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Об Исусе (стих)

09:31. 22 января 2018 Просмотров - 117 2 коммент. Опубликовал:

Мой друг Исус, посланник Бога,
Ты свой народ к Любви призвал,
Но отозвалось лишь немного
Из тех, кто слушал и внимал

На пожеланья жить общиной,
Друг другу равными вам быть,
Непобедимою дружиной
Добром всё зло искоренить,

И мерить Божьей мерой дело,
И правду в слове говорить,
И не порочить своё тело,
И Богу верить и творить.

С тех пор, прошли века и годы,
Когда народ отверг тебя - 
Ты дать хотел им всем свободы,
Но их устроила тюрьма…

И строит козни сатана:
Ему молиться призывает -
У деревянного креста
Тебя он богом нарекает
И распинает на века.

Святослав Преображенский январь 2018

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2 коммент.»

  • 728 526
    Sergeev 22 января 2018 в 9:51 Ссылка Пометить
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    Прям в точку!!!

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  • 462 272
    Valeriy Bondarik 22 января 2018 в 10:54 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    НЕ было и НЕТ никакого,т.н.”бога”!
    Т.н.”бог” – ЭТО Ментальная “ИНЬЕКЦИЯ” ДЛЯ -
    ПОДЧИНЕНИЯ сознаний масс И…их поРАБощения!
    *Вера в НЕ существующего “бога” = Ментал-”ОПИУМ”!
    “““““““““““““““
    Религи[i]я ,,плывёт,,по “океану” человеченской
    крови,на ,.корабле,,из человеческих костей!!!
    [а ВЕРА - является "парусом"...!]
    [ну а ,,окормленные,,верою ЭТО..."вёсельники"]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    А Т Е И З М должен стать частью целостного,
    научно-философского мировоззрения,
    он должен быть простым и понятным!
    ` ` ` ` `
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    уже – ПО`РАБ`ОЩЁННЫЕ!!!
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    ~~~ В Е Р А ~~~

    _ВЕРА – в НЕ существующего “бога” – это “ХОМУТ”!
    Который

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