Об Исусе (стих)

Мой друг Исус, посланник Бога,

Ты свой народ к Любви призвал,

Но отозвалось лишь немного

Из тех, кто слушал и внимал



На пожеланья жить общиной,

Друг другу равными вам быть,

Непобедимою дружиной

Добром всё зло искоренить,



И мерить Божьей мерой дело,

И правду в слове говорить,

И не порочить своё тело,

И Богу верить и творить.



С тех пор, прошли века и годы,

Когда народ отверг тебя -

Ты дать хотел им всем свободы,

Но их устроила тюрьма…



И строит козни сатана:

Ему молиться призывает -

У деревянного креста

Тебя он богом нарекает

И распинает на века.

Святослав Преображенский январь 2018