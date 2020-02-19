Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 февраля 2020
- 10:50 Освобождение сирийской армией трассы Идлиб – Алеппо: репортаж военкора Олега Блохина.
- 08:26 Столб дыма: Турция потеряла огромный военный корабль (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:00 Шойгу прибыл в Европу и жёстко высказался об истинных целях США в войне в Сирии (ФОТО).
- Вчера 22:30 “Силы Тигра. Дорога в Алеппо”.
- Вчера 22:15 Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их террором (ФОТО, ВИДЕО).
Освобождение сирийской армией трассы Идлиб – Алеппо: репортаж военкора Олега Блохина
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Столб дыма: Турция потеряла огромный военный корабль (ФОТО, ВИДЕО)
Медиакрыло Ливийской Национальной армии (LNA) утверждает, что их силы уничтожили крупный турецкий военный корабль, осуществлявший транспортировку бронетехники, оружия и боеприпасов из Турции в порт Триполи, где располагается штаб-квартира правительства, поддерживаемого ООН.
«Турецкий корабль, груженный боеприпасами, который пришвартовался этим утром в порту Триполи, был уничтожен», — говорится в сообщении Ливийской Национальной армии.
Подробности атаки не сообщаются, но предполагается, что она имела место во второй половине дня во вторник.
Бригадный командир ЛНА Халед Аль Маджуб сообщил телеканалу Al-Arabiya, что корабль прибыл в нарушение всех норм эмбарго и привёз оружие для вооруженных повстанцев.
На этом фоне Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа приостановило переговоры о прекращении огня, организованные ООН в Женеве. Об этом только что сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление президентского совета правительства.
Поводом стали обстрелы Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара по складу оружия и боеприпасов, а также турецкого судна в порту Триполи.
Напомним, под руководством генерала Хафтара силы ЛНА получили контроль над большей частью Ливии и в какой-то момент угрожали захватить Триполи.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поклялся «преподать Хафтару урок», а затем пообещал ввести войска в разрушенную войной страну. Впрочем, позднее он заявил, что Анкара направила группу «советников» вместо полномасштабных боевых сил.
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Шойгу прибыл в Европу и жёстко высказался об истинных целях США в войне в Сирии (ФОТО)
Вашингтон добывает и перепродает сирийскую нефть в Ирак при помощи террористов, получая с мошеннической схемы миллиарды долларов.
Во время двусторонних российско-итальянских переговоров министров обороны и глав МИД в Риме Сергей Шойгу раскритиковал США за «бесцеремонный грабеж» сирийских природных богатств, принадлежащих народу.
Именно по причине того, что продажа нефти приносит Америке огромные деньги, её солдаты так и не уходят из региона, хотя они пришли туда незаконно.
Сам Трамп не скрывает, ради чего США остаются в Сирии.
Но пока та же Россия способствует восстановлению республики и мирному урегулированию конфликта, Вашингтон делает ровно наоборот.
В свое время США отказались финансировать программу по восстановлению САР наряду с некоторыми европейскими странами, а заодно расширили план по зарабатыванию денег с продажи сирийской нефти.
При этом Вашингтон запрещает поставки углеводородов в САР, в коих республика так отчаянно нуждается. Народ остался почти без тепла, горячей воды и электричества, а американцам плевать.
К сожалению, это не просто разграбление страны, это настоящее варварство. Наглое и неприкрытое.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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“Силы Тигра. Дорога в Алеппо”
Премьера нового большого документального материала от военкоров Anna-News по освобождению западных пригородов Алеппо и прилегающих участков трассы Хама-Алеппо, что стало одним из крупнейших оперативных успехов САА за последние годы.
Осторожно, в материале присутствуют сцены 21+.
PS. Есть еще пачка фотографий с десятками убитых боевиков. Опубликую отдельно в рубрике "Уничтожение на дальних подступах".
PS2. На заглавной фотографии, празднования в Алеппо.
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Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их террором (ФОТО, ВИДЕО)
В последние недели сирийские войска при поддержке ВКС России освободили от боевиков обширные территории в зоне деэскалации Идлиб, бандформирования всё ближе прижимаются к границе с Турцией. Оставшиеся под террористами районы хотят покинуть мирные жители, для их эвакуации российские и сирийские военные проводят специальную операцию. Так, 18 февраля активно заработал гуманитарный коридор в населенном пункте Бджарез в провинции Алеппо.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Через коридор в н. п. Бджарез из подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территорий за день вышло свыше 170 беженцев. На пункте пропуска был организован мобильный медицинский пункт, где все желающие смогли пройти первичный медосмотр, получили рекомендации врачей и необходимые медикаменты.
Отметим, что 15 февраля было открыто сразу три гуманитарных коридора в н. п. Мизнас, Бджарез и Хаббит. Там же были оборудованы специальные места временного проживания людей, организованы поставки тёплых вещей, питьевой воды и продовольствия. На всех КПП дежурят медицинские бригады неотложной помощи.
Также всем беженцам офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон оказывается гуманитарная помощь.
В то же время террористические группировки, прежде всего «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана», «Фейлак аш-Шам» и «Хурас ад-Дин», пытаются запугать мирных жителей, угрожая карательными операциями против населения городов и посёлков, которые покидают беженцы.
Как сообщил «Русской Весне» источник в разведывательных органах САР, по оперативным данным, бандформирования начали террор против гражданского населения, беря ни в чём не повинных людей в заложники и сажая без суда и следствия в свои террористические тюрьмы.
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