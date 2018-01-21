Какая идеология нам нужна

Работа по выработке новой российской идеологии идет по многим направлениям и во многих институциях. Ведется такая активная деятельность и в рамках Партии Великое Отечество.

После публикации статьи «Идеология трёх союзов», в региональных отделениях и среди сторонников ПВО началось самая активная дискуссия на эту тему.

Предлагаю вашему вниманию два материала Александра Юрьевича Касатикова, члена политкомитета РО ПВО в Тульской области, которые являются промежуточным результатом этой дискуссии.

Материал Первый:

Источник: партиявеликоеотечество.рф

К идеологии Народного союза

«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?» – спрашивает своего оппонента герой фильма «Брат 2» Данила Багров. – «Вот и брат говорит, что в деньгах». Актуальность данного вопроса и темы «заблудшего» брата, сегодня высока как никогда…

Каждый человек, в процессе своего становления как личности, непременно сталкивается с необходимостью мировоззренческого выбора взаимоотношений с обществом и определения той идеологии, которая в существующей ситуации будет максимально способствовать данному выбору. Человек может сделать выбор в пользу справедливости, жить по совести как высшей форме правды, которую он способен осознать, либо сделать иной выбор, в т.ч. пытаясь уклониться от него, заключив «сделку с совестью». Как правило, чувствуя силу первого выбора для гармоничного развития здорового, счастливого человека и общества в целом, недобросовестные силы стараются поработить сознание людей, запретив рассуждения по идеологии и навязав ложный выбор, деструктивные модели поведения.

Любая идеология, чтобы быть максимально услышанной и понятой обществом, должна быть представлена в доступной и целостной форме, имея в своей основе системообразающие для данной идеологии принципы и раскрывающие их идеи, вложенные в системообразующие принципы в рамках общей идеологической концепции. При этом, системообразующие принципы должны быть связаны в едином позитивном ключе и допускать возможность конкретизации и взвешенного уточнения наполняющих их идей с учетом новых явлений и открытий в мире в будущем. Идеология должна быть гибкой, чтобы учитывать благонамеренные интересы всего общества, но в тоже время чистой и прочной, чтобы избежать её недобросовестного толкования и необоснованного размывания.

Возвращаясь к общему видению «Идеологии трёх союзов», изложенному в статье от 05.10.2017 г., важно отметить, что три союза связаны общим позитивным ключом – ключом Единения: единения общества, единения народов, единения цивилизаций. Только в открытом и честном взаимодействии Россия всегда становилась объединяющим центром особого мира с особым цивилизационным укладом.

Прообразом этих трёх союзов: социального союза, народного союза и союза цивилизационного – в идеологии должны стать три системообразующих принципа, а именно:

Справедливое общество – гарантия раскрытия личности. Реальное народовластие – основа сильного государства. Русская цивилизация – центр гармоничного мироустройства.

Небольшое количество данных принципов в рамках общей парадигмы Единения позволяют человеку одномоментно целостно воспринимать суть идеологии и комплексно соотнести данный образ с собственным мировоззрением. При этом идеи, раскрывающие данные системообразующие принципы, усваиваются человеком в развитие общей идеологической концепции, единый образ которой он уже осознал и принял. Таким образом, идеология, как совокупность идей, обусловленных системообразующими принципами в рамках общей идеологической парадигмы, усваивается человеком в удобном для него ритме, раскрывая ему новые грани её понимания в соотношении с происходящими в его жизни событиями.

Данные системообразующие принципы могут быть использованы как лозунги партии для того, чтобы максимально широко достучаться до сердца каждого человека, дать четкий ориентир ответственному гражданину, в т.ч. в период важных политических событий в России, с учетом того, что для нас Россия шире мира, т.е. распространяя их на всё мировое сообщество.

Определив общую парадигму идеологии и её системообразующие принципы необходимо раскрыть их совокупностью соответствующих идей. Отправной точкой для таких идей целесообразно считать утверждённую на Съезде политико-экономическую программу ВПО «ПВО» на текущий период, каждую идею (вложенный принцип) которой необходимо проанализировать с точки зрения общей идеологической концепции трёх союзов.

Начнём раскрытие таких идей с системообразующего принципа, олицетворяющего народный союз в единой идеологии: «Реальное народовластие — основа сильного государства». В политико-экономической программе ВПО «ПВО» ему соответствуют 6 взаимосвязанных идей (вложенных принципов), а именно идеи сильного государства , приоритета государственного управления , приоритета национальных интересов, народовластия , общественного владения природными ресурсами , единства народа . Ключевыми из них являются именно идеи сильного государства и народовластия, остальные можно считать вложенными в ключевые, поэтому для раскрытия системообразующего принципа ответим на два главных вопроса: «В чём заключается сила государства?» и «Что есть реальное народовластие?».

«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?» – спрашивает своего оппонента герой фильма «Брат 2» Данила Багров. – «Вот и брат говорит, что в деньгах». Актуальность данного вопроса и темы «заблудшего» брата, сегодня высока как никогда, как на примере «оранжево-майданных» событий на постсоветском пространстве, так и в нашей стране, когда ряд псевдопатриотов, позарившись на сладкие обещания большей власти или денег, иногда даже сами не понимая (хотя среди заблудших есть и откровенные предатели, которые играют на патриотических чувствах соотечественников), пытаются вставить нож в спину национальному лидеру в период важнейшего политического события. Наша партия смогла пресечь данную деятельность уже на первой статье, сейчас порочащие В.В.Путина посты начали размещаться в группах НОД. Посмотрим, какой выбор сделает Е.А. Фёдоров – пресечёт данную деятельность или сделает финт, аналогичный тому, что он сделал с «ЕР» в 2016 г. перед другими важными политическими событиями «под тяжестью оккупации» или ещё чего-то.

«У тебя вот много денег, и чего? Я вот думаю,что сила в правде. У кого правда – тот и сильней» – продолжает наш герой. – «Ты вот обманул кого-то, денег нажил. И чего? Ты сильнее стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул – за ним правда. Значит он сильней». Действительно, в западном обществе почти безальтернативно доминирует культ индивидуализма, встраивается в мозг мировоззрение «я достойный, а остальные не люди», для определения же правоты «наиболее достойных из достойных» есть универсальное мерило — «прав тот, у кого больше денег». Это порождает хищническую систему взаимоугнетения и страха, которая затем, чтобы не быть самосъеденной, для своего существования должна перекидываться на остальной мир. Поэтому, на сегодняшний день США имеет негласный образ «государства-пирата», которое грабит различные ресурсы у других народов и стран, а в случае отказа от такой схемы, просто уничтожает эти страны и безжалостно убивает часть населения.

К сожалению, в результате предательства советских элит (начиная с Хрущева и заканчивая Горбачевым и Ельциным), долгие годы и нам пытались навязать такие нормы, стирая в памяти советское наследие, затуманив сознание красивыми обещаниями и постепенно разрушая суверенитет, т.е. постепенно лишали права самим определять свою судьбу. Это безусловно наложило отпечаток на развитие культуры, семейных отношений, системы воспитания и образования, понимание врачебного долга, ответственности чиновника и т.д. Данная схема не даёт состоятся счастливому человеку, а лишь даёт кратковременную иллюзию обладания чем-то или кем-то. В различных формах это продолжается и сегодня, хотя сегодня сопротивление этому уже есть и оно растет и тут главное быть внимательными, не попасться в ловушку очередной лжи, сохранить в себе чувство правды и грамотно применять дальше данную силу для возможности полноценно определять свою судьбу, быть свободными от придуманных западом сценариев, как в экономике, политике, так и в области характера общественных отношений и свободы личности.

Таким образом, сила нашего государства в правде, опираясь на которую мы должны продолжать борьбу за право в полной мере самим определять свою судьбу, т.е. восстановить полный суверенитет, что всегда являлось целью №1 в программе ВПО «ПВО».

Составными частями данной цели являются задачи обретения внешнего и внутреннего суверенитета, которые выражаются в идеях приоритета национальных интересов (внешний суверенитет) и приоритета государственного управления (внутренний суверенитет). Идея внешнего суверенитета хорошо раскрыта в статье Н.В. Старикова от 16.10.2017 г. «Там, где русские – там и Россия», где лидер нашей партии опирается на сформулированную и обобщенную им год назад «Доктрину Путина», как внешнеполитический курс России, проводит анализ её работоспособности с учетом событий, произошедших за последний год. Поэтому мы остановимся на решении задачи внутреннего суверенитета и раскрытии идеи приоритета государственного управления.

Действительно, если с работой над внешним суверенитетом у нас всё относительно не плохо, правильной дорогой идём товарищи, то с работой над суверенитетом внутренним не всё так однозначно, да и обществу в его повседневной жизни чаще приходится соприкасаться именно с проблемами внутреннего суверенного развития. Сюда относятся вопросы экономики, образования, медицины, справедливого общественного устройства, защиты прав и свобод личности, в т.ч. свободы самостоятельно и полноценно формировать собственное мировоззрение.

Все эти вопросы сводятся к одному – в чьих руках реально находится управление. Например, в 90-е годы, управление внутренними процессами реально находилось в руках «семибанкирщины». Надо ли говорить о том, чьи интересы отстаивали эти горе-экономисты? Надо ли напоминать о том уровне жизни, который был тогда? Навальнятам, родившимся уже при Путине, наверное, и можно было бы, но отрицать исключительно деструктивный ход вещей в России 90-х, может только не понимающий о чём говорит, либо откровенный предатель.

Управление ключевыми процессами, безусловно, должно находиться в руках государства, структурно через чиновничий аппарат, обеспечивая также защиту от так называемой «мягкой силы» недобросовестного характера.

Однако, подчеркивая нежелание возвращаться к управлению 90-х, надо отметить, что оно появилось не просто так, а формировалось идеологически несколько десятилетий, начиная с убийства Сталина в 1953г., вымывая принципы реального народовластия в пользу создания недееспособной партократии, послужившей основой для предательства и разрушения СССР. Такой «хоккей» нам тоже не нужен.

Поэтому, говоря о безусловной важности держать механизмы управления в руках государственной машины, тут же надо говорить о характере и принципах её формирования. Эффективно функционирующая государственная машина, которая должна обеспечить полный суверенитет и справедливое общественное устройство, может быть создана только на идеях реального народовластия, т.е. полномасштабного вовлечения народа через их ответственных гражданских представителей во все уровни и ветви власти.

При этом, чтобы воля народа имела реальный вес при определении государственной политики, необходимо, чтобы она была обеспечена реальным ресурсом. В этом случае, как задача-минимум, должна быть реализована идея общественного владения природными ресурсами. При этом проводить тотальную национализацию предприятий у честно работающих предпринимателей не целесообразно, нет смысла и в бездумном захвате права собственности на средства производства. Но стратегические компетенции государства должны находится в руках государства, а народ должен иметь возможность реализовать своё право работы на основе самоорганизации и коллективных форм управления по принципам, применяемым ранее в СССР, в т.ч. за счет обеспечения высококачественного бесплатного образования по управлению, т.е. экономика должна быть многоукладной. Тему гармонизации общественно-экономических отношений и их роль в реализации личности как счастливого человека и ответственного гражданина, следует выделить в отдельную статью, в которой более предметно раскрыть системообразующий принцип идеологии союзного единства (трёх союзов): «Справедливое общество — гарантия раскрытия личности», а сейчас лишь коснёмся его в рамках раскрытия смежной идеи.

Что же по сути есть реальное народовластие? Можно ли разрозненных активистов, действующих по принципу «лебедь, рак и щука» назвать способным к управлению государством народом? Все ли граждане ответственно подходят к своему выбору в период крупных политических событий? Можно ли на этой базе объединить несколько народов в единый союз?

Ответ очевиден: реальное народовластие возможно лишь при реализации программной идеи ВПО «ПВО» о единстве народа. Народ должен представлять объединенное на определенных принципах сообщество людей, связанных единой целью. Идеологическая эволюция при Сталине, которая привела к огромному экономическому рывку, глубокому раскрытию морально-нравственного и патриотического потенциала советского гражданина, к сожалению, после хрущевского переворота 1953г., не смогла перейти в заключительную стадию и необратимо закрепить созданное и защищенное в годы Великой Отечественной войны достояние. Однако, наш народ, пережив и осознав ошибки предательски выбранного курса, поняв механизмы обмана и сталкивания различных частей одного народа, безусловно заслуживает вернуться к этой стадии, на которой общество должно перейти от опоры на идеологию к опоре на мировоззрение, т.е. набор человеческих качеств, которые данная идеология должна порождать в существующей ситуации в стране и в мире.

При таком подходе все «красно-белые» оттенки прошлых идеологических направлений и споры вокруг них остаются в прошлом, отношение к ним становится более спокойным и взвешенным, т.к. в определении общественного уклада мы поднимаемся на уровень выше спора идеологий и объединяемся на уровне мировоззренческой концепции, давая основу единого народного целеполагания. При этом, какой смешанно-гибридный «изм», будет наиболее актуален в обществе в существующей ситуации в стране и в мире, будет не так важно, как важно то, какие человеческие качества он порождает в обществе, способен ли он объединить народ и предоставить всему миру высококонкурентную модель общественного устройства для объединения в Народный союз, союз стран и народов.

Автор: Касатиков Александр Юрьевич, член политкомитета РО ПВО в Тульской области