокий рейтинг Грудинина не позволят им осуществить планы. Одно ясно точно — власть видит угрозу в левом фронте, так как среди населения нагнетается недовольство и растет «спрос на справедливость».
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Основная проблема КПРФ – неясность её целей. Долгожительство Зюганова на политическом небосклоне и его способность подлаживаться под действующую власть вызывают подозрения. Не имеем ли мы в лице КПРФ мелкобуржуазную партию с левым уклоном?
Если так, то в европейском калейдоскопе от таких партий мало хорошего в случае их прихода к власти. Основные проблемы оппозиции – вся их критика улетучивается после прихода к власти. Они начинают с азартом делать то, что ранее критиковали – пилить бюджет. Особенно это наглядно на примере Испании.
Конечно, в обществе созрела потребность в социальной справедливости. Однако где уверенность, что КПРФ готова подтвердить своё название и нужно ли это ей вообще?
Грудинин фигура новая, без серьёзного веса. У партии есть инерция. В итоге будем иметь дело с бэкграундом КПРФ. Сейчас имеет смысл говорить лишь о некоторой смене официальной таблички КПРФ, даже не ребрендинг.
Теперь об основных страхах. Почему Путин имеет такую поддержку? Думаю, есть вполне оправданное ожидание, что любая смена власти в первую очередь приведёт к перехвату финансовых потоков и освоению бюджета. Ожидание радикального сокращения коррупции излишне оптимистично, что хорошо видно на примерах ЕС и США. При этом неясная программа всех сил оппозиции строится в основном лишь на критике. К тому же следует учитывать значительное влияние либеральной колонны на всю оппозицию. Либералы как основные спонсоры будут претендовать на пироги как основные бенефициары, что оставит основную массу населения не у дел.
То есть по наиболее злободневным вопросам меняем шило на мыло. Зато возникают сильные риски на способности новой силы отстаивать интересы страны и не прогибаться при первом же давлении. При всём прочем, Путин неоднократно подтвердил славу сильного игрока.
Возможно у действующей власти прогресс вялый, но он есть, хотя, возможно, мы знаем далеко не все планы. Думается, у Путина есть два сильных союзника: хоть и вялое, но движение вперёд и стремление населения к стабильности. Слишком силён ещё страх нового Ельцина от смены власти. Достаточно вспомнить Болотную площадь. С одной стороны была жесткость властей, но с другой у значительной части населения возник страх перед неуправляемой толпой. Майдан только утвердил их в этом страхе. Пока это будет сохраняться, у власти будут все шансы на сохранение.
Конечно, хотелось бы увидеть от власти более решительные шаги. С этой точки зрения многое привлекает из программы Старикова. Национализация стратегических отраслей, например. Но нужно учитывать значительное сопротивление либеральной колонны.
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“Из Справедливой России хотят сделать лояльную к президенту партию, которая бы критиковала правительство и тем самым нашла доверие у избирателей.”
Маловато сейчас простой критики http://www.rangila.ru/ люди прямо заявляют: “В связи с подозрением в мошенничестве государственных лиц и утратой доверия к Государству в целом, Я, …, временно отказываюсь отчислять налоговые выплаты из моего дохода в государственный бюджет, в связи с тем, что государственные органы заподозрены в нецелевом использовании моих средств, регулярно выделяемых мною для благоустройства своей страны и для поддержания достойного уровня жизни своих сограждан….”, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=519283551785895&id=100011127636796&pnref=story …
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“…временно отказываюсь отчислять налоговые выплаты из моего дохода в государственный бюджет,” – когда не на что будет вывозить мусор из вашего двора и района, а полиция забьет болт на свои обязанности и вам проломят голову, а врачи не станут вас лечить из-за отсутствия лекарств, вы отдадите все чтобы службы заработали…, ну… если живы останетесь…;))
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Совсем недавно писали что Путин боится Собчак, когда все поняли что она пшик. Новальный давно уже пшик, тут же запустили новый тренд Грудин. Также источник DailyStrom да же на жёлтую прессу не тянут.
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“Путин боится Грудинина…” – вот интересно, а откуда известно кого и что боится Путин? Сколько раз уже писали и говорили – Путин боится Собчак, боится Навального, теперь вот Грудинина. С чего это? Да Грудинин вообще не член КПРФ!!! Он “около стоявший”. Почему Зюганов его и выдвигает – в случае победы бонусы Зюганову, в случае поражения “он не наш” – ВСЕ! Зюганов чист как стеклышко, или на коне или ни причем! И сколько за Грудинина в %? А за Единую Россию и Путина 80% населения. И до 2 миллионов активных “штыков” за раз на улицы, если нужно будет причем идейных и серьезных. Это вам не Навальный – по 100-300 школоты, чуть пукни и разбежались…;))
Да ни кого Путин не боится.
Он уже сказал – не против оппозиции, но дельной и конструктивной, а не сопливой!
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Если бы не джакомбушка, мы бы и не знали, какой грозный Грудинин. Спасибо ему!