Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 апреля 2018

Наш Су-30СМ возле Сирии преподал Западу ракетный урок

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Запад не на шутку встревожен недавними явно необычными учениями ВМФ России у берегов Сирии. Многие зарубежные эксперты считают, что главной задачей наших военных летчиков и моряков была вовсе не отработка обычных боевых упражнений. Основная цель Москвы в тот день в Средиземном море оказалась, скорее, политической. А именно — преподать наглядный урок американцам и их союзникам, продемонстрировать истинный уровень боевых возможностей сосредоточенной на Ближнем Востоке российской группировки.

Если так, то урок и впрямь вышел показательным. Запад, похоже, всерьез задумался. В частности, в британском издании «Express» появилась статья, авторы которой подробно анализируют прошедшие учения. В ходе продемонстрированного в том числе и им учебного боя российский многоцелевой истребитель Су-30СМ единственной противокорабельной крылатой ракетой типа Х-35 уничтожил списанный сирийский фрегат — в свое приобретенный еще в Советском Союзе сторожевой корабль проекта 159АЭ.

Наверняка не случайно, а для пущей наглядности вскоре в Интернете было опубликовано и весьма характерное видео с этих учений, которое никто кроме русских снять точно не мог. На драматических кадрах видно, как в результате прямого попадания Х-35 старый корабль оказался разнесеным буквально в щепки. Фрегат затонул почти мгновенно.

Фото: Скриншот видео(с)Youtube Nikolay Kuchkov

И вот что еще важно. Согласно некоторым сообщениям, это событие имело 15 апреля. То есть — приблизительно через 24 часа после того, как США, Великобритания и Франция провели скандальную ракетную атаку сирийских объектов.

И по мнению британских аналитиков, основной причиной столь показательного уничтожения списанного сирийского корабля была попытка продемонстрировать военную мощь России. «Не исключено, что Путин пытается предупредить НАТО, чем могут закончиться агрессивные действия в отношении России, тем более, что у России имеется (в Сирии — авт.) и куда более серьёзное вооружение», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось также о том, что по неподтверждённой информации после уничтожения списанного сирийского фрегата корабли НАТО отошли от побережья Сирии на очень значительное расстояние.

— Я думаю, что это и на самом деле была демонстрация силы, — говорит капитан 1 ранга в отставке Сергей Ищенко. — И она вполне получилась. Никогда в Средиземном море подобные учения с поражением пусть даже списанного боевого корабля ни Россия, ни прежде Советский Союз не проводили. Обычно для ракетных и артиллерийских стрельб во время флотских учений используют специальные буксируемые мишени.

Тот факт, что именно в Средиземном море провели эти учения, конечно, не случаен. Чтобы картинка была более впечатляющей, был использован достаточно крупный боевой корабль. При этом важно, что именно один российский истребитель одной ракетой оказался способным пустить его на дно. По всей видимости, это произвело впечатление на тех, кому было адресовано.

То есть Западу наглядно продемонстрировали, что больше по Сирии наносить ударов не стоит. Это чревато.

«СП»: — Вообще у каждого современного американского корабля есть мощные средства противовоздушной обороны. Действительно ли наши станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны подавлять эти средства, делая любой вражеский корабль удобной мишенью? Или это бравада российских военных экспертов?

— Нет, это не бравада. Сами американцы признают, что наши средства РЭБ сильнее. США отстали от России в этой области на десятки лет. И даже понятно — почему. Последние 20 лет американцы, полагая, что серьёзного военного противника в мире у них больше нет, готовились почти исключительно к колониальным войнам. Вроде тех, что они ведут в Ираке, Афганистане, что раньше провели в Ливии. У такого рода стран нет эффективных средств РЭБ. Поэтому американцы свои станции такого же назначения особенно и не развивали. А мы, видя расширение НАТО на восток, понимали, к чему идёт дело. И радиоэлектронной борьбе придавали первостепенное значение.

«СП»: — То есть логично предположить, что при ударе, подобном тому, что был продемонстрирован на упомянутых учениях, мы можем подавить ПВО боевого корабля кого угодно?

— Именно так. Напомню нашумевший в 2014 году инцидент, когда наш фронтовой бомбардировщик Су-24 с новейшей станцией РЭБ на борту на подлёте к американскому эсминцу «Дональд Кук» в Чёрном море сумел принудительно отключить электронику этого корабля. Американцы знают, что мы в случае реальной боевой ситуации всегда сможем точно так же свести «на нет» боевые возможности средств ПВО их кораблей.

— В данном случае актуально правило: военную силу лучше демонстрировать, чем применять, — соглашается директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Мы просто напомнили нашим западным визави, что они имеют дело с крайне серьёзным в военном отношении противником.

Кстати, Х-35 далеко не самая «крутая» противокорабельная ракета у нас на вооружении. Но, как мы наглядно продемонстрировали в тот день у Сирии, даже одной нелучшей российской крылатой ракеты хватит, чтобы потопить вражеский корабль. Учитывая наши средства РЭБ, у американских кораблей крайне мало возможностей отбить атаку даже такой ракеты.

Хотя расслабляться не стоит, поскольку американцы уже сейчас вкладываются по полной программе, чтобы догнать нас в сфере радиоэлектронной борьбы.

— Ракетой, о которой речь, стреляют не только российские самолеты. На наших кораблях стоит комплекс «Уран» с подобной ракетой. Он уже лет 15 стоит на вооружении ВМФ России, — говорит военный эксперт Александр Широкорад. — Хотя ракета и дозвуковая, она вполне эффективная. И при удачном попадании может потопить не только «старое корыто», но и современный корабль класса «фрегат».

Правда, такую цель потопить сложнее, учитывая фактор бОльшей прочности нового корабля и наличие экипажа, который будет бороться за живучесть. С другой стороны, у судна-мишени нет погребов с боеприпасами, которые могут сдетонировать и добить повреждённый корабль.

История уже знала примеры, когда одна противокорабельная регата наносила крайне серьёзные повреждения американским кораблям. В частности, в начале 80-х годов по ошибке выпущенная с иракского штурмовика ракета «Экзосет» в Персидском заливе попала в американский фрегат. Порядка сорока матросов погибло, и сам корабль едва дошёл до берега.

Мы пока не можем исчерпывающе судить об эффективности удара в Средиземном море. Неизвестно, были ли закрыты водопроницаемые переборки списанного фрегата? В каком техническом состоянии он был? Может быть, в нём была течь, и фрегат едва держалось на воде?

В принципе, ракете Х-35 вполне по силам потопить и абсолютно исправный корабль.

«СП»: — Тем не менее, говорят, многие годы на Чёрном море не проводились стрельбы по списанным кораблям. Не говоря уже про Средиземное.

— На Чёрном море долгое время мы вообще не могли стрелять никакими ракетами. Поскольку украинские ПВО сбили в тех широтах российский пассажирский самолет Ту-154. И под предлогом этой катастрофы Киев в одностороннем порядке запретил пуски всех ракет над Чёрным морем (он тогда мог это сделать, поскольку Крым был украинским).

Запретили и пуски российских противокорабельных ракет, хотя те никоим образом не способны сбивать самолёты. В итоге наш Черноморский флот был сильно стеснён в действиях.

В Средиземном море стрельб по списанным кораблям мы действительно никогда прежде не проводили. Раз решили все же провести — значит, элемент некой наглядности для Запада на самом деле имел место.

Алексей Верхоянцев

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«Сделка закрыта»: Турция отмахнулась от угроз США ввести санкции за российские С-400

Турция решила проигнорировать угрозы Вашингтона ввести санкции в отношении Анкары из-за её планов по приобретению российских комплексов С-400. Турецкие власти настаивают, что их этим на напугать. Об этом сообщает Press TV. «Позиция „мы вводим санкции, если вы покупаете”, не повлияет на Турцию. Турция не собирается с этим мириться. Если мы будем обсуждать, что мы вместе сможем сделать в будущем, то пожалуйста», — заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу после встречи со своим новым американским коллегой Майком Помпео на полях саммита НАТО. Своими комментариями Чавушоглу поделился после того, как Помпео поднял вопрос о серьёзных опасениях относительно планов Анкары по закупке зенитных ракетных систем С-400, а также после того, как постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон пригрозила «серьёзными последствиями» за сделку с Россией. Как отметил неназванный высокопоставленный американский госслужащий, Помпео призвал Турцию присмотреться к натовским системам взамен российских. Как подчёркивают США, С-400 несовместима с комплексами, которыми пользуются в странах НАТО. Анкара подписала соглашение о покупке российских систем стоимостью $2,5 млрд в декабре прошлого года в рамках усиления оборонной способности Турции. Чавушоглу подчеркнул, что сделка по С-400 уже закрыта и что Анкара готова рассмотреть дополнительную закупку других комплексов у своих союзников. «Мы закрыли сделку по С-400. Это дело решённое. Но нам нужно больше комплексов ПВО. И мы можем обсудить дальнейшие закупки», — цитирует Press TV главу турецкого МИД. Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что закупка российских комплексов — «национальное решение Турции», и призвал Вашингтон поддерживать диалог с Анкарой. Читайте также: «Хуже смерти»: в США оценили судьбу перехваченных в Сирии «Томагавков»

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Кто и что хочет в Сирии. Разбор интересов боевиков и их союзников

По сообщению Центра примирения враждующих сторон в Сирии, официальный Дамаск готов выпустить боевиков из района Ярмук при условии сдачи оружия. Вроде бы все понятно. Схема старая и действенная. Выходишь из района, сдаешь излишки оружия и, усевшись в зеленый автобус, отправляешься в Идлиб. Но не тут-то было. По понятным обстоятельствам ответ боевиков не заставил себя долго ждать, однако наглость их требования поразила бы самого матерого циника: мол, мы выйдем, но вы — сирийское правительство — должны нам компенсировать часть средств, ранее потраченных на обустройство района Ярмук. Получается, что, по сути, подаренная жизнь — это ничто в сравнении с деньгами. Меркантильность их заявления можно было бы попытаться понять, если бы не одно но. С просьбой о компенсации выступили не отряды так называемой умеренной оппозиции, а «праведные» поборники религиозности, духовной чистоты и чести из «Исламского государства». Уже давно ни у кого не вызывает и тени сомнения, что вся война для антиправительственных сил — исключительно стабильный источник заработка. В силу сказанного предлагаем порассуждать о конкретных предпочтениях боевиков, их спонсоров и вообще всех, заинтересованных в переделе сирийской госсобственности, коснувшись некоторых мухафаз (провинций) Сирии. Латакия На побережье Средиземного моря находится крупнейший торговый порт Тартус и база материально-технического обеспечения российского военного флота. Вопрос отчуждения военного объекта по сути не ведется, так как этот хаб усиленно охраняется. Поэтому местному бандитскому подполью остается только проводить диверсии по срыву разгрузочно-погрузочных мероприятий и временами обстреливать военный порт, иногда забрасывая самодельными бомбами с дронов. Главная гражданская морская пристань Сирии также является крепким орешком для желающих её «отжать» боевиков. Различия в охране не существенны. 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Пустыня близ древнейшей Пальмиры, а точнее, крупнейшие месторождения фосфатных руд «Эс-Саванна» и «Хнейфис», газоперерабатывающий завод «Твенан» как магнитом притягивают фанатиков из «Исламского государства»*, действующих по указке своих заокеанских партнеров. Что греха таить, ну не развалины Пальмиры с ее культурно-историческим потенциалом отбивала Сирия совместно с российскими ВКС в течение более трех лет. Бедная на поверхности пустыня Хомса в своих недрах представлена колоссальными запасами уже указанных фосфатов, нефти, газа, ртути и прочих ценных ископаемых. Стоит оговориться, что добыча ископаемых будет вестись не только сирийскими компаниями. Объявлено, что значительная доля российского капитала будет присутствовать при запуске этих пустынных проектов. Что остается бандитам? Тревожить колонны с фосфатной рудой, нападать на контрольно-пропускные пункты раскачки нефти и газа, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры, лелея надежду, что ранее бывшие в их пользовании месторождения вернутся к ним и вновь будут наполнять их карман. Дейр-эз-Зор Так называемые юго-восточные территории Сирии или газовые месторождения провинции Дейр-эз-Зор на сегодня стали зоной интересов самого большого количества игроков в регионе. Предположительно, за контроль месторождения «Эс-Саура», разрабатываемого сирийско-российскими компаниями, готовы биться не только спонсируемые США, Катаром и Саудовской Аравией подразделения ИГИЛ*. Свой определенный интерес здесь имеют региональные ячейки ИГИЛ из Ирака, беднейшей Иордании, а также крупнейшие родо-племенные объединения бедуинов, кочующих в пределах границ трех названных выше государств. В конце Неприятно удивляет беспощадная готовность любой из сторон включиться в боевые действия за право обладания никогда не принадлежавшего им по праву имущества и ресурсов, однако она очевидна. Суммы перспективной прибыли заставляют мозг выключаться, брать в руки автомат и идти воевать. Не будем называть цифры дивидендов от обладания ресурсодобывающим и перерабатывающим предприятием. На следующем примере мы лишь постараемся показать, откуда у боевиков и их подельников столь ярое желание вернуть себе производства, легально изъятые действующим правительством. Для интриги приведем примерную прибыль одного КПП в Восточной Гуте, прозванного золотыми воротами. Находясь под контролем «Файлак-ар-Рахман», в неделю пункт пропуска приносил чуть менее 10 миллионов долларов США. В эту сумму входили поборы с бизнесменов за ввоз и вывоз продукции сельского хозяйства, горюче-смазочных, строительных материалов. Налогом на выезд облагались даже проезжающие кареты скорой помощи. Причем, чем тяжелее было состояние больного, тем больше была требуемая сумма. Нет денег — умирай здесь. Такова была логика. Логика жестокая, печальная, но для Сирии, увы, жизненная. Освобождая города, кварталы и целые провинции, сирийское правительство вряд ли питает надежды на скорейшее восстановление мирной жизни. Однако хочется верить, что официальному Дамаску и его союзникам хватит политической воли и военной мощи отстоять то, что принадлежит им по праву, и не дать боевикам повода даже попытаться возвратить ранее им принадлежащее. Читайте также: Невероятные кадры: Армия России вошла в последнюю крепость боевиков в Гуте — реакция жителей (ВИДЕО) Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны» *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Страшные кадры: Миротворцы ООН стали соучастниками убийства боевиками сирийских военных (ВИДЕО)

Австрийская пресса раскрыла крупное преступление против сирийской безопасности на границе с Израилем. Вчера австрийская газета «FALTER» опубликовала видеоролик, снятый в сентябре 2012 года, в котором показано, что австрийские военные наблюдатели сил ООН «голубые береты-Андоф», находившиеся в то время в демилитаризованной зоне разделения между Сирией и Израилем, снимали машину «Toyota» с 9 членами сирийских сил безопасности и одновременно отряд контрабандистов, скрывающихся в засаде на сотрудников службы безопасности Сирии. Несмотря на то, что сотрудники спецслужб Сирии подъехали к посту австрийских войск, приветствовали их и говорили с ними на английском, австрийские силы не предупредили сирийских офицеров о подготовленной боевиками засаде. Когда машина сирийских военнослужащих возвращалась, террористы по ним открыли огонь. Даже в это время австрийские солдаты ООН продолжали снимать видеоролик и задавали друг другу вопрос, стоит ли вызывать скорою помощь?! Редактор газеты «Флориан клиник» говорит, что австрийцы могли предотвратить это преступление. Могли спасти жизнь сирийцев. Международный адвокат «Манфред Новак» заявил в пятницу: «Это худшее убийство». Австрийское подразделение сил ООН обязано было предупредить сирийцев, и так как они этого не сделали, можно это оценивать как соучастие в этом убийстве! Адвокат Новак указал на сообщения о том, что «голубые береты» снабжали преступников водой. Следовательно, поддерживали одну сторону и не были нейтральными, кем должны были быть. Когда его спросили, могут ли австрийские солдаты быть судимыми по сирийскому законодательству, ответил: «Нет, потому что инцидент произошел в демилитаризованной зоне, их могут привлечь к ответственности по австрийскому законодательству». Следует отметить, что австрийский батальон, действующий в войсках Андофа, был крупной антисирийской разведывательной базой. Читайте также: Сирия: Су-30 ВКС России уничтожил военный корабль, предостерегая флот США и НАТО (ВИДЕО) Материал опубликован военкором ВГТРК Александром Сладковым, переведён Вячеславом Матузовым.

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Схвачен один из главарей ИГИЛ, — источники

Иракские силы безопасности схватили влиятельного главаря террористической группировки ИГИЛ* в Мосуле. Об этом пишет издание Baghdad Post со ссылкой на источники во властных структурах страны. По информации газеты, задержание Ибрагима Мешааля Марея происходило на левом берегу реки Тигр «на основе проверенных данных разведки». Арестованный бандит передан в руки иракских властей, которые примут решение о дальнейших судебных процедурах в отношении главаря террористов. Читайте также: На Украине рассказали, когда начнётся война с Россией *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Бойня в Дамаске: Спецназ вгрызается в руины, штурмуя крепость ИГИЛ (ВИДЕО)

После ударов сирийской военной авиации наземные подразделения республиканской гвардии Сирии последовательно уничтожают элементы пунктов управления и наблюдательные пункты террористов ИГИЛ в районе Эль-Ярмук под Дамаском. Об этом в новом видеорепортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​ Несмотря на ожесточённое сопротивление, с утра правительственные силы смогли продвинуться на 250 метров вглубь обороны террористов. Встречая на своём пути яростное сопротивление, Сирийская Арабская Армия, используя хаотичность застройки, продвигается вперед. Под прикрытием орудий БМП-2 и танков отряды зачистки продвигаются вглубь жилого массива, закрепляясь на занятых рубежах. Нависшая над городом дымка затрудняет террористам использование дронов для разведки и бомбометания, что также способствует успеху сирийских армейских подразделений. Армейцы и палестинские ополченцы смогли освободить значительную часть захваченного ИГИЛ* района Аль-Кадам. Во главе с силами 105-й бригады республиканской гвардии сирийская армия днём провела мощную и результативную атаку, прорвав оборону террористов. Бойцы САА освободили ряд кварталов в Аль-Кадаме, в том числе кольцевую развязку Бур Саид и одноимённую промзону в западной части района. Также армейцы продвигаются в Хаджар-аль-Асвад. Читайте также: ВКС России спешат на помощь: Наступление «Аль-Каиды»* захлебнулось в крови, уничтожены танки и боевики (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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