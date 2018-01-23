МОСКВА ПРЕПОДАЛА СИРИЙСКИМ КУРДАМ УРОК. БУДЕТ ЛИ ОН УСВОЕН?
Последние события в Африне стали началом непонятной вакханалии курдских националистов по отношению к России. Дошло до того, что отдельные лидеры сирийских курдов обвиняют Россию (!!!) в предательстве и объявляют ее своим врагом. Поверьте, друзья, я тоже болею за Африн, но иногда о серьезных вещах нужно рассуждать с холодной головой и делать выводы, а не руководствоваться эмоциями.
Начнем с того, что курды не извлекли никаких уроков из своей истории. А сирийские - наступили на те же самые грабли, что и иракские. А причина тому - излишняя самоуверенность и крайне националистическая идеология, которая многим затмевает разум.
Большинство курдов желают независимого Курдистана на блюдечке здесь и сейчас, а это в современных политических реалиях НЕВОЗМОЖНО. До 2015 г. сирийские курды проводили взвешенную политику, а после - их национально-освободительная борьба в Сирии превратилась в захватническую, наподобие той, что царила в Иракском Курдистане, когда курдские пешмерга занимали территории, ранее не входящие в их административные границы.
Непонятно для чего, но и сирийские курды вдруг решили прибрать к рукам территории, населенные арабами и ассирийцами, которые в этнографический Сирийский Курдистан ранее не входили. Танцуя под американскую дудку, курды проливали свою кровь в Ракке, Дейр-эз-Зоре и в других не курдских областях. Причем проливали под честные американские обещания о предоставлении им какого-то образования в постасадовской Сирии.
Воодушевленные этими обещаниями, курды напрочь отвергли любое сотрудничество с Дамаском, а Асад стал для них врагом, с которым нельзя вести переговоры, хотя до 2015 г. представители сирийских властей неоднократно встречались с курдскими лидерами, а последние выражали им свою лояльность. Правительство Асада готово было признать автономию курдов, но вся проблема заключалась в административных границах этого образования.
Курды желали закрепить за этим образованием все свои последние завоевания, с чем не согласны были сирийские власти. В итоге между курдами и сирийскими властями пробежала черная кошка в лице США.
Судя по заявлениям Вашингтона, в конфликте в Африне США на стороне Турции и вмешиваться в ситуацию они не намерены. Но почему-то американцы, при помощи которых курды освобождали Ракку, не враги, но зато Россия, которая всячески все эти три года пыталась договориться с курдами и оттягивала нападение турок - враг.
Я думаю, что Москва решила показать курдам, кто действительно их друг, а, кто враг и, таким образом, возобновить переговоры курдских лидеров с сирийскими властями. Как бы парадоксально не звучало, но именно Дамаск и его союзники способны защитить все курдские достижения в Сирии.
Если Дамаск признает автономию курдов, то легитимизирует их границы и Анкара уже не сможет ничего предпринять против них, ведь гарантами выступят Россия и Иран. Если же курды встанут на путь конфронтации с Дамаском, Россией и Ираном, то все их достижения будут сметены за считанные месяцы.
Невозможно строить государство здесь и сейчас. Оно строится в несколько этапов, да и курдское общество пока не готово к независимости, как бы этого не хотели националисты.
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Ага нас беспокоят какие то курды, но на наш народ на Донбассе наплевать.
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Если бы было плевать на наш народ, его вырезали бы ещё к концу 2014…