Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 февраля 2020

Медиакрыло Ливийской Национальной армии (LNA) утверждает, что их силы уничтожили крупный турецкий военный корабль, осуществлявший транспортировку бронетехники, оружия и боеприпасов из Турции в порт Триполи, где располагается штаб-квартира правительства, поддерживаемого ООН.

«Турецкий корабль, груженный боеприпасами, который пришвартовался этим утром в порту Триполи, был уничтожен», — говорится в сообщении Ливийской Национальной армии.

Подробности атаки не сообщаются, но предполагается, что она имела место во второй половине дня во вторник.

Бригадный командир ЛНА Халед Аль Маджуб сообщил телеканалу Al-Arabiya, что корабль прибыл в нарушение всех норм эмбарго и привёз оружие для вооруженных повстанцев.

На этом фоне Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа приостановило переговоры о прекращении огня, организованные ООН в Женеве. Об этом только что сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление президентского совета правительства.

Поводом стали обстрелы Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара по складу оружия и боеприпасов, а также турецкого судна в порту Триполи.

Напомним, под руководством генерала Хафтара силы ЛНА получили контроль над большей частью Ливии и в какой-то момент угрожали захватить Триполи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поклялся «преподать Хафтару урок», а затем пообещал ввести войска в разрушенную войной страну. Впрочем, позднее он заявил, что Анкара направила группу «советников» вместо полномасштабных боевых сил.

Читайте также: «Вот что крест животворящий делает»: Геращенко сбежала с телеэфира из-за Шария (ВИДЕО)