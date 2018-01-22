Об Исусе (стих)
Мой друг Исус, посланник Бога,
Ты свой народ к Любви призвал,
Но отозвалось лишь немного
Из тех, кто слушал и внимал
На пожеланья жить общиной,
Друг другу равными вам быть,
Непобедимою дружиной
Добром всё зло искоренить,
И мерить Божьей мерой дело,
И правду в слове говорить,
И не порочить своё тело,
И Богу верить и творить.
С тех пор, прошли века и годы,
Когда народ отверг тебя -
Ты дать хотел им всем свободы,
Но их устроила тюрьма…
И строит козни сатана:
Ему молиться призывает -
У деревянного креста
Тебя он богом нарекает
И распинает на века.
Святослав Преображенский январь 2018
loading...
Прям в точку!!!
loading...
“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
НЕ было и НЕТ никакого,т.н.”бога”!
Т.н.”бог” – ЭТО Ментальная “ИНЬЕКЦИЯ” ДЛЯ -
ПОДЧИНЕНИЯ сознаний масс И…их поРАБощения!
*Вера в НЕ существующего “бога” = Ментал-”ОПИУМ”!
“““““““““““““““
Религи[i]я ,,плывёт,,по “океану” человеченской
крови,на ,.корабле,,из человеческих костей!!!
[а ВЕРА - является "парусом"...!]
[ну а ,,окормленные,,верою ЭТО..."вёсельники"]
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
А Т Е И З М должен стать частью целостного,
научно-философского мировоззрения,
он должен быть простым и понятным!
` ` ` ` `
ПОМНИТЕ – что царство ЦЕРКВЕЙ это = царство ЦЕПЕЙ!
“““`
РЕЛИГИЯ – это самое мощное и ПОДЛОЕ идеологическое
оружие,из всех видов,когда-либо придуманное
Т Ё М Н Ы М И силами!
` ` ` ` ` ` `
Марк Твен:Библейское христианство[как и ЛЮБАЯ другая
форма религии]будет существовать и через тысячу лет –
в виде Ч У Ч Е Л А в музее!
` ` ` ` `
С Г И Б А Я С Ь под ношей(ВЕРОЮ),ты -
увеличиваешь её тяжесть!
` ` ` ` ` ` `
ВЕРОЮ в НЕ существующего ,,бога,,”окормлённые” -
уже – ПО`РАБ`ОЩЁННЫЕ!!!
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
~~~ В Е Р А ~~~
_ВЕРА – в НЕ существующего “бога” – это “ХОМУТ”!
Который